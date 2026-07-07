Доналд Тръмп: Мирът в Украйна е по-близо, отколкото всички си мислят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вижда реална възможност за прекратяване на войната в Украйна и че решението на конфликта е "по-близо, отколкото хората си мислят", пише "Ройтерс".
Изявлението му идва след телефонните разговори, които проведе през почивните дни както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп обаче не посочи конкретни основания за оптимизма си. Междувременно през нощта срещу вторник Русия извърши мащабна ракетна и безпилотна атака срещу Киев и околностите му, при която по последни данни загинаха най-малко 28 души.
"Мисля, че сме много по-близо до решение, отколкото хората осъзнават. Президентът Путин иска войната да приключи - казвам го много категорично", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.
По думите му украинският президент също вече желае конфликтът да бъде прекратен.
"Президентът Зеленски също иска това да приключи. Ще отидем на срещата на НАТО и ще говорим по темата. Смятам, че ще успеем да сложим край на войната. Това е ужасна ситуация", каза американският президент.
Очаква се Тръмп да разговаря със Зеленски в сряда в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според американски представител целта на срещата е да бъде направен нов опит за постигане на мирно решение, след което Тръмп вероятно отново ще разговаря и с Владимир Путин.
Американският президент определи последния си телефонен разговор с руския държавен глава, проведен на 4 юли, като "добър". По данни на Кремъл разговорът е продължил 85 минути, а Тръмп е предложил съдействие за намиране на път към мира.
От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не вижда промяна в позицията на Вашингтон по отношение на конфликта.
"Президентът Тръмп има последователна позиция. Всички твърдения, че променя възгледите си като ветропоказател, не отговарят на истината", каза Песков. Той добави, че Путин и Тръмп са се договорили да продължат контактите си в близко бъдеще.
В интервю за британския вестник Financial Times украинският президент Володимир Зеленски също определи последния си разговор с Тръмп като "много добър". По думите му американският лидер е заявил, че Украйна "се справя много добре" с ударите с далекобойни дронове по руски петролни обекти, които според Киев са довели до недостиг на горива в Русия.
Зеленски изрази мнение, че Тръмп вече гледа по различен начин на войната.
"Президентът Тръмп иска да бъде там, където има успех", каза Зеленски, като свърза това както с личния стил на американския президент, така и с наближаващите междинни избори в САЩ и стремежа му да постигне дипломатически пробив.
Изказванията на Тръмп идват на фона на продължаващите бойни действия и след многократните му предишни уверения, че може да сложи край на войната. До момента обаче не е постигнато трайно споразумение между Москва и Киев, а позициите на двете страни остават силно раздалечени по ключови въпроси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #58
16:04 07.07.2026
2 оня с коня
16:05 07.07.2026
3 ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
16:05 07.07.2026
4 оня с коня
Коментиран от #19, #28, #69
16:06 07.07.2026
5 РАЗМЕЧТАЛ СЕ ДОНЧО
16:06 07.07.2026
6 оня с коня
16:06 07.07.2026
7 Пич
Коментиран от #15
16:07 07.07.2026
8 Последния Софиянец
16:07 07.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хм...
Който разбрал, разбрал.
Коментиран от #35
16:09 07.07.2026
11 Пич
Коментиран от #16, #29, #53
16:09 07.07.2026
12 Наблюдател
16:09 07.07.2026
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
16:10 07.07.2026
14 Смотаняху
16:10 07.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Наблюдател
До коментар #11 от "Пич":Гориво в блатата няма да има, Зеленски унищожи всички рафинерии, почва глада при алкохолиците!
Коментиран от #18, #63
16:11 07.07.2026
17 Киев Руский
Коментиран от #21
16:13 07.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бай Пешо моториста
Навремето СТАЛИН каза: Ще хвана този хитлер, който стана причина за гибелта на 89 милиона европейци и 39 милиона азиатци. И Сталин го хвана, но хитлер се самоуби...........
Коментиран от #26
16:16 07.07.2026
21 оня с коня
До коментар #17 от "Киев Руский":Хохаа, това като Кииф за три дня!
16:18 07.07.2026
22 Пешо z
16:18 07.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бай Пешо моториста
Коментиран от #60
16:20 07.07.2026
26 Баце,
До коментар #20 от "Бай Пешо моториста":Добър, лош, Хитлер поне има куража да се наяде с цианид и после да си тегли куршума. Докато зеле наркомана ще се наложи охраната му от ми6 да го изписва геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.
Коментиран от #41
16:21 07.07.2026
27 Хахахаха
16:21 07.07.2026
28 Мусорчик
До коментар #4 от "оня с коня":Защо ние да гнием, бе? За гниене има москови, монголи, буряти и подобни същества с отпад.... необходимост.
Коментиран от #56
16:22 07.07.2026
29 Атина Палада
До коментар #11 от "Пич":Един приятел щял да ходи в КииФ,та пита колко е нощувката в метрото и дали е с резервация :) Ако знаеш,сподели...
16:24 07.07.2026
30 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #18 от "оня с коня":Ураааа!
16:24 07.07.2026
31 Айляк
Мирът, бе. За него говорим.
