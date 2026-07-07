Тибо Куртоа се изравни с Юго Лорис и гледа към рекорда на Мануел Нойер

Тибо Куртоа продължава да пише история на световните първенства. Вратарят на Белгия изигра своя 20-и мач на Мондиал в двубоя срещу САЩ, с което се изравни с френската легенда Юго Лорис и вече дели второто място по този показател в историята на турнира.

На върха остава германецът Мануел Нойер, който държи рекорда с 23 изиграни срещи на световни финали. Куртоа има реален шанс да го настигне още на настоящия шампионат. Ако Белгия преодолее Испания на четвъртфиналите, стражът ще може да добави още два мача – независимо от резултата на полуфинала – и така да се изравни с Нойер.

Вратарите с най-много мачове на световни първенства

Мануел Нойер (Германия) – 23

Юго Лорис (Франция) – 20

Тибо Куртоа (Белгия) – 20

Куртоа, който е ключова фигура за „червените дяволи“ вече повече от десетилетие, продължава да доказва, че е сред най-стабилните и постоянни вратари на своето поколение. А предстоящите мачове могат да го поставят на върха на една от най-престижните класации в историята на световните първенства.

🇧🇪 Thibaut Courtois entre encore un peu plus dans l'histoire ! 🧤🏆



Avec sa 20e apparition en Coupe du Monde, Thibaut Courtois devient le troisième gardien de but de l'histoire à atteindre ce cap, après :



🥇 🇩🇪 Manuel Neuer — 23 matchs

🥈 🇫🇷 Hugo Lloris — 20 matchs

🥉 🇧🇪… pic.twitter.com/KxDpdCak0O — Actu Foot Stats (@Actufoot_stats) July 7, 2026