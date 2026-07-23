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Застреляха журналист в Мексико: Нова вълна на насилие

Застреляха журналист в Мексико: Нова вълна на насилие

23 Юли, 2026 06:48, обновена 23 Юли, 2026 06:51 857 9

  • мексико-
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  • убийство

Поредно брутално убийство на представител на медиите в Мексико предизвика вълна от международно възмущение и постави на фокус сигурността на репортерите

Застреляха журналист в Мексико: Нова вълна на насилие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неизвестни лица застреляха мексиканския журналист Алехандро Лейва в южния щат Оахака. Тежката атака е извършена, докато 60-годишният Лейва се е намирал пред павилион за улична храна.

Главната прокуратура на страната веднага започна разследване. За случая бе потърсено съдействие от Специализираната прокуратура за престъпления срещу свободата на изразяване.

Алехандро Лейва бе известен с острите си коментари в своята политическа колона. В нея той системно разобличаваше корупционни схеми в правителството. Журналистът отразяваше активно и жестокото насилие, извършвано от местни престъпни групировки.

Губернаторът на щата Оахака, Саломон Хара, официално осъди убийството в социалните мрежи. Той посочи, че Лейва е бил журналист с критично мислене, упражнявал свободно правото си да посочва недъзите на управлението.

Това нападение е поредният силен удар срещу независимата преса. Това е четвъртото показно убийство на служител на медиите в страната от началото на юни досега. По-рано през юли бяха открити тленните останки на отвлечената журналистка Роксана Гусман. През юни живота си загубиха и репортерите Луис Анхел Лопес и Мануел Морено, информира правозащитната организация „Член 19“ (Article 19). Статистиката на „Репортери без граници“ (Reporters Without Borders) затвърждава репутацията на Мексико като една от най-опасните държави за практикуване на журналистическа професия в света извън зоните на активни военни конфликти. Повечето подобни престъпления там остават напълно ненаказани.


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 2 Отговор
    Абе някой "журналисти" заслужават такава съдба, за тоя конкретно не знам, ама в бг територията е пълно с такива....

    06:57 23.07.2026

  • 2 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    А нашите са си живи и здрави защото не се занимават с глупости и най вече са правоверни

    06:58 23.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да съгласен съм

    2 0 Отговор
    🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸 Одобрявам

    Коментиран от #6

    07:01 23.07.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    В евроатлантическа България това не може да се случи! Тук отдавна няма журналисти!😅😅😅

    07:04 23.07.2026

  • 6 Като куче

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да съгласен съм":

    А тебе да те застрелят, одобряваш ли?

    07:18 23.07.2026

  • 7 Механик

    0 1 Отговор
    Каква неизмерима загуба за българския народ. Само това да не се бе случвало. Как ще се живее от тук нататък, направо не знам. Дано да не се случи нещо с Азис или Дара, че чак тогава вече ....
    п.п.
    Кога е погребението? Ще раздават ли овчо на пара да идем да апнем?

    07:23 23.07.2026

  • 8 Наркобосовете

    1 0 Отговор
    са недоволни, че Аржентина не е световния шампион по футбол. Да се готвят футболисти и треньори...

    07:41 23.07.2026

  • 9 журналистиката като се е родила може

    0 0 Отговор
    и да е била независима но за много кратко време , отдавна журналистите се използват основно за да пропагандират правотата на финансово силните на деня , независимите журналисти които говорят и пишат за реалната обстановка и истината може би са не повече от 5 % от всички " журналисти " , в България не е по различно всички от големите обществени медии пропагандират каквото им наредят от ЕС и истината се пази като най голямата световна тайна , защото ако някой я спомене ще бъде оклеветен и уволнен а може да го застигне и съдбата на този

    08:03 23.07.2026

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