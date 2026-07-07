Тибо Куртоа се изравни с Юго Лорис и гледа към рекорда на Мануел Нойер

Тибо Куртоа продължава да пише история на световните първенства. Вратарят на Белгия изигра своя 20-и мач на Мондиал в двубоя срещу САЩ, с което се изравни с френската легенда Юго Лорис и вече дели второто място по този показател в историята на турнира.
На върха остава германецът Мануел Нойер, който държи рекорда с 23 изиграни срещи на световни финали. Куртоа има реален шанс да го настигне още на настоящия шампионат. Ако Белгия преодолее Испания на четвъртфиналите, стражът ще може да добави още два мача – независимо от резултата на полуфинала – и така да се изравни с Нойер.
Вратарите с най-много мачове на световни първенства
Мануел Нойер (Германия) – 23
Юго Лорис (Франция) – 20
Тибо Куртоа (Белгия) – 20
Куртоа, който е ключова фигура за „червените дяволи“ вече повече от десетилетие, продължава да доказва, че е сред най-стабилните и постоянни вратари на своето поколение. А предстоящите мачове могат да го поставят на върха на една от най-престижните класации в историята на световните първенства.
🇧🇪 Thibaut Courtois entre encore un peu plus dans l'histoire ! 🧤🏆— Actu Foot Stats (@Actufoot_stats) July 7, 2026
Avec sa 20e apparition en Coupe du Monde, Thibaut Courtois devient le troisième gardien de but de l'histoire à atteindre ce cap, après :
🥇 🇩🇪 Manuel Neuer — 23 matchs
🥈 🇫🇷 Hugo Lloris — 20 matchs
🥉 🇧🇪… pic.twitter.com/KxDpdCak0O
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