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Германският министър на отбраната заяви, че връзките на „Алтернатива за Германия” с Русия застрашават националната сигурност
  Тема: Украйна

Германският министър на отбраната заяви, че връзките на „Алтернатива за Германия” с Русия застрашават националната сигурност

5 Юли, 2026 12:44 809 32

  • алтернатива за германия-
  • германия-
  • русия-
  • борис писториус

Основните политически партии в страната продължават да поддържат т.нар. санитарен кордон и отказват сътрудничество с „Алтернатива за Германия”

Германският министър на отбраната заяви, че връзките на „Алтернатива за Германия” с Русия застрашават националната сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че трябва да се предотврати достъпът на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) до класифицирана информация, ако тя някога участва в управлението на страната, съобщи ДПА, предаде БТА.

Като основен аргумент той посочи според него тесните връзки на партията с Русия и с руския президент Владимир Путин. В интервю за изданието "Билд" Писториус подчерта, че тази близост е "безспорна" и представлява риск за националната сигурност.

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"Чувствителната информация не трябва да попада в неправилните ръце", заяви той и допълни, че в момента се прави задълбочена проверка кой би могъл да получава достъп до секретни данни. По думите му това е задължително, тъй като става дума за сигурността на държавата.

В същото време АзГ, която е най-голямата опозиционна сила в Германия, е под наблюдение на службите за вътрешна сигурност в някои федерални провинции заради обвинения в екстремистки и антиимигрантски позиции.

Основните политически партии в страната продължават да поддържат т.нар. санитарен кордон и отказват сътрудничество с АзГ. Канцлерът Фридрих Мерц многократно е заявявал, че няма да работи с партията.

Въпреки това АзГ се надява да спечели абсолютно мнозинство на регионалните избори през септември в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, което би ѝ позволило за първи път да управлява на провинциално равнище.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 твърдо ще направят и трета световна

    22 4 Отговор
    а как ще излязат от нея ?

    12:46 05.07.2026

  • 2 Без име

    22 5 Отговор
    Германците не само не искат да воюват с Русия, но я чакат да ги освободи от нсшествениците.

    12:48 05.07.2026

  • 3 Т90

    21 3 Отговор
    Германците са велика Нация, но не мога да разбера защо на всеки 100 години правят всичко необходимо да си изравнят градовете със земята? Наближават 100 години от края на втората световна война и отново са се активирали да сринат градовете си, които са инженерни шедьоври... Интересни хора.

    Коментиран от #21

    12:52 05.07.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    16 3 Отговор
    без ефтина енергия и суровина от Русия тия са капут

    12:54 05.07.2026

  • 5 Смажете фашистите

    7 2 Отговор
    Ами съдете ги и в затвора. Или направо по стълбовете, какво ги бавите?

    Коментиран от #11

    12:55 05.07.2026

  • 6 Алис не я харесвам, щото е обратна, но

    16 1 Отговор
    ако наистина вземе цялата власт в Германия и натика Мерцовете и Урсулите по концлагерите на предшественика им, ще я призная за първият гей с реализирана истиска хуманитарна кауза.

    12:56 05.07.2026

  • 7 осраински

    9 2 Отговор
    Русите с немци не се занимават.Дали са правата на чалм.те.ТЕ Ша ги опраЯт

    12:57 05.07.2026

  • 8 при дадените обстоятелства

    10 0 Отговор
    какво друго да каже военният министър? Хем ги е страх от опозицията в Германия, която скоро няма да е опозиция, хем от Русия - еле те па управляващите, които знаят какви ги надробиха за Русия. Вижте му само физиономията. И има нещо тягосгтно във знаме, на което първият цвят е ЧЕРЕН. Определено не знаят какво правят. За съжаление са ВСЕ ОЩЕ водещите в ЕС.

    12:57 05.07.2026

  • 9 Гюнтер

    9 0 Отговор
    Ах, колко им се иска да се отърват от АзГ като я забранят.

    12:58 05.07.2026

  • 10 ОТКЛОНЕНИЕ

    14 1 Отговор
    Бош и Фолксваген затварят заводи, а на тоя му се привиждат врогаверот Изток.

    Коментиран от #23

    12:59 05.07.2026

  • 11 Либералче ли си?

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смажете фашистите":

    Уточни се кои са фашистите, щото днешните ляволиберални фашисти, най-много врещите да се смазват фашистите т.е. нормалните хоре.

    13:00 05.07.2026

  • 12 Овчар

    5 0 Отговор
    Жълтите качулки на Германия и Франция трябва да се обединят...!

    13:00 05.07.2026

  • 13 осраински

    14 0 Отговор
    Германия е готова да се бие с Русия „дори тази вечер“ и ще защитава „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви главнокомандващият на Луфтвафе в ексклузивно интервю за The Telegraph.КОЙ ще му помогне кой може да излекува шизофрениците в европа

    13:01 05.07.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор
    Да очакваме ли появата на концлагери в Германия???

