Полша разкри мащаба на военната помощ за Украйна - 3,8 млрд. евро от началото на войната

Полша е предоставила военна помощ за Украйна на стойност 3,8 милиарда евро от началото на руската инвазия през 2022 г. Това съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитиран от АФП, предава News.bg.
„Струва си да се похвалим с това и да покажем каква помощ се предоставя на Украйна“, заяви Косиняк-Камиш на пресконференция.
По думите му, въпреки че пълното разсекретяване на информацията ще отнеме време, Полша вече може да потвърди, че е доставила на Киев оръжия, боеприпаси, военни превозни средства и самолети.
Изявлението идва, след като полското Министерство на отбраната започна поетапно да разсекретява информация за военните доставки за Украйна. Решението беше взето на фона на продължаващ дипломатически спор между Варшава и Киев, както и на засилени критики от страна на националистическата опозиция срещу правителството на премиера Доналд Туск.
За разлика от страни като Великобритания, Германия и Чехия, които по-рано публично оповестиха мащаба на помощта си за Украйна, Полша първоначално отказваше да направи това, позовавайки се на съображения за националната сигурност.
Допълнително напрежение предизвикаха твърдения, че Варшава е прехвърлила на Украйна ракети-прехващачи за американските системи Patriot, закупени първоначално за нуждите на полската противовъздушна отбрана.
Косиняк-Камиш потвърди, че на Украйна са били предоставени „няколко ракети“, но подчерта, че това е станало по искане на генералния секретар на НАТО, върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа и командващия американските сили на континента.
Министърът увери, че всеки трансфер на военна техника е бил извършен при гаранции за компенсираща подкрепа от съюзниците в НАТО.
Премиерът Доналд Туск също защити помощта за Киев, като предупреди политиците да не „играят с огъня“ по тази тема.
„Всяка ракета, изстреляна в Украйна, която унищожава ракети, дронове и самолети на агресора, означава по-голяма сигурност за Полша“, заяви Туск.
Отношенията между Варшава и Киев се влошиха в края на май, след като украинският президент Володимир Зеленски даде име на военно подразделение в чест на Украинската въстаническа армия (УПА) – организация, която Полша свързва с убийството на над 100 000 поляци по време на Втората световна война.
В отговор полският президент Карол Навроцки обяви, че отнема най-високото държавно отличие, присъдено на украинския държавен глава.
Въпреки напрежението Полша продължава да бъде основен логистичен център за доставките на военна и хуманитарна помощ за Украйна, а правителството във Варшава нееднократно призовава за деескалация на спора между двете съседни държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми не много!🤔
Коментиран от #5
21:25 06.07.2026
2 Последния Софиянец
21:33 06.07.2026
3 ПОЛЯЦИТЕ СА МНОГО АЛЧНИ
Коментиран от #6
21:34 06.07.2026
4 Овчар
21:36 06.07.2026
5 Малейййййй
До коментар #1 от "Ми не много!🤔":Що руски окупатори са избити с тия оръжия
Коментиран от #10, #15
21:39 06.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "ПОЛЯЦИТЕ СА МНОГО АЛЧНИ":Полша печели като посредник между САЩ,ЕС и Украйна.Взима си процента от помощите.
Коментиран от #18, #36
21:39 06.07.2026
7 Има ли някой нормален човек,който...
Коментиран от #11
21:39 06.07.2026
8 Тома
Коментиран от #12, #14, #22
21:40 06.07.2026
9 КОЙ ДА ЗНАЙ
21:40 06.07.2026
10 По-яваш...🤣🤣🤣!
До коментар #5 от "Малейййййй":Сега пък от много кеф,да не вземеш да получиш предоргазмени спазми и опръскаш монитора...😝😆🤣😟👏!
21:42 06.07.2026
11 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #7 от "Има ли някой нормален човек,който...":Не са дават пари в брой и по сметки, а оръжия.
Колко ли самолета са откраднали, или танкове.....
Коментиран от #16
21:43 06.07.2026
12 Питай...
До коментар #8 от "Тома":...Другаря Тагарев...!
Коментиран от #17, #27
21:43 06.07.2026
13 Боруна Лом
21:44 06.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Виждащ
До коментар #5 от "Малейййййй":Съгласен съм.
21:44 06.07.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #11 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":Помощите за Украйна минават през Полша и поляците си заделят процент.
Коментиран от #19
21:45 06.07.2026
17 Ганчев
До коментар #12 от "Питай...":Питай Нинова.
21:45 06.07.2026
18 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Тук няма посредници.
Оръжията отиват директно в Украйна.
Плаща ги ЕС ...на производителя.
Коментиран от #25, #30
21:46 06.07.2026
19 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Интересно оръжията от САЩ, през колко ли "посредници" минават......
21:47 06.07.2026
20 Постепенно ще изтрезнеят
Коментиран от #24
21:48 06.07.2026
21 Дон Корлеоне
21:48 06.07.2026
22 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #8 от "Тома":НАТО не дарява
Той само ...продава.
21:49 06.07.2026
23 Във
Коментиран от #26, #29
21:50 06.07.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Постепенно ще изтрезнеят":Полско оръжие ИЗБИВА РУСНАЦИ
Това малко ли е.
21:51 06.07.2026
25 Да не би да
До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":..... си им светил :)?
21:51 06.07.2026
26 Куки
До коментар #23 от "Във":Гръмнал ти е мозъко.
Сладур.
21:53 06.07.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Питай...":Нинова знае най добре колко оръжия литнахме на Украйна.
21:53 06.07.2026
28 То и България
21:54 06.07.2026
29 Киев гори
До коментар #23 от "Във":Още няколко такива удара и мирът ще настъпи.
Коментиран от #31
21:55 06.07.2026
30 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":НАТО никога не ДАРЯВА
Той само продава на Украйна, без посредници.
Иначе оръжията се оскъпяват от посредниците
НАТО не са балъци....
21:56 06.07.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #29 от "Киев гори":И русия ГОРИ, и то без ГОРИВО.
Коментиран от #35
21:57 06.07.2026
32 Така требе
21:58 06.07.2026
33 Мдааа
Коментиран от #34
21:59 06.07.2026
34 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #33 от "Мдааа":"кучето" трепе РУСНАЦИ
Хвала такова куче.
22:00 06.07.2026
35 максим
До коментар #31 от "ГОЛЕМ СМЕХ":в русия,има гориво.но с ограничения.за военната операция и за жътвата но ,нещата не са фрапиращи.
скоро,ще се нормализират.
22:30 06.07.2026
36 Плд, ул Сво Климент 17
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Бг печелеше много от всички войни в Африка и Бл. Изток от 1960-те до днес.
А за войната в Укр, Бг продава (а не подарява) половината от снарядите.
22:34 06.07.2026