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Руската ПВО отрази нова вълна от БЛА: Свалени са 36 дрона, летящи към Москва
  Тема: Украйна

Руската ПВО отрази нова вълна от БЛА: Свалени са 36 дрона, летящи към Москва

7 Юли, 2026 05:49, обновена 7 Юли, 2026 05:52 460 7

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  • собянин

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че системите за противовъздушна отбрана са неутрализирали десетки безпилотни апарати при поредния въздушен удар

Руската ПВО отрази нова вълна от БЛА: Свалени са 36 дрона, летящи към Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 36 безпилотни летателни апарата (БЛА), насочващи се към столицата Москва от началото на деня. Данните бяха потвърдени от агенция ТАСС, позовавайки се на официални изявления на кмета на града Сергей Собянин в неговите канали в социалните мрежи.

Хронология на атаката и реакция на властите

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Според изнесената официална информация, нападението е било извършено на няколко вълни в сутрешните часове на деня:

  • Първоначална вълна: Силите на противовъздушната отбрана първоначално са успели успешно да отразят атаката на 27 безпилотни апарата.
  • Последващ удар: Малко по-късно кметът Собянин съобщи за нови 9 унищожени БЛА на подстъпите към града, с което общият брой достигна 36.
  • Текуща ситуация: На местата, където са паднали отломките от свалените дронове, вече работят специализирани екипи на аварийно-спасителните служби.

Към момента не се съобщава за сериозни разрушения по градската инфраструктура или за пострадали граждани вследствие на падащите отломки. Властите продължават да следят ситуацията под високо напрежение, тъй като операцията по отразяване на атаките продължава.

Контекст на ескалацията

През последните седмици руската столица и прилежащата ѝ Московска област са обект на интензивни въздушни удари с дронове. Само преди дни кметът Сергей Собянин обяви за масиран натиск, при който в рамките на едно денонощие срещу региона бяха активирани над 200 безпилотни апарата. Днешният инцидент е част от продължаващата вълна от трансгранични въздушни нападения, за които руското Министерство на отбраната редовно обвинява украинските сили.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 5 Отговор
    Всеки ден и нощ Украинците трепят рашите и не им дават да дишат! А преди 5 года бяха тръгнали за 3 днях в Киев!

    Коментиран от #4

    05:55 07.07.2026

  • 2 И в Омск ги "свалиха" с рафинерия.

    3 5 Отговор
    Като тръгнат 1000 дрона към Моцква ще ги свалят с компоти и бутилки.

    05:56 07.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    пак са палили краставата мечка , непобедимая

    Коментиран от #6

    05:59 07.07.2026

  • 4 КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    ДЖУДЖЕТО НА ВЪЖЕТО НАГОРЕ С КРАЧЕТО

    06:01 07.07.2026

  • 5 Соломон

    0 2 Отговор
    Те и в Таганрок в Азовско море два входа картечари свалиха няколко дрона. Така ги свалиха че танкерите с бензин за Крим минаха на режим подводница

    06:05 07.07.2026

  • 6 Симонян тълпата вика

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Трябва да потърсиш малко.Преди пет години викаше Киев за два дня.

    06:05 07.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    аз такъв тормоз над болно животно ,дръглива крастава мечка,не съм виждал..да се задейства ООН там ....тия украинци милост нямат ли?

    06:06 07.07.2026

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