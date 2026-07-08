Европейският парламент отне имунитета на депутат от „Алтернатива за Германия“

Европейският парламент гласува за отнемане на имунитета на депутата Зигберт Дрьозе от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), предаде ДПА, съобщи БТА.
Мярката беше поискана от германското министерство на правосъдието, за да може да се пристъпи към апелативно производство след осъждането на Дрьозе по две обвинения в клевета през април 2024 година.
Според информация в медиите в своя публикация в Екс Дрьозе е нарекъл журналист „лявоекстремистка сган“.
Политикът от АзГ беше глобен от Окръжния съд в Дрезден, но обжалва присъдата през май същата година и беше избран за евродепутат през следващия месец.
В решението си за отмяна на имунитета на Дрьозе парламентът посочи, че действията, свързани с предполагаемите му престъпления, са се случили преди началото на мандата му в Брюксел. Съдебното производство не се смята за насочено към подкопаване на политическата дейност на Дрьозе като депутат от Европейския парламент и, съответно, на независимостта на парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА СИ БЕШЕ КРАЛ КАТО УРСУЛА И КАЯ
07:33 08.07.2026
2 А на урсулите
07:35 08.07.2026
3 Само
07:36 08.07.2026
4 нощяска
07:39 08.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Как може да нарича "сган"
Виж ако става дума за "крайнодесен" е друг въпрос.
07:48 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 руския
08:02 08.07.2026
10 Краварска медия
08:04 08.07.2026
11 Много си, ербап"
До коментар #8 от "Израждане са измет":Но пък иначе кой си ! Тоя терорист, оня терорист, а ефроопейците какви са- Наследници на Пирати,,, кръстоносци, инквизитори, робовладелци, -все гнус евроатлантическа
08:09 08.07.2026
12 Не стане
08:14 08.07.2026
13 хаха
Между другото, защо няма новина, че вчера по спешна процедура е насрочено гласуване за утре- последния работен ден преди лятната ваканция, на контрол на чатовете? Предложенията за такъв са отхвърляни вече на два пъти като противоречащи на свободата на словото, шефът на юридическия отдел на ЕП е с изказване, че противоречи на т.7 от Договора за основаване на ЕС. По избраната процедура е не да се приеме с мнозинство, а да е нужно пълно мнозинство 361 гласа, като всеки неприсъстващ се брои за предложението. Или това е маловажна новина?
Вчера ударно приеха камери да следят всеки в колата. Утре направиха процедура да няма как почти да се гласува против да приемат всяко съобщение, всяка снимка в телефона да се проверяват ПРЕДИ ИЗПРАЩАНЕ и от там криптиране. Направиха биткойн контролируем- забраниха 90% от борсите да оперират в ЕС и при сделки над 1000 евро искат паспортни данни за получателя, за влизане в социални мрежи и форуми искат паспортни данни за "доказване на възраст"...
Защо ли имам чуството, че Германия от 1933 е била бая по-свободна за опозицията?
08:16 08.07.2026