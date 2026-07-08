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Траурният ковчег на Али Хаменей пристигна в Ирак ВИДЕО

Траурният ковчег на Али Хаменей пристигна в Ирак ВИДЕО

8 Юли, 2026 06:10, обновена 8 Юли, 2026 06:14 620 4

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Техеран обеща „съкрушителен отговор“ за американските бомбардировки

Траурният ковчег на Али Хаменей пристигна в Ирак ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток остава в критична фаза на ескалация, след като ковчегът с останките на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, пристигна в свещения иракски град Наджаф за официалното му погребение.

Погребалната процесия бе използвана от военното ръководство на страната за отправяне на директни ултиматуми.

Иранският министър на отбраната направи остро изявление пред държавната телевизия, в което се закле, че страната ще нанесе „бърз и съкрушителен отговор“ срещу военните активи на САЩ и Израел в региона.

По същото време в Бахрейн – където е базиран Пети флот на ВМС на САЩ – бяха задействани сирени за въздушна опасност.

Властите призоваха гражданите да запазят самообладание и да се насочат към убежищата, докато регионалните съюзници трескаво се опитват да посредничат между Вашингтон и Техеран за спасяването на крехкото споразумение за примирие.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12 милиона на погребението!!!

    2 2 Отговор
    Нечуван рекорд!!!
    Само това на Мерц, може да го подобри!

    06:22 08.07.2026

  • 2 Моето мнение

    3 1 Отговор
    А при Путин кога???

    Коментиран от #4

    06:25 08.07.2026

  • 3 Европеец

    2 2 Отговор
    Гледах кадри от погребалното шествие в Техеран, Много народ.... Интересно когато режия перчем се спомине колко народ ще го изпрати..... Сигурен съм, че няма да са толкова както изпращат благия старец ,Богослов, при това и ръководител на суверена държава.... Но убийството му , това е на жена му, дъщеря, снахата и невръстната му внучка ще се помни от арабите и няма да се учудвам, Ако след време сме свидетели нарухването на нови ,,кули близнаци,,...

    06:29 08.07.2026

  • 4 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Моето мнение":

    Е кога..... Когато му дойде времето, не знаеш ли, че тези работи са Божа работа... А ти се радвай,че Путин е либерал и жаловит....

    06:33 08.07.2026

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