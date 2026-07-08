Ердоган призова НАТО да премахне ограниченията в отбранителната промишленост

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за премахване на ограниченията в отбранителната промишленост между съюзниците в НАТО. Това заяви той при откриването на срещата на върха на Алианса в Анкара, предава БТА.

Ердоган подчерта необходимостта от по-голямо сътрудничество между държавите членки в областта на отбранителната индустрия и заяви, че съюзниците трябва да улеснят достъпа до технологии, производство и доставки на военна техника.

По думите му ограниченията между партньори в рамките на НАТО не съответстват на духа на съюзническите отношения и могат да забавят развитието на общите отбранителни способности.

Призивът на турския президент идва на фона на засиления интерес към развитието на отбранителната промишленост в рамките на срещата на върха, където сред основните теми са увеличаването на разходите за отбрана, модернизирането на въоръжените сили и разширяването на производствения капацитет на съюзниците.

Турция поставя особен акцент върху ролята си в отбранителния сектор, като през последните години разви собствено производство на безпилотни системи, бойна техника и други военни технологии. Анкара настоява нейните компании да участват по-активно в съвместни проекти на НАТО и европейските държави.