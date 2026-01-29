Задължителната военна служба в Сърбия може да бъде въведена през декември 2026 г.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че задължителната военна служба ще започне или през декември 2026 г., или през март 2027 г., предава РТС, пише БТА.
Решението за започване на военна служба, каза той, зависи от готовността на капацитетите и военните съоръжения.
„Ще вземем това решение скоро, през следващия месец или два, ще се обърнем към парламента и ще започнем да регистрираме наборниците“, каза Вучич след среща с военните ръководители относно състоянието и анализа на възможностите на сръбските въоръжени сили за 2025 г.
Сръбският президент припомни, че военната служба ще бъде с продължителност 75 дни.
„Трябва да подготвим всички съоръжения, имаме достатъчно оръжия, но има някои неща, които все още не са напълно готови“, каза той.
Вучич добави, че е необходимо да се ремонтират центровете за набиране на персонал, както и да се подобрят и ремонтират клиники.
„Това са важни въпроси, защото искаме да сме готови за това и тези млади хора да прекарат военната си служба в най-добри условия. Да придобият необходимата отговорност и сериозност, както и да развият патриотично отношение“, каза Вучич.
Въвеждането на задължителна военна служба трябва да бъде одобрено от парламента чрез приемане на закон.
През последните години представители на сръбското правителство многократно са обявявали, че военната служба ще бъде възстановена, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5, #6, #14
21:51 29.01.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #7
21:51 29.01.2026
3 жендърите да му мислят
Коментиран от #17
21:52 29.01.2026
4 татунчо 🍌
21:53 29.01.2026
5 Сатана Z
До коментар #1 от "Пич":Нещо като отговор
Еклесиаст 3:1-8
Еклесиаст 3:1-8 VBG
Има време за всяко нещо и определено време за всяко намерение под небето: време за раждане и време за умиране; време за насаждане и време за изкореняване на насаденото; време за убиване и време за изцеляване; време за събаряне и време за градене; време за плачене и време за смеене; време за жалеене и време за танцуване; време за хвърляне на камъни и време за събиране на камъни; време за прегръщане и време за въздържане от прегръщане; време за търсене и време за изгубване; време за пазене и време за изхвърляне; време за късане и време за шиене; време за мълчане и време за говорене; време за обичане и време за мразене; време за война и време за мир.
Коментиран от #11
21:54 29.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ......
До коментар #2 от "Сатана Z":Ами през 1930 се открива планетата Плутон, през същата година се заражда фашъзмът. Каквото горе, това и долу.
22:00 29.01.2026
8 ....
22:05 29.01.2026
9 ....
22:05 29.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
До коментар #5 от "Сатана Z":Добре ! Това е много по точно и ми хареса! Нека конкретизирам тогава. Времето за война идва! И , аз искам повече от теб , да греша ! А ти да си прав!
22:06 29.01.2026
12 Фрог Ман
22:06 29.01.2026
13 Пич
До коментар #6 от "хаха":Това , колко си излишен, безполезен и абещ кислорода се вижда от схващането ти , че някой трябва да воюва заради друг някой!!!
Коментиран от #15, #16, #18, #19
22:09 29.01.2026
14 Рая без надежда
До коментар #1 от "Пич":Подготовката е една верига, която никога не трябва да се прекъсва, а тук вече беше прекъсната. Какво следва, когато прекъснеш образоването за дълъг период? Трябва да построиш училища, защото старите са вече шивашки цехове. Трябва да ги оборудваш съвременно. Трябва да намериш учители, желаещи да се занимават с това и то или учили в чужбина или направо чужденци. Трябва да създадеш програма, съобразена с целите, които преследваш. България вече е минала през това преди 200 години. Всичко това е трудно, скъпо, нееднозначно. Така е и с казармата, но умножено по 10, защото ако учениците искат да учат, младежите не искат да служат, родителите им не искат да си дават децата, а и външните фактори плащат за съпротивата. Красиво! Ще кажете, има мая, кадровата армия. Не! Това е плесен и тя ще трови допълнително.
22:12 29.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Младеж
До коментар #3 от "жендърите да му мислят":Най-обичам някое старо куче да разказва за "великата казарма навремето" 😆 да белиш картофи, да чистиш тоалетни, да те правят на шматка - безценно 😆 и цял живот да митоманстваш какъв корав мъж са те направили 🤣
22:18 29.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Обективни истини
Казармата и еманация на човешката глупост.
22:32 29.01.2026