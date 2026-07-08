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Ердоган призова НАТО да премахне ограниченията в отбранителната промишленост

Ердоган призова НАТО да премахне ограниченията в отбранителната промишленост

8 Юли, 2026 12:57, обновена 8 Юли, 2026 12:59 894 3

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Турският президент настоя за по-тясно сътрудничество между съюзниците в областта на военните технологии и производството

Ердоган призова НАТО да премахне ограниченията в отбранителната промишленост - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за премахване на ограниченията в отбранителната промишленост между съюзниците в НАТО. Това заяви той при откриването на срещата на върха на Алианса в Анкара, предава БТА.

Ердоган подчерта необходимостта от по-голямо сътрудничество между държавите членки в областта на отбранителната индустрия и заяви, че съюзниците трябва да улеснят достъпа до технологии, производство и доставки на военна техника.

По думите му ограниченията между партньори в рамките на НАТО не съответстват на духа на съюзническите отношения и могат да забавят развитието на общите отбранителни способности.

Призивът на турския президент идва на фона на засиления интерес към развитието на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха, където сред основните теми са увеличаването на разходите за отбрана, модернизирането на въоръжените сили и разширяването на производствения капацитет на съюзниците.

Турция поставя особен акцент върху ролята си в отбранителния сектор, като през последните години разви собствено производство на безпилотни системи, бойна техника и други военни технологии. Анкара настоява нейните компании да участват по-активно в съвместни проекти на НАТО и европейските държави.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорапа

    1 2 Отговор
    Ти, що купи руски кюнци С-400?

    Коментиран от #2

    13:08 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хахаха

    4 1 Отговор
    Президент, който гледа интереса на страната си. Вижте какво иска, да произвежда и да продава на страните от НАТО .Разбира се, това е много добре, гледа интереса на страната си....Въпроса ми е, според вас този Патриот склонен ли е да да даде нещо, което е спечелил преди години с двустранен договор на Радев? Радев, няма как да вземеш нещо от Ердоган, няма как Ердоган да работи срещу турските интереси заради симпатията му към твоите зелени чорапи. Турците спечилиха с договора Боташ, не ни баламосвай ,че нещо си постигнал сега.

    13:18 08.07.2026

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