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Дания потвърди позицията си, че Гренландия не е за продан

Дания потвърди позицията си, че Гренландия не е за продан

8 Юли, 2026 13:11 722 18

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  • сащ

Дания и САЩ започнаха разговори през февруари за евентуално бъдещо споразумение, което да гарантира сигурността на Арктика

Дания потвърди позицията си, че Гренландия не е за продан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Дания Мете Фредериксен и днес изрази твърда позиция във връзка с новото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Гренландия "трябва да бъде под контрола на САЩ", предаде ДПА, съобщи БТА.

Помолена за коментар на думите на Тръмп при пристигането си за консултации на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара, Фредериксен отново подчерта, че арктическият остров, който е администриран от Кралство Дания, "не е за продан".

"Надяваме се, че всички, включително всички съюзници (в НАТО - бел. ред.), ще уважат правото на самоопределяне на народа на Гренландия. Ние сме суверенна държава и държим всеки да уважава нашата териториална цялост и нашия суверенитет", каза тя.

Вчера Тръмп отново заяви позицията си, че Гренландия "трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания", подчертавайки, че около обширната арктическа територия има китайски и руски кораби.

Отбелязвайки, че Дания вече се е противопоставила на неговото намерение да придобие Гренландия, независимо от "всички пари, които похарчихме, за да им помогнем за Русия", той отново повдигна въпроса за вероятността американските военнослужещи да бъдат изтеглени от Европа.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който стана посредник в спора, заяви, че "се процедира добре" относно Дания и Гренландия.

Дания и САЩ започнаха разговори през февруари за евентуално бъдещо споразумение, което да гарантира сигурността на Арктика посредством съвместни действия на САЩ и арктически съюзници. Освен това съюзниците увеличиха военното си присъствие в Гренландия.

Рюте изтъкна, че Тръмп остава "напълно ангажиран" с НАТО въпреки различията по отношение на Гренландия, разходите за отбрана и войната с Иран.

Исландският премиер Криструн Фростадотир защити Дания, посочвайки, че "Гренландия принадлежи на гренландците". Те не желаят да бъдат част от САЩ. "Това, от което имаме нужда, е единство. В алианса сме изправени пред външни заплахи", заяви тя, визирайки Русия.

"Трябва да се съсредоточим върху себе си и върху това как се стиковаме", отбеляза Фростадотир.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    13 0 Отговор
    Не е за продан, но може да се подари.

    13:14 08.07.2026

  • 2 Кривчо

    9 0 Отговор
    Тръмп ще се почеше по главата и ще каже: Щом не ми давате Гренландия ще взема Белгия!
    А що точно Белгия, ми де да знам!

    13:14 08.07.2026

  • 3 Доналд Тръмп

    11 1 Отговор
    Никой не ви е питал по въпроса ,датски педд .далли ☝️ !

    13:16 08.07.2026

  • 4 хехе

    7 0 Отговор
    Като контрамярка Премиера на Дания да покани китайците и руснаците да пазят острова от "миротвореца".

    13:16 08.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доналд Тръмп

    1 2 Отговор
    Абе на тази стрра чанта Мете ,дали не може да и масажирам вътрешно П.4етто с моя дрртт. мяккк .виссднал. ...убй за да се навие на сделка ?

    13:22 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    5 0 Отговор
    Никойпняма и един процит цент да им плати. Щом даная не са в еврозоната, значи са копейки, а и без това са я анексирали незаконно преди години. Не жидам проблем Тръмп да им я гепи.

    13:24 08.07.2026

  • 10 така си мислите

    3 0 Отговор
    Ако не се подчините ще бъдете световно поругани, има риск да ви нарече като иранците, че сте измет и болни хора

    Коментиран от #14

    13:26 08.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Радев подкрепи Тръмп за Гренландия.

    13:36 08.07.2026

  • 13 Хи хи

    1 0 Отговор
    Гренландия тръпне в очакване да бъде освободена от окупацията на Дания !!

    13:38 08.07.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "така си мислите":

    Дания са единствената страна в Европа където сексът с животни е разрешен с закон.Болни хора.

    Коментиран от #16

    13:38 08.07.2026

  • 15 Язък

    0 0 Отговор
    Ще я подарят тогава.

    13:41 08.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Външна заплаха

    2 0 Отговор
    Добре, че е Русия да се плащат взаимно с нея, че иначе нямаше да имат тема за разговор. Операцията по превземането на Гренландия, ще излезе много по-евтино на САЩ отколкото войната с Иран, която американците започнаха.

    13:43 08.07.2026

  • 18 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    още утре фредерике шМерц и
    борката ПиШториус ша пратят пак пет войника от бундесвера, ентшулдиген зи битте ное.вермахт, да "пазят" Гренландия

    13:45 08.07.2026

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