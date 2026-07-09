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Тръмп обвърза присъствието на американски войски в Европа с анексирането на Гренландия

Тръмп обвърза присъствието на американски войски в Европа с анексирането на Гренландия

9 Юли, 2026 12:23 1 644 43

  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • дания-
  • нато-
  • европа

Според Вашингтон поемането на контрола над Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове за сигурността около острова

Тръмп обвърза присъствието на американски войски в Европа с анексирането на Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повдигна въпроса за по-нататъшно намаляване на американските войски в Европа, като обвърза всяко решение с евентуално споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Все още не съм взел окончателно решение. Много ще зависи от Гренландия", заяви Тръмп на борда на "Еър Форс 1", когато беше попитан дали ще изтегли още американски войски от Европа.

Тръмп заяви, че въпросът ще зависи много от това дали ще успее да постигне онова, което той нарече "много добра сделка за Гренландия", и добави: "Може би ще успея."

Малко след пристигането си на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп вече беше заявил, че Гренландия, която е част от Кралство Дания, "трябва да бъде под контрола на САЩ".

Високопоставен американски служител по-рано даде ясно да се разбере, че според Вашингтон поемането на контрола над Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове за сигурността около острова.

Датският министър-председател Мете Фредериксен категорично отхвърли искането.

По-рано тази година Тръмп открито заплаши да поеме контрола над Гренландия, с което не само отчужди Дания – съюзник в НАТО, но и породи съмнения относно сплотеността на най-големия военен алианс в света и взаимната лоялност в рамките на НАТО, припомня ДПА.

Обосновката му беше, че в противен случай територията, принадлежаща на Дания, няма да бъде защитена от Русия и Китай и следователно създава проблем за „интересите на САЩ в областта на сигурността.

По-късно Тръмп оттегли заплахата да прибегне до военни средства, ако се наложи и се отказа от обявените наказателни мита срещу Германия и други европейски държави, ако те не се съгласят да продадат острова на САЩ.

Правителствата на Дания и Гренландия последователно отхвърлят анексирането от страна на САЩ.

Междувременно Тръмп отрече твърденията, че краткият му престой в Обединеното кралство е бил продиктувана от опасения за сигурността му, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Тръмп отпътува от Анкара за Великобритания на борда на стария президентски самолет, а новият, подарен му от Катар, летя отделно. Във Великобритания Тръмп кацна в базата на британските военновъздушни сили "Милдънхол". След кратък престой там той продължи пътуването си към дома вече с новия президентски самолет.

Когато репортерите го попитаха за тази смяна на самолети и дали тя е била продиктувана от заплахи срещу самолета и срещу него лично, Тръмп отговори: "Постоянно съм под заплаха. Аз съм номер едно в списъка им."

Той повтори по-ранните си коментари в социалните мрежи, че новият президентски самолет е бил изпратен в базата в "Милдънхол", за да могат военнослужещите от САЩ да го разгледат.

По-рано Тръмп написа в "Трут соушъл"“: "За да почетем нашите смели мъже и жени от въоръжените сили, изпращаме съвсем новия и наистина впечатляващ "Еър Форс 1" във военновъздушната база "Милдънхол" в Обединеното кралство, за да им дадем възможност да разгледат самолета...".

Преди това пък Тръмп заяви, че е летял от Турция до Великобритания на борда на предишния "Еър Форс 1" "заради доброто старо време". По време на това пътуване обаче на придружаващите репортери е било наредено да държат затворени щорите на прозорците на самолета. Самият Тръмп, който не е бил накаран да направи същото, е намекнал за евентуална заплаха от страна на Иран.

Принципно базата в "Милдънхол" се използва за презареждане на американски военни самолети и за американски самолети, превозващи висши американски представители, посочва агенцията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 21 Отговор
    Само Радев подкрепи Тръмп за Гренландия.

    Коментиран от #27, #31

    12:25 09.07.2026

  • 2 Българин

    6 40 Отговор
    Тръмп е победител и винаги постига своето! За това по-добре да му дадет Гренландия веднага и доброволо, от колкото да загинем в една ненужна война!

    Коментиран от #17, #43

    12:25 09.07.2026

  • 3 Сатана Z

    33 1 Отговор
    Гренландия ще е там винаги ,ама за бай Дончо не е сигурно!

    12:28 09.07.2026

  • 4 За Тръмп Гренландия

    4 18 Отговор
    За Ердоган Източна Румелия

    Коментиран от #41

    12:28 09.07.2026

  • 5 Мдам!

