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Европейският парламент отне имунитета на депутат от „Алтернатива за Германия“

Европейският парламент отне имунитета на депутат от „Алтернатива за Германия“

8 Юли, 2026 07:31 717 13

  • алтернатива за германия-
  • зигберт дрьозе-
  • ек-
  • ес-
  • имунитет

Парламентът посочи, че действията, свързани с предполагаемите му престъпления, са се случили преди началото на мандата му в Брюксел

Европейският парламент отне имунитета на депутат от „Алтернатива за Германия“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент гласува за отнемане на имунитета на депутата Зигберт Дрьозе от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.

Мярката беше поискана от германското министерство на правосъдието, за да може да се пристъпи към апелативно производство след осъждането на Дрьозе по две обвинения в клевета през април 2024 година.

Според информация в медиите в своя публикация в Екс Дрьозе е нарекъл журналист „лявоекстремистка сган“.

Политикът от АзГ беше глобен от Окръжния съд в Дрезден, но обжалва присъдата през май същата година и беше избран за евродепутат през следващия месец.

В решението си за отмяна на имунитета на Дрьозе парламентът посочи, че действията, свързани с предполагаемите му престъпления, са се случили преди началото на мандата му в Брюксел. Съдебното производство не се смята за насочено към подкопаване на политическата дейност на Дрьозе като депутат от Европейския парламент и, съответно, на независимостта на парламента.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА СИ БЕШЕ КРАЛ КАТО УРСУЛА И КАЯ

    15 5 Отговор
    Да няма проблеми, ама той политика ще прави. Да страда сега.

    07:33 08.07.2026

  • 2 А на урсулите

    17 2 Отговор
    Кога.....?

    07:35 08.07.2026

  • 3 Само

    23 2 Отговор
    Не разбрах какво престъпление е извършил ?

    07:36 08.07.2026

  • 4 нощяска

    21 3 Отговор
    Руските въоръжени сили удариха базата за съхранение на ракети Storm Shadow в Макаров близо до Киев.

    07:39 08.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Как може да нарича "сган"

    12 0 Отговор
    който и да е лявоекстремист? Та това са цвета на нацията в Германия! Но това, че е нарекъл журналист от сериозна медия така, е преляло чашата.

    Виж ако става дума за "крайнодесен" е друг въпрос.

    07:48 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 руския

    0 4 Отговор
    Вън руския башибозук.

    08:02 08.07.2026

  • 10 Краварска медия

    6 0 Отговор
    Марчето подпиква от кеф при такива новини

    08:04 08.07.2026

  • 11 Много си, ербап"

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Израждане са измет":

    Но пък иначе кой си ! Тоя терорист, оня терорист, а ефроопейците какви са- Наследници на Пирати,,, кръстоносци, инквизитори, робовладелци, -все гнус евроатлантическа

    08:09 08.07.2026

  • 12 Не стане

    2 0 Отговор
    ясно какво точно е престъплението.

    08:14 08.07.2026

  • 13 хаха

    1 0 Отговор
    Е, почна се отстрелването на опозицията, разбира се, напълно демократично и по евроатлантически.
    Между другото, защо няма новина, че вчера по спешна процедура е насрочено гласуване за утре- последния работен ден преди лятната ваканция, на контрол на чатовете? Предложенията за такъв са отхвърляни вече на два пъти като противоречащи на свободата на словото, шефът на юридическия отдел на ЕП е с изказване, че противоречи на т.7 от Договора за основаване на ЕС. По избраната процедура е не да се приеме с мнозинство, а да е нужно пълно мнозинство 361 гласа, като всеки неприсъстващ се брои за предложението. Или това е маловажна новина?
    Вчера ударно приеха камери да следят всеки в колата. Утре направиха процедура да няма как почти да се гласува против да приемат всяко съобщение, всяка снимка в телефона да се проверяват ПРЕДИ ИЗПРАЩАНЕ и от там криптиране. Направиха биткойн контролируем- забраниха 90% от борсите да оперират в ЕС и при сделки над 1000 евро искат паспортни данни за получателя, за влизане в социални мрежи и форуми искат паспортни данни за "доказване на възраст"...
    Защо ли имам чуството, че Германия от 1933 е била бая по-свободна за опозицията?

    08:16 08.07.2026

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