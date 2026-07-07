Руската ПВО отрази нова вълна от БЛА: Свалени са 36 дрона, летящи към Москва

Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 36 безпилотни летателни апарата (БЛА), насочващи се към столицата Москва от началото на деня. Данните бяха потвърдени от агенция ТАСС, позовавайки се на официални изявления на кмета на града Сергей Собянин в неговите канали в социалните мрежи.

Хронология на атаката и реакция на властите

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Според изнесената официална информация, нападението е било извършено на няколко вълни в сутрешните часове на деня:

Първоначална вълна: Силите на противовъздушната отбрана първоначално са успели успешно да отразят атаката на 27 безпилотни апарата.

Силите на противовъздушната отбрана първоначално са успели успешно да отразят атаката на 27 безпилотни апарата. Последващ удар: Малко по-късно кметът Собянин съобщи за нови 9 унищожени БЛА на подстъпите към града, с което общият брой достигна 36.

Малко по-късно кметът Собянин съобщи за нови 9 унищожени БЛА на подстъпите към града, с което общият брой достигна 36. Текуща ситуация: На местата, където са паднали отломките от свалените дронове, вече работят специализирани екипи на аварийно-спасителните служби.

Към момента не се съобщава за сериозни разрушения по градската инфраструктура или за пострадали граждани вследствие на падащите отломки. Властите продължават да следят ситуацията под високо напрежение, тъй като операцията по отразяване на атаките продължава.

Контекст на ескалацията

През последните седмици руската столица и прилежащата ѝ Московска област са обект на интензивни въздушни удари с дронове. Само преди дни кметът Сергей Собянин обяви за масиран натиск, при който в рамките на едно денонощие срещу региона бяха активирани над 200 безпилотни апарата. Днешният инцидент е част от продължаващата вълна от трансгранични въздушни нападения, за които руското Министерство на отбраната редовно обвинява украинските сили.