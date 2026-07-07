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Тибо Куртоа се изравни с Юго Лорис и гледа към рекорда на Мануел Нойер

Тибо Куртоа се изравни с Юго Лорис и гледа към рекорда на Мануел Нойер

7 Юли, 2026 10:00 518 4

  • тибо куртоа-
  • белгия-
  • сащ-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Белгийският страж записа своя 20-и двубой на Мондиал и вече е втори във вечната ранглиста при вратарите

Тибо Куртоа се изравни с Юго Лорис и гледа към рекорда на Мануел Нойер - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Тибо Куртоа продължава да пише история на световните първенства. Вратарят на Белгия изигра своя 20-и мач на Мондиал в двубоя срещу САЩ, с което се изравни с френската легенда Юго Лорис и вече дели второто място по този показател в историята на турнира.

На върха остава германецът Мануел Нойер, който държи рекорда с 23 изиграни срещи на световни финали. Куртоа има реален шанс да го настигне още на настоящия шампионат. Ако Белгия преодолее Испания на четвъртфиналите, стражът ще може да добави още два мача – независимо от резултата на полуфинала – и така да се изравни с Нойер.

Вратарите с най-много мачове на световни първенства
Мануел Нойер (Германия) – 23

Юго Лорис (Франция) – 20

Тибо Куртоа (Белгия) – 20

Куртоа, който е ключова фигура за „червените дяволи“ вече повече от десетилетие, продължава да доказва, че е сред най-стабилните и постоянни вратари на своето поколение. А предстоящите мачове могат да го поставят на върха на една от най-престижните класации в историята на световните първенства.


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