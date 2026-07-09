Тръмп обвърза присъствието на американски войски в Европа с анексирането на Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повдигна въпроса за по-нататъшно намаляване на американските войски в Европа, като обвърза всяко решение с евентуално споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Все още не съм взел окончателно решение. Много ще зависи от Гренландия", заяви Тръмп на борда на "Еър Форс 1", когато беше попитан дали ще изтегли още американски войски от Европа.

Тръмп заяви, че въпросът ще зависи много от това дали ще успее да постигне онова, което той нарече "много добра сделка за Гренландия", и добави: "Може би ще успея."

Малко след пристигането си на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп вече беше заявил, че Гренландия, която е част от Кралство Дания, "трябва да бъде под контрола на САЩ".

Високопоставен американски служител по-рано даде ясно да се разбере, че според Вашингтон поемането на контрола над Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове за сигурността около острова.

Датският министър-председател Мете Фредериксен категорично отхвърли искането.

По-рано тази година Тръмп открито заплаши да поеме контрола над Гренландия, с което не само отчужди Дания – съюзник в НАТО, но и породи съмнения относно сплотеността на най-големия военен алианс в света и взаимната лоялност в рамките на НАТО, припомня ДПА.

Обосновката му беше, че в противен случай територията, принадлежаща на Дания, няма да бъде защитена от Русия и Китай и следователно създава проблем за „интересите на САЩ в областта на сигурността.

По-късно Тръмп оттегли заплахата да прибегне до военни средства, ако се наложи и се отказа от обявените наказателни мита срещу Германия и други европейски държави, ако те не се съгласят да продадат острова на САЩ.

Правителствата на Дания и Гренландия последователно отхвърлят анексирането от страна на САЩ.

Междувременно Тръмп отрече твърденията, че краткият му престой в Обединеното кралство е бил продиктувана от опасения за сигурността му, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Тръмп отпътува от Анкара за Великобритания на борда на стария президентски самолет, а новият, подарен му от Катар, летя отделно. Във Великобритания Тръмп кацна в базата на британските военновъздушни сили "Милдънхол". След кратък престой там той продължи пътуването си към дома вече с новия президентски самолет.

Когато репортерите го попитаха за тази смяна на самолети и дали тя е била продиктувана от заплахи срещу самолета и срещу него лично, Тръмп отговори: "Постоянно съм под заплаха. Аз съм номер едно в списъка им."

Той повтори по-ранните си коментари в социалните мрежи, че новият президентски самолет е бил изпратен в базата в "Милдънхол", за да могат военнослужещите от САЩ да го разгледат.

По-рано Тръмп написа в "Трут соушъл"“: "За да почетем нашите смели мъже и жени от въоръжените сили, изпращаме съвсем новия и наистина впечатляващ "Еър Форс 1" във военновъздушната база "Милдънхол" в Обединеното кралство, за да им дадем възможност да разгледат самолета...".

Преди това пък Тръмп заяви, че е летял от Турция до Великобритания на борда на предишния "Еър Форс 1" "заради доброто старо време". По време на това пътуване обаче на придружаващите репортери е било наредено да държат затворени щорите на прозорците на самолета. Самият Тръмп, който не е бил накаран да направи същото, е намекнал за евентуална заплаха от страна на Иран.

Принципно базата в "Милдънхол" се използва за презареждане на американски военни самолети и за американски самолети, превозващи висши американски представители, посочва агенцията.