Новини
Свят »
Украйна »
Киев: Все още сме далеч от прелом във войната с Русия
  Тема: Украйна

Киев: Все още сме далеч от прелом във войната с Русия

10 Юли, 2026 13:43 1 458 75

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • крим-
  • донбас

Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г.

Киев: Все още сме далеч от прелом във войната с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Киев е все още "далеч от прелом във войната", въпреки че руските войски значително забавиха напредъка си на фронта в Украйна през първото полугодие на тази година, заяви днес главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, пише БТА.

В сводка, публикувана днес в Телеграм, генералът посочи, че Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с "почти двойно повече личен състав и техника".

По думите му, руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника.

"По отношение на темпото на настъплението двете страни на практика са достигнали равновесие. Продължава стабилната тенденция към увеличаване на съотношението между територията, освободена от украинските сили, и районите, в които врагът успява да напредне", посочи генералът, цитиран от агенция Укринформ.

Сирски също така похвали украинските удари с оръжия с голям обсег, които са поразили 697 цели в Русия от началото на годината, причинявайки според него преки и косвени икономически щети за над от 6,1 милиарда долара (около 5,3 милиарда евро).

Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г., отбелязва АФП.

Главнокомандващият обаче предупреди, че Москва продължава да преследва военните си цели в източните области на Украйна.

"Интензивността на ракетните удари и ударите с дронове непрекъснато се увеличава, както и използването на управляеми авиационни бомби", добави той, като отбеляза, че "врагът не трябва да се подценява".

"До повратната точка във войната все още има дълъг път. Агресорът не се е отказал от плановете си за пълна окупация на Луганска и Донецка област, стреми се да разшири настъпателните си операции в Днепропетровска и Запорожка област и има за цел да създаде и разшири буферна зона в северните региони на Украйна. Именно затова Въоръжените сили на Украйна последователно укрепват своите способности, за да дадат на врага подобаващ отпор и в крайна сметка да принудят Кремъл да приеме справедлив мир при нашите условия", заяви Сирски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхххх

    74 5 Отговор
    404 не превзе ли Русия?
    Мара така каза:))

    Коментиран от #55, #62

    13:45 10.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 33 Отговор
    На летище Враждебна ще строят най голямата авиобаза на НАТО на Балканите срещу Русия и Иран.

    Коментиран от #26, #38

    13:45 10.07.2026

  • 3 Кока кола

    51 1 Отговор
    Много по-далеч от преди четири години.

    13:46 10.07.2026

  • 4 Българка

    70 5 Отговор
    Източна Украйна е руска, а западна става Буферайна

    Коментиран от #13

    13:46 10.07.2026

  • 5 матю хари

    6 68 Отговор
    Далекобойните ракети на Украйна са почти готови. Следват удари по центровете за вземане на решения в Русия.

    Коментиран от #15, #22, #30

    13:47 10.07.2026

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    63 2 Отговор
    Нямаш си на представа, колко сте далече! На космически години!😂😂😂😂😂

    13:47 10.07.2026

  • 7 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    51 3 Отговор
    И ще ви победи

    13:50 10.07.2026

  • 8 Пич

    49 2 Отговор
    Но пък все повече Зелю и сие се приближават до превземането на Сибир!!!
    Пета колония - за наркомани!!!

    13:52 10.07.2026

  • 9 Швейк

    4 31 Отговор
    То пък нали Путин е много близо до победата.

    Коментиран от #12

    13:52 10.07.2026

  • 10 Ба бааааа

    38 1 Отговор
    Кво се случва в Лвов

    13:52 10.07.2026

  • 11 Истински Украинец 💩🇺🇦🏳️‍🌈

    36 1 Отговор
    Да заговорим за нещата ама с малко повечсо истина

    13:53 10.07.2026

  • 12 Винаги

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    Побеждава

    13:53 10.07.2026

  • 13 Кретен

    33 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българка":

    Западна ще си сменя имено на Лайнайна

    Коментиран от #74

    13:54 10.07.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    3 29 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    13:55 10.07.2026

  • 15 Швейк

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    Много гъбки си ял , приятел

    Коментиран от #29

    13:55 10.07.2026

  • 16 Лапай Го

    30 3 Отговор
    До месец Киев няма за го има.

