Кървава атака в Нигерия: Убити са девет фермери

Ситуацията в нигерийския щат Кадуна остава изключително напрегната след поредното брутално нападение срещу цивилни граждани. Ето основните факти, известни до момента:

Нападението е извършено в събота следобед в нивите около село Каканги, разположено в община Бирнин Гвари. Въоръжени мъже, идентифицирани от местните като тежко въоръжени бандити, са открили безразборна стрелба по фермери, които са обработвали реколтата си.

Доклад на Организацията на обединените нации (ООН) потвърждава за най-малко девет открити тела, като шест от жертвите вече са официално идентифицирани от местните власти. Местният лидер Ибрахим Гарба и други източници от общността съобщават, че реалният брой на загиналите може да достигне десет души.

Според разкази на очевидци, насилието е провокирано от предходен неуспешен опит за обир. Двама бандити са се опитали да отнемат мотоциклета на местен фермер, което е довело до сблъсък и смъртта на единия от нападателите. Вторият престъпник е избягал и се е завърнал по-късно с многочислена и тежко въоръжена банда за кърваво отмъщение.

Освен убитите, нападателите са похитили и неустановен брой селяни. Спасителните операции и издирването на оцелели в труднодостъпния горски терен са били временно преустановени с настъпването на нощта.

Регионът на Северозападна Нигерия страда от хронична несигурност, причинена от дейността на организирани престъпни групи (наричани местно "бандити"). Те редовно атакуват селски общности, налагат незаконни такси и отвличат хора за откуп. В началото на активния селскостопански сезон Международният валутен фонд (МВФ) вече предупреди, че растящото насилие в тези области заплашва продоволствената сигурност на най-многолюдната африканска държава. Организацията за правата на човека Amnesty International осъди ескалацията на кръвопролитията и призова нигерийските власти да предприемат незабавни мерки за защита на населението.

Източници: БТА, Франс прес, Premium Times, Amnesty International.