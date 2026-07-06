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Полша разкри мащаба на военната помощ за Украйна - 3,8 млрд. евро от началото на войната
  Тема: Украйна

Полша разкри мащаба на военната помощ за Украйна - 3,8 млрд. евро от началото на войната

6 Юли, 2026 21:22 925 36

  • полша-
  • украйна-
  • военна помощ-
  • война

Варшава за първи път разсекретява част от военните доставки за Киев на фона на дипломатическо напрежение между двете страни и вътрешнополитически дебат.

Полша разкри мащаба на военната помощ за Украйна - 3,8 млрд. евро от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша е предоставила военна помощ за Украйна на стойност 3,8 милиарда евро от началото на руската инвазия през 2022 г. Това съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитиран от АФП, предава News.bg.

„Струва си да се похвалим с това и да покажем каква помощ се предоставя на Украйна“, заяви Косиняк-Камиш на пресконференция.

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По думите му, въпреки че пълното разсекретяване на информацията ще отнеме време, Полша вече може да потвърди, че е доставила на Киев оръжия, боеприпаси, военни превозни средства и самолети.

Изявлението идва, след като полското Министерство на отбраната започна поетапно да разсекретява информация за военните доставки за Украйна. Решението беше взето на фона на продължаващ дипломатически спор между Варшава и Киев, както и на засилени критики от страна на националистическата опозиция срещу правителството на премиера Доналд Туск.

За разлика от страни като Великобритания, Германия и Чехия, които по-рано публично оповестиха мащаба на помощта си за Украйна, Полша първоначално отказваше да направи това, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

Допълнително напрежение предизвикаха твърдения, че Варшава е прехвърлила на Украйна ракети-прехващачи за американските системи Patriot, закупени първоначално за нуждите на полската противовъздушна отбрана.

Косиняк-Камиш потвърди, че на Украйна са били предоставени „няколко ракети“, но подчерта, че това е станало по искане на генералния секретар на НАТО, върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа и командващия американските сили на континента.

Министърът увери, че всеки трансфер на военна техника е бил извършен при гаранции за компенсираща подкрепа от съюзниците в НАТО.

Премиерът Доналд Туск също защити помощта за Киев, като предупреди политиците да не „играят с огъня“ по тази тема.

„Всяка ракета, изстреляна в Украйна, която унищожава ракети, дронове и самолети на агресора, означава по-голяма сигурност за Полша“, заяви Туск.

Отношенията между Варшава и Киев се влошиха в края на май, след като украинският президент Володимир Зеленски даде име на военно подразделение в чест на Украинската въстаническа армия (УПА) – организация, която Полша свързва с убийството на над 100 000 поляци по време на Втората световна война.

В отговор полският президент Карол Навроцки обяви, че отнема най-високото държавно отличие, присъдено на украинския държавен глава.

Въпреки напрежението Полша продължава да бъде основен логистичен център за доставките на военна и хуманитарна помощ за Украйна, а правителството във Варшава нееднократно призовава за деескалация на спора между двете съседни държави.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми не много!🤔

    27 2 Отговор
    Сигурно, защото укрионацистите са избили стотици хиляди поляци през ВСВ !😂😂😂

    Коментиран от #5

    21:25 06.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Полша е посредник на Украйна на трилиони долари.Печели милиарди от това.В това се изразява чудото на полската икономика.

    21:33 06.07.2026

  • 3 ПОЛЯЦИТЕ СА МНОГО АЛЧНИ

    29 3 Отговор
    Тази им алчност използваха британци и евреи за да ги включат във войната срещу Русия. Сега обаче се оказва, че окраинците са едни нацисти, а и скоро руската армия ще е на полската граница.

    Коментиран от #6

    21:34 06.07.2026

  • 4 Овчар

    12 2 Отговор
    Истинските господари са производителите на оръжие , дори и банкерите не се базират с тях...! В този век ще е така...Факт..

    21:36 06.07.2026

  • 5 Малейййййй

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ми не много!🤔":

    Що руски окупатори са избити с тия оръжия

    Коментиран от #10, #15

    21:39 06.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЛЯЦИТЕ СА МНОГО АЛЧНИ":

    Полша печели като посредник между САЩ,ЕС и Украйна.Взима си процента от помощите.

    Коментиран от #18, #36

    21:39 06.07.2026

  • 7 Има ли някой нормален човек,който...

    16 4 Отговор
    ...да не се съмнява,че от тези толкова много милиарди-,,военна помощ",дадени на Украйна от ЕС и в частност от Полша- не са отишли по предназначение,а в нечии лични сметки...?!?!

