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Анексирането на Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове, заяви американски представител

Анексирането на Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове, заяви американски представител

6 Юли, 2026 13:47 1 295 41

  • гренландия-
  • дания-
  • сащ-
  • доналд тръмп

По-рано тази година Тръмп открито заплаши да поеме контрол над стратегически важния арктически остров

Анексирането на Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове, заяви американски представител - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента поемането на контрола над Гренландия от страна на САЩ е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове за сигурността около покрития с лед остров, който принадлежи на Кралство Дания, заяви високопоставен американски представител, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Все още смятаме, че това е най-добрият начин да бъдат удовлетворени отбранителните нужди на НАТО, що се отнася до Гренландия", подчерта той пред медиите преди срещата на върха на НАТО, която ще се състои утре и вдругиден в Турция.

Разглеждат се и други варианти, добави той, без да уточни какви.

Представителят на САЩ посочи засилената военноморска активност в района около Гренландия и заяви, че президентът Доналд Тръмп търси решение, което да остане валидно и след края на неговия мандат.

"А към този момент единственото решение, което сме открили, е Съединените щати да придобият Гренландия", отбеляза той.

По-рано тази година Тръмп открито заплаши да поеме контрол над стратегически важния арктически остров — нещо, което не само отчужди Дания, съюзник на Вашингтон в НАТО, но и породи съмнения относно сплотеността на най-големия военен съюз в света и взаимната лоялност между неговите членове. Президентът на САЩ твърдеше, че в противен случай територията, принадлежаща на Дания, няма да бъде защитена от Русия и Китай и затова представлява проблем за американските интереси в областта на сигурността.

По-късно Тръмп се отказа от заплахата да използва военни средства при необходимост и от намерението да наложи наказателни мита на Германия и други европейски държави, ако не се съгласят да продадат острова на САЩ. Въпреки това той не се отказа от претенциите си към Гренландия.

Правителството на Дания и регионалните власти на Гренландия категорично отхвърлят възможността за американска анексия. Те вече са започнали разговори с администрацията на Тръмп с цел намиране на компромис, отбелязва ДПА.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ка Путин БОКЛУК

    2 13 Отговор
    Научете се да живеете с риска.
    Дори като се качвате на кола има риск да се блъснете.

    Коментиран от #3, #4

    13:50 06.07.2026

  • 2 Стига,ве?!

    17 5 Отговор
    Тъкмо бяхме забравили за апетитите на бай-Дончо,към Гренландия...!
    Щото от поредицата му,апетити,последна бе...Куба...!
    Нека първо нея опатка,пък тогава Гренландия...!
    Ко ши кажити...?!

    Коментиран от #27

    13:52 06.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В смисъл?!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":

    Ко искЪш дЪ кажИш...?!

    13:55 06.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    ТръНпича сака да колонизира целия Свят❗
    И всичко в името на сигурността на ШАШт

    13:55 06.07.2026

  • 6 Пак ли?

    22 1 Отговор
    Анексиране на Гренландия...! Пак ли? Браво бе, миротворци! Гренландия няма ядрено оръжие. Да, знаем какво искате да си присвои те! Как не се спряхте!

    13:55 06.07.2026

  • 7 Прав е Тръмп

    3 16 Отговор
    Русия иска да контролира всичко северни морски пътища!

    Коментиран от #11

    13:59 06.07.2026

  • 8 От Гренландия

    3 9 Отговор
    ракетите до Маскалия стигат за 5 минути!

    14:01 06.07.2026

  • 9 Констатация

    17 1 Отговор
    """""Анексирането на Гренландия е..."""" --------- Колко демократично и прозаично, типично по краварски!!! -)))))))))))))))

    14:03 06.07.2026

  • 10 Аз да си питам

    18 1 Отговор
    Алоооо - ЕС ...санкции ще има ли за САЩ...?

    Коментиран от #19

    14:06 06.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Прав е Тръмп":

    Русия не само искат, но и могат, а ШАШт искат , на не могат❗
    Русия има 40 ледоразбивача, а ШАШт нямат и 4❗
    ШАШт пробваха с две подводници да направят учение за внезапно изплуване от ледовете и ракетен удар по МаЦква-
    резултатът бе ... две МАЛКО позаседнали в ледовете подводници и МНОГО смях в медиите ❗

    Коментиран от #17, #32

    14:08 06.07.2026

  • 12 Дер оранген фюрер

    1 1 Отговор
    Нормално е. Имат право на лебенсраум

    14:08 06.07.2026

  • 13 Е това е джакпота

    3 4 Отговор
    Най-накрая дядо Дони с правилна военна операция .

