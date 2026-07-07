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Доналд Тръмп: Мирът в Украйна е по-близо, отколкото всички си мислят
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Мирът в Украйна е по-близо, отколкото всички си мислят

7 Юли, 2026 16:03 1 526 69

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • русия-
  • донбас-
  • крим

Преди дни президентът Володимир Зеленски изрази мнение, че Тръмп вече гледа по различен начин на войната

Доналд Тръмп: Мирът в Украйна е по-близо, отколкото всички си мислят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вижда реална възможност за прекратяване на войната в Украйна и че решението на конфликта е "по-близо, отколкото хората си мислят", пише "Ройтерс".

Изявлението му идва след телефонните разговори, които проведе през почивните дни както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп обаче не посочи конкретни основания за оптимизма си. Междувременно през нощта срещу вторник Русия извърши мащабна ракетна и безпилотна атака срещу Киев и околностите му, при която по последни данни загинаха най-малко 28 души.

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"Мисля, че сме много по-близо до решение, отколкото хората осъзнават. Президентът Путин иска войната да приключи - казвам го много категорично", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

По думите му украинският президент също вече желае конфликтът да бъде прекратен.

"Президентът Зеленски също иска това да приключи. Ще отидем на срещата на НАТО и ще говорим по темата. Смятам, че ще успеем да сложим край на войната. Това е ужасна ситуация", каза американският президент.

Очаква се Тръмп да разговаря със Зеленски в сряда в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според американски представител целта на срещата е да бъде направен нов опит за постигане на мирно решение, след което Тръмп вероятно отново ще разговаря и с Владимир Путин.

Американският президент определи последния си телефонен разговор с руския държавен глава, проведен на 4 юли, като "добър". По данни на Кремъл разговорът е продължил 85 минути, а Тръмп е предложил съдействие за намиране на път към мира.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не вижда промяна в позицията на Вашингтон по отношение на конфликта.

"Президентът Тръмп има последователна позиция. Всички твърдения, че променя възгледите си като ветропоказател, не отговарят на истината", каза Песков. Той добави, че Путин и Тръмп са се договорили да продължат контактите си в близко бъдеще.

В интервю за британския вестник Financial Times украинският президент Володимир Зеленски също определи последния си разговор с Тръмп като "много добър". По думите му американският лидер е заявил, че Украйна "се справя много добре" с ударите с далекобойни дронове по руски петролни обекти, които според Киев са довели до недостиг на горива в Русия.

Зеленски изрази мнение, че Тръмп вече гледа по различен начин на войната.

"Президентът Тръмп иска да бъде там, където има успех", каза Зеленски, като свърза това както с личния стил на американския президент, така и с наближаващите междинни избори в САЩ и стремежа му да постигне дипломатически пробив.

Изказванията на Тръмп идват на фона на продължаващите бойни действия и след многократните му предишни уверения, че може да сложи край на войната. До момента обаче не е постигнато трайно споразумение между Москва и Киев, а позициите на двете страни остават силно раздалечени по ключови въпроси.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    26 11 Отговор
    зеления гледа дядо дончо като наcрано дето и чакам да му се скарат пак

    Коментиран от #58

    16:04 07.07.2026

  • 2 оня с коня

    16 8 Отговор
    Тия си правят сметки без кръчмаря

    16:05 07.07.2026

  • 3 ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:

    15 13 Отговор
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    16:05 07.07.2026

  • 4 оня с коня

    21 11 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #19, #28, #69

    16:06 07.07.2026

  • 5 РАЗМЕЧТАЛ СЕ ДОНЧО

    25 10 Отговор
    НО ТОВА ЗАВИСИ САМО ОТ ПУТИН.

    16:06 07.07.2026

  • 6 оня с коня

    9 23 Отговор
    Блатния хаганат е в капитулация и разпад, а ботокса стяга мешкатапза Гаага.

    16:06 07.07.2026

  • 7 Пич

    18 9 Отговор
    Хора на Путин нараства!!! В смисъл, все повече световни политици започват усърдно да пеят, каквото им свири Русия!!!

    Коментиран от #15

    16:07 07.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    От Киев за два дня, до топливо нет и капитулация за няма и 5 години!

    16:07 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хм...

