Проучване на НАТО: Доверието на американците в алианса е на най-ниското ниво сред всички съюзници

Вътрешно проучване на НАТО, с което се е запознало изданието „Политико“, показва осезаем спад в доверието на американската общественост към Северноатлантическия алианс на фона на продължаващите критики на президента на САЩ Доналд Тръмп, предава News.bg.

Според данните едва 43% от пълнолетните американци вярват, че НАТО би изпълнило задължението си да защити Съединените щати в случай на нападение. Това е най-ниският показател сред всички 32 държави членки на алианса и значително под средното ниво за НАТО, което е 57%.

Спадът в доверието идва след поредица от публични изявления на Доналд Тръмп, който нееднократно поставя под съмнение принципа на взаимната отбрана, заложен в Член 5 на Северноатлантическия договор, и критикува европейските съюзници за недостатъчния им принос към общата сигурност.

Според независимия експерт по сигурността и бивш служител на НАТО Герлинде Нийхус това развитие вероятно е пряко свързано с реториката на американския президент.

„Това може да е реакция на реториката на Тръмп, че той поставя под въпрос солидарността с клаузата за взаимна отбрана по член 5 на НАТО“, заявява Нийхус, като определя именно това като „логичното обяснение за този спад“.

През последните месеци Тръмп неколкократно атакува алианса, определяйки го като „хартиен тигър“, критикувайки европейските държави за военните им разходи и поставяйки под съмнение готовността им да защитят САЩ. Той също така отправи заплахи за ответни мерки срещу съюзници, постави под въпрос независимостта на Канада, спомена възможна анексия на Гренландия и разкритикува участието на партньорите от НАТО във войната в Афганистан.

Миналата седмица, преди предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара, Тръмп отново засили критиките си, като написа:

„Нелепо е САЩ да продължават по този едностранен път, когато отношенията не са реципрочни.“

Макар проучването да не съдържа директно сравнение с предходни години, дипломат от НАТО и източник, запознат с резултатите, посочват, че средната подкрепа за алианса е намаляла с около 8 процентни пункта спрямо 2025 г., като най-осезаемият спад е отчетен именно в Съединените щати.

Въпреки това общото отношение към НАТО остава положително. Според анкетата 62% от запитаните смятат, че членството в алианса намалява риска страната им да бъде нападната, 65% подкрепят оставането на държавата си в НАТО, а 72% определят трансатлантическите отношения като важни.

Проучването припомня и че Член 5 е бил задействан само веднъж в историята на НАТО - след терористичните атаки срещу САЩ на 11 септември 2001 г.

Изследването, проведено сред повече от 31 000 души в периода март–април, отчита и промяна в обществените нагласи към Русия и Китай.

Делът на хората с положително мнение за Русия се е увеличил до 17% спрямо 12% година по-рано, докато отрицателните оценки са намалели от 62% на 56%.

Същевременно подкрепата за Украйна е спаднала от 59% на 55%. Най-предпочитаната форма на помощ остава хуманитарната подкрепа, следвана от дипломатическите усилия и санкциите срещу Русия.

Подобрение се отчита и в отношението към Китай. Положителните оценки са нараснали от 17% на 22%, докато негативните са намалели от 47% на 39%. Въпреки това НАТО продължава да определя Русия като основна заплаха за сигурността, а Китай - като „системно предизвикателство“.

Според Герлинде Нийхус промените в обществените нагласи могат да бъдат обяснени както с отслабването на имиджа на Съединените щати сред европейските общества, така и с възможното влияние на руска дезинформация и пропаганда.

Проучването показва още, че най-високи нива на положително отношение към Русия и Китай сред страните членки на НАТО са регистрирани в Черна гора, България, Северна Македония, Турция и Гърция.