Анексирането на Гренландия е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове, заяви американски представител

В момента поемането на контрола над Гренландия от страна на САЩ е единственият начин за справяне с дългосрочните рискове за сигурността около покрития с лед остров, който принадлежи на Кралство Дания, заяви високопоставен американски представител, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Все още смятаме, че това е най-добрият начин да бъдат удовлетворени отбранителните нужди на НАТО, що се отнася до Гренландия", подчерта той пред медиите преди срещата на върха на НАТО, която ще се състои утре и вдругиден в Турция.

Разглеждат се и други варианти, добави той, без да уточни какви.

Представителят на САЩ посочи засилената военноморска активност в района около Гренландия и заяви, че президентът Доналд Тръмп търси решение, което да остане валидно и след края на неговия мандат.

"А към този момент единственото решение, което сме открили, е Съединените щати да придобият Гренландия", отбеляза той.

По-рано тази година Тръмп открито заплаши да поеме контрол над стратегически важния арктически остров — нещо, което не само отчужди Дания, съюзник на Вашингтон в НАТО, но и породи съмнения относно сплотеността на най-големия военен съюз в света и взаимната лоялност между неговите членове. Президентът на САЩ твърдеше, че в противен случай територията, принадлежаща на Дания, няма да бъде защитена от Русия и Китай и затова представлява проблем за американските интереси в областта на сигурността.

По-късно Тръмп се отказа от заплахата да използва военни средства при необходимост и от намерението да наложи наказателни мита на Германия и други европейски държави, ако не се съгласят да продадат острова на САЩ. Въпреки това той не се отказа от претенциите си към Гренландия.

Правителството на Дания и регионалните власти на Гренландия категорично отхвърлят възможността за американска анексия. Те вече са започнали разговори с администрацията на Тръмп с цел намиране на компромис, отбелязва ДПА.