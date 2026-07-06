Нощна офанзива: Москва и Самара под прицел

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Украински безпилотни апарати тази нощ извършиха поредна серия от въздушни атаки по цели на руска територия. Основен фокус на ударите беше Московският регион.

Рано сутринта заплахата се разшири в дълбочина на страната, засягайки и Самарска област.

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Ключовите събития от изминалата нощ включват:

Атака срещу Москва : Противовъздушната отбрана на Русия е свалила 11 безпилотни летателни апарата (БПЛА) на подстъпите към руската столица, по информация от кмета Сергей Собянин. Към 5:30 часа няма официални данни за сериозни разрушения или пострадали хора на земята в Московска област.

: Противовъздушната отбрана на Русия е свалила (БПЛА) на подстъпите към руската столица, по информация от кмета Сергей Собянин. Към 5:30 часа няма официални данни за сериозни разрушения или пострадали хора на земята в Московска област. Затваряне на небето над Самара : Около 4:00 часа сутринта в Самарска област е обявена опасност от удари с дронове. В 6:00 часа местно време в района на летище Курумоч е въведен извънреден режим "Килим" (Ковер). Въздушното пространство е затворено на всички височини, което доведе до забавяне на редица граждански полети.

: Около 4:00 часа сутринта в Самарска област е обявена опасност от удари с дронове. В 6:00 часа местно време в района на летище Курумоч е въведен извънреден режим "Килим" (Ковер). Въздушното пространство е затворено на всички височини, което доведе до забавяне на редица граждански полети. Предупреждения в Ленинградска област: Властите в Ленинградска област също обявиха готовност за евентуални атаки и локални смущения в мобилните мрежи с цел сигурност.

Въздушните удари се провеждат паралелно с масирана руска ракетна и дрон офанзива срещу украинската столица Киев, започнала в същите среднощни часове.

Източници: Telegram, Интерфакс Русия, News.ru и CityTraffic