    14 4 Отговор
    Вчера Путин каза някои неща. Засега "обединените" както обикновено се правят на неразбрали, но очаквам отново да истерясат на тема руски заплахи. Родните евроатлантически розАви понита и миc иpkи пък ще ни обяснят как на бива да се обръща внимание на думите му. Все повече се вижда обаче, че и на самия Путин започват да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ. Омръзват не само на него, но и на все повече руснаци и лиготийте за западните "опоненти", "недоброжежатели" и прочее лигавщини. И макар и завоалирано Путин даде ясно да се разбере накъде отива ситуацията с "желаещите". И предвид веселбите в Киев и не само, после да няма "ама нас заШо?" мигаики невинно с насълзени от огорчение очички. Иначе казано не бива да се бърка ситуацията с боя.

    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #35

    16:09 07.07.2026

  • 11 Пич

    5 10 Отговор
    Ребята казаха ли от бункира кога ще пускат солярка в блатата!

    Коментиран от #16, #29, #53

    16:09 07.07.2026

  • 12 Наблюдател

    5 4 Отговор
    Тръмп миротворецът имаше планове за СДЕЛКА - Украйна да си даде територията на Русия, а срещу това да даде редките си природни изкопаеми на Америка.

    16:09 07.07.2026

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    6 11 Отговор
    Наигра се ботокса, това лято ще виси от башнята❗

    16:10 07.07.2026

  • 14 Смотаняху

    13 3 Отговор
    На Тръмпи глупостите ги слушам вече 2 години.Кучетата си лаят а кервана си върви.Глупавите укрофири да вярват на такива обещания.Те не са за хора с интелект

    16:10 07.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Наблюдател

    7 13 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Гориво в блатата няма да има, Зеленски унищожи всички рафинерии, почва глада при алкохолиците!

    Коментиран от #18, #63

    16:11 07.07.2026

  • 17 Киев Руский

    9 3 Отговор
    Зо две седмици украинци няма да живеят в Киев.А лък след това Киев няма за е украински.

    Коментиран от #21

    16:13 07.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Пешо моториста

    7 4 Отговор
    Владимир Путин е на съвсем различно мнение. Войната ще продължи докато не се постигнат всички цели на СВО. Толкоз.
    Навремето СТАЛИН каза: Ще хвана този хитлер, който стана причина за гибелта на 89 милиона европейци и 39 милиона азиатци. И Сталин го хвана, но хитлер се самоуби...........

    Коментиран от #26

    16:16 07.07.2026

  • 21 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Киев Руский":

    Хохаа, това като Кииф за три дня!

    16:18 07.07.2026

  • 22 Пешо z

    2 1 Отговор
    Много се съмнявам да приключи сапунката.

    16:18 07.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бай Пешо моториста

    3 7 Отговор
    А целите са, поне 3 вилиона блатара при кабзоня, бензин и ток да няма в блатат, интернет тоже, а ботокса да се крие до живот в мазетата, все па план!

    Коментиран от #60

    16:20 07.07.2026

  • 26 Баце,

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Пешо моториста":

    Добър, лош, Хитлер поне има куража да се наяде с цианид и после да си тегли куршума. Докато зеле наркомана ще се наложи охраната му от ми6 да го изписва геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.

    Коментиран от #41

    16:21 07.07.2026

  • 27 Хахахаха

    5 5 Отговор
    Не е прав. Тупин докато не унищожи русия, няма да се спре.

    16:21 07.07.2026

  • 28 Мусорчик

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Защо ние да гнием, бе? За гниене има москови, монголи, буряти и подобни същества с отпад.... необходимост.

    Коментиран от #56

    16:22 07.07.2026

  • 29 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Един приятел щял да ходи в КииФ,та пита колко е нощувката в метрото и дали е с резервация :) Ако знаеш,сподели...

    16:24 07.07.2026

  • 30 Хомосексуалисти за Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Ураааа!

    16:24 07.07.2026

  • 31 Айляк

    4 3 Отговор
    Мда, ей го там зад ъгъла е.
    Мирът, бе. За него говорим.
    Само дето обаче, никой го не вижда:)

    16:24 07.07.2026

  • 32 Мисирков

    10 3 Отговор
    Много писания се изписаха по тази тема, но истината е, че мирът ще настъпи когато Русия постигне целите си.

