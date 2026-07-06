Анексирането на Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове, заяви американски представител

В момента поемането на контрола над Гренландия от страна на САЩ е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове за сигурността около покрития с лед остров, който принадлежи на Кралство Дания, заяви високопоставен американски представител, цитиран от ДПА, предаде БТА.
"Все още смятаме, че това е най-добрият начин да бъдат удовлетворени отбранителните нужди на НАТО, що се отнася до Гренландия", подчерта той пред медиите преди срещата на върха на НАТО, която ще се състои утре и вдругиден в Турция.
Разглеждат се и други варианти, добави той, без да уточни какви.
Представителят на САЩ посочи засилената военноморска активност в района около Гренландия и заяви, че президентът Доналд Тръмп търси решение, което да остане валидно и след края на неговия мандат.
"А към този момент единственото решение, което сме открили, е Съединените щати да придобият Гренландия", отбеляза той.
По-рано тази година Тръмп открито заплаши да поеме контрол над стратегически важния арктически остров — нещо, което не само отчужди Дания, съюзник на Вашингтон в НАТО, но и породи съмнения относно сплотеността на най-големия военен съюз в света и взаимната лоялност между неговите членове. Президентът на САЩ твърдеше, че в противен случай територията, принадлежаща на Дания, няма да бъде защитена от Русия и Китай и затова представлява проблем за американските интереси в областта на сигурността.
По-късно Тръмп се отказа от заплахата да използва военни средства при необходимост и от намерението да наложи наказателни мита на Германия и други европейски държави, ако не се съгласят да продадат острова на САЩ. Въпреки това той не се отказа от претенциите си към Гренландия.
Правителството на Дания и регионалните власти на Гренландия категорично отхвърлят възможността за американска анексия. Те вече са започнали разговори с администрацията на Тръмп с цел намиране на компромис, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ка Путин БОКЛУК
Дори като се качвате на кола има риск да се блъснете.
Коментиран от #3, #4
13:50 06.07.2026
2 Стига,ве?!
Щото от поредицата му,апетити,последна бе...Куба...!
Нека първо нея опатка,пък тогава Гренландия...!
Ко ши кажити...?!
Коментиран от #27
13:52 06.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 В смисъл?!
До коментар #1 от "ка Путин БОКЛУК":Ко искЪш дЪ кажИш...?!
13:55 06.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И всичко в името на сигурността на ШАШт
13:55 06.07.2026
6 Пак ли?
13:55 06.07.2026
7 Прав е Тръмп
Коментиран от #11
13:59 06.07.2026
8 От Гренландия
14:01 06.07.2026
9 Констатация
14:03 06.07.2026
10 Аз да си питам
Коментиран от #19
14:06 06.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Прав е Тръмп":Русия не само искат, но и могат, а ШАШт искат , на не могат❗
Русия има 40 ледоразбивача, а ШАШт нямат и 4❗
ШАШт пробваха с две подводници да направят учение за внезапно изплуване от ледовете и ракетен удар по МаЦква-
резултатът бе ... две МАЛКО позаседнали в ледовете подводници и МНОГО смях в медиите ❗
Коментиран от #17, #32
14:08 06.07.2026
12 Дер оранген фюрер
14:08 06.07.2026
13 Е това е джакпота
14:08 06.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Нелепо е Русия да има 48 ледоразбивача, а ние..... един!"
14:11 06.07.2026
15 Крадците
14:11 06.07.2026
16 Летец Пешеходец
14:13 06.07.2026
17 Летец Пешеходец
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Абе ти само глупости и лъжи разпространяваш. Били "малко позаседнали". А според теб К-278 „Комсомолец“ и К-141 "Курск" , вероятно са "малко потънали". Като крайцера "Москва".
