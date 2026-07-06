Полша разкри мащаба на военната помощ за Украйна - 3,8 млрд. евро от началото на войната

Полша е предоставила военна помощ за Украйна на стойност 3,8 милиарда евро от началото на руската инвазия през 2022 г. Това съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитиран от АФП, предава News.bg.

„Струва си да се похвалим с това и да покажем каква помощ се предоставя на Украйна“, заяви Косиняк-Камиш на пресконференция.

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По думите му, въпреки че пълното разсекретяване на информацията ще отнеме време, Полша вече може да потвърди, че е доставила на Киев оръжия, боеприпаси, военни превозни средства и самолети.

Изявлението идва, след като полското Министерство на отбраната започна поетапно да разсекретява информация за военните доставки за Украйна. Решението беше взето на фона на продължаващ дипломатически спор между Варшава и Киев, както и на засилени критики от страна на националистическата опозиция срещу правителството на премиера Доналд Туск.

За разлика от страни като Великобритания, Германия и Чехия, които по-рано публично оповестиха мащаба на помощта си за Украйна, Полша първоначално отказваше да направи това, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

Допълнително напрежение предизвикаха твърдения, че Варшава е прехвърлила на Украйна ракети-прехващачи за американските системи Patriot, закупени първоначално за нуждите на полската противовъздушна отбрана.

Косиняк-Камиш потвърди, че на Украйна са били предоставени „няколко ракети“, но подчерта, че това е станало по искане на генералния секретар на НАТО, върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа и командващия американските сили на континента.

Министърът увери, че всеки трансфер на военна техника е бил извършен при гаранции за компенсираща подкрепа от съюзниците в НАТО.

Премиерът Доналд Туск също защити помощта за Киев, като предупреди политиците да не „играят с огъня“ по тази тема.

„Всяка ракета, изстреляна в Украйна, която унищожава ракети, дронове и самолети на агресора, означава по-голяма сигурност за Полша“, заяви Туск.

Отношенията между Варшава и Киев се влошиха в края на май, след като украинският президент Володимир Зеленски даде име на военно подразделение в чест на Украинската въстаническа армия (УПА) – организация, която Полша свързва с убийството на над 100 000 поляци по време на Втората световна война.

В отговор полският президент Карол Навроцки обяви, че отнема най-високото държавно отличие, присъдено на украинския държавен глава.

Въпреки напрежението Полша продължава да бъде основен логистичен център за доставките на военна и хуманитарна помощ за Украйна, а правителството във Варшава нееднократно призовава за деескалация на спора между двете съседни държави.