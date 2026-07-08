Траурният ковчег на Али Хаменей пристигна в Ирак ВИДЕО

Ситуацията в Близкия изток остава в критична фаза на ескалация, след като ковчегът с останките на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, пристигна в свещения иракски град Наджаф за официалното му погребение.

Погребалната процесия бе използвана от военното ръководство на страната за отправяне на директни ултиматуми.

Иранският министър на отбраната направи остро изявление пред държавната телевизия, в което се закле, че страната ще нанесе „бърз и съкрушителен отговор“ срещу военните активи на САЩ и Израел в региона.

По същото време в Бахрейн – където е базиран Пети флот на ВМС на САЩ – бяха задействани сирени за въздушна опасност.

Властите призоваха гражданите да запазят самообладание и да се насочат към убежищата, докато регионалните съюзници трескаво се опитват да посредничат между Вашингтон и Техеран за спасяването на крехкото споразумение за примирие.