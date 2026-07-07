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Зеленски пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО

7 Юли, 2026 14:27 846 78

  • украйна-
  • анкара-
  • нато-
  • среща на върха

Той съобщи, че за днес са планирани десетки двустранни срещи с държавни и правителствени лидери, участие във Форума на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха на НАТО

Зеленски пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Анкара, за да участва в срещата на върха на НАТО, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на украинския лидер в „Телеграм“, предава БТА.

„В Анкара ни предстои важна работа. Очакваме силна и продуктивна среща на върха на НАТО. Сега са необходими решения, които да осигурят по-добра защита на нашия народ, повече възможности за нашата отбрана и още по-тясно сътрудничество в областта на сигурността между Украйна, Европа и САЩ“, заяви Зеленски при пристигането си в турската столица.

Той съобщи, че за днес са планирани десетки двустранни срещи с държавни и правителствени лидери, участие във Форума на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха на НАТО, както и подписването на нови споразумения за безпилотни летателни апарати и други договорености с партньорите.

„Ще продължим да работим за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Новите системи, ракетите за тях и лицензите за производство са сред основните ни приоритети. Благодарни сме на всички, които подкрепят Украйна с конкретни действия“, добави украинският президент.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новият Президент на Русия

    7 43 Отговор
    Честито на Зеленски

    Коментиран от #12, #28

    14:30 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    52 5 Отговор
    Повръща ми се от еврейската му физиономия .и откога Украйна е член илинъпйнпредсетал на натю

    Коментиран от #67

    14:31 07.07.2026

  • 4 Шопо

    48 4 Отговор
    Ако Зеленски е шефа на НАТО по добре да излизаме от този съюз.
    Референдум за ЕС и НАТО !

    Коментиран от #13

    14:31 07.07.2026

  • 5 Файда йок!

    15 2 Отговор
    Мазохистът Джуджо се е запънал като магаре на мост. Кръв повръща, назад не се връща.
    Пази си имиджа демек, колко е смел и юначен.

    14:32 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стенли

    42 5 Отговор
    Айде просяка , пристигна , пак ще има да проси като възрастен ром зер вече трябва тоалетната да е платинена 😁♿

    Коментиран от #69

    14:32 07.07.2026

  • 8 Тоя

    41 2 Отговор
    прибра ли си чувалите от Константиновка? Страх го е да влезе в руска земя. Сега пак ще хленчи, че го бият, няма хора и оръжия и пак ще проси.

    14:33 07.07.2026

  • 9 На снимката – новият шеф на

    4 28 Отговор
    Митрофанова.

    Коментиран от #17

    14:33 07.07.2026

  • 10 хъ хъ хъ

    24 2 Отговор
    Кога този ще отиде в ъкрайна?

    14:33 07.07.2026

  • 11 Ммммм

    32 3 Отговор
    Абе скапаняци да кажете случайно кога тоя гном ходи до кенефа. Може ли

    14:33 07.07.2026

  • 12 Честито

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Новият Президент на Русия":

    и от мен.

    14:34 07.07.2026

  • 13 Ха,ха,ха

    34 4 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Къв шеф бе, ще проси. А иначе нямал право на глас. Той не е шеф, а шута на господарите.

    Коментиран от #77

    14:34 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    36 2 Отговор
    пак е усетил че има за ядене и пиене на аванта затова е доъшл

    окрайнаа не е член на нато така че като какъв е дошъл зеленики и със какво е толкова важен че е дошъл?

    14:35 07.07.2026

  • 16 Орк

    30 3 Отговор
    Най- накрая. Акцентът на програмата ! Просията пристигна!

    Коментиран от #38

    14:35 07.07.2026

  • 17 Я, така ли?!

    3 18 Отговор

    До коментар #9 от "На снимката – новият шеф на":

    Значи и на копейките.

    14:35 07.07.2026

  • 18 Сега

    21 4 Отговор
    Е момента Ердо да го прати в чувал на Путин, ама първо да го райбероват мана фите!

    14:36 07.07.2026

  • 19 Трол

    3 25 Отговор
    Г-н Зеленски е по-натовец от баш натовците.

    14:36 07.07.2026

  • 20 Нищо ново

    22 4 Отговор
    Къде има мангизи-наркоманския просяк е там.

    14:37 07.07.2026

  • 21 Мъжът, от който копейките

    6 22 Отговор
    се стряскат в съня си и се напишкват в леглата.

    Коментиран от #27, #35

    14:38 07.07.2026

  • 22 Слава

    3 21 Отговор
    Украйна е асоцииран член.

    14:39 07.07.2026

  • 23 Някой

    23 2 Отговор
    Украйна не е нито в НАТО, нито в ЕС. Това си е руски проблем с бивша Киевска Русь/Русия или после Малорусия.

    Коментиран от #33

    14:39 07.07.2026

  • 24 Дайте още подробности, моля

    20 2 Отговор
    Пишете още, ние страдаме от липсата на инфомрация за Зеленски.

