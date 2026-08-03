Бивш боец от „Кракен“ остава в ареста по разследване за убийство в Бали

Печерският районен съд в Киев постанови задържане под стража на бившия боец от подразделението „Кракен“ Глеб Новостройни, съобщава „Суспильне“, позовавайки се на свои източници, предава Фокус.
Официално причината за ареста не е обявена. По-рано основателят на „Кракен“ Константин Немичев заяви, че Новостройни е разследван по делото за убийството на украинския гражданин Игор Комаров на индонезийския остров Бали. Според украински медии случаят е свързан с дейността на измамни кол-центрове в Днепър.
„Глеб Новостройни служи четири години в щурмовата рота „Кракен“, а миналата година беше освободен по здравословни причини. От първите дни на пълномащабната инвазия той защитаваше Харков. Към момента е трудно да се получи достоверна информация по делото, тъй като то е засекретено“, заяви Немичев.
По думите му единствената известна информация е, че съдът е разгледал искането за определяне на мярка за неотклонение, без да бъдат оповестени повече подробности по разследването.
През февруари украинецът Игор Комаров беше отвлечен на остров Бали, а по-късно тялото му беше открито разчленено. Според информация в украински медии убийството може да е свързано с престъпни схеми, организирани чрез измамни кол-центрове в Днепър.
По искане на Индонезия Интерпол издирва няколко заподозрени по случая, сред които има и украински граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Те така укрофашистите освобождават хора, докато мобилизират и инвалиди...
Коментиран от #29, #34
07:24 03.08.2026
3 Наблюдател
Коментиран от #14, #40, #41
07:24 03.08.2026
4 улав
07:26 03.08.2026
5 ИЗНОС НА ТЕРО РИСТИ
07:29 03.08.2026
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19 Бункерния плъх
07:42 03.08.2026
20 В ДЕМОКРАЦИЯТА НА АДМИНА
Коментиран от #23
07:45 03.08.2026
21 Преди
Коментиран от #22, #33
07:45 03.08.2026
22 ТО И СЕГА Е ТАКА
До коментар #21 от "Преди":Просто не е разрешено да се говори за това.
07:47 03.08.2026
23 Що квичиш?
До коментар #20 от "В ДЕМОКРАЦИЯТА НА АДМИНА":За пари ли?
07:48 03.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хи хи хи
Само в Германия са 1.6 милиона
кракени, кракенки и малки кракенчета
07:54 03.08.2026
26 И на този
08:12 03.08.2026
27 Дзак
08:21 03.08.2026
28 Факт
Коментиран от #30
08:22 03.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дзак
До коментар #28 от "Факт":Чакаме с интерес първо да разкрият кои са фашистите!
Коментиран от #31, #32
08:33 03.08.2026
31 За малкото четящи
До коментар #30 от "Дзак":А този Факт, Не Е, онзи Факт!
08:35 03.08.2026
32 Скептик
До коментар #30 от "Дзак":Как ги разпознават?
Коментиран от #44
08:36 03.08.2026
33 Госта..
До коментар #21 от "Преди":Представиси какво ще бъде след войната Хиляди бойци без "работа "-те друго не умеят ,
08:41 03.08.2026
34 Един
До коментар #2 от "Пич":В Украйна държавата си има мафия, а в Рашистан мафията си има държава.
Коментиран от #36
09:03 03.08.2026
35 Хмм
Коментиран от #38, #43
09:08 03.08.2026
36 тиквенсониада
До коментар #34 от "Един":А в БАнкя един простаК си седи до чекмеджетА и се кефи.....засега поне ! Но докога ли ?
09:10 03.08.2026
37 Нашмъркан потник
Коментиран от #42
09:45 03.08.2026
38 улав
До коментар #35 от "Хмм":Доведен син.
09:56 03.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Антирашист 2064
До коментар #3 от "Наблюдател":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашиска държава . Критериите за фашистка държава съществуват независимо от " факти ".
12:05 03.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 без коментар
До коментар #35 от "Хмм":"19-годишният Богдан Рижук е арестуван за бруталното убийството на свой сънародник в Австрия. Доведеният син на украинската посланичка в София е задържан за убийството на сина на зам.-кмета на Харков, потвърдиха украинските медии. Според съдебните документи освен Рижук вторият арестуван за бруталното престъпление също е украинец – 45-годишен бивш митничар".
14:09 03.08.2026
44 Факт
До коментар #32 от "Скептик":Татуси, следи от ранявания, мазоли по показалците, възраст, жестокост, наглост, антропология.....
15:49 03.08.2026