    9 3 Отговор
    Когато прихване някой, не прощава!🤓

    12:28 09.07.2026

  • 6 Радев,

    11 4 Отговор
    чея Гренландия ?😉

    12:30 09.07.2026

  • 7 Констатация

    27 2 Отговор
    Пак шъ ви ПОВТОРЯ, изчакайте резултатите от Междинните Избори в Щатите на 3-ти Ноември, тази година..., на Рижавия му остават Три Месеца!!!! -)))))

    Коментиран от #13

    12:31 09.07.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    9 4 Отговор
    В Гренландия ще има Украинска войска 👆

    12:34 09.07.2026

  • 9 жоро

    27 0 Отговор
    ХАХАХА
    Значи Гренландия може а Крим и Донбас не може???
    Хахаха бай Дончо се оказа по-голям фашист и от Хотлер.

    12:36 09.07.2026

  • 10 Онзи

    9 1 Отговор
    Вижда се как лека по-лека опорните точки падат една по-една. Вече няма териториална независимост и спазване на граници. Конфликта в Украйна, конфликта с Иран и Омурташкия проход. Скоро и с Филипините. Видя се , че със сила се постигат временни резултати а никой не мисли за бъдещето. Явно нещата са опрели до доста сериозно преразпределение на влиянията между САЩ, Китай,Русия и ЕС.

    Коментиран от #15, #16

    12:36 09.07.2026

  • 11 В момента

    15 0 Отговор
    единствените военни бази в Гренландия са на САЩ и сигурно войниците в тях са колкото населението на острова

    12:36 09.07.2026

  • 12 гочето

    12 0 Отговор
    да ти леят куршум е едно,
    а да ти го "теглят" е съвсем друго!
    Бай Дончо май не прави разлика и лудите кравари може да го пратят при Кенеди!

    12:39 09.07.2026

  • 13 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Констатация":

    И аз пак ще ти повторя,че междинните избори винаги са се печелили от другата партия,която не е на власт!

    Коментиран от #18, #21

    12:39 09.07.2026

  • 14 УАУ

    15 2 Отговор
    Време е за ИМПИЙЧМЪНТ на ИЗКУФЯЛОТО РИЖАВО ТРЪМПАНЗЕ!

    12:40 09.07.2026

  • 15 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Онзи":

    ПОСЛЕДНИТЕ НИКОЙ НЕ ГИ БРЪСНЕ ЗА СЛИВИ

    12:40 09.07.2026

  • 16 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Онзи":

    ЕС е в менюто! Не е фактор!

    12:40 09.07.2026

  • 17 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    БОКЛУЦИИТЕ може да загивате навсякъде, така че не ми пука какво ще му давате и какво няма да му давате

    12:41 09.07.2026

  • 18 Правилно

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Но сега говорим за смазваща разлика

    и евентуален пълен контрол на демократите в Конгреса.

    12:41 09.07.2026

  • 19 оня с коня

    3 6 Отговор
    по-важното е да гpъмне вече тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    12:42 09.07.2026

  • 20 Пришелец

    1 1 Отговор
    Само да определи къде ще са резерватите за местните и ще му я дадем.

    12:43 09.07.2026

  • 21 Констатация

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Именно!!!!! Сенатъ и Конгреса у Щатите шъ съ на Демократите!!!!! Дедо Дончо пак шъ си лае, но след 3 Ноември, вече шъ е на Синджир, а може и Намордник да му сложат! -))))

    12:47 09.07.2026

  • 22 Джибрю

    7 1 Отговор
    Бай Доню пак го е напекло нещо..

    12:48 09.07.2026

  • 23 Кефи ме!

    7 3 Отговор
    Той е борец против датското колониално иго!

    12:49 09.07.2026

  • 24 Наблюдател

    5 3 Отговор
    Ако анексира и цяла Европа, Тръмп може да изпрати войски в Украйна, която пък трябва да му даде редкоземните си елементи. Ето това ще е красива сделка.

    12:50 09.07.2026

  • 25 Гренландия

    1 0 Отговор
    Гренландия е самоуправляваща се провинция, намираща се между Северния ледовит океан и Атлантическия океан. Тя представлява арктическа островна територия на Дания и е част от континента Северна Америка както в географски, така и в етнически смисъл.
    В политически и исторически план обаче е много по-тясно свързана с Европа и по-специално – с Исландия, Дания и Норвегия.
    Площ: • Общо: 2 166 086 km²; • Води: 83,1%
    Население: • Общо (2025) : 56 831; Религия: 96,1% християнство; 95,5% протестанти; 0,2% католици; 0,4% други християни
    Най-близки до Гренландия страни са Канада, разположена на запад и югозапад през пролива Нарс и Бафиново море и имаща обща граница (1,2 km) с нея на малкия остров Ханс, и Исландия, на югоизток в Атлантическия океан.

