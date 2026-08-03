Бивш боец от „Кракен“ остава в ареста по разследване за убийство в Бали

Печерският районен съд в Киев постанови задържане под стража на бившия боец от подразделението „Кракен“ Глеб Новостройни, съобщава „Суспильне“, позовавайки се на свои източници, предава Фокус.

Официално причината за ареста не е обявена. По-рано основателят на „Кракен“ Константин Немичев заяви, че Новостройни е разследван по делото за убийството на украинския гражданин Игор Комаров на индонезийския остров Бали. Според украински медии случаят е свързан с дейността на измамни кол-центрове в Днепър.

„Глеб Новостройни служи четири години в щурмовата рота „Кракен“, а миналата година беше освободен по здравословни причини. От първите дни на пълномащабната инвазия той защитаваше Харков. Към момента е трудно да се получи достоверна информация по делото, тъй като то е засекретено“, заяви Немичев.

По думите му единствената известна информация е, че съдът е разгледал искането за определяне на мярка за неотклонение, без да бъдат оповестени повече подробности по разследването.

През февруари украинецът Игор Комаров беше отвлечен на остров Бали, а по-късно тялото му беше открито разчленено. Според информация в украински медии убийството може да е свързано с престъпни схеми, организирани чрез измамни кол-центрове в Днепър.

По искане на Индонезия Интерпол издирва няколко заподозрени по случая, сред които има и украински граждани.