Коментиран от #24, #28
14:18 06.07.2026
18 селяк
14:18 06.07.2026
19 Пецо
До коментар #10 от "Аз да си питам":Срещу господарите не се скача само се барат палците, а ЕС само да барат палците знаат
14:20 06.07.2026
20 име
14:24 06.07.2026
21 Баба Гошка
14:26 06.07.2026
22 Симо
14:26 06.07.2026
23 Троян
14:27 06.07.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Летец Пешеходец":Пак разпространявАШ ЛЪЖИ, че аз разпространявАМ ЛЪЖИ❗😡❗
"Американските подводници US Hartford и US Connecticut се задъниха в ледовете на Арктика, докато изпълняваха учебни стрелби, отработвайки сценарий за нанасянето на удари по Русия" ❗
За ЛЪЖЦИ като тебе има и видео❗
Коментиран от #29
14:28 06.07.2026
25 Общо взето
Путин да не мислите че ще седи без участно той пък ще вземе Литва,Латвия,Естония,Полша и Финландия за България да не говорим че кой знае какво ни мисли.
Коментиран от #30, #33
14:29 06.07.2026
26 Българин
14:30 06.07.2026
27 А неее
До коментар #2 от "Стига,ве?!":Аз например чаках кога ще се сети. След бруталният резил срещу Иран повече от важен възниква въпроса къде перчема ще си избие комплексите. Опциите са две, Гренландия е една от тях.
Коментиран от #31
14:30 06.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Летец Пешеходец":"Роденият да пълзи, не умее да лети!"
Разбирам, че не ти е лесно да лазиш по земята и да си мислиш, че летиш❗
Ама не скачай в дълбокото, щом не умееш да плуваш дори на сухо❗
Може подводница малко да позаседне в ледовете, да стане за резил , а после да разбият с кирки ледовете за да се измъкне от леда, но не може кораб малко да попотъне а после да продължи да плува❗
Ама ти хем не си наясно , хем искаш да се заяждаш❗
Приличаш на Пинчер който лае по Алабай❗
Коментиран от #38
14:35 06.07.2026
29 Хм Хм
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"Този инцидент е от март 2018 г., когато по време на съвместното арктическо учение ICEX 18 атомните подводници USS Hartford и USS Connecticut извършват маневри в ледовете, а не симулация за нанасяне на удари по Русия. Те успешно пробиват леда и изпълняват планираните задачи, а твърденията за „задънване“ са част от последващи медийни публикации, акцентиращи върху трудността на подобни операции."
Коментиран от #35
14:36 06.07.2026
30 селяк
До коментар #25 от "Общо взето":и кат са събудиш дупито заапало чаршафа :Д боли го Путя за пробита България а срещу другите изписани няма да се изправи защото няма нищо особено в тях
14:37 06.07.2026
31 Да де,именно...!
До коментар #27 от "А неее":Гренландия,или Куба...или и двете заедно...?!
Сламенният перчем,трябва да избие комплексите си,че не можа да изпълни заканата си... :
,,Иран ще гори в ада...!"...!
14:37 06.07.2026
32 Ама ти
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Всезнайко си голямГлупак
Коментиран от #37
14:40 06.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ОБЕКТИВНИЯ
президенти и ще подпалят света!Останалия свят трябва да спре това
безумие !
14:42 06.07.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Хм Хм":😀😀😀
Само че снимките, видеото, а и цветистите изрази са доста красноречиви, колко "УСПЕШНО" е преминало всичко❗
14:43 06.07.2026
36 бизнес по еврозонски
14:43 06.07.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Ама ти":Незнаещият да определя знаящият за глупак🤔
Все едно НЕграмотният да нарича четящите неуки❗
Пиши си , вече има интернет и можеш да се излагаш не само пред мама и тати, ами пред целия свят❗
14:49 06.07.2026
38 Летец Пешеходец
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти ли си "алабай" бе, хухавел? Инфантилен, кухократунест русофилски прошляк. И да са заседнали, не са потънали, като руските корита. Интересно, кое е по- голяма "излагация".
Коментиран от #41
14:51 06.07.2026
39 чакам братушките
14:52 06.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Летец Пешеходец":Скимтиш ли, скимтиш ли😀😀😀
Уж беше ЛЪЖА, а сега може да са заседнали, ама не са потънали 😀😀😀
14:55 06.07.2026