    Коментиран от #21

    13:56 10.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тити на Кака

    31 3 Отговор
    Мдааамммм, прав е Зелебобосът, Украйна постигна равновесие от типа 1000:30 с Русия.
    А в Константиновка е още по-добре.
    2500:10.
    Но рекордът все пак беше в Курска област!
    56 000: 1200. От руските 1200, 1100 бяха баби и дядовци селяни, останали да си гледат животните въпреки настояванията на военните да се евакуират.
    Е, останаха.
    И никой жив не оставиха.
    А украинците се похвалиха с тази голяма победа.
    Военно ежедневие, какво да го правиш. Бусификацията си тече, хазарянинът ежедневно се пъчи с победи.
    Това е положението!

    13:57 10.07.2026

  • 19 Разбирач

    18 3 Отговор
    Ако не си върнат Крим, не може да се каже, че войната е в прелом

    13:57 10.07.2026

  • 20 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    32 3 Отговор
    Войниците на Украйна приключват.
    Това не значи, че войната приключва, точно напротив, тепърва започва.
    Искренно се надявам, в най-скоро време Зеленски официално да изпрати искане от източно европейските страни за изпращане на войници. Трябва да се изчистим от всичките фашизирани бoклyци и дрогирани лeнтяи в България.

    13:58 10.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЯКО

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    ГРЕС 😁

    13:58 10.07.2026

  • 23 Читател

    21 2 Отговор
    Ако всичко това не беше толкова тъжно и зловещо щеше да много забавно но уви.Жалко за хората и от двете страни на конфликта.

    13:58 10.07.2026

  • 24 Исторически парк

    25 4 Отговор
    На изток от Днепър няма ни една работеща бензиностанция или локомотив, те прелом щели да ми правят 🤡

    13:59 10.07.2026

  • 25 Тома

    30 2 Отговор
    Не съм чул укровермахта да е напреднал и да е освободил до сега някое село или град.

    13:59 10.07.2026

  • 26 Леле - леле ! 🤔

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Факт - Превръщат най-големия ни град , в който живеят една пета от българите в мишена при военен конфликт ! "Русофилът" Радев се оказа обикновена щатско-турска слугиня !

    Коментиран от #67

    13:59 10.07.2026

  • 27 Рублевка

    16 4 Отговор
    Прелом имаше отдавна, но идиота предател Пригожин напусна фронта и тръгна с Вагнер да сваля Путин. Досега генерал Суровикин щеше да е приключил войната.

    14:00 10.07.2026

  • 28 оня с коня

    14 1 Отговор
    зеленски съм , все още надуваме цугтромбона

    14:01 10.07.2026

  • 29 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Швейк":

    А ти писки

    14:01 10.07.2026

  • 30 Тити на Кака

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    Думичките "почти" и "ще" са балсам за ушите и душите на свръхинтелигентните обитатели на жълтите павета у нас. Вършат отлична работа в ситуациите, които налагат отлепване на краката от повърхността на Земята!

    14:02 10.07.2026

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    19 2 Отговор
    На гол тумбак чифте пищови. Чувал ли си това? Укра е на наша издръжка. ЕС плаща заплатите и пенсиите в укра. 10 милиона убити и осакатени, за които също Европа плаща. Ненормална работа. Клоуни и наркомани управляват от Днепър до Темза!

    14:02 10.07.2026

  • 32 Кой украинец

    10 2 Отговор
    Не превзеха ли Сибир

    14:02 10.07.2026

  • 33 Бахтимир

    6 0 Отговор
    Далече си ти от пералнята на куртката и Кауфланд за самобръсначка на промоция. Клошар !

    14:03 10.07.2026

  • 34 Я пък тоя

    15 4 Отговор
    Справедлив мир при условията на Украйна.
    Ако продължават така, след време Русия няма да има с кой да преговаря.
    Едно парче за Полша, едно за Унгария, за Беларус, а Украйна само Киев и няколко села.

    Коментиран от #39

    14:04 10.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мира Грийн 😁😜🤣

    8 1 Отговор
    Смених си пола и вече не съм ВолодиМИР. Затова имам женска походка. Направих го заради Ермак, защото се обичаме.

    14:07 10.07.2026

  • 37 Пак дезинформация от Украйна!

    14 1 Отговор
    Крим не е просто полуостров, а е независима Република Крим, обявена за такава след февруарския кървав юдо-фашистки и укро-нацистки преврат в Киев, срещу законния украински президент Виктор Янукович, и последвалия референдум от 16.03.2014 г. в Автономна Република Крим, на който 95.5% от кримчани гласуваха за независимост от Украйна, при избирателна активност от 86%!!!!