    12:53 09.07.2026

  • 26 Алексбг

    2 0 Отговор
    Чея будет Гренландия ?

    12:55 09.07.2026

  • 27 Феникс

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Еми ч@футските подлоги трябва да се подкрепят!

    12:58 09.07.2026

  • 28 Дядо Дончо всеки ден различно

    5 0 Отговор
    Сутрин едно, вечер друго. Забрави за присъединяването на Канада, завладяването на Куба, от Венецуела само един Мадуро взе и статуетката на нобеловата им лауреатка. А, и завладя Мексиканския залив, който вече е Американски.

    Коментиран от #36

    12:59 09.07.2026

  • 29 Дончооглу

    4 0 Отговор
    Кой застрашава сигурностто на острова,и от кога?

    13:00 09.07.2026

  • 30 повче от ясно

    5 0 Отговор
    Нагъл изнудвач е Тръмп, това е истината

    13:01 09.07.2026

  • 31 Зъл пес

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми толкоз му е акъла на фатмака.Дончо ако поиска България,съм сигурен че наш мунчо ще му я даде без да му мигне единствената гънка.

    13:02 09.07.2026

  • 32 име

    4 1 Отговор
    Дания е анексирала незаконно Гренландия преди години, не виждам проблем Тръмп да им я гепи. Още повече, че явно са копейки в Дания, щом не са впеврозоната. Нали така, козячета?!

    13:06 09.07.2026

  • 33 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Нариттвайте му деббелия алчен задд ниик и никакво НАТОО, Никакви военнни ооръчки. Тоз съвсем е пощеъкклял

    13:07 09.07.2026

  • 34 Аоо

    3 0 Отговор
    Тъкмо ги успокои, че няма да изтегля амер военни от Европа и няма да напуска НАТО, и хоп- ще подтисне европейците да не надигат много, много глава и ще си гепи острова. Не забравя, само забавя

    13:07 09.07.2026

  • 35 604

    4 0 Отговор
    Супиер..сащ ще продават оръжия европъ че гори къ ви думъх още 2022 ра!

    13:08 09.07.2026

  • 36 Аоо

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дядо Дончо всеки ден различно":

    На Венецуела взе петрола, бийтконите (които се оказаха доста), а май и златото.

    13:14 09.07.2026

  • 37 Долу ЕС и сащ

    3 0 Отговор
    чудесен повод ако тъпите европейци имат грам акъл, да се отърват завинаги от хегемона! няма гренландия, напускате всички бази до 1 месец

    13:15 09.07.2026

  • 38 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Войй ски в Европа са символ на окупация. Не са за радост и отпразнуване. От врат еняци разни. Трябва международна изолация на САЩ и 100 пакета икономически санкции

    13:16 09.07.2026

  • 39 Историк

    5 0 Отговор
    Всички анализи показват, че тръмп е луд и докато света се съобразява с него, всички ще полудеят. Фактът,че този луд наложи митата като начин на изнудване и подчиняване на държавите до ден днешен ,с което обърква световната икономика и финанси и в същото време нарежда на членките на НАТО колко да е военния им бюджет, което е изконно, право на всяка отделна държава, което също обременява всички икономики и финанси и никой не му се противопоставя,значи света е полудял вече. Дано някой смелчага сложи край на това безумие. Мили Боже, лудият трябвало да бъде доволен. Този факт означава нормалните хора да бъдат недоволни и то е така в цял свят. Протестите срещу него за факт навсякъде,където ще се появи вкл. и в Турция, където провесиха плакати на огромния мост над Босфора - " Пазете децата си, Тръмп идва"- кратко,ясно и точно.

    13:17 09.07.2026

  • 40 Кук

    1 0 Отговор
    Много е хитър бах Дони ...

    13:18 09.07.2026

  • 41 За България

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "За Тръмп Гренландия":

    За България, целите Балкани. Българите сме владали балканските земи, много преди да дойдат диваците от Анадола.

    13:19 09.07.2026

  • 42 Имеあ

    0 0 Отговор
    Да живее демокрацията а?
    Чудно ми е ако това изказване беше направено не от рижавия папагал,с от някой друг какви щяха да са реакциите!

    13:27 09.07.2026

  • 43 Барабар с наградата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    на Нобел за мир, нали?

    13:31 09.07.2026