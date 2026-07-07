Зеленски пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Анкара, за да участва в срещата на върха на НАТО, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на украинския лидер в „Телеграм“, предава БТА.
„В Анкара ни предстои важна работа. Очакваме силна и продуктивна среща на върха на НАТО. Сега са необходими решения, които да осигурят по-добра защита на нашия народ, повече възможности за нашата отбрана и още по-тясно сътрудничество в областта на сигурността между Украйна, Европа и САЩ“, заяви Зеленски при пристигането си в турската столица.
Той съобщи, че за днес са планирани десетки двустранни срещи с държавни и правителствени лидери, участие във Форума на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха на НАТО, както и подписването на нови споразумения за безпилотни летателни апарати и други договорености с партньорите.
„Ще продължим да работим за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Новите системи, ракетите за тях и лицензите за производство са сред основните ни приоритети. Благодарни сме на всички, които подкрепят Украйна с конкретни действия“, добави украинският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новият Президент на Русия
Коментиран от #12, #28
14:30 07.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Kaлпазанин
Коментиран от #67
14:31 07.07.2026
4 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО !
Коментиран от #13
14:31 07.07.2026
5 Файда йок!
Пази си имиджа демек, колко е смел и юначен.
14:32 07.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стенли
Коментиран от #69
14:32 07.07.2026
8 Тоя
14:33 07.07.2026
9 На снимката – новият шеф на
Коментиран от #17
14:33 07.07.2026
10 хъ хъ хъ
14:33 07.07.2026
11 Ммммм
14:33 07.07.2026
12 Честито
До коментар #1 от "Новият Президент на Русия":и от мен.
14:34 07.07.2026
13 Ха,ха,ха
До коментар #4 от "Шопо":Къв шеф бе, ще проси. А иначе нямал право на глас. Той не е шеф, а шута на господарите.
Коментиран от #77
14:34 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
окрайнаа не е член на нато така че като какъв е дошъл зеленики и със какво е толкова важен че е дошъл?
14:35 07.07.2026
16 Орк
Коментиран от #38
14:35 07.07.2026
17 Я, така ли?!
До коментар #9 от "На снимката – новият шеф на":Значи и на копейките.
14:35 07.07.2026
18 Сега
14:36 07.07.2026
19 Трол
14:36 07.07.2026
20 Нищо ново
14:37 07.07.2026
21 Мъжът, от който копейките
Коментиран от #27, #35
14:38 07.07.2026
22 Слава
14:39 07.07.2026
23 Някой
Коментиран от #33
14:39 07.07.2026
24 Дайте още подробности, моля
Кажете ни кога е посетил тоалетната и ако може ни пуснете снимка с произведението на Зеленски там.
Носи ли със себе си любимата му златна тоалетна чиния с диамантни инкрустации?
Моля, пишете още, това тук е напълно недостатъчно!
14:39 07.07.2026
25 Механик
14:40 07.07.2026
26 Овчар
14:40 07.07.2026
27 А Жените им се Увлажняват
До коментар #21 от "Мъжът, от който копейките":И още повече мразят глупавата Купейката в леглото си
14:40 07.07.2026
28 Истински Лидер
До коментар #1 от "Новият Президент на Русия":Мечтаният Президент от Всички Руснаци!
14:41 07.07.2026
29 Мерът и половина клоунада
суровакането продължава !
Суровак,суровак
С ново мили ардче
ще одрусам бу да лите пак
14:41 07.07.2026
30 Ще има ръгацони
14:41 07.07.2026
31 Потърсете видеото от Яков Кедми!
След това се обвиняват руснаците за дефектните ракети.
Коментиран от #37, #39, #43
14:42 07.07.2026
32 пешо
14:42 07.07.2026
33 Орк
До коментар #23 от "Някой":Това е единствено нечто което крепи ЕсеС и нато
14:43 07.07.2026
34 Петър
14:43 07.07.2026
35 Овчар
До коментар #21 от "Мъжът, от който копейките":Съгласен съм.
14:43 07.07.2026
36 Бангаранга и гореща пачанга
Коментиран от #41
14:44 07.07.2026
37 Така е
До коментар #31 от "Потърсете видеото от Яков Кедми!":Руската пропаганда има за цел глупаците 😀.
Коментиран от #42
14:45 07.07.2026
38 Орк на тротинетка 🧌🛴 към Киев
До коментар #16 от "Орк":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно
Коментиран от #44, #47
14:45 07.07.2026
39 Вацев
До коментар #31 от "Потърсете видеото от Яков Кедми!":Русия не пабеди ли вече?
14:45 07.07.2026
40 Летс го ЗЕЛЕ
14:46 07.07.2026
41 Орк
До коментар #36 от "Бангаранга и гореща пачанга":Потвърждавам.
