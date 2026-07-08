Европейският парламент отне имунитета на депутат от „Алтернатива за Германия“

Европейският парламент гласува за отнемане на имунитета на депутата Зигберт Дрьозе от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.

Мярката беше поискана от германското министерство на правосъдието, за да може да се пристъпи към апелативно производство след осъждането на Дрьозе по две обвинения в клевета през април 2024 година.

Според информация в медиите в своя публикация в Екс Дрьозе е нарекъл журналист „лявоекстремистка сган“.

Политикът от АзГ беше глобен от Окръжния съд в Дрезден, но обжалва присъдата през май същата година и беше избран за евродепутат през следващия месец.

В решението си за отмяна на имунитета на Дрьозе парламентът посочи, че действията, свързани с предполагаемите му престъпления, са се случили преди началото на мандата му в Брюксел. Съдебното производство не се смята за насочено към подкопаване на политическата дейност на Дрьозе като депутат от Европейския парламент и, съответно, на независимостта на парламента.