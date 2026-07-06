Нощна офанзива: Москва и Самара под прицел

Украински безпилотни апарати тази нощ извършиха поредна серия от въздушни атаки по цели на руска територия. Основен фокус на ударите беше Московският регион.
Рано сутринта заплахата се разшири в дълбочина на страната, засягайки и Самарска област.
Ключовите събития от изминалата нощ включват:
- Атака срещу Москва: Противовъздушната отбрана на Русия е свалила 11 безпилотни летателни апарата (БПЛА) на подстъпите към руската столица, по информация от кмета Сергей Собянин. Към 5:30 часа няма официални данни за сериозни разрушения или пострадали хора на земята в Московска област.
- Затваряне на небето над Самара: Около 4:00 часа сутринта в Самарска област е обявена опасност от удари с дронове. В 6:00 часа местно време в района на летище Курумоч е въведен извънреден режим "Килим" (Ковер). Въздушното пространство е затворено на всички височини, което доведе до забавяне на редица граждански полети.
- Предупреждения в Ленинградска област: Властите в Ленинградска област също обявиха готовност за евентуални атаки и локални смущения в мобилните мрежи с цел сигурност.
Въздушните удари се провеждат паралелно с масирана руска ракетна и дрон офанзива срещу украинската столица Киев, започнала в същите среднощни часове.
Източници: Telegram, Интерфакс Русия, News.ru и CityTraffic
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чипишефффф
05:41 06.07.2026
2 Мисирки ООД
05:53 06.07.2026
3 Зеления път
Когато всички мисирки превъзнасяха ковида и казваха, че ще унищожи всички, които не се ваксинират и той просто изчезна...
Сега същото ще се случи и със Зеленото, точно преди да превземе Русия и да спаси Вселената, просто ще изчезне заедно с Украйна...
06:04 06.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зелена чума
До коментар #5 от "Чипишефффф":Стига троли бемалоумник.
06:23 06.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Инсектицид
До коментар #7 от "Алцек":Няма да има на кого да съобщават, защото след ядрена война, дори хлебарките като теб няма да оцелеят.
Коментиран от #11
06:32 06.07.2026
9 Мишел
До коментар #4 от "Чипишефффф":Фантазираш. В Москва досега няма нито един удар на украински дрон или ракета .
06:34 06.07.2026
10 Луд
06:47 06.07.2026
11 Гошо
До коментар #8 от "Инсектицид":Глупости, с тая ядрена война само се всява паника. Полигона на остров Нова земя( изключително малко островче, сравнено с цялата планета) е бил избушен от ядрени опити, включително прословутата Цар бомба от 58,6 мегатона, и огромен брой други ядрени и термоядрени опити,но все още е годен за живот..
06:52 06.07.2026