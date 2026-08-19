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4-годишно дете пострада сериозно в детска градина в Бургас, на място нямало медицинско лице

4-годишно дете пострада сериозно в детска градина в Бургас, на място нямало медицинско лице

19 Август, 2026 10:42 881 9

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  • детска градина-
  • бургас

Инцидентът се е случил в предиобедните часове

4-годишно дете пострада сериозно в детска градина в Бургас, на място нямало медицинско лице - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

4-годишно момиченце пострада сериозно, докато играе пред погледа на възпитатели в двора на филиала на детска градина „Синчец“ в бургаския квартал „Горно Езерово“. На място нямало медицински специалист, който да окаже първа помощ, обобщи nova.bg.

„Детето е в болница с оток в главичката след голям кръвоизлив от носа”, каза бабата на пострадалото момиченце Пепа Петрова в ефира на „Здравей, България”.

„Инцидентът се е случил в предиобедните часове. Децата са тичали, при което момиченцето пада и се удря. Не е имало бутане от друго дете. При падането удря главата си, след което се изправя, губи съзнание и пада втори път”, допълни Петрова. На път от градината към болницата детето повръщало седем-осем пъти и постоянно се унасяло в сън. В момента е настанено за наблюдение в отделението по неврохирургия на Университетската многопрофилна болница. Направеният скенер показал оток в главата, но за щастие детето е контактно и няма счупвания.

„Веднага след удара възпитателите са уведомили майката, която работи като фармацевт и тя бързо е пристигнала на място. Учителките са промили раната с риванол и са спрели кръвта, а екип на Спешна помощ не е потърсен. Не е имало нужда да се звъни на 112”, заяви директорът на детска градина „Синчец” Стефка Желязкова. Тя потвърди, че в този момент медицинското лице на градината обслужвало училище „Васил Левски“, тъй като щатът се дели между двете учебни заведения – два дни в детската градина и три дни в училището. Според нея колегите ѝ са реагирали абсолютно адекватно на ситуацията.

Липсата на постоянен медицински специалист в градината е казус, за който родителите многократно са сигнализирали. Те са провеждали срещи с директорката и са молили да бъде осигурено такова лице. Наесен в градината ще бъдат приети още 40 деца, разпределени в две групи, а медик продължава да липсва.

„Имаме подадено искане към общината за осигуряване на медицинско лице, което да е постоянно в детската градина”, посочи Желязкова, но подчерта, че няма конкретен срок за назначаването му.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 подула му се е главата и повраща

    3 3 Отговор
    явно е тичало на твърдо циментирано място . малките са много палави . имат много енергия . затова е нужно да ги пази някой . да командироват някой . има и чужденстранни кандидати от зимбабве, индонезия, мароко . тъкмо ще му се радват бабите и дядовците на децата кат ги взимат от градина . а и кат е топло да ги водят на плажа на пясъка . там няма да се удрят .

    10:58 19.08.2026

  • 2 Кое

    5 1 Отговор
    дете не е падало ?

    11:03 19.08.2026

  • 3 РЕВАНОЛА НЕ МОЖЕ

    4 2 Отговор
    ДА СТОПИРА МОЗЪЧНИЯ ОТТОК.!!!!!!!!!!! БЕЗХАБЕРИЕ В ТАЯ ТЕРИТОРИЯ........ПРИ НЕЛЕКУВАН ОТТОК ТАЯ ЧАСТ ОТ МОЗЪКА УМИРА.........

    Коментиран от #4, #6

    11:05 19.08.2026

  • 4 А ПРОПО ДОБРЕ ЧЕ НЕ СА МУ ДАЛИ

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "РЕВАНОЛА НЕ МОЖЕ":

    АСПИРИНЧЕ......ЩЯХА ДАГО УТРЕПЯТ......

    11:06 19.08.2026

  • 5 Един шофьор

    3 4 Отговор
    А през лошия комунизъм почти във всяко училище имаше медицинско лице и здравеопазването беше безплатно.

    11:15 19.08.2026

  • 6 Антикомуне

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕВАНОЛА НЕ МОЖЕ":

    Ганьо, прочети статията. Промили са повърхностната рана с риванол, отока са го видя ли след скенер в болницата. Ганьо, Ганьо!!!

    11:17 19.08.2026

  • 7 Кого в училището обслужва

    6 0 Отговор
    медицинското лице посред лятната ваканция ???

    11:18 19.08.2026

  • 8 Питане

    0 0 Отговор
    Да не би да е имало "Бангаранга" ???
    /една дума е, за оспорващите/

    11:20 19.08.2026

  • 9 Станка

    2 0 Отговор
    Добре.И ако имаше медицински специалист какво щеше да направи?Същото което са сторили учителките-промили раната и това е.Скенер не може да има във детската градина.детето не е бутнато,не е блънато,не е бито.То е бягало щастливо.Играе като всяко дете.Затова не разбирам защо раздухвате случая.Пак повтарям,и да има на всяко дете мед.сестра такива случки ще има.Има палави деца,има и по заспали.Така си растат.

    11:26 19.08.2026

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