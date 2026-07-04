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"Алтернатива за Германия" преизбра председателите си, Алис Вайдел получи подкрепата на 81% от делегатите

"Алтернатива за Германия" преизбра председателите си, Алис Вайдел получи подкрепата на 81% от делегатите

4 Юли, 2026 16:40 474 15

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  • германия

Партията продължава да настоява за отмяна на санкциите срещу Русия и да се противопоставя на военната помощ за Украйна

"Алтернатива за Германия" преизбра председателите си, Алис Вайдел получи подкрепата на 81% от делегатите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) преизбра председателите си Алис Вайдел и Тино Крупала на националния си конгрес в Ерфурт, въпреки масовите протести срещу формацията, съобщи ДПА, предаде БТА.

Вайдел получи подкрепата на 81% от делегатите, а Крупала - 70%, като и двамата бяха единствени кандидати.

Извън конгресния център около 31 хиляди души участваха в демонстрации срещу АзГ. Част от протестиращите се опитаха да блокират достъпа до форума, а на места се стигна до сблъсъци с полицията. Въпреки това заседанието започна по график.

Крупала остро разкритикува протестиращите, като ги нарече "последното средство на нашите политически противници" и заяви, че никой няма право да възпрепятства законно провеждан партиен конгрес.

Форумът съвпадна със 100-годишнината от събрание на Нацистката партия, което предизвика критики заради символиката на датата. АзГ отхвърли тези обвинения.

След парламентарните избори през февруари 2025 г., на които спечели 20,8% от гласовете и стана най-голямата опозиционна сила, подкрепата за партията продължава да расте. Въпреки това останалите германски партии запазват т.нар. санитарен кордон и отказват коалиционно сътрудничество с нея.

АзГ се надява да достигне над 40% на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт през септември. "Ще победим. Може би скоро ще можем да управляваме сами", заяви Крупала.

Партията продължава да настоява за отмяна на санкциите срещу Русия, да се противопоставя на военната помощ за Украйна и да изразява подкрепа за политиката на американския президент Доналд Тръмп. По време на конгреса лидерът на АзГ в източната провинция Тюрингия Бьорн Хьоке използва лозунга "Да направим Германия отново велика" - препратка към кампанията на Тръмп.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    8 2 Отговор
    За пореден път Германия ще започва от нула. Загубиха и тази си война.

    16:42 04.07.2026

  • 2 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Дамата е лесбийка женена за жена от ромски произход.точномкато хитлер.хах...хах тия немци

    Коментиран от #13

    16:42 04.07.2026

  • 3 Браво на алтернативата

    7 2 Отговор
    Браво.

    16:43 04.07.2026

  • 4 БГ ПУЯК

    4 1 Отговор
    Незвестна медия и джypналисти, позиционирани на територията България и вегетиращи около праведната пропаганда на Дойчи ВЦ, определи немската политическа партия Алтернатива за Германия, като крайно дясна.

    16:45 04.07.2026

  • 5 пръц

    6 1 Отговор
    Либерас.ите търсят под вола теле готови са да изкарат нацисти нормалните хора само защото датата съвпадала със стогодишнината на събрание на нацистите..

    Коментиран от #6, #7, #9, #10, #11

    16:46 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Минувач

    3 2 Отговор
    Хах, това и е новата демокрация???
    Да се забранява, да се организират протести срещу тях, които да им пречат да си направят конгреса? А имаше и случаи на странни нападения срещу техни представители с едни боцкания със спринцовки, имаше един случай, когато за 1 седмица странно умряха 10-на техни члена...
    И това при положение, че са най-харесваната и одобрявана партия в Германия в момента и то водят на втората в листата с около цели 9 процента!?!

    16:50 04.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Демократ

    1 0 Отговор
    Глупости

    16:52 04.07.2026

  • 13 А11

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    …но мрази мигрантите и обича Русия,което полидява Урсулите и Сорос !

    17:00 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Име

    1 0 Отговор
    Тва като хитлер амбpeaжа и паравана eвa бpaун досущ като макрон.

    17:04 04.07.2026

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