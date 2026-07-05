Тръмп: Това е само началото на Златния век на Америка

На 4 юли вечерта (ранните часове на 5 юли българско време) президентът на САЩ Доналд Тръмп оглави официалните чествания по случай четвърт век от основаването на държавата със зрелищна проява под наслов „Салют за Америка 250“.

Програмата на Националната алея във Вашингтон бе сериозно застрашена от времето — температурите надхвърлиха 38°C, а по-късно приближаващ фронт от силни гръмотевични бури накара Тайните служби временно да евакуират присъстващите в близките държавни сгради и музеи. Минути преди събитието Тръмп декларира пред Fox News: "Няма да позволя на малко дъжд да спре нашия 250-ти рожден ден".

Основни акценти в обръщението

Американската изключителност като историческа мисия: Тръмп постави себе си и своята администрация в центъра на процеса по възраждане на държавата, определяйки годишнината не като завършек, а като начало на нов възход.

Тръмп постави себе си и своята администрация в центъра на процеса по възраждане на държавата, определяйки годишнината не като завършек, а като начало на нов възход. Предупреждения срещу „вътрешната заплаха“: Продължавайки линията от речта си в навечерието на празника пред паметника Маунт Ръшмор, президентът остро атакува вътрешнополитическите си опоненти, радикализма и чуждите идеологически влияния.

Продължавайки линията от речта си в навечерието на празника пред паметника Маунт Ръшмор, президентът остро атакува вътрешнополитическите си опоненти, радикализма и чуждите идеологически влияния. Амбиции за бъдещето: Белият дом очерта мащабни национални цели, включващи ново изпращане на американци на Луната, пилотирана мисия до Марс и затвърждаване на глобалното лидерство в сферата на изкуствения интелект.

Ключови цитати от събитието

Излизайки на сцената под звуците на емблематичната патриотична песен "God Bless the USA", изпълнена на живо от Лий Гринууд, Тръмп започна с коментар за метеорологичните условия:

„Ако си мислите, че това беше лесно — не беше.“

Президентът подчерта историческото значение на паметния ден, като обяви старта на нова ера за страната.

„Утре (б.р. — визирайки прехода към празничния ден) ние достигаме крайъгълен камък като никой друг и празнуваме с туптящи сърца и възвисен дух, защото след два века и половина знаем, че това не е край, това е само началото на Златния век на Америка.“

В официалната прокламация на Белия дом, съпътстваща тържествата, Тръмп допълни:

„С един-единствен лист пергамент и 56 подписа, Америка започна най-великото политическо пътешествие в човешката история.“Този патриотичен тон обаче бе комбиниран с остро политическо говорене. Тръмп повтори предупрежденията си от Южна Дакота, че американската идентичност е подложена на "нова атака от радикали и екстремисти" и че е налице "възраждане на комунистическата заплаха на наша земя", превръщайки Деня на независимoстта в трибуна за партийна кампания преди предстоящите междинни избори през ноември.

Контекст на честванията и критики

Организацията на мащабното събитие на Националната алея бе поета от близката до Белия дом публично-частна инициатива „Freedom 250“. Този ход предизвика сериозен отзвук и обвинения от страна на Демократическата партия. Опонентите на Тръмп го обвиниха в „окупиране“ на националния празник за лични цели, тъй като събитието измести официалната и двупартийна комисия „America 250“, създадена от Конгреса преди десетилетие.

Веднага след приключването на дългата реч на Тръмп, над Вашингтон започна пиротехническо шоу, обявено от администрацията за най-големия спектакъл с фойерверки в историята на САЩ. Програмата включваше рекордното възпламеняване на 850 000 отделни фойерверки в рамките на близо 40 минути, разчупвайки традиционния 18-минутен формат, с цел да се осигури време за разсейване на димните облаци над столицата.

Източници: BBC, CNN, The Washington Post,The Wall Street Journal, CBC News.