    Коментиран от #43

    16:26 07.07.2026

  • 33 ВВП

    7 6 Отговор
    Лобутът,трябва да продължи .Никой не желае тази псевдо държава ,с псевдо раса ,да подава глава от клозета .. Урсула каза ,,,Плащаме ,докато се ликвидира и последния окроп...,Не повече .През туй време ,каквото откраднем ,за НАС Е..Казах ..Ваша Президентка ..

    Коментиран от #39

    16:27 07.07.2026

  • 34 Кривоверен алкаш

    7 0 Отговор
    Тръмпоча е казал неофициално че до 5 години ще има конкретни резултати..да се чудиш как му вярват на този Изтрещелият...

    16:27 07.07.2026

  • 35 Хм Хм

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    От несвързаните ти приказки разбрахме, че имало едни розАви понита с големи инструменти, които скоро ще уважат едно малко, сладко джудженце, което се крие под земята, но няма да е за дълго.

    Коментиран от #42

    16:27 07.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цеко, Лесичери

    3 3 Отговор
    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    Коментиран от #40

    16:28 07.07.2026

  • 38 ЕвроПони🏳️‍🌈

    4 1 Отговор
    Дано Зеленски го нацепят в точката - ман-афите го чакат отдавна в Истамбуля да му продухат тръбата

    16:28 07.07.2026

  • 39 Тихо пико4!

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "ВВП":

    Не си компетентен.

    16:28 07.07.2026

  • 40 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Цеко, Лесичери":

    Съгласна съм.

    16:30 07.07.2026

  • 41 Дудов

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Баце,":

    Тоя народа ще го обезчести заедно с жена му и после ще го изгорят

    16:31 07.07.2026

  • 42 Хм...

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хм Хм":

    РозАв, ти хубаво си се разпознала, ама защо споделяш с нас розАвите си блянове?
    Между другото, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? Синтетика? Пърцуца? Избелване на ануса? Колежките ти твърдят, че вече нищо не им помага, ама ти не се отказвай.

    16:32 07.07.2026

  • 43 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мисирков":

    Точно така . И Путин само преди няколко дни го каза- Докато не вземем цялата Новорусия ,няма да спрем! А в Новорусия влиза и Одеска област! Само Новорусия има излаз на море...Сиреч,оставят Украйна без излаз на море...И всичко свършва...Никой на Запада няма да се интересува от остатъчна Украйна,след като няма излаз на море .

    Коментиран от #62

    16:33 07.07.2026

  • 44 Тоя макак

    1 1 Отговор
    Едвали помни какво е казвал вчера.

    16:33 07.07.2026

  • 45 КлиЧков

    1 1 Отговор
    Абе.усещам че нещата е отиват на добре ама ще се видим у Софето

    16:34 07.07.2026

  • 46 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    3 4 Отговор
    Пропаганда срещу истина: Териториалните претенции на Путин са пет пъти по-високи от реалността, показват данниРуското правителство масово преувеличава военните си успехи в Украйна.

    Според доклад от 4 юли на Института за изследване на войната (ISW), руската армия е завзела много по-малко територия, отколкото Москва твърди.

    Анализаторите използваха геолокационни доказателства, за да картографират фронтовите линии. Техните карти показаха, че Русия всъщност е завладяла само 621 квадратни километра от януари насам — малка част от 3 000 квадратни километра, които Владимир Путин заяви на среща с руското военно ръководство на 3 юли.Част от плана
    Това несъответствие не е случайно. ISW заяви, че Кремъл провежда целенасочена пропагандна кампания, за да представи победата си като неизбежна. Целта е да се принуди Киев да направи значителни отстъпки.

    Цифрите не са точни през цялото време. Путин заяви, че неговите войски са превзели 133 града и села тази година.Истинската цена
    Преувеличенията стават още по-очевидни, когато погледнете отделните месеци. Валерий Герасимов, началникът на руския Генерален щаб, твърди, че неговите войски са завзели 636 квадратни километра само през юни.

