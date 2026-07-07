Техеран към Вашингтон: Без окончателно споразумение, ако има заплахи

Иран няма да започне преговори за окончателно споразумение със Съединените щати, ако Вашингтон продължи да отправя заплахи. Това предупреди иранският министър на външните работи Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението му идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ „ще довършат работата“, ако не бъде постигнато окончателно споразумение с Техеран.

„Преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да започнат, ако заплахите продължат. Спазете думата си!“, написа Арагчи в публикация в социалната платформа „Екс“.

С думите си иранският външен министър се позова на меморандума за разбирателство, подписан миналия месец между Иран и САЩ. Документът предвижда двете страни да се въздържат от отправяне на заплахи и предприемане на военни действия, докато продължават усилията за намиране на дипломатическо решение.