Зеленски пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Анкара, за да участва в срещата на върха на НАТО, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на украинския лидер в „Телеграм“, предава БТА.

„В Анкара ни предстои важна работа. Очакваме силна и продуктивна среща на върха на НАТО. Сега са необходими решения, които да осигурят по-добра защита на нашия народ, повече възможности за нашата отбрана и още по-тясно сътрудничество в областта на сигурността между Украйна, Европа и САЩ“, заяви Зеленски при пристигането си в турската столица.

Той съобщи, че за днес са планирани десетки двустранни срещи с държавни и правителствени лидери, участие във Форума на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха на НАТО, както и подписването на нови споразумения за безпилотни летателни апарати и други договорености с партньорите.

„Ще продължим да работим за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Новите системи, ракетите за тях и лицензите за производство са сред основните ни приоритети. Благодарни сме на всички, които подкрепят Украйна с конкретни действия“, добави украинският президент.