    Коментиран от #11

    21:39 06.07.2026

  • 8 Тома

    17 2 Отговор
    Полша разкри а ние кога ще разкрием даренията за украинците

    Коментиран от #12, #14, #22

    21:40 06.07.2026

  • 9 КОЙ ДА ЗНАЙ

    9 3 Отговор
    България е предоставила най много оръжия на Украйна, на глава от населението в БГ.

    21:40 06.07.2026

  • 10 По-яваш...🤣🤣🤣!

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Малейййййй":

    Сега пък от много кеф,да не вземеш да получиш предоргазмени спазми и опръскаш монитора...😝😆🤣😟👏!

    21:42 06.07.2026

  • 11 КОЙ ДА ЗНАЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има ли някой нормален човек,който...":

    Не са дават пари в брой и по сметки, а оръжия.
    Колко ли самолета са откраднали, или танкове.....

    Коментиран от #16

    21:43 06.07.2026

  • 12 Питай...

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    ...Другаря Тагарев...!

    Коментиран от #17, #27

    21:43 06.07.2026

  • 13 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ЛЪЖАТ! САМО ОТ БЪЛГАРИЯ СИГУРНО Е ПОВЕЧЕ

    21:44 06.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Виждащ

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Малейййййй":

    Съгласен съм.

    21:44 06.07.2026

  • 16 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    Помощите за Украйна минават през Полша и поляците си заделят процент.

    Коментиран от #19

    21:45 06.07.2026

  • 17 Ганчев

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Питай...":

    Питай Нинова.

    21:45 06.07.2026

  • 18 КОЙ ДА ЗНАЙ

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Тук няма посредници.
    Оръжията отиват директно в Украйна.
    Плаща ги ЕС ...на производителя.

    Коментиран от #25, #30

    21:46 06.07.2026

  • 19 КОЙ ДА ЗНАЙ

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Интересно оръжията от САЩ, през колко ли "посредници" минават......

    21:47 06.07.2026

  • 20 Постепенно ще изтрезнеят

    7 2 Отговор
    И какво направиха поляците с тази помощ? Съсипват си добре развиващата се икономика, влошават благосъстоянието на народа си. Благодарност няма да има, украинците ще искат все повече и повече, пък който се хване!

    Коментиран от #24

    21:48 06.07.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    1 5 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.

    21:48 06.07.2026

  • 22 КОЙ ДА ЗНАЙ

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    НАТО не дарява
    Той само ...продава.

    21:49 06.07.2026

  • 23 Във

    11 2 Отговор
    Вишнево до киев гръмнаха склад с касетачни бомби с обеднен уран , страхотна радиация , дано вятъра задуха към Англия , които са ги предоставили . Детонации все още има !

    Коментиран от #26, #29

    21:50 06.07.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Постепенно ще изтрезнеят":

    Полско оръжие ИЗБИВА РУСНАЦИ
    Това малко ли е.

    21:51 06.07.2026

  • 25 Да не би да

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    ..... си им светил :)?

    21:51 06.07.2026

  • 26 Куки

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Във":

    Гръмнал ти е мозъко.
    Сладур.

    21:53 06.07.2026

  • 27 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Питай...":

    Нинова знае най добре колко оръжия литнахме на Украйна.

    21:53 06.07.2026

  • 28 То и България

    11 1 Отговор
    наскоро даде над 3 милиарда за златни тоалетни, яхти и вили по хубавите острови на бандерите, че са им малко.... Болен здрав носи!

    21:54 06.07.2026

  • 29 Киев гори

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Във":

    Още няколко такива удара и мирът ще настъпи.

    Коментиран от #31

    21:55 06.07.2026

  • 30 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    НАТО никога не ДАРЯВА
    Той само продава на Украйна, без посредници.
    Иначе оръжията се оскъпяват от посредниците
    НАТО не са балъци....

    21:56 06.07.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Киев гори":

    И русия ГОРИ, и то без ГОРИВО.

    Коментиран от #35

    21:57 06.07.2026

  • 32 Така требе

    0 6 Отговор
    Всяко оръжие което избива руснаци е оправдано за Украйна.

    21:58 06.07.2026

  • 33 Мдааа

    6 0 Отговор
    Пълно безумие стил "храни куче да те лае"!

    Коментиран от #34

    21:59 06.07.2026

  • 34 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 7 Отговор

    До коментар #33 от "Мдааа":

    "кучето" трепе РУСНАЦИ
    Хвала такова куче.

    22:00 06.07.2026

  • 35 максим

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    в русия,има гориво.но с ограничения.за военната операция и за жътвата но ,нещата не са фрапиращи.
    скоро,ще се нормализират.

    22:30 06.07.2026

  • 36 Плд, ул Сво Климент 17

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Бг печелеше много от всички войни в Африка и Бл. Изток от 1960-те до днес.
    А за войната в Укр, Бг продава (а не подарява) половината от снарядите.

    22:34 06.07.2026

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