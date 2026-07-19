Новини
Свят »
Италия »
Откриха овъглен труп на журналист в Италия

Откриха овъглен труп на журналист в Италия

19 Юли, 2026 20:28, обновена 19 Юли, 2026 20:32 424 4

  • италия-
  • салерно-
  • труп-
  • журналист-
  • убийство

Брутално убийство в Салерно: Известен спортен коментатор е застрелян и запален в земеделски имот край Еболи

Откриха овъглен труп на журналист в Италия - 1
Лука Еспозито, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ужасяваща находка разтърси Южна Италия, след като пожарникари откриха напълно овъглен труп на мъж в района на град Еболи, провинция Салерно.

Жертвата е идентифицирана като 53-годишния спортен журналист Луиджи „Лука“ Еспозито, съобщава официално италианската информационна агенция ANSA.

Пожарните служби са се отзовали на сигнал за пожар в земеделски масив край държавния път в община Еболи. След потушаването на пламъците сред изпепелената растителност е намерено тялото. То е било толкова силно увредено от огъня, че първоначално е било невъзможно да се установи дори полът му. Разследването е претърпяло обрат, след като наблизо е открит изоставеният автомобил на Еспозито.

Главният прокурор на Салерно, Рафаеле Кантоне, обяви в официално прессъобщение, че първите събрани доказателства категорично сочат към извършено умишлено убийство. На местопрестъплението карабинерите са открили пистолетни bossoli (хилзи), а по данни на съдебния лекар журналистът е бил прострелян в тила, преди тялото му да бъде запалено с цел прикриване на следите. Новината беше потвърдена и от авторитетния спортен ежедневник Gazzetta, който уточни, че Еспозито се е отдалечил от дома си предната вечер.

Разследване и възможни мотиви

Лука Еспозито беше изключително популярно лице в региона Кампания. Той беше главен редактор на специализирания футболен портал Tuttosalernitana.com и редовен анализатор в телевизионния канал Otto Channel. Колегите му го описват като изключително смел професионалист, който открито защитава позициите си.

Националният съюз на журналистите в Италия и Европейската федерация на журналистите излязоха с официални позиции, настоявайки властите за незабавно и прозрачно разследване, за да се изясни дали бруталната екзекуция е свързана с неговата професионална дейност. На този етап разследващите проверяват както личния му живот, така и контактите му, тъй като журналистът се е занимавал предимно със спортна тематика и футболни трансфери, а не с криминална или съдебна хроника. Първоначалните слухове, че жертвата е заемала пост в регионалната екологична агенция ARPAC, бяха официално опровергани от институцията в специално изявление.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Дали някой М•Ф••Т не е заложил на грешния отбор по негов съвет 🤔🤔🤔

    20:35 19.07.2026

  • 2 Берлускони

    1 1 Отговор
    В България кога? Има толкова много подлоги на Б.Б и Д.П.

    20:36 19.07.2026

  • 3 Савиано

    0 0 Отговор
    Скоро ще хвърчат италиански петолъчки партиджиано

    20:37 19.07.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Късметлия, настоящий късметлия....
    Сигурен съм моя труп няма го открият.
    Бетона здраво пази свойте тайни 👈

    20:40 19.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания