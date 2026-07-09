Тръмп обвърза присъствието на американски войски в Европа с анексирането на Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повдигна въпроса за по-нататъшно намаляване на американските войски в Европа, като обвърза всяко решение с евентуално споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Все още не съм взел окончателно решение. Много ще зависи от Гренландия", заяви Тръмп на борда на "Еър Форс 1", когато беше попитан дали ще изтегли още американски войски от Европа.
Тръмп заяви, че въпросът ще зависи много от това дали ще успее да постигне онова, което той нарече "много добра сделка за Гренландия", и добави: "Може би ще успея."
Малко след пристигането си на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп вече беше заявил, че Гренландия, която е част от Кралство Дания, "трябва да бъде под контрола на САЩ".
Високопоставен американски служител по-рано даде ясно да се разбере, че според Вашингтон поемането на контрола над Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове за сигурността около острова.
Датският министър-председател Мете Фредериксен категорично отхвърли искането.
По-рано тази година Тръмп открито заплаши да поеме контрола над Гренландия, с което не само отчужди Дания – съюзник в НАТО, но и породи съмнения относно сплотеността на най-големия военен алианс в света и взаимната лоялност в рамките на НАТО, припомня ДПА.
Обосновката му беше, че в противен случай територията, принадлежаща на Дания, няма да бъде защитена от Русия и Китай и следователно създава проблем за „интересите на САЩ в областта на сигурността.
По-късно Тръмп оттегли заплахата да прибегне до военни средства, ако се наложи и се отказа от обявените наказателни мита срещу Германия и други европейски държави, ако те не се съгласят да продадат острова на САЩ.
Правителствата на Дания и Гренландия последователно отхвърлят анексирането от страна на САЩ.
Междувременно Тръмп отрече твърденията, че краткият му престой в Обединеното кралство е бил продиктувана от опасения за сигурността му, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.
Тръмп отпътува от Анкара за Великобритания на борда на стария президентски самолет, а новият, подарен му от Катар, летя отделно. Във Великобритания Тръмп кацна в базата на британските военновъздушни сили "Милдънхол". След кратък престой там той продължи пътуването си към дома вече с новия президентски самолет.
Когато репортерите го попитаха за тази смяна на самолети и дали тя е била продиктувана от заплахи срещу самолета и срещу него лично, Тръмп отговори: "Постоянно съм под заплаха. Аз съм номер едно в списъка им."
Той повтори по-ранните си коментари в социалните мрежи, че новият президентски самолет е бил изпратен в базата в "Милдънхол", за да могат военнослужещите от САЩ да го разгледат.
По-рано Тръмп написа в "Трут соушъл"“: "За да почетем нашите смели мъже и жени от въоръжените сили, изпращаме съвсем новия и наистина впечатляващ "Еър Форс 1" във военновъздушната база "Милдънхол" в Обединеното кралство, за да им дадем възможност да разгледат самолета...".
Преди това пък Тръмп заяви, че е летял от Турция до Великобритания на борда на предишния "Еър Форс 1" "заради доброто старо време". По време на това пътуване обаче на придружаващите репортери е било наредено да държат затворени щорите на прозорците на самолета. Самият Тръмп, който не е бил накаран да направи същото, е намекнал за евентуална заплаха от страна на Иран.
Принципно базата в "Милдънхол" се използва за презареждане на американски военни самолети и за американски самолети, превозващи висши американски представители, посочва агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #31
12:25 09.07.2026
2 Българин
Коментиран от #17, #43
12:25 09.07.2026
3 Сатана Z
12:28 09.07.2026
4 За Тръмп Гренландия
Коментиран от #41
12:28 09.07.2026
5 Мдам!
12:28 09.07.2026
6 Радев,
12:30 09.07.2026
7 Констатация
Коментиран от #13
12:31 09.07.2026
8 Майор Деянов, на всеки километър
12:34 09.07.2026
9 жоро
Значи Гренландия може а Крим и Донбас не може???
Хахаха бай Дончо се оказа по-голям фашист и от Хотлер.