    13:03 05.07.2026

  • 15 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Алтернатива за Германия е партия зад която седят Англо-саксонските интереси на City of London ,от където идват и парите.
    Тия мантри за връзка с Москва са за контролирана информация спускана към казионните медии на режима в Дойчланд.
    Колкото партията на Летеца в бг.е русофилска,толкова е и АзГ в Германистан

    Коментиран от #31

    13:03 05.07.2026

  • 16 404

    3 0 Отговор
    Да, той е шизофреник. (Типичен шовинистичен воин на Галактическата империя.)

    13:03 05.07.2026

  • 17 Националната

    5 1 Отговор
    Сигурност на Германия вече окончателно е застрашена но от този "министър на войната", от Мерц и от тези внуци на фашистите. И от това, че напълниха страната с неевропейски народи, които направо са пряка заплаха за сигурността на страната. А война с Русия? Това си е КО - пак за Германия. А този "министър " точно иска, не диалог с Русия, а война. Две световни войни са правили тези и двете са загубили. И пак се готвят за 3-та? Смешници...

    13:04 05.07.2026

  • 18 осраински

    4 2 Отговор
    Гьоринг — извинете Писториус — напълно е загубил разсъдъка си. Съдейки по изобилието от боклуци от типа „Междузвездни войни“ в кабинета му, нивото на интелигентност на фелдмаршала става ясно

    13:06 05.07.2026

  • 19 Прагматичното мислене

    3 0 Отговор
    на всеки умен индивид според розовите понита и Урси застрашават партийната линия която те смятат за правилна. По същия начин се отнасят и към президентът Тръмп защото той не ги счита за фактор в глобалната политика и директно им заявява че неолиберализмът си отива безвъзвратно заедно със стотиците хиляди мигранти.

    13:06 05.07.2026

  • 20 ЕВРЕИТЕ И БРИТАНЦИТЕ

    5 2 Отговор
    Отново ограбиха Германия и отново се опитват да я набутат във война с Русия.

    13:08 05.07.2026

  • 21 Тези много си

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Т90":

    Вярват, че могат и че са нещо. Но във войните са кръгла, пресечена нула. Войната е хаос. А те са добри в орднунг (организация). Войната се изменя постоянно и няма орднунг, за това тези винаги губят всяка война. Руснаците са свикнали в кал, студ, без храна... Пълен хаос и без надежда да воюват и се придвижват напред. Докато ако на немеца му спреш храната на фронта, ще падне духом и вече ще смята, че те са "загубили войната"! А причината е, че дрон е унищожил колата, която им кара храната. Но са така. Ако нещо малко "не стане", както те си мислят, край.. "нещата са се провалили..."!

    Коментиран от #32

    13:10 05.07.2026

  • 22 Сбъркана работа

    3 0 Отговор
    Едно време левите и либералите бяха за мир. Сега,о чудо, крайнодесните са за мир. Да се смееш ли , да плачеш ли? Евроатлантически ми работи.

    13:10 05.07.2026

  • 23 Демократ

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "ОТКЛОНЕНИЕ":

    С Рашия и без Рашия не могат вече да си продават дизеловите бо клуци затова затварят никой не им ще дизелите.

    Коментиран от #24, #29

    13:11 05.07.2026

  • 24 Китай отнесе

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Демократ":

    Цял свят. Техните коли и стоки са най-евтините. Нито САЩ и нито Европа може да произвежда коли и всичко друго на такива ниски цени. За това западът икономически умря. Социализмът победи. :). Китай още е социалистическа страна... Макар и доста изменена.

    Коментиран от #30

    13:14 05.07.2026

  • 25 Ами..

    3 1 Отговор
    Този не е много умен- истината е че връзките на управляващите партии със САЩ застрашават националната сигурност. Всъщност Германия е окопирана от САЩ.

    13:19 05.07.2026

  • 26 ЕВРЕИН БЕЗ МУСТАЧКИ

    2 0 Отговор
    Ще е следващия канцлер на Германия и тогава геим овър.

    13:19 05.07.2026

  • 27 Фори

    1 1 Отговор
    И Възраждане са руска партия и заплаха за националната сигурност. А са и хулигани до един.

    13:19 05.07.2026

  • 28 Съгласен

    0 1 Отговор
    Подобна е ситуацията в България с Възраждане. По отношения на нея също трябва да бъде следвана такава политика.

    13:20 05.07.2026

  • 29 НЕ СЕ ОБАЖДАЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Демократ":

    Мусор.

    13:21 05.07.2026

  • 30 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Китай отнесе":

    Нищо не е победил. Осноената разлика между запада и изтока е частната собственост. На изток такава няма всипко е на държавата в Сащ има твоето си е твое.
    Ясно е кое е победило и това е Запада имаш къща с гараж гаража си е твой паркираш там в соца паркинга отпред е на държавата днеска паркираш ти утре идва бякой от петрич паркира той не е твое нямаш право да паркираш там ако няма къде да паркираш си пали колата.
    Как изтока ще е победил.

    13:22 05.07.2026

  • 31 Това обяснява

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    и гравитирането на гербаджийския катун начало с вождя Коцю €центин покрай ментето АзГ.

    13:23 05.07.2026

  • 32 Като назначат

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тези много си":

    Бундесвер-башия и всичко ще се оправи.

    13:24 05.07.2026

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