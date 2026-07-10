Киев: Все още сме далеч от прелом във войната с Русия

Киев е все още "далеч от прелом във войната", въпреки че руските войски значително забавиха напредъка си на фронта в Украйна през първото полугодие на тази година, заяви днес главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, пише БТА.

В сводка, публикувана днес в Телеграм, генералът посочи, че Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с "почти двойно повече личен състав и техника".

По думите му, руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника.

"По отношение на темпото на настъплението двете страни на практика са достигнали равновесие. Продължава стабилната тенденция към увеличаване на съотношението между територията, освободена от украинските сили, и районите, в които врагът успява да напредне", посочи генералът, цитиран от агенция Укринформ.

Сирски също така похвали украинските удари с оръжия с голям обсег, които са поразили 697 цели в Русия от началото на годината, причинявайки според него преки и косвени икономически щети за над от 6,1 милиарда долара (около 5,3 милиарда евро).

Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г., отбелязва АФП.

Главнокомандващият обаче предупреди, че Москва продължава да преследва военните си цели в източните области на Украйна.

"Интензивността на ракетните удари и ударите с дронове непрекъснато се увеличава, както и използването на управляеми авиационни бомби", добави той, като отбеляза, че "врагът не трябва да се подценява".

"До повратната точка във войната все още има дълъг път. Агресорът не се е отказал от плановете си за пълна окупация на Луганска и Донецка област, стреми се да разшири настъпателните си операции в Днепропетровска и Запорожка област и има за цел да създаде и разшири буферна зона в северните региони на Украйна. Именно затова Въоръжените сили на Украйна последователно укрепват своите способности, за да дадат на врага подобаващ отпор и в крайна сметка да принудят Кремъл да приеме справедлив мир при нашите условия", заяви Сирски.