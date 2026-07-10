Киев: Все още сме далеч от прелом във войната с Русия

Киев е все още "далеч от прелом във войната", въпреки че руските войски значително забавиха напредъка си на фронта в Украйна през първото полугодие на тази година, заяви днес главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, пише БТА.
В сводка, публикувана днес в Телеграм, генералът посочи, че Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с "почти двойно повече личен състав и техника".
По думите му, руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника.
"По отношение на темпото на настъплението двете страни на практика са достигнали равновесие. Продължава стабилната тенденция към увеличаване на съотношението между територията, освободена от украинските сили, и районите, в които врагът успява да напредне", посочи генералът, цитиран от агенция Укринформ.
Сирски също така похвали украинските удари с оръжия с голям обсег, които са поразили 697 цели в Русия от началото на годината, причинявайки според него преки и косвени икономически щети за над от 6,1 милиарда долара (около 5,3 милиарда евро).
Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г., отбелязва АФП.
Главнокомандващият обаче предупреди, че Москва продължава да преследва военните си цели в източните области на Украйна.
"Интензивността на ракетните удари и ударите с дронове непрекъснато се увеличава, както и използването на управляеми авиационни бомби", добави той, като отбеляза, че "врагът не трябва да се подценява".
"До повратната точка във войната все още има дълъг път. Агресорът не се е отказал от плановете си за пълна окупация на Луганска и Донецка област, стреми се да разшири настъпателните си операции в Днепропетровска и Запорожка област и има за цел да създаде и разшири буферна зона в северните региони на Украйна. Именно затова Въоръжените сили на Украйна последователно укрепват своите способности, за да дадат на врага подобаващ отпор и в крайна сметка да принудят Кремъл да приеме справедлив мир при нашите условия", заяви Сирски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхххх
Мара така каза:))
Коментиран от #55, #62
13:45 10.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #38
13:45 10.07.2026
3 Кока кола
13:46 10.07.2026
4 Българка
Коментиран от #13
13:46 10.07.2026
5 матю хари
Коментиран от #15, #22, #30
13:47 10.07.2026
6 Хахахаха😂😂😂😂
13:47 10.07.2026
7 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
13:50 10.07.2026
8 Пич
Пета колония - за наркомани!!!
13:52 10.07.2026
9 Швейк
Коментиран от #12
13:52 10.07.2026
10 Ба бааааа
13:52 10.07.2026
11 Истински Украинец 💩🇺🇦🏳️🌈
13:53 10.07.2026
12 Винаги
До коментар #9 от "Швейк":Побеждава
13:53 10.07.2026
13 Кретен
До коментар #4 от "Българка":Западна ще си сменя имено на Лайнайна
Коментиран от #74
13:54 10.07.2026
14 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
13:55 10.07.2026
15 Швейк
До коментар #5 от "матю хари":Много гъбки си ял , приятел
Коментиран от #29
13:55 10.07.2026
16 Лапай Го
Коментиран от #21
13:56 10.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тити на Кака
А в Константиновка е още по-добре.
2500:10.
Но рекордът все пак беше в Курска област!
56 000: 1200. От руските 1200, 1100 бяха баби и дядовци селяни, останали да си гледат животните въпреки настояванията на военните да се евакуират.
Е, останаха.
И никой жив не оставиха.
А украинците се похвалиха с тази голяма победа.
Военно ежедневие, какво да го правиш. Бусификацията си тече, хазарянинът ежедневно се пъчи с победи.
Това е положението!
13:57 10.07.2026
19 Разбирач
13:57 10.07.2026
20 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Това не значи, че войната приключва, точно напротив, тепърва започва.
Искренно се надявам, в най-скоро време Зеленски официално да изпрати искане от източно европейските страни за изпращане на войници. Трябва да се изчистим от всичките фашизирани бoклyци и дрогирани лeнтяи в България.
13:58 10.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЯКО
До коментар #5 от "матю хари":ГРЕС 😁
13:58 10.07.2026
23 Читател
13:58 10.07.2026
24 Исторически парк
13:59 10.07.2026
25 Тома
13:59 10.07.2026
26 Леле - леле ! 🤔
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Факт - Превръщат най-големия ни град , в който живеят една пета от българите в мишена при военен конфликт ! "Русофилът" Радев се оказа обикновена щатско-турска слугиня !
Коментиран от #67
13:59 10.07.2026
27 Рублевка
14:00 10.07.2026
28 оня с коня
14:01 10.07.2026
29 Мухахаха
До коментар #15 от "Швейк":А ти писки
14:01 10.07.2026
30 Тити на Кака
До коментар #5 от "матю хари":Думичките "почти" и "ще" са балсам за ушите и душите на свръхинтелигентните обитатели на жълтите павета у нас. Вършат отлична работа в ситуациите, които налагат отлепване на краката от повърхността на Земята!
14:02 10.07.2026
31 Хахаха!🎺🥳😀
14:02 10.07.2026
32 Кой украинец
14:02 10.07.2026
33 Бахтимир
14:03 10.07.2026
34 Я пък тоя
Ако продължават така, след време Русия няма да има с кой да преговаря.
Едно парче за Полша, едно за Унгария, за Беларус, а Украйна само Киев и няколко села.