    Кажете ни кога е посетил тоалетната и ако може ни пуснете снимка с произведението на Зеленски там.

    Носи ли със себе си любимата му златна тоалетна чиния с диамантни инкрустации?

    Моля, пишете още, това тук е напълно недостатъчно!

    14:39 07.07.2026

  • 25 Механик

    3 20 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    14:40 07.07.2026

  • 26 Овчар

    13 3 Отговор
    Кой плаща на Ели Стоянова. ? И до кога..?

    14:40 07.07.2026

  • 27 А Жените им се Увлажняват

    2 17 Отговор

    До коментар #21 от "Мъжът, от който копейките":

    И още повече мразят глупавата Купейката в леглото си

    14:40 07.07.2026

  • 28 Истински Лидер

    2 18 Отговор

    До коментар #1 от "Новият Президент на Русия":

    Мечтаният Президент от Всички Руснаци!

    14:41 07.07.2026

  • 29 Мерът и половина клоунада

    9 6 Отговор
    Нова година мина,
    суровакането продължава !
    Суровак,суровак
    С ново мили ардче
    ще одрусам бу да лите пак

    14:41 07.07.2026

  • 30 Ще има ръгацони

    4 18 Отговор
    Украйна каза: "Русия или вдига белия байряк, или в връщаме в каменната ера!"

    14:41 07.07.2026

  • 31 Потърсете видеото от Яков Кедми!

    22 3 Отговор
    Яков Кедми е пуснал в нета видео как украинска ракета Пейтриът си променя траекторията и удря жилищен блок в Украйна.

    След това се обвиняват руснаците за дефектните ракети.

    Коментиран от #37, #39, #43

    14:42 07.07.2026

  • 32 пешо

    22 2 Отговор
    от тоя боклук отърване няма

    14:42 07.07.2026

  • 33 Орк

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Това е единствено нечто което крепи ЕсеС и нато

    14:43 07.07.2026

  • 34 Петър

    22 3 Отговор
    Докога ще четем все за тоя помияр

    14:43 07.07.2026

  • 35 Овчар

    1 15 Отговор

    До коментар #21 от "Мъжът, от който копейките":

    Съгласен съм.

    14:43 07.07.2026

  • 36 Бангаранга и гореща пачанга

    3 17 Отговор
    В момента в Белгород ядат големото дръвце. Огън и жупел се сипе над главите руски душмански! Но това е само началото.

    Коментиран от #41

    14:44 07.07.2026

  • 37 Така е

    3 19 Отговор

    До коментар #31 от "Потърсете видеото от Яков Кедми!":

    Руската пропаганда има за цел глупаците 😀.

    Коментиран от #42

    14:45 07.07.2026

  • 38 Орк на тротинетка 🧌🛴 към Киев

    3 16 Отговор

    До коментар #16 от "Орк":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #44, #47

    14:45 07.07.2026

  • 39 Вацев

    2 15 Отговор

    До коментар #31 от "Потърсете видеото от Яков Кедми!":

    Русия не пабеди ли вече?

    14:45 07.07.2026

  • 40 Летс го ЗЕЛЕ

    1 14 Отговор
    Яба даба дуууу хай те к00пейките

    14:46 07.07.2026

  • 41 Орк

    1 11 Отговор

    До коментар #36 от "Бангаранга и гореща пачанга":

    Потвърждавам.

    14:46 07.07.2026

  • 42 Антируската пропаганда винаги уцелва

    17 4 Отговор

    До коментар #37 от "Така е":

    oлигoфрените в десятката.

    14:47 07.07.2026

  • 43 иво христов Пуловера

    1 15 Отговор

    До коментар #31 от "Потърсете видеото от Яков Кедми!":

    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #48

    14:47 07.07.2026

  • 44 Орк

    13 3 Отговор

    До коментар #38 от "Орк на тротинетка 🧌🛴 към Киев":

    Те да пребират своите от константиновка

    Коментиран от #51, #60

    14:48 07.07.2026

  • 45 ТОВА ДОКАЗВА

    19 3 Отговор
    ЧЕ НАТО ВОЮВА СРЕЩУ РУСИЯ С ПРОКСИТО УКРАЙНА. И НАКРАЯ ПАК СА ВАЛАТ.

    14:48 07.07.2026

  • 46 Фактът,

    16 2 Отговор
    че нелегитимен президент на страна, която не е членка, показва, че всъщност НАТО воюва с Русия, а Украйна е само консуматив.

    14:48 07.07.2026

  • 47 Орк

    1 7 Отговор

    До коментар #38 от "Орк на тротинетка 🧌🛴 към Киев":

    Така е . Съгласен съм.

    Коментиран от #56

    14:50 07.07.2026

  • 48 Лама Мирчев, регулировчик

    16 1 Отговор

    До коментар #43 от "иво христов Пуловера":

    ПП-ДБ намериха ли си поне един избирател без психични пробеми?