14:46 07.07.2026
42 Антируската пропаганда винаги уцелва
До коментар #37 от "Така е":oлигoфрените в десятката.
14:47 07.07.2026
43 иво христов Пуловера
До коментар #31 от "Потърсете видеото от Яков Кедми!":Русия не пабеди ли вече?
Коментиран от #48
14:47 07.07.2026
44 Орк
До коментар #38 от "Орк на тротинетка 🧌🛴 към Киев":Те да пребират своите от константиновка
Коментиран от #51, #60
14:48 07.07.2026
45 ТОВА ДОКАЗВА
14:48 07.07.2026
46 Фактът,
14:48 07.07.2026
47 Орк
До коментар #38 от "Орк на тротинетка 🧌🛴 към Киев":Така е . Съгласен съм.
Коментиран от #56
14:50 07.07.2026
48 Лама Мирчев, регулировчик
До коментар #43 от "иво христов Пуловера":ПП-ДБ намериха ли си поне един избирател без психични пробеми?
14:50 07.07.2026
49 аман
Коментиран от #62
14:51 07.07.2026
50 НРБ
Коментиран от #76
14:51 07.07.2026
51 Бега бе😂
До коментар #44 от "Орк":Ватенките да не би да си прибират лешта?
Коментиран от #59
14:52 07.07.2026
52 Витанов
14:53 07.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Кац
14:53 07.07.2026
55 БАНко
14:53 07.07.2026
56 Орк
До коментар #47 от "Орк":Ами, когато нямам аргументи взимам чужд ник че друго не мога да взема.
14:54 07.07.2026
57 Без име
14:54 07.07.2026
58 Скот Бeсент за Зеленски:
1. "Миcтъp Бийн на кpeк"
2. "дeте със спeциални нужди"
3. "мaлък малoyмник"
ПП Информацията е взета от статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29
14:56 07.07.2026
59 Орк
До коментар #51 от "Бега бе😂":Има си статистика на размени. Какво повече
14:56 07.07.2026
60 Антирашист 1139
До коментар #44 от "Орк":Рашистите не успяха да се прегрупират и да узнаят позициите на всу
Коментиран от #65
14:56 07.07.2026
61 Дон Корлеоне
Коментиран от #66
14:57 07.07.2026
62 Не са ДВЕ години
До коментар #49 от "аман":Станаха вече ЧЕТИРИ години в примитивна пропаганда.
Коментиран от #73
14:58 07.07.2026
63 Софиянец
14:58 07.07.2026
64 Механик
А ей го на, тоя, нито са в НАТО, нито са в ЕС, ама ходи като селска визитарка на всяка среща.
Каква е логиката, никак не схващам.
Коментиран от #70
14:58 07.07.2026
65 Орк
До коментар #60 от "Антирашист 1139":Така е.Съгласен съм.
14:59 07.07.2026
66 касата
До коментар #61 от "Дон Корлеоне":Да,за да види новата си придобивка.
14:59 07.07.2026
67 Отличник
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Зеленски - гробокопачът на терористична Русия.
Коментиран от #72
14:59 07.07.2026
68 Перо
14:59 07.07.2026
69 Антирашист1140
До коментар #7 от "Стенли":Зеленски е герой ,защитава родината си! Оплюващите го дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #71
15:00 07.07.2026
70 Хващай се за палците 😂😂😂
До коментар #64 от "Механик":Да хванеш.
😂😂😂😅😅😅
15:00 07.07.2026
71 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #69 от "Антирашист1140":Така каза един мой пациент, който се барикадира в стаята си и не пускаше санитарите и старшата сестра да влезнат вътре.
Коментиран от #74, #78
15:02 07.07.2026
72 Механик
До коментар #67 от "Отличник":Съгласен.
15:02 07.07.2026
73 аман
До коментар #62 от "Не са ДВЕ години":точно
15:03 07.07.2026
74 Пак аз бе
До коментар #71 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Да не си бит с мотика по главата като малък?
15:03 07.07.2026
75 Летец Пешеходец
Ако намеря Путин под нечие легло или гардероб добавят по още 20 цента
15:06 07.07.2026
76 Антирашист 1141
До коментар #50 от "НРБ":Забравили че пусин и рашистите започнаха войната? Четри години е много време !
15:10 07.07.2026
77 допълнение
До коментар #13 от "Ха,ха,ха":мисли, че ги омагьосва, а само разсмива. повечето де.....!
15:12 07.07.2026
78 Антирашист 1141
До коментар #71 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Търси се втория с пациент избягал от карлуково ,прудставя сеза санитар !
15:15 07.07.2026