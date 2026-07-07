Нетаняху с извънреден натиск над Тръмп: Не давайте изтребители F-35 на Турция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи остър публичен и дипломатически апел към американския президент Доналд Тръмп, настоявайки Вашингтон да не възстановява достъпа на Турция до изтребителите от пето поколение F-35 и техните двигатели. В навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара, израелският лидер предупреди, че евентуално въоръжаване на Турция ще наруши баланса на силите в Близкия изток и ще застраши въздушното превъзходство на Израел.

Разкритията за офанзивата на Нетаняху и медийните му изяви очертават сериозно напрежение между Йерусалим и Вашингтон, след като администрацията на Тръмп вече предприе стъпки за заобикаляне на Конгреса с цел оръжейна продажба на стойност 700 милиона долара за Анкара.

Списъкът с „оплаквания“ на Нетаняху

В опит да убеди Белия дом, че режимът на Реджеп Таип Ердоган представлява неприемлив риск за сигурността, Нетаняху използва тежки аргументи и директни цитати от турски държавници:

Идеологическа заплаха : Премиерът определи Турция като „режим, инфектиран от Мюсюлмански братя“ – екстремно движение, което мрази САЩ.

: Премиерът определи Турция като „режим, инфектиран от Мюсюлмански братя“ – екстремно движение, което мрази САЩ. Заплахи за унищожение : Той напомни, че Ердоган открито призовава за заличаването на Израел и подкрепя терористичната групировка Хамас.

: Той напомни, че Ердоган открито призовава за заличаването на Израел и подкрепя терористичната групировка Хамас. Агресия срещу съюзници в НАТО : Изтъкнати бяха турските заплахи за сигурността на Гърция и продължаващата незаконна окупация на Кипър.

: Изтъкнати бяха турските заплахи за сигурността на Гърция и продължаващата незаконна окупация на Кипър. Скандални дипломатически изявления: Нетаняху цитира думи на турския външен министър Хакан Фидан, че „еврейската държава няма място сред човечеството“, както и амбиции на вътрешния министър на страната да стане „губернатор на Йерусалим“.

Контекстът на конфликта

Турция бе изключена от програмата за F-35 през 2019 г., след като закупи руските зенитно-ракетни комплекси S-400. През изминалия месец обаче, Доналд Тръмп загатна, че е готов да направи Ердоган „много щастлив“, улеснявайки доставката на двигатели F110, нужни за новия турски стелт изтребител KAAN, както и евентуално връщане към програмата за F-35.

Според информации на израелската медия Channel 12 (N12) и Ynet, Нетаняху е задействал и лобистки канали в САЩ чрез държавния секретар Марко Рубио, за да блокира трансакциите зад кулисите. Западни експерти обаче отбелязват, че Тръмп вижда в Турция ключов съюзник с една от най-мощните армии в НАТО и е малко вероятно да се огъне изцяло под натиска на Израел.