    14:50 07.07.2026

  • 49 аман

    15 2 Отговор
    Не ви ли писна от тоя помийник вее. Драскате едно и също вече две години, лъжи и съчинения.

    Коментиран от #62

    14:51 07.07.2026

  • 50 НРБ

    17 2 Отговор
    Зеленият Клоун 🤡 като какъв е в НАТО ??? Оокрайна ще остане разкъсана и без народ заради Корпорациите и Клоуна !!!

    Коментиран от #76

    14:51 07.07.2026

  • 51 Бега бе😂

    2 11 Отговор

    До коментар #44 от "Орк":

    Ватенките да не би да си прибират лешта?

    Коментиран от #59

    14:52 07.07.2026

  • 52 Витанов

    2 10 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    14:53 07.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кац

    12 0 Отговор
    Колко удобно по време, след като "откриха" "мъртва" терористката от Монако и то в Киев, та никой да не види.

    14:53 07.07.2026

  • 55 БАНко

    10 1 Отговор
    НАТООООВЦЕТЕ ЩЕ ПОХАРЧАТ ОЩЕ МИЛИАРДИ ОТ НАШИТЕ ПАРИ ЗА СМЪРТ !!!

    14:53 07.07.2026

  • 56 Орк

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Орк":

    Ами, когато нямам аргументи взимам чужд ник че друго не мога да взема.

    14:54 07.07.2026

  • 57 Без име

    9 2 Отговор
    Това жалко човече защо е там? И без него знарм, че пета година нато воюва с Русия.

    14:54 07.07.2026

  • 58 Скот Бeсент за Зеленски:

    8 1 Отговор
    Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент за Зеленски:

    1. "Миcтъp Бийн на кpeк"
    2. "дeте със спeциални нужди"
    3. "мaлък малoyмник"

    ПП Информацията е взета от статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29

    14:56 07.07.2026

  • 59 Орк

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Бега бе😂":

    Има си статистика на размени. Какво повече

    14:56 07.07.2026

  • 60 Антирашист 1139

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Орк":

    Рашистите не успяха да се прегрупират и да узнаят позициите на всу

    Коментиран от #65

    14:56 07.07.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    2 9 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Чака само да дойде бензин от Индия.

    Коментиран от #66

    14:57 07.07.2026

  • 62 Не са ДВЕ години

    9 1 Отговор

    До коментар #49 от "аман":

    Станаха вече ЧЕТИРИ години в примитивна пропаганда.

    Коментиран от #73

    14:58 07.07.2026

  • 63 Софиянец

    10 1 Отговор
    Ще протяга шепички 😂

    14:58 07.07.2026

  • 64 Механик

    7 3 Отговор
    Интересното е, че нас за да ни приемат в НАТО ни разкарваха като шебеци маса години, че и ни накараха да си нарежем оръжието.
    А ей го на, тоя, нито са в НАТО, нито са в ЕС, ама ходи като селска визитарка на всяка среща.
    Каква е логиката, никак не схващам.

    Коментиран от #70

    14:58 07.07.2026

  • 65 Орк

    0 5 Отговор

    До коментар #60 от "Антирашист 1139":

    Така е.Съгласен съм.

    14:59 07.07.2026

  • 66 касата

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дон Корлеоне":

    Да,за да види новата си придобивка.

    14:59 07.07.2026

  • 67 Отличник

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Зеленски - гробокопачът на терористична Русия.

    Коментиран от #72

    14:59 07.07.2026

  • 68 Перо

    6 0 Отговор
    Кой е еврейна, да присъства на този форум?

    14:59 07.07.2026

  • 69 Антирашист1140

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Зеленски е герой ,защитава родината си! Оплюващите го дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #71

    15:00 07.07.2026

  • 70 Хващай се за палците 😂😂😂

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Механик":

    Да хванеш.
    😂😂😂😅😅😅

    15:00 07.07.2026

  • 71 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Антирашист1140":

    Така каза един мой пациент, който се барикадира в стаята си и не пускаше санитарите и старшата сестра да влезнат вътре.

    Коментиран от #74, #78

    15:02 07.07.2026

  • 72 Механик

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Отличник":

    Съгласен.

    15:02 07.07.2026

  • 73 аман

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Не са ДВЕ години":

    точно

    15:03 07.07.2026

  • 74 Пак аз бе

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    15:03 07.07.2026

  • 75 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор
    Плащат ми по 50 цента на коментар от посолството, като видя статия за Зеленски да го браня от тези, които го хейтят.
    Ако намеря Путин под нечие легло или гардероб добавят по още 20 цента

    15:06 07.07.2026

  • 76 Антирашист 1141

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "НРБ":

    Забравили че пусин и рашистите започнаха войната? Четри години е много време !

    15:10 07.07.2026

  • 77 допълнение

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха,ха,ха":

    мисли, че ги омагьосва, а само разсмива. повечето де.....!

    15:12 07.07.2026

  • 78 Антирашист 1141

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Търси се втория с пациент избягал от карлуково ,прудставя сеза санитар !

    15:15 07.07.2026

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