    14:08 06.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Тръмп:
    "Нелепо е Русия да има 48 ледоразбивача, а ние..... един!"

    14:11 06.07.2026

  • 15 Крадците

    14 2 Отговор
    вече няма откъде да крадат, защото навсякъде по света им набиват манерките, за това решиха да почнат да крадат от европейските си партньори и предци. Няма такава нагла koчина!

    14:11 06.07.2026

  • 16 Летец Пешеходец

    1 5 Отговор
    По времето на Студената война, на острова имаше голяма американска военна база. Никога не е било проблем, американците да струпат войски и техника там. Сегашната ситуация е предизвикана, не толкова от пряка руска или китайска заплаха в момента, а от бъдеща такава. И то във време, когато САЩ и ЕС вече няма да са съюзници, а ще са на практика ако не противници, то най- малкото конкуренти. От тяхна гледна точка, по- добрият и лесен вариант е да го купят или по мирен път да го присъединят към САЩ, защото е от стратегическо значение за тях, отколкото да водят война с Китай или Русия, които вероятно ще го окупират в някакво не толкова далечно бъдеще.

    14:13 06.07.2026

  • 17 Летец Пешеходец

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Абе ти само глупости и лъжи разпространяваш. Били "малко позаседнали". А според теб К-278 „Комсомолец“ и К-141 "Курск" , вероятно са "малко потънали". Като крайцера "Москва".

    Коментиран от #24, #28

    14:18 06.07.2026

  • 18 селяк

    2 1 Отговор
    To по голем риск от алчните Хамериканци нема за Гренландия ама плоскоземците дет верват на сичко по телевизоро нема са сАгласат с тва

    14:18 06.07.2026

  • 19 Пецо

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аз да си питам":

    Срещу господарите не се скача само се барат палците, а ЕС само да барат палците знаат

    14:20 06.07.2026

  • 20 име

    2 1 Отговор
    Дания е извън еврозоната и има право на половин глас в ЕССР. А на международната сцена са празен глас, ЕССР няма да ги защити, тъй като не са в еврозоната, изпадат от евpoгeйската икономика, никой не ги кани да играят в А отбора на ЕССР, никой не инвестира в тази пропаднала страна, управлявана от путинисти, които не искат в еврозоната. Тръмп може спокойно да анексира остров Гренландия, който е бил неправомерно анексиран от датчаните преди години.

    14:24 06.07.2026

  • 21 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Плячкаторите си счупиха зъбите с иран, сега сладолед им се прияло. Те вече имат база там. Сигурност им се прищяло

    14:26 06.07.2026

  • 22 Симо

    3 0 Отговор
    Американците ядоха, ядоха и изядоха страната си. Сега е ред на съседите им! Венецуела вече я захапаха за нефтения кокал и крадат и продават чужд нефт. Явно следва Гренландия. Там ако могат, ще опоскат всичко, до което се докопат. Кой е следващия??? Канада?? Мексико?? Може би малко по-надолу?? Бразилия?? Те имат нефт и земни богатства, които самата Бразилия не пипва, НО може чичко Сам да им помогне. Колкото и да им се иска да изплюскат всичко, накрая ще се задавят.

    14:26 06.07.2026

  • 23 Троян

    5 1 Отговор
    Е Дания е държава членка на НАТО. Смятайте колко струват гаранциите за обща сигурност натовска. Ами ако Турция реши да си присвои Родопите. Смешни и жалки са САЩ. Най великите демократи във всичките вселени. Срамота.

    14:27 06.07.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Летец Пешеходец":

    Пак разпространявАШ ЛЪЖИ, че аз разпространявАМ ЛЪЖИ❗😡❗
    "Американските подводници US Hartford и US Connecticut се задъниха в ледовете на Арктика, докато изпълняваха учебни стрелби, отработвайки сценарий за нанасянето на удари по Русия" ❗
    За ЛЪЖЦИ като тебе има и видео❗

    Коментиран от #29

    14:28 06.07.2026

  • 25 Общо взето

    1 2 Отговор
    Доналд Дък искаше и Панмският канал ама после се прехвърли на Ормузкия.
    Путин да не мислите че ще седи без участно той пък ще вземе Литва,Латвия,Естония,Полша и Финландия за България да не говорим че кой знае какво ни мисли.

    Коментиран от #30, #33

    14:29 06.07.2026

  • 26 Българин

    1 2 Отговор
    Тръмп си взе цяла Америка, ивропката остава за Путин. Който не му харесва, да ходи на фронта в укробандеристан, да се бори с новият световен ред!

    14:30 06.07.2026

  • 27 А неее

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стига,ве?!":

    Аз например чаках кога ще се сети. След бруталният резил срещу Иран повече от важен възниква въпроса къде перчема ще си избие комплексите. Опциите са две, Гренландия е една от тях.

    Коментиран от #31

    14:30 06.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Летец Пешеходец":

    "Роденият да пълзи, не умее да лети!"
    Разбирам, че не ти е лесно да лазиш по земята и да си мислиш, че летиш❗
    Ама не скачай в дълбокото, щом не умееш да плуваш дори на сухо❗
    Може подводница малко да позаседне в ледовете, да стане за резил , а после да разбият с кирки ледовете за да се измъкне от леда, но не може кораб малко да попотъне а после да продължи да плува❗
    Ама ти хем не си наясно , хем искаш да се заяждаш❗
    Приличаш на Пинчер който лае по Алабай❗

    Коментиран от #38

    14:35 06.07.2026

  • 29 Хм Хм

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Този инцидент е от март 2018 г., когато по време на съвместното арктическо учение ICEX 18 атомните подводници USS Hartford и USS Connecticut извършват маневри в ледовете, а не симулация за нанасяне на удари по Русия. Те успешно пробиват леда и изпълняват планираните задачи, а твърденията за „задънване“ са част от последващи медийни публикации, акцентиращи върху трудността на подобни операции."

    Коментиран от #35

    14:36 06.07.2026

  • 30 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Общо взето":

    и кат са събудиш дупито заапало чаршафа :Д боли го Путя за пробита България а срещу другите изписани няма да се изправи защото няма нищо особено в тях

    14:37 06.07.2026

  • 31 Да де,именно...!

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "А неее":

    Гренландия,или Куба...или и двете заедно...?!
    Сламенният перчем,трябва да избие комплексите си,че не можа да изпълни заканата си... :
    ,,Иран ще гори в ада...!"...!

    14:37 06.07.2026

  • 32 Ама ти

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Всезнайко си голямГлупак

    Коментиран от #37

    14:40 06.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Оцелиха се трима много ЛАКОМИ
    президенти и ще подпалят света!Останалия свят трябва да спре това
    безумие !

    14:42 06.07.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хм Хм":

    😀😀😀
    Само че снимките, видеото, а и цветистите изрази са доста красноречиви, колко "УСПЕШНО" е преминало всичко❗

    14:43 06.07.2026

  • 36 бизнес по еврозонски

    0 0 Отговор
    Ако дадем Франция и Германия на сащ обещават да не пипат Гренландия.Тия двамата и без това са фалирали с дългове и никакво бъдеще за оправяте.Да му ги харизваме и да се свършва.

    14:43 06.07.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ама ти":

    Незнаещият да определя знаящият за глупак🤔
    Все едно НЕграмотният да нарича четящите неуки❗
    Пиши си , вече има интернет и можеш да се излагаш не само пред мама и тати, ами пред целия свят❗

    14:49 06.07.2026

  • 38 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти ли си "алабай" бе, хухавел? Инфантилен, кухократунест русофилски прошляк. И да са заседнали, не са потънали, като руските корита. Интересно, кое е по- голяма "излагация".

    Коментиран от #41

    14:51 06.07.2026

  • 39 чакам братушките

    0 1 Отговор
    Аз пък искам да ни анексира Русия...

    14:52 06.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Летец Пешеходец":

    Скимтиш ли, скимтиш ли😀😀😀
    Уж беше ЛЪЖА, а сега може да са заседнали, ама не са потънали 😀😀😀

    14:55 06.07.2026

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