Само дето обаче, никой го не вижда:)
16:24 07.07.2026
32 Мисирков
Коментиран от #43
16:26 07.07.2026
33 ВВП
Коментиран от #39
16:27 07.07.2026
34 Кривоверен алкаш
16:27 07.07.2026
35 Хм Хм
До коментар #10 от "Хм...":От несвързаните ти приказки разбрахме, че имало едни розАви понита с големи инструменти, които скоро ще уважат едно малко, сладко джудженце, което се крие под земята, но няма да е за дълго.
Коментиран от #42
16:27 07.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Цеко, Лесичери
Коментиран от #40
16:28 07.07.2026
38 ЕвроПони🏳️🌈
16:28 07.07.2026
39 Тихо пико4!
До коментар #33 от "ВВП":Не си компетентен.
16:28 07.07.2026
40 Атина Палада
До коментар #37 от "Цеко, Лесичери":Съгласна съм.
16:30 07.07.2026
41 Дудов
До коментар #26 от "Баце,":Тоя народа ще го обезчести заедно с жена му и после ще го изгорят
16:31 07.07.2026
42 Хм...
До коментар #35 от "Хм Хм":РозАв, ти хубаво си се разпознала, ама защо споделяш с нас розАвите си блянове?
Между другото, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? Синтетика? Пърцуца? Избелване на ануса? Колежките ти твърдят, че вече нищо не им помага, ама ти не се отказвай.
16:32 07.07.2026
43 Атина Палада
До коментар #32 от "Мисирков":Точно така . И Путин само преди няколко дни го каза- Докато не вземем цялата Новорусия ,няма да спрем! А в Новорусия влиза и Одеска област! Само Новорусия има излаз на море...Сиреч,оставят Украйна без излаз на море...И всичко свършва...Никой на Запада няма да се интересува от остатъчна Украйна,след като няма излаз на море .
Коментиран от #62
16:33 07.07.2026
44 Тоя макак
16:33 07.07.2026
45 КлиЧков
16:34 07.07.2026
46 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
Според доклад от 4 юли на Института за изследване на войната (ISW), руската армия е завзела много по-малко територия, отколкото Москва твърди.
Анализаторите използваха геолокационни доказателства, за да картографират фронтовите линии. Техните карти показаха, че Русия всъщност е завладяла само 621 квадратни километра от януари насам — малка част от 3 000 квадратни километра, които Владимир Путин заяви на среща с руското военно ръководство на 3 юли.Част от плана
Това несъответствие не е случайно. ISW заяви, че Кремъл провежда целенасочена пропагандна кампания, за да представи победата си като неизбежна. Целта е да се принуди Киев да направи значителни отстъпки.
Цифрите не са точни през цялото време. Путин заяви, че неговите войски са превзели 133 града и села тази година.Истинската цена
Преувеличенията стават още по-очевидни, когато погледнете отделните месеци. Валерий Герасимов, началникът на руския Генерален щаб, твърди, че неговите войски са завзели 636 квадратни километра само през юни.
Действителният брой беше приблизително 30 квадратни километра. Това съответства на преувеличение с фактор 21.Зад тези фалшиви етапи стои плашещ брой човешки жертви. Мозъчният тръст изчисли, че Русия е загубила около 1 298 войници за всеки един квадратен километър, завладян през юн
Коментиран от #47, #51
16:36 07.07.2026
47 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
До коментар #46 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":Продължаване с това темпо би било катастрофално. За да завладее останалата част от Донецкия регион, Русия ще трябва да жертва повече от 6,5 милиона войници
Коментиран от #50
16:37 07.07.2026
48 коня с оня
16:38 07.07.2026
49 хихи
16:39 07.07.2026
50 Хангличанин
До коментар #47 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":А на украинците ще им стигне ли милиард?
16:39 07.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Папата
16:43 07.07.2026
53 Чип
До коментар #11 от "Пич":Би ли дал инфо,какво е това ,,солярка"...?!?!
16:44 07.07.2026
54 КУКУ Бенд
16:44 07.07.2026
55 Клоуна пусин 🤡💩
16:47 07.07.2026
56 Орк
До коментар #28 от "Мусорчик":И все сте татари за македонци. Няма голяма разлика от монголи
Коментиран от #67
16:47 07.07.2026
57 Тити
16:48 07.07.2026
58 Близко е
До коментар #1 от "оня с коня":Тъй като върви, краткият вариант е 10 години..
Русите пазят държавата си, ние за кво се борим не я ясно..
16:49 07.07.2026
59 Безпомощен си дедо Дони
16:52 07.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
16:52 07.07.2026
62 Тогава даже и...
До коментар #43 от "Атина Палада":...Англо-Саксите няма да се интересуват от Украйна...!
16:54 07.07.2026
63 Че те да не ядат...
До коментар #16 от "Наблюдател":...гориво ,ве...?!?!
16:55 07.07.2026
64 Димо
16:55 07.07.2026
65 копейчета
16:56 07.07.2026
66 Тропчо
16:56 07.07.2026
67 Мусорчик
До коментар #56 от "Орк":Макетата са древен народ. Защото са българи.
16:57 07.07.2026
68 Не ти ли става
16:57 07.07.2026
69 Коня на оня
До коментар #4 от "оня с коня":не е отвратителен, но оня с коня - обратното
17:02 07.07.2026