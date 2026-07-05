Катар възобнови с незабавен ефект всички морски дейности

Катар възобновява с незабавен ефект всички морски дейности, съобщи Министерството на транспорта, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

С решението се отменя въведеното на 29 юни временно ограничение, с което плаването на ветроходни и рибарски лодки беше преустановено до второ нареждане. Забраната не засягаше търговското корабоплаване.

От министерството призоваха в социалната мрежа Екс всички оператори и ползватели на плавателни съдове да спазват действащите морски правила и инструкции, за да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на морските пътувания.

Катар не посочи официална причина за наложените в края на юни ограничения. Те обаче бяха въведени ден след като властите съобщиха, че катарски гражданин е загинал вследствие на наранявания от шрапнели, получени при "военни операции в региона".