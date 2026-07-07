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Техеран към Вашингтон: Без окончателно споразумение, ако има заплахи

Техеран към Вашингтон: Без окончателно споразумение, ако има заплахи

7 Юли, 2026 09:33, обновена 7 Юли, 2026 09:31 575 6

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  • заплахи

Техеран призова Вашингтон да спазва поетите ангажименти, след като Доналд Тръмп отново заговори за военен натиск

Техеран към Вашингтон: Без окончателно споразумение, ако има заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран няма да започне преговори за окончателно споразумение със Съединените щати, ако Вашингтон продължи да отправя заплахи. Това предупреди иранският министър на външните работи Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението му идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ „ще довършат работата“, ако не бъде постигнато окончателно споразумение с Техеран.

„Преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да започнат, ако заплахите продължат. Спазете думата си!“, написа Арагчи в публикация в социалната платформа „Екс“.

С думите си иранският външен министър се позова на меморандума за разбирателство, подписан миналия месец между Иран и САЩ. Документът предвижда двете страни да се въздържат от отправяне на заплахи и предприемане на военни действия, докато продължават усилията за намиране на дипломатическо решение.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БалГариите.

    Коментиран от #4

    09:32 07.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    ТръНпича очаквал на погребението хората да се радват, че ги е освободил от един диктатор... а те скърбели 🤔❗

    09:34 07.07.2026

  • 3 Някой

    14 1 Отговор
    Изглежда, че агресивното поведение на Тръмп е маска, която прикрива страха му. Ужасен е, че САЩ не успяха да разгромят Иран. Ужасен е, че ако му се наложи пак да удря Иран, няма да се справи отново. И това го прикрива като покер играч.

    09:35 07.07.2026

  • 4 Няма страшно

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Основбото ударно звено на САЩ се изтегли от летище Васил Левски. Нова война няма да има.

    09:48 07.07.2026

  • 5 Трудна задача

    4 1 Отговор
    Със убиици да водиш преговори....

    10:04 07.07.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    0 1 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    10:44 07.07.2026

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