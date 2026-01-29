Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Сърбия »
Задължителната военна служба в Сърбия може да бъде въведена през декември 2026 г.

Задължителната военна служба в Сърбия може да бъде въведена през декември 2026 г.

29 Януари, 2026 21:41 637 20

  • военна служба-
  • сърбия-
  • александър вучич

Имаме достатъчно оръжия, но има някои неща, които все още не са напълно готови, заяви Вучич

Задължителната военна служба в Сърбия може да бъде въведена през декември 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че задължителната военна служба ще започне или през декември 2026 г., или през март 2027 г., предава РТС, пише БТА.

Решението за започване на военна служба, каза той, зависи от готовността на капацитетите и военните съоръжения.

„Ще вземем това решение скоро, през следващия месец или два, ще се обърнем към парламента и ще започнем да регистрираме наборниците“, каза Вучич след среща с военните ръководители относно състоянието и анализа на възможностите на сръбските въоръжени сили за 2025 г.

Сръбският президент припомни, че военната служба ще бъде с продължителност 75 дни.

„Трябва да подготвим всички съоръжения, имаме достатъчно оръжия, но има някои неща, които все още не са напълно готови“, каза той.

Вучич добави, че е необходимо да се ремонтират центровете за набиране на персонал, както и да се подобрят и ремонтират клиники.

„Това са важни въпроси, защото искаме да сме готови за това и тези млади хора да прекарат военната си служба в най-добри условия. Да придобият необходимата отговорност и сериозност, както и да развият патриотично отношение“, каза Вучич.

Въвеждането на задължителна военна служба трябва да бъде одобрено от парламента чрез приемане на закон.

През последните години представители на сръбското правителство многократно са обявявали, че военната служба ще бъде възстановена, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 6 Отговор
    И аз както Мартин Лутър Кинг имам една мечта - никой , никъде и никога да не воюва! Но напълно исъзнавам , че това е една Химера. А в живота е необходимо да се прави каквото трябва , а не каквото ни се иска! И като така, нашите мъже и жени също трябва да бъдат подготвени за война!!! Това изглежда все по вероятно!!!

    Коментиран от #5, #6, #14

    21:51 29.01.2026

  • 2 Сатана Z

    4 10 Отговор
    Единствено Сърбите са се били с Германците през втората световна,докато Хървати,Румънци,Унгарци и Българи са воювали на страната на Хитлер.

    Коментиран от #7

    21:51 29.01.2026

  • 3 жендърите да му мислят

    4 5 Отговор
    Кой служил ....служил навремето

    Коментиран от #17

    21:52 29.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    3 4 Отговор
    Скоро и у нас . Не само от миндера да сме стратези , а и да се доказваме като такива .

    21:53 29.01.2026

  • 5 Сатана Z

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нещо като отговор

    Еклесиаст 3:1-8
    Еклесиаст 3:1-8 VBG
    Има време за всяко нещо и определено време за всяко намерение под небето: време за раждане и време за умиране; време за насаждане и време за изкореняване на насаденото; време за убиване и време за изцеляване; време за събаряне и време за градене; време за плачене и време за смеене; време за жалеене и време за танцуване; време за хвърляне на камъни и време за събиране на камъни; време за прегръщане и време за въздържане от прегръщане; време за търсене и време за изгубване; време за пазене и време за изхвърляне; време за късане и време за шиене; време за мълчане и време за говорене; време за обичане и време за мразене; време за война и време за мир.

    Коментиран от #11

    21:54 29.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ......

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Ами през 1930 се открива планетата Плутон, през същата година се заражда фашъзмът. Каквото горе, това и долу.

    22:00 29.01.2026

  • 8 ....

    1 5 Отговор
    Когато откриват Уран, става Френската революция

    22:05 29.01.2026

  • 9 ....

    0 4 Отговор
    С откриването на Нептун петрола

    22:05 29.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Добре ! Това е много по точно и ми хареса! Нека конкретизирам тогава. Времето за война идва! И , аз искам повече от теб , да греша ! А ти да си прав!

    22:06 29.01.2026

  • 12 Фрог Ман

    2 4 Отговор
    Вуйчич ще помага на паляка от пиянската феерация с пушечно месо!Путин прочисти Русия от нискочелните алкохолици от прожинцията които се юрнаха на война за имперските фетиши на рукиот психопат предзидент.

    22:06 29.01.2026

  • 13 Пич

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Това , колко си излишен, безполезен и абещ кислорода се вижда от схващането ти , че някой трябва да воюва заради друг някой!!!

    Коментиран от #15, #16, #18, #19

    22:09 29.01.2026

  • 14 Рая без надежда

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Подготовката е една верига, която никога не трябва да се прекъсва, а тук вече беше прекъсната. Какво следва, когато прекъснеш образоването за дълъг период? Трябва да построиш училища, защото старите са вече шивашки цехове. Трябва да ги оборудваш съвременно. Трябва да намериш учители, желаещи да се занимават с това и то или учили в чужбина или направо чужденци. Трябва да създадеш програма, съобразена с целите, които преследваш. България вече е минала през това преди 200 години. Всичко това е трудно, скъпо, нееднозначно. Така е и с казармата, но умножено по 10, защото ако учениците искат да учат, младежите не искат да служат, родителите им не искат да си дават децата, а и външните фактори плащат за съпротивата. Красиво! Ще кажете, има мая, кадровата армия. Не! Това е плесен и тя ще трови допълнително.

    22:12 29.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Младеж

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "жендърите да му мислят":

    Най-обичам някое старо куче да разказва за "великата казарма навремето" 😆 да белиш картофи, да чистиш тоалетни, да те правят на шматка - безценно 😆 и цял живот да митоманстваш какъв корав мъж са те направили 🤣

    22:18 29.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Дано не я приемат. Как така някой ще те задължава с нещо, което не е твоето и нежелаеш да правилш, как това кореспондира с демокрацията ?
    Казармата и еманация на човешката глупост.

    22:32 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания