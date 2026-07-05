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Тръмп: Това е само началото на Златния век на Америка

Тръмп: Това е само началото на Златния век на Америка

5 Юли, 2026 06:44, обновена 5 Юли, 2026 07:21 618 17

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Президентът защити американската изключителност на фона на бури и политическо разделение във Вашингтон

Тръмп: Това е само началото на Златния век на Америка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 4 юли вечерта (ранните часове на 5 юли българско време) президентът на САЩ Доналд Тръмп оглави официалните чествания по случай четвърт век от основаването на държавата със зрелищна проява под наслов „Салют за Америка 250“.

Програмата на Националната алея във Вашингтон бе сериозно застрашена от времето — температурите надхвърлиха 38°C, а по-късно приближаващ фронт от силни гръмотевични бури накара Тайните служби временно да евакуират присъстващите в близките държавни сгради и музеи. Минути преди събитието Тръмп декларира пред Fox News: "Няма да позволя на малко дъжд да спре нашия 250-ти рожден ден".

Основни акценти в обръщението

  • Американската изключителност като историческа мисия: Тръмп постави себе си и своята администрация в центъра на процеса по възраждане на държавата, определяйки годишнината не като завършек, а като начало на нов възход.
  • Предупреждения срещу „вътрешната заплаха“: Продължавайки линията от речта си в навечерието на празника пред паметника Маунт Ръшмор, президентът остро атакува вътрешнополитическите си опоненти, радикализма и чуждите идеологически влияния.
  • Амбиции за бъдещето: Белият дом очерта мащабни национални цели, включващи ново изпращане на американци на Луната, пилотирана мисия до Марс и затвърждаване на глобалното лидерство в сферата на изкуствения интелект.

Ключови цитати от събитието

Излизайки на сцената под звуците на емблематичната патриотична песен "God Bless the USA", изпълнена на живо от Лий Гринууд, Тръмп започна с коментар за метеорологичните условия:

„Ако си мислите, че това беше лесно — не беше.“

Президентът подчерта историческото значение на паметния ден, като обяви старта на нова ера за страната.

„Утре (б.р. — визирайки прехода към празничния ден) ние достигаме крайъгълен камък като никой друг и празнуваме с туптящи сърца и възвисен дух, защото след два века и половина знаем, че това не е край, това е само началото на Златния век на Америка.“

В официалната прокламация на Белия дом, съпътстваща тържествата, Тръмп допълни:

„С един-единствен лист пергамент и 56 подписа, Америка започна най-великото политическо пътешествие в човешката история.“Този патриотичен тон обаче бе комбиниран с остро политическо говорене. Тръмп повтори предупрежденията си от Южна Дакота, че американската идентичност е подложена на "нова атака от радикали и екстремисти" и че е налице "възраждане на комунистическата заплаха на наша земя", превръщайки Деня на независимoстта в трибуна за партийна кампания преди предстоящите междинни избори през ноември.

Контекст на честванията и критики

Организацията на мащабното събитие на Националната алея бе поета от близката до Белия дом публично-частна инициатива „Freedom 250“. Този ход предизвика сериозен отзвук и обвинения от страна на Демократическата партия. Опонентите на Тръмп го обвиниха в „окупиране“ на националния празник за лични цели, тъй като събитието измести официалната и двупартийна комисия „America 250“, създадена от Конгреса преди десетилетие.

Веднага след приключването на дългата реч на Тръмп, над Вашингтон започна пиротехническо шоу, обявено от администрацията за най-големия спектакъл с фойерверки в историята на САЩ. Програмата включваше рекордното възпламеняване на 850 000 отделни фойерверки в рамките на близо 40 минути, разчупвайки традиционния 18-минутен формат, с цел да се осигури време за разсейване на димните облаци над столицата.

Източници: BBC, CNN, The Washington Post,The Wall Street Journal, CBC News.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язека

    7 4 Отговор
    Честита годишнина Америка

    Коментиран от #6

    06:58 05.07.2026

  • 2 Тик- Ток

    15 7 Отговор
    Златния век на мизерията за САЩ започва ,един милион бездомни и наркомани по улиците ,40 милиона на купони за храна,40 трилиона дълг и 1,2 само лихви по дълга на година,златния век е само за кошерното котило на Дони Епщайн,за последните 3 месеца фирмите на Дони Епщайн са спекулирали 3600 пъти на борсата

    07:00 05.07.2026

  • 3 Петър

    16 3 Отговор
    Не мога да разбера, Тръмп президент на САЩ ли е или на Америка, защото САЩ и Америка са две различни неща.

    Коментиран от #11

    07:00 05.07.2026

  • 4 Мишел

    12 4 Отговор
    Златен век с фалит.

    07:00 05.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    14 4 Отговор
    Страшно начало!! Десетки трилиони дълг и персите ги убиха от бой!

    07:02 05.07.2026

  • 6 Петър

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Язека":

    Каква годишнина може да има един континент?

    07:03 05.07.2026

  • 7 Механик

    13 4 Отговор
    Тоя кукумицин се смее на Мерц, а прави като него.
    Оня разправя, че Германия я очаквали велики години и то на фона фалита на фолксваген и бош. Тоя па на фона на позорният бой дето изяде от амуджите, сега разправя, че ще прави америка велика.
    Не е наред тоя свят. Никога не е бил наред, ама сега май съвсем се изплиска легена.

    Коментиран от #12

    07:03 05.07.2026

  • 8 Иван

    3 0 Отговор
    Челопеч.

    07:06 05.07.2026

  • 9 Иван

    5 2 Отговор
    Първо да кацнат на Луната, след това да анексират Тайван.

    07:10 05.07.2026

  • 10 Не става само

    7 5 Отговор
    с лайнодумане.америка никога не е била по - жалка,слаба и унизена.И това е само началото.

    Коментиран от #17

    07:12 05.07.2026

  • 11 Новичок

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Петър":

    Той и автора на пасквила не знае,неграмотен е.Ама нали е роден в Бг. може и главен редактор да стане.Пфу...

    07:24 05.07.2026

  • 12 Путлеристан 🤮🤮

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Най шматка обаче путя който бълнува че щял да сменя световния ред 🤩🤡

    07:24 05.07.2026

  • 13 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 3 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    07:25 05.07.2026

  • 14 Новичок

    0 0 Отговор
    Какво е това мазнене по- тия "янкита" от сутринта бре ,избършете си лигите.Пфу... Да не би от посолство-ТО да ви дават празнични???

    07:29 05.07.2026

  • 15 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 0 Отговор
    Гледате ли СВЕТОВНОТО
    Гледате ли кви чудеса са построили САЩ.

    07:30 05.07.2026

  • 16 Смех ... Смех...

    0 1 Отговор
    Тея голямо перчене и величаене...
    У нас има плевни на по над 250г.
    А държави като Индия,Египет, Китай или пък Иран/Ирак с по над 2500г история какво да кажат...
    Сигурно се пукат от смях от жалките напъни на краволята да изглеждат значими...
    И какво точно им е великото че не се сещам...

    07:32 05.07.2026

  • 17 Оръжие на АМЕРИКА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не става само":

    Бомби Путин.
    Кой е жалкия и унижения.

    07:32 05.07.2026