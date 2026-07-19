Откриха овъглен труп на журналист в Италия

Ужасяваща находка разтърси Южна Италия, след като пожарникари откриха напълно овъглен труп на мъж в района на град Еболи, провинция Салерно.

Жертвата е идентифицирана като 53-годишния спортен журналист Луиджи „Лука“ Еспозито, съобщава официално италианската информационна агенция ANSA.

Пожарните служби са се отзовали на сигнал за пожар в земеделски масив край държавния път в община Еболи. След потушаването на пламъците сред изпепелената растителност е намерено тялото. То е било толкова силно увредено от огъня, че първоначално е било невъзможно да се установи дори полът му. Разследването е претърпяло обрат, след като наблизо е открит изоставеният автомобил на Еспозито.

Главният прокурор на Салерно, Рафаеле Кантоне, обяви в официално прессъобщение, че първите събрани доказателства категорично сочат към извършено умишлено убийство. На местопрестъплението карабинерите са открили пистолетни bossoli (хилзи), а по данни на съдебния лекар журналистът е бил прострелян в тила, преди тялото му да бъде запалено с цел прикриване на следите. Новината беше потвърдена и от авторитетния спортен ежедневник Gazzetta, който уточни, че Еспозито се е отдалечил от дома си предната вечер.

Разследване и възможни мотиви

Лука Еспозито беше изключително популярно лице в региона Кампания. Той беше главен редактор на специализирания футболен портал Tuttosalernitana.com и редовен анализатор в телевизионния канал Otto Channel. Колегите му го описват като изключително смел професионалист, който открито защитава позициите си.

Националният съюз на журналистите в Италия и Европейската федерация на журналистите излязоха с официални позиции, настоявайки властите за незабавно и прозрачно разследване, за да се изясни дали бруталната екзекуция е свързана с неговата професионална дейност. На този етап разследващите проверяват както личния му живот, така и контактите му, тъй като журналистът се е занимавал предимно със спортна тематика и футболни трансфери, а не с криминална или съдебна хроника. Първоначалните слухове, че жертвата е заемала пост в регионалната екологична агенция ARPAC, бяха официално опровергани от институцията в специално изявление.