Коментиран от #39
14:04 10.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мира Грийн 😁😜🤣
14:07 10.07.2026
37 Пак дезинформация от Украйна!
В резултат, на 17.03.2014 г. беше провъзгласена Република Крим като независима държава, на мястото на Автономна Република Крим и в същия ден Република Крим се обърна с молба към Руската федерация да бъде приета в нея като самостоятелен субект.
На 18.03.2014 г. руският парламент (Думата в Москва) с пълно единодушие прие Република Крим в състава на Руската федерация като самостоятелен и равноправен субект.
14:07 10.07.2026
38 Факт
До коментар #2 от "Последния Софиянец":За това свалиха Борисов
14:08 10.07.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "Я пък тоя":Киев е руски! За бандерасите един резерват, обграден с два реда бодлива тел и гладни вълчаци между тях.
Коментиран от #40
14:09 10.07.2026
40 Я пък тоя
До коментар #39 от "Хахаха!🎺🥳😀":Съгласих се!
14:11 10.07.2026
41 оня с коня
14:13 10.07.2026
42 Цензура
Апропо - периодично пускате някакви коментари от сирски, но някой виждал ли го е, че нещо му търсеха главата? Може да коминикира чрез медиум?
14:14 10.07.2026
43 Хахахаха
14:15 10.07.2026
44 хаха
Коментиран от #59
14:17 10.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мишел
Коментиран от #51
14:18 10.07.2026
47 Сталин
14:23 10.07.2026
48 Хи хи
14:28 10.07.2026
49 Ленче кремче
14:28 10.07.2026
50 Омбре
14:28 10.07.2026
51 Прав си!
До коментар #46 от "Мишел":И всичко това с огромната помощ на 54 западни държави.... и пак нема да стане техната!
14:30 10.07.2026
52 ОНЯ с ДРОНЯ
ЗАПОЧНАХА ДА КАЧВАТ
СНИМКИ и КЛИПОВЕ
ОТ
НПЗто КАПОТНЕ .
ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ.
НЯКОЙ ПАК ЛИ Е ПУШИЛ
ЦИГАРИ?
Коментиран от #57
14:33 10.07.2026
53 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Прави впечатление, че точно най-големите русофоби и смелчаци се оказват най-големите пацифисти когато бусовете дойдат за тях. В последно време точно най-русофобният и бандеровски град в Украйна - Лвов въстана срещу мобилизационните, обърнаха и подпалиха техни бусове, а вчера съблекли гол някакъв военен, който извършвал мобилизация.
Затова, представяйте си каква жалка картинка ще бъдат дежурните русофоби и военнолюбци по българските сайтове, когато за тях дойдат бусовете от военното окръжие.
Коментиран от #58
14:37 10.07.2026
54 Ти да видиш
Ами не, не сте далеч от прелом. Скоро ще Ви скършат.
Вижте къде ще се криете, че и ще ви съдят... "международно". ;)
14:37 10.07.2026
55 Въпросът е
До коментар #1 от "Ъхххх":Кенефа превзе ли 404?
14:38 10.07.2026
56 Пламен
Слава на Украйна
14:39 10.07.2026
57 Хи хи
До коментар #52 от "ОНЯ с ДРОНЯ":И от Кийййф качват заря ! Нощна заря, даже много по хубава и дълга от американската на 4 юли -Ден на Независимостта !! Всяка нощ в Киййййф -НОЩ НА НЕЗАВИСИМОСТТА !!!
14:39 10.07.2026
58 Чакай са,
До коментар #53 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":ма и пеперудата таФоф ли ще иде на първа линия? :) Да не му се напукат петичките, нежен е.
14:41 10.07.2026
59 ХАХАХА
До коментар #44 от "хаха":И техните твърдения като на Радев - хем успех с подписания договор с Боташ, хем успех с неговото "замразяване".
Популизъм и пропаганда на макс.
14:43 10.07.2026
60 хахаха
14:46 10.07.2026
61 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #69
14:51 10.07.2026
62 ЪхЪ,ЪхЪ
До коментар #1 от "Ъхххх":404 успешно изпрати 1 400 000 вмирисани ушанки при Кабзон и бензиностанцията остана без гориво ЪхЪ Ъхъ ха ха
14:52 10.07.2026
63 Мишел
14:53 10.07.2026
64 Механик
Тоя пак сънува розАви облаци с пембени краища.
Абе ония в Лвов вече се органзират да те весят, ти за прелом приказваш.
От Лвов и тамошните поляци - панове/атамани тръгна всичко, там и ще свърши.
14:55 10.07.2026
65 Мимч
14:57 10.07.2026
66 Мда е
15:04 10.07.2026
67 То Иран
До коментар #26 от "Леле - леле ! 🤔":По скоро би реагирал в София
15:05 10.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #61 от "Архимандрисандрит Бибиян":Капотнята па е станала курбан днеска
15:11 10.07.2026
70 Кирил
15:13 10.07.2026
71 Пацо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
15:14 10.07.2026
72 Владо
15:15 10.07.2026
73 1234
15:18 10.07.2026
74 1111
До коментар #13 от "Кретен":Урсулайна. Или Каяслайна.
15:20 10.07.2026
75 Бай той Толстой
15:20 10.07.2026