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Нетаняху с извънреден натиск над Тръмп: Не давайте изтребители F-35 на Турция

Нетаняху с извънреден натиск над Тръмп: Не давайте изтребители F-35 на Турция

7 Юли, 2026 06:10, обновена 7 Юли, 2026 06:13 1 121 13

  • нетаняху-
  • турция-
  • сащ-
  • изтребители

Израелският премиер използва поредица от геополитически оплаквания пред Fox News и дипломатически канали, за да спре мащабна оръжейна сделка на САЩ с Анкара

Нетаняху с извънреден натиск над Тръмп: Не давайте изтребители F-35 на Турция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи остър публичен и дипломатически апел към американския президент Доналд Тръмп, настоявайки Вашингтон да не възстановява достъпа на Турция до изтребителите от пето поколение F-35 и техните двигатели. В навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара, израелският лидер предупреди, че евентуално въоръжаване на Турция ще наруши баланса на силите в Близкия изток и ще застраши въздушното превъзходство на Израел.

Разкритията за офанзивата на Нетаняху и медийните му изяви очертават сериозно напрежение между Йерусалим и Вашингтон, след като администрацията на Тръмп вече предприе стъпки за заобикаляне на Конгреса с цел оръжейна продажба на стойност 700 милиона долара за Анкара.

Списъкът с „оплаквания“ на Нетаняху

В опит да убеди Белия дом, че режимът на Реджеп Таип Ердоган представлява неприемлив риск за сигурността, Нетаняху използва тежки аргументи и директни цитати от турски държавници:

  • Идеологическа заплаха: Премиерът определи Турция като „режим, инфектиран от Мюсюлмански братя“ – екстремно движение, което мрази САЩ.
  • Заплахи за унищожение: Той напомни, че Ердоган открито призовава за заличаването на Израел и подкрепя терористичната групировка Хамас.
  • Агресия срещу съюзници в НАТО: Изтъкнати бяха турските заплахи за сигурността на Гърция и продължаващата незаконна окупация на Кипър.
  • Скандални дипломатически изявления: Нетаняху цитира думи на турския външен министър Хакан Фидан, че „еврейската държава няма място сред човечеството“, както и амбиции на вътрешния министър на страната да стане „губернатор на Йерусалим“.

Контекстът на конфликта

Турция бе изключена от програмата за F-35 през 2019 г., след като закупи руските зенитно-ракетни комплекси S-400. През изминалия месец обаче, Доналд Тръмп загатна, че е готов да направи Ердоган „много щастлив“, улеснявайки доставката на двигатели F110, нужни за новия турски стелт изтребител KAAN, както и евентуално връщане към програмата за F-35.

Според информации на израелската медия Channel 12 (N12) и Ynet, Нетаняху е задействал и лобистки канали в САЩ чрез държавния секретар Марко Рубио, за да блокира трансакциите зад кулисите. Западни експерти обаче отбелязват, че Тръмп вижда в Турция ключов съюзник с една от най-мощните армии в НАТО и е малко вероятно да се огъне изцяло под натиска на Израел.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    9 8 Отговор
    Щом шефа нарежда, няма как Бай Дончо пак да не подгъне коляно, тъй де тюрките си остават без тия железа ф35😉

    06:17 07.07.2026

  • 2 F35 мираж

    24 2 Отговор
    За Израел дори село Рупча е заплаха за националната сигурност и физическо оцеляване.

    06:19 07.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    13 3 Отговор
    И кво извънредно има в това, че хазарите натискат щатите да не дават модерни оръжия на един свой естествен противник? Не съм чувал нещо по логично от това! Извънредна е само глупостта и невежеството на списвача и отчаяното му желание да привлече вниманието на читателя със силни думички! Калъф!

    06:19 07.07.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    6 2 Отговор
    хахахахаха нагли ве!

    06:23 07.07.2026

  • 5 Прогноза

    8 5 Отговор
    Макар България да е безгласна буква в алианса ,дори само заради Гърция и Кипър , Европа на допусне превъоръжена Турция . Тя и сега е надвишила нивото на разумно въоръжаване . Макар че кръга около Урсула и Кая ще се опитат да се възползват от огромната жива сила на турската армия .

    06:32 07.07.2026

  • 6 Те не дават ,

    14 0 Отговор
    а продават !

    06:33 07.07.2026

  • 7 Троянец

    9 1 Отговор
    4иFutite са се взели много на сериозно и са си повярвали.Ще си намерят Майстора рано или късно.Ердоган не е Хаменей!

    06:44 07.07.2026

  • 8 Бай Ставри

    8 0 Отговор
    Биби, как е на иврит:
    "При Бай Ставри в северното крил ?" - че у пустиняка ви е жега.
    Айде и "Позфрави" на колегата.

    06:45 07.07.2026

  • 9 Ъъъ

    10 0 Отговор
    "....Нетаняху отправи остър публичен и дипломатически апел...."

    Ушатия не апелира! Той нарежда!

    06:48 07.07.2026

  • 10 Хитлеряху в действие

    5 0 Отговор
    След Иран идва ред на Турция. Ционистите си го казват най свободно.

    Коментиран от #11

    07:02 07.07.2026

  • 11 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хитлеряху в действие":

    Е там вече ще хапнат дървото.

    07:09 07.07.2026

  • 12 ТУРЦИЯ ОБАЧЕ

    4 0 Отговор
    Си строи собствени самолети, а войската им е съвременна и добре обучена. На евреите няма да им е лесно срещу Турция.

    07:20 07.07.2026

  • 13 Каквото

    1 1 Отговор
    искат ционистите, това и ще стане. Те са дефакто шефовете на САЩ.

    07:38 07.07.2026