    В резултат, на 17.03.2014 г. беше провъзгласена Република Крим като независима държава, на мястото на Автономна Република Крим и в същия ден Република Крим се обърна с молба към Руската федерация да бъде приета в нея като самостоятелен субект.

    На 18.03.2014 г. руският парламент (Думата в Москва) с пълно единодушие прие Република Крим в състава на Руската федерация като самостоятелен и равноправен субект.

    14:07 10.07.2026

  • 38 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За това свалиха Борисов

    14:08 10.07.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я пък тоя":

    Киев е руски! За бандерасите един резерват, обграден с два реда бодлива тел и гладни вълчаци между тях.

    Коментиран от #40

    14:09 10.07.2026

  • 40 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Съгласих се!

    14:11 10.07.2026

  • 41 оня с коня

    11 1 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    14:13 10.07.2026

  • 42 Цензура

    13 0 Отговор
    И кога ще дойде тоя прелом, когато и последният укpoпитek стане на парчета ли?
    Апропо - периодично пускате някакви коментари от сирски, но някой виждал ли го е, че нещо му търсеха главата? Може да коминикира чрез медиум?

    14:14 10.07.2026

  • 43 Хахахаха

    6 1 Отговор
    В голям противовес с ТОП новината в момента. КозякЛунгураСтайкофф ЛапашеНаПокойнияДенди.

    14:15 10.07.2026

  • 44 хаха

    15 1 Отговор
    Добре, де. Днес само има 2-3 статии поне как войната се обръща, Русия губи, Путин се чуди как да се покрие заради загубите и щетите от атаките на украинците в Русия. И сега изведнъж било "Все още сме далеч от обрат", а предната статия беше буквално "Русия губи по всички фронтове" пак с цитиране на Зеленски. Кое твърдение е вярно? Ще превземат ли Москва или не? Руснаците губят или още вървят напред(няма обрат)? Русия фалирала и слаба губеща страна ли е или е страшна и трябва да се готвим, че не сме й равни? Украинските дронове и ракети носят ли решителни победи и обрат или не?

    Коментиран от #59

    14:17 10.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    10 2 Отговор
    Със 7.5 пъти по малко население от Русия, Украйна може да победи Русия само ако руските жертви са над 7,5 пъти повече от украинските. Размяната на загинали редовно в съотношение 1000:30 показва, че шансовете на Украйна за победа са практически нула. Най-много ,което може да постигне Украйна, е война до последния украинец.

    Коментиран от #51

    14:18 10.07.2026

  • 47 Сталин

    5 1 Отговор
    Предлагам Киев да се огради с телена ограда и пленените животни да се държат там.

    14:23 10.07.2026

  • 48 Хи хи

    7 1 Отговор
    Били далеч от прелом във войната - --А ние за кво ви дадохме толкоз пари бе укро- негодници !??!!

    14:28 10.07.2026

  • 49 Ленче кремче

    6 1 Отговор
    Къв прелом, бе, ахахахааа...

    14:28 10.07.2026

  • 50 Омбре

    6 1 Отговор
    Хахаха, какъв прелом,какви 5 лева. Губите територия и хора поголовно. За да има прелом, трябва всичко да си върнете, ама как да стане,като не можете, въпреки подкрепата от маса държави.

    14:28 10.07.2026

  • 51 Прав си!

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    И всичко това с огромната помощ на 54 западни държави.... и пак нема да стане техната!

    14:30 10.07.2026

  • 52 ОНЯ с ДРОНЯ

    0 1 Отговор
    ПРЕДИ ЧАС
    ЗАПОЧНАХА ДА КАЧВАТ
    СНИМКИ и КЛИПОВЕ
    ОТ
    НПЗто КАПОТНЕ .

    ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ.

    НЯКОЙ ПАК ЛИ Е ПУШИЛ
    ЦИГАРИ?

    Коментиран от #57

    14:33 10.07.2026

  • 53 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    3 0 Отговор
    Само да допълня за бъдещото мобилизиране на русофобите в България и тяхното изпращане на фронта в Украйна.

    Прави впечатление, че точно най-големите русофоби и смелчаци се оказват най-големите пацифисти когато бусовете дойдат за тях. В последно време точно най-русофобният и бандеровски град в Украйна - Лвов въстана срещу мобилизационните, обърнаха и подпалиха техни бусове, а вчера съблекли гол някакъв военен, който извършвал мобилизация.

    Затова, представяйте си каква жалка картинка ще бъдат дежурните русофоби и военнолюбци по българските сайтове, когато за тях дойдат бусовете от военното окръжие.

