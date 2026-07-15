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Британската полиция арестува мъж заради заплаха за убийство на Найджъл Фараж

Британската полиция арестува мъж заради заплаха за убийство на Найджъл Фараж

15 Юли, 2026 19:10, обновена 15 Юли, 2026 19:16 557 4

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Заплахата е била отправена в социалната мрежа „Екс“ на фона на засилени опасения за сигурността на британските политици след убийството на виден представител на партията.

Британската полиция арестува мъж заради заплаха за убийство на Найджъл Фараж - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската полиция е арестувала мъж, отправил заплаха за убийство срещу политическия лидер Найджъл Фараж в социалната платформа „Екс“, съобщиха британски медии, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес, предава БТА.

Според информацията заподозреният е написал към Фараж: „Ще те застрелям в главата, ако спечелиш“. Заплахата е била насочена към лидера на партията „Реформирай Обединеното кралство“, която е известна с твърдите си позиции по въпросите на миграцията и отношенията с Европейския съюз.

Фараж е една от най-разпознаваемите фигури в британската политика през последните години. Той беше сред основните лица на кампанията за напускане на ЕС по време на референдума за Брекзит през 2016 г., а в последствие се превърна в лидер на политическа сила, която поставя акцент върху ограничаването на нелегалната миграция и реформите в британската държавна система.

Случаят идва на фона на нарастващо внимание към сигурността на британските политици. Партията „Реформирай Обединеното кралство“ призова днес за засилване на мерките за охрана на депутатите след убийството на Ан Уидекъм - видна представителка на формацията.

От партията настояват всички народни представители да разполагат с необходимата защита и ресурси за предотвратяване на подобни инциденти. Според тях политическата обстановка във Великобритания става все по-напрегната, а публичните личности са изложени на увеличен риск от заплахи и нападения.

Британските власти през последните години засилиха мерките за сигурност около политиците след поредица от тежки инциденти. Сред тях е убийството на депутата от Консервативната партия Дейвид Еймъс през 2021 г., който беше нападнат по време на среща с избиратели.

Заплахите срещу политици, отправяни онлайн, все по-често попадат под наблюдението на правоохранителните органи във Великобритания. Властите предупреждават, че публикации, съдържащи конкретни заплахи за насилие, могат да доведат до наказателна отговорност.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    “I am going to shoot you in the head if you win.”
    Заплахата е отправна точно преди мача с Аржентина от фен на Меси и шефа на ФИФА Инфантино ако Англия спечели

    19:23 15.07.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Евреин скапан

    19:35 15.07.2026

  • 3 Топч0

    2 0 Отговор
    Защо ли ,искат да го убият този коренен англичанин?

    20:04 15.07.2026

  • 4 Фицин

    0 0 Отговор
    И този почна цирковете !

    20:04 15.07.2026

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