    Действителният брой беше приблизително 30 квадратни километра. Това съответства на преувеличение с фактор 21.Зад тези фалшиви етапи стои плашещ брой човешки жертви. Мозъчният тръст изчисли, че Русия е загубила около 1 298 войници за всеки един квадратен километър, завладян през юн

    Коментиран от #47, #51

    16:36 07.07.2026

  • 47 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    Продължаване с това темпо би било катастрофално. За да завладее останалата част от Донецкия регион, Русия ще трябва да жертва повече от 6,5 милиона войници

    Коментиран от #50

    16:37 07.07.2026

  • 48 коня с оня

    2 3 Отговор
    Войната ще свърш скоро.Като Киев стане руски

    16:38 07.07.2026

  • 49 хихи

    0 0 Отговор
    Чичо Дончо манипулира борсите...

    16:39 07.07.2026

  • 50 Хангличанин

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    А на украинците ще им стигне ли милиард?

    16:39 07.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Папата

    1 0 Отговор
    Бяло знаме.

    16:43 07.07.2026

  • 53 Чип

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Би ли дал инфо,какво е това ,,солярка"...?!?!

    16:44 07.07.2026

  • 54 КУКУ Бенд

    0 0 Отговор
    Е ТО.КАТО ВСИЧКИ ПОВЕЧЕТО 80% ОТ УКРАЙНА ИЛИ РУСИЯ КАТО СА УМЪРТВЕНИ ИЗБИТИ УСАКАТФНИ ВСИЧКО В РАЗРУХА МИРЪТ НАЙСТИНА ЩЕ НАСТЪПИ. ОСТАНАЛОТО.БЪРЗО Е.УКРАЙНА ДА БЪДЕ РАЗГРАБЕНА С ПРИНУДА И ДА СЕ СЪГЛАСИ НА НЕИЗГОДЕН МИР НО ВСЕ ПАК МИР. Другия въпрос е КОГА ?!

    16:44 07.07.2026

  • 55 Клоуна пусин 🤡💩

    0 1 Отговор
    Вече залозите са 87%, че "великия стратег" Пусин няма да е начело на московските монголи през 2027 г.

    16:47 07.07.2026

  • 56 Орк

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мусорчик":

    И все сте татари за македонци. Няма голяма разлика от монголи

    Коментиран от #67

    16:47 07.07.2026

  • 57 Тити

    0 0 Отговор
    За кой ли път.

    16:48 07.07.2026

  • 58 Близко е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Тъй като върви, краткият вариант е 10 години..
    Русите пазят държавата си, ние за кво се борим не я ясно..

    16:49 07.07.2026

  • 59 Безпомощен си дедо Дони

    2 2 Отговор
    Кога ще настъпи мира не зависи от САЩ. Съгласявате се на условията на Русия и настъпва.

    16:52 07.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    2 0 Отговор
    Даже и деменцията Тръмп загря, че кочината си заминава. САЩ ще има къде да си изхвърлят храната с изтекъл срок, opКите не подбират.

    16:52 07.07.2026

  • 62 Тогава даже и...

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    ...Англо-Саксите няма да се интересуват от Украйна...!

    16:54 07.07.2026

  • 63 Че те да не ядат...

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    ...гориво ,ве...?!?!

    16:55 07.07.2026

  • 64 Димо

    2 0 Отговор
    Тръмп и света трябва да разберат,че с тези пияници-комунисти от Кремъл не може и не бива да се преговаря! Разбират само от сила! Време е за още по масирани бомбардировки над големите руски стратегически обекти! И Кремъл!

    16:55 07.07.2026

  • 65 копейчета

    0 0 Отговор
    Когато магаретата станат коне ,тогава Русия на Путин ще спечели войната.

    16:56 07.07.2026

  • 66 Тропчо

    1 0 Отговор
    Каква е тая зловща ръка на кресло о ти зад теб? ти?

    16:56 07.07.2026

  • 67 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Орк":

    Макетата са древен народ. Защото са българи.

    16:57 07.07.2026

  • 68 Не ти ли става

    1 0 Отговор
    Дедо Дони, ма тези нагли Русия си правят ,каквото си искат, а ти нищо не им правиш, не можеш ли

    16:57 07.07.2026

  • 69 Коня на оня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    не е отвратителен, но оня с коня - обратното

    17:02 07.07.2026