    Коментиран от #58

    14:37 10.07.2026

  • 54 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    "Киев е все още "далеч от прелом във войната"".
    Ами не, не сте далеч от прелом. Скоро ще Ви скършат.
    Вижте къде ще се криете, че и ще ви съдят... "международно". ;)

    14:37 10.07.2026

  • 55 Въпросът е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхххх":

    Кенефа превзе ли 404?

    14:38 10.07.2026

  • 56 Пламен

    0 1 Отговор
    Киев, през крив макарон
    Слава на Украйна

    14:39 10.07.2026

  • 57 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    И от Кийййф качват заря ! Нощна заря, даже много по хубава и дълга от американската на 4 юли -Ден на Независимостта !! Всяка нощ в Киййййф -НОЩ НА НЕЗАВИСИМОСТТА !!!

    14:39 10.07.2026

  • 58 Чакай са,

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    ма и пеперудата таФоф ли ще иде на първа линия? :) Да не му се напукат петичките, нежен е.

    14:41 10.07.2026

  • 59 ХАХАХА

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "хаха":

    И техните твърдения като на Радев - хем успех с подписания договор с Боташ, хем успех с неговото "замразяване".
    Популизъм и пропаганда на макс.

    14:43 10.07.2026

  • 60 хахаха

    3 0 Отговор
    ха ха ха - е утре като започнете да произвеждате по 1000 ракети пейтриот на месец ще обърнете войната даже ще забогатеете от продажби по света, може жените да ги сглобяват в кухните

    14:46 10.07.2026

  • 61 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Путилифона бате Путйо коментира коментара на Зеленски и скимтейки обади каде е много по лесно да лови пет годишни момченца по улиците на Мацква и расъбличайки ги да им цунква пъпчееата од колко да лови пиенци по заведенията и да им натриса контракти за СВОто! А най мо е убаво коги набара некой старателно и ритоално подкастрен салкъм! Внетен ли е?

    Коментиран от #69

    14:51 10.07.2026

  • 62 ЪхЪ,ЪхЪ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхххх":

    404 успешно изпрати 1 400 000 вмирисани ушанки при Кабзон и бензиностанцията остана без гориво ЪхЪ Ъхъ ха ха

    14:52 10.07.2026

  • 63 Мишел

    4 0 Отговор
    По данни на украинската прокуратура, за първите 6 месеца на 2026г. от украинската армия са дезертирали 107800 човека. Срещу тях са заведени дела.

    14:53 10.07.2026

  • 64 Механик

    3 0 Отговор
    Kъф прелом, кви 5 лева бе?
    Тоя пак сънува розАви облаци с пембени краища.
    Абе ония в Лвов вече се органзират да те весят, ти за прелом приказваш.
    От Лвов и тамошните поляци - панове/атамани тръгна всичко, там и ще свърши.

    14:55 10.07.2026

  • 65 Мимч

    3 0 Отговор
    Мир ,никога няма да има при вашите условия.Ще клекнете рано или късно. Няма къде да отидете.,описани сте....

    14:57 10.07.2026

  • 66 Мда е

    2 0 Отговор
    Ние ще ви пратим украинци от ЕС, сащ.. Па вие се бийте, "умници"

    15:04 10.07.2026

  • 67 То Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Леле - леле ! 🤔":

    По скоро би реагирал в София

    15:05 10.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Капотнята па е станала курбан днеска

    15:11 10.07.2026

  • 70 Кирил

    0 0 Отговор
    Слава на Украйна

    15:13 10.07.2026

  • 71 Пацо

    0 1 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    15:14 10.07.2026

  • 72 Владо

    0 0 Отговор
    Няма мир при вашите условия! Спрете с пропагандата и загубата на човешки животи! Репарации също няма да има, правилата винаги се диктуват от победителите!

    15:15 10.07.2026

  • 73 1234

    1 0 Отговор
    Харковска, днепропетровска, Николаевска иОдеса области да бъдат освободени доброволно. Това са следващите условия на Путин за спиране на войната. Ако зеленски беше подписал Истанбулските споразумения , щеше да загуби Донецка и Луганска област, сега ще загуби общо 8.

    15:18 10.07.2026

  • 74 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кретен":

    Урсулайна. Или Каяслайна.

    15:20 10.07.2026

  • 75 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Голям майтап.На тоя майкя му живее в Русия.Приемвте го като агент

    15:20 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания