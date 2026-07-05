Германският министър на отбраната заяви, че връзките на „Алтернатива за Германия” с Русия застрашават националната сигурност

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че трябва да се предотврати достъпът на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) до класифицирана информация, ако тя някога участва в управлението на страната, съобщи ДПА, предаде БТА.
Като основен аргумент той посочи според него тесните връзки на партията с Русия и с руския президент Владимир Путин. В интервю за изданието "Билд" Писториус подчерта, че тази близост е "безспорна" и представлява риск за националната сигурност.
"Чувствителната информация не трябва да попада в неправилните ръце", заяви той и допълни, че в момента се прави задълбочена проверка кой би могъл да получава достъп до секретни данни. По думите му това е задължително, тъй като става дума за сигурността на държавата.
В същото време АзГ, която е най-голямата опозиционна сила в Германия, е под наблюдение на службите за вътрешна сигурност в някои федерални провинции заради обвинения в екстремистки и антиимигрантски позиции.
Основните политически партии в страната продължават да поддържат т.нар. санитарен кордон и отказват сътрудничество с АзГ. Канцлерът Фридрих Мерц многократно е заявявал, че няма да работи с партията.
Въпреки това АзГ се надява да спечели абсолютно мнозинство на регионалните избори през септември в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, което би ѝ позволило за първи път да управлява на провинциално равнище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 твърдо ще направят и трета световна
12:46 05.07.2026
2 Без име
12:48 05.07.2026
3 Т90
Коментиран от #21
12:52 05.07.2026
4 Ний ша Ва упрайм
12:54 05.07.2026
5 Смажете фашистите
Коментиран от #11
12:55 05.07.2026
6 Алис не я харесвам, щото е обратна, но
12:56 05.07.2026
7 осраински
12:57 05.07.2026
8 при дадените обстоятелства
12:57 05.07.2026
9 Гюнтер
12:58 05.07.2026
10 ОТКЛОНЕНИЕ
Коментиран от #23
12:59 05.07.2026
11 Либералче ли си?
До коментар #5 от "Смажете фашистите":Уточни се кои са фашистите, щото днешните ляволиберални фашисти, най-много врещите да се смазват фашистите т.е. нормалните хоре.
13:00 05.07.2026
12 Овчар
13:00 05.07.2026
13 осраински
13:01 05.07.2026
14 az СВО Победа 81
13:03 05.07.2026
15 Сатана Z
Тия мантри за връзка с Москва са за контролирана информация спускана към казионните медии на режима в Дойчланд.
Колкото партията на Летеца в бг.е русофилска,толкова е и АзГ в Германистан
Коментиран от #31
13:03 05.07.2026
16 404
13:03 05.07.2026
17 Националната
13:04 05.07.2026
18 осраински
13:06 05.07.2026
19 Прагматичното мислене
13:06 05.07.2026
20 ЕВРЕИТЕ И БРИТАНЦИТЕ
13:08 05.07.2026
21 Тези много си
До коментар #3 от "Т90":Вярват, че могат и че са нещо. Но във войните са кръгла, пресечена нула. Войната е хаос. А те са добри в орднунг (организация). Войната се изменя постоянно и няма орднунг, за това тези винаги губят всяка война. Руснаците са свикнали в кал, студ, без храна... Пълен хаос и без надежда да воюват и се придвижват напред. Докато ако на немеца му спреш храната на фронта, ще падне духом и вече ще смята, че те са "загубили войната"! А причината е, че дрон е унищожил колата, която им кара храната. Но са така. Ако нещо малко "не стане", както те си мислят, край.. "нещата са се провалили..."!
Коментиран от #32
13:10 05.07.2026
22 Сбъркана работа
13:10 05.07.2026
23 Демократ
До коментар #10 от "ОТКЛОНЕНИЕ":С Рашия и без Рашия не могат вече да си продават дизеловите бо клуци затова затварят никой не им ще дизелите.
Коментиран от #24, #29
13:11 05.07.2026
24 Китай отнесе
До коментар #23 от "Демократ":Цял свят. Техните коли и стоки са най-евтините. Нито САЩ и нито Европа може да произвежда коли и всичко друго на такива ниски цени. За това западът икономически умря. Социализмът победи. :). Китай още е социалистическа страна... Макар и доста изменена.
Коментиран от #30
13:14 05.07.2026
25 Ами..
13:19 05.07.2026
26 ЕВРЕИН БЕЗ МУСТАЧКИ
13:19 05.07.2026
27 Фори
13:19 05.07.2026
28 Съгласен
13:20 05.07.2026
29 НЕ СЕ ОБАЖДАЙ
До коментар #23 от "Демократ":Мусор.
13:21 05.07.2026
30 Демократ
До коментар #24 от "Китай отнесе":Нищо не е победил. Осноената разлика между запада и изтока е частната собственост. На изток такава няма всипко е на държавата в Сащ има твоето си е твое.
Ясно е кое е победило и това е Запада имаш къща с гараж гаража си е твой паркираш там в соца паркинга отпред е на държавата днеска паркираш ти утре идва бякой от петрич паркира той не е твое нямаш право да паркираш там ако няма къде да паркираш си пали колата.
Как изтока ще е победил.
13:22 05.07.2026
31 Това обяснява
До коментар #15 от "Сатана Z":и гравитирането на гербаджийския катун начало с вождя Коцю €центин покрай ментето АзГ.
13:23 05.07.2026
32 Като назначат
До коментар #21 от "Тези много си":Бундесвер-башия и всичко ще се оправи.
13:24 05.07.2026