Нетаняху с извънреден натиск над Тръмп: Не давайте изтребители F-35 на Турция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи остър публичен и дипломатически апел към американския президент Доналд Тръмп, настоявайки Вашингтон да не възстановява достъпа на Турция до изтребителите от пето поколение F-35 и техните двигатели. В навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара, израелският лидер предупреди, че евентуално въоръжаване на Турция ще наруши баланса на силите в Близкия изток и ще застраши въздушното превъзходство на Израел.
Разкритията за офанзивата на Нетаняху и медийните му изяви очертават сериозно напрежение между Йерусалим и Вашингтон, след като администрацията на Тръмп вече предприе стъпки за заобикаляне на Конгреса с цел оръжейна продажба на стойност 700 милиона долара за Анкара.
Списъкът с „оплаквания“ на Нетаняху
В опит да убеди Белия дом, че режимът на Реджеп Таип Ердоган представлява неприемлив риск за сигурността, Нетаняху използва тежки аргументи и директни цитати от турски държавници:
- Идеологическа заплаха: Премиерът определи Турция като „режим, инфектиран от Мюсюлмански братя“ – екстремно движение, което мрази САЩ.
- Заплахи за унищожение: Той напомни, че Ердоган открито призовава за заличаването на Израел и подкрепя терористичната групировка Хамас.
- Агресия срещу съюзници в НАТО: Изтъкнати бяха турските заплахи за сигурността на Гърция и продължаващата незаконна окупация на Кипър.
- Скандални дипломатически изявления: Нетаняху цитира думи на турския външен министър Хакан Фидан, че „еврейската държава няма място сред човечеството“, както и амбиции на вътрешния министър на страната да стане „губернатор на Йерусалим“.
Контекстът на конфликта
Турция бе изключена от програмата за F-35 през 2019 г., след като закупи руските зенитно-ракетни комплекси S-400. През изминалия месец обаче, Доналд Тръмп загатна, че е готов да направи Ердоган „много щастлив“, улеснявайки доставката на двигатели F110, нужни за новия турски стелт изтребител KAAN, както и евентуално връщане към програмата за F-35.
Според информации на израелската медия Channel 12 (N12) и Ynet, Нетаняху е задействал и лобистки канали в САЩ чрез държавния секретар Марко Рубио, за да блокира трансакциите зад кулисите. Западни експерти обаче отбелязват, че Тръмп вижда в Турция ключов съюзник с една от най-мощните армии в НАТО и е малко вероятно да се огъне изцяло под натиска на Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
06:17 07.07.2026
2 F35 мираж
06:19 07.07.2026
3 Лопата Орешник
06:19 07.07.2026
4 Ний ша Ва упрайм
06:23 07.07.2026
5 Прогноза
06:32 07.07.2026
6 Те не дават ,
06:33 07.07.2026
7 Троянец
06:44 07.07.2026
8 Бай Ставри
"При Бай Ставри в северното крил ?" - че у пустиняка ви е жега.
Айде и "Позфрави" на колегата.
06:45 07.07.2026
9 Ъъъ
Ушатия не апелира! Той нарежда!
06:48 07.07.2026
10 Хитлеряху в действие
Коментиран от #11
07:02 07.07.2026
11 Град Козлодуй
До коментар #10 от "Хитлеряху в действие":Е там вече ще хапнат дървото.
07:09 07.07.2026
12 ТУРЦИЯ ОБАЧЕ
07:20 07.07.2026
13 Каквото
07:38 07.07.2026