12:36 09.07.2026
10 Онзи
Коментиран от #15, #16
12:36 09.07.2026
11 В момента
12:36 09.07.2026
12 гочето
а да ти го "теглят" е съвсем друго!
Бай Дончо май не прави разлика и лудите кравари може да го пратят при Кенеди!
12:39 09.07.2026
13 Атина Палада
До коментар #7 от "Констатация":И аз пак ще ти повторя,че междинните избори винаги са се печелили от другата партия,която не е на власт!
Коментиран от #18, #21
12:39 09.07.2026
14 УАУ
12:40 09.07.2026
15 Мурка
До коментар #10 от "Онзи":ПОСЛЕДНИТЕ НИКОЙ НЕ ГИ БРЪСНЕ ЗА СЛИВИ
12:40 09.07.2026
16 Атина Палада
До коментар #10 от "Онзи":ЕС е в менюто! Не е фактор!
12:40 09.07.2026
17 оня с коня
До коментар #2 от "Българин":БОКЛУЦИИТЕ може да загивате навсякъде, така че не ми пука какво ще му давате и какво няма да му давате
12:41 09.07.2026
18 Правилно
До коментар #13 от "Атина Палада":Но сега говорим за смазваща разлика
и евентуален пълен контрол на демократите в Конгреса.
12:41 09.07.2026
19 оня с коня
12:42 09.07.2026
20 Пришелец
12:43 09.07.2026
21 Констатация
До коментар #13 от "Атина Палада":Именно!!!!! Сенатъ и Конгреса у Щатите шъ съ на Демократите!!!!! Дедо Дончо пак шъ си лае, но след 3 Ноември, вече шъ е на Синджир, а може и Намордник да му сложат! -))))
12:47 09.07.2026
22 Джибрю
12:48 09.07.2026
23 Кефи ме!
12:49 09.07.2026
24 Наблюдател
12:50 09.07.2026
25 Гренландия
В политически и исторически план обаче е много по-тясно свързана с Европа и по-специално – с Исландия, Дания и Норвегия.
Площ: • Общо: 2 166 086 km²; • Води: 83,1%
Население: • Общо (2025) : 56 831; Религия: 96,1% християнство; 95,5% протестанти; 0,2% католици; 0,4% други християни
Най-близки до Гренландия страни са Канада, разположена на запад и югозапад през пролива Нарс и Бафиново море и имаща обща граница (1,2 km) с нея на малкия остров Ханс, и Исландия, на югоизток в Атлантическия океан.
12:53 09.07.2026
26 Алексбг
12:55 09.07.2026
27 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Еми ч@футските подлоги трябва да се подкрепят!
12:58 09.07.2026
28 Дядо Дончо всеки ден различно
Коментиран от #36
12:59 09.07.2026
29 Дончооглу
13:00 09.07.2026
30 повче от ясно
13:01 09.07.2026
31 Зъл пес
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми толкоз му е акъла на фатмака.Дончо ако поиска България,съм сигурен че наш мунчо ще му я даде без да му мигне единствената гънка.
13:02 09.07.2026
32 име
13:06 09.07.2026
33 Баба Гошка
13:07 09.07.2026
34 Аоо
13:07 09.07.2026
35 604
13:08 09.07.2026
36 Аоо
До коментар #28 от "Дядо Дончо всеки ден различно":На Венецуела взе петрола, бийтконите (които се оказаха доста), а май и златото.
13:14 09.07.2026
37 Долу ЕС и сащ
13:15 09.07.2026
38 Баба Гошка
13:16 09.07.2026
39 Историк
13:17 09.07.2026
40 Кук
13:18 09.07.2026
41 За България
До коментар #4 от "За Тръмп Гренландия":За България, целите Балкани. Българите сме владали балканските земи, много преди да дойдат диваците от Анадола.
13:19 09.07.2026
42 Имеあ
Чудно ми е ако това изказване беше направено не от рижавия папагал,с от някой друг какви щяха да са реакциите!
13:27 09.07.2026
43 Барабар с наградата
До коментар #2 от "Българин":на Нобел за мир, нали?
13:31 09.07.2026