Семейството на Чарли Кърк ще присъства в съдебната зала в Юта

Съпругата на Чарли Кърк и родителите му се очаква да присъстват тази седмица в съда в щата Юта, където прокурорите ще се опитат да убедят съда, че мъжът, обвинен в убийството на консервативния активист, трябва да получи смъртна присъда, съобщи Асошиейтед прес.

Петдневното предварително изслушване започва утре и ще бъде първият път, в който семейството на Кърк ще бъде в съдебната зала в Юта заедно с обвиняемия Тайлър Робинсън. Заседанието ще се излъчва на живо.

Прокуратурата твърди, че Робинсън е изпратил и текстово признание до своя партньор, като е оставил бележка, в която пише, че е имал възможност да убие една от водещите консервативни фигури в страната и че "ще я използва".

Той все още не се е признал за виновен или невинен по делото. Двадесет и три годишният Робинсън е обвинен в умишлено убийство за атентата срещу Кърк на 10 септември, по време на публичен дебат в Университета "Юта Вали".

Според правния експерт Пол Касел събраните до момента доказателства сочат, че делото "ще бъде много сериозно от гледна точка на доказателства".

"На този етап изглежда като класически случай, в който единственият въпрос е дали има достатъчно основание да се премине към съдебен процес по същество", казва той.

В Юта смъртното наказание се допуска само при утежняващи обстоятелства. Прокуратурата ще твърди, че стрелбата е застрашила живота и на други присъстващи.

Процедурата ще наподобява предварително съдебно заседание: прокуратурата ще представи ДНК доказателства, които свързват Робинсън с предполагаемото оръжие, използвано по време на стрелбата, показания на разследващи, резултати от аутопсията, свидетелски показания и видеозаписи от самото убийство. Не е задължително да бъдат изложени всички доказателства, като могат да се използват и косвени данни.

След края на изслушването съдията от щатския съд Тони Граф ще реши дали делото да продължи към пълно съдебно производство.

Медиите и обществеността ще имат достъп до делото, след като съдът е отхвърлил искане на защитата за ограничаване на присъствието.

Убийството предизвика силна реакция сред републиканските съюзници на Кърк, включително президента Доналд Тръмп, който първо съобщи за ареста на Робинсън и заяви в интервю за "Фокс Нюз": "Надявам се да получи смъртно наказание."