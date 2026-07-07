Доналд Тръмп: Мирът в Украйна е по-близо, отколкото всички си мислят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вижда реална възможност за прекратяване на войната в Украйна и че решението на конфликта е "по-близо, отколкото хората си мислят", пише "Ройтерс".

Изявлението му идва след телефонните разговори, които проведе през почивните дни както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп обаче не посочи конкретни основания за оптимизма си. Междувременно през нощта срещу вторник Русия извърши мащабна ракетна и безпилотна атака срещу Киев и околностите му, при която по последни данни загинаха най-малко 28 души.

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"Мисля, че сме много по-близо до решение, отколкото хората осъзнават. Президентът Путин иска войната да приключи - казвам го много категорично", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

По думите му украинският президент също вече желае конфликтът да бъде прекратен.

"Президентът Зеленски също иска това да приключи. Ще отидем на срещата на НАТО и ще говорим по темата. Смятам, че ще успеем да сложим край на войната. Това е ужасна ситуация", каза американският президент.

Очаква се Тръмп да разговаря със Зеленски в сряда в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според американски представител целта на срещата е да бъде направен нов опит за постигане на мирно решение, след което Тръмп вероятно отново ще разговаря и с Владимир Путин.

Американският президент определи последния си телефонен разговор с руския държавен глава, проведен на 4 юли, като "добър". По данни на Кремъл разговорът е продължил 85 минути, а Тръмп е предложил съдействие за намиране на път към мира.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не вижда промяна в позицията на Вашингтон по отношение на конфликта.

"Президентът Тръмп има последователна позиция. Всички твърдения, че променя възгледите си като ветропоказател, не отговарят на истината", каза Песков. Той добави, че Путин и Тръмп са се договорили да продължат контактите си в близко бъдеще.

В интервю за британския вестник Financial Times украинският президент Володимир Зеленски също определи последния си разговор с Тръмп като "много добър". По думите му американският лидер е заявил, че Украйна "се справя много добре" с ударите с далекобойни дронове по руски петролни обекти, които според Киев са довели до недостиг на горива в Русия.

Зеленски изрази мнение, че Тръмп вече гледа по различен начин на войната.

"Президентът Тръмп иска да бъде там, където има успех", каза Зеленски, като свърза това както с личния стил на американския президент, така и с наближаващите междинни избори в САЩ и стремежа му да постигне дипломатически пробив.

Изказванията на Тръмп идват на фона на продължаващите бойни действия и след многократните му предишни уверения, че може да сложи край на войната. До момента обаче не е постигнато трайно споразумение между Москва и Киев, а позициите на двете страни остават силно раздалечени по ключови въпроси.