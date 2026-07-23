Застреляха журналист в Мексико: Нова вълна на насилие

Неизвестни лица застреляха мексиканския журналист Алехандро Лейва в южния щат Оахака. Тежката атака е извършена, докато 60-годишният Лейва се е намирал пред павилион за улична храна.

Главната прокуратура на страната веднага започна разследване. За случая бе потърсено съдействие от Специализираната прокуратура за престъпления срещу свободата на изразяване.

Алехандро Лейва бе известен с острите си коментари в своята политическа колона. В нея той системно разобличаваше корупционни схеми в правителството. Журналистът отразяваше активно и жестокото насилие, извършвано от местни престъпни групировки.

Губернаторът на щата Оахака, Саломон Хара, официално осъди убийството в социалните мрежи. Той посочи, че Лейва е бил журналист с критично мислене, упражнявал свободно правото си да посочва недъзите на управлението.

Това нападение е поредният силен удар срещу независимата преса. Това е четвъртото показно убийство на служител на медиите в страната от началото на юни досега. По-рано през юли бяха открити тленните останки на отвлечената журналистка Роксана Гусман. През юни живота си загубиха и репортерите Луис Анхел Лопес и Мануел Морено, информира правозащитната организация „Член 19“ (Article 19). Статистиката на „Репортери без граници“ (Reporters Without Borders) затвърждава репутацията на Мексико като една от най-опасните държави за практикуване на журналистическа професия в света извън зоните на активни военни конфликти. Повечето подобни престъпления там остават напълно ненаказани.