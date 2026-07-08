Внимание, украински дронове! Руската армия опитва да заглуши Starlink и крие гориво във водоноски и камиони за мляко

Руските сили се опитват да противодействат на украинските атаки с дронове със "среден обсег", като дегизират товарите си и инсталират мощни системи за заглушаване, които да нарушат работата на сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск, съобщава "Ройтерс".

Разработването от страна на Киев на дронове със "среден обсег", които могат да поразяват точно и евтино цели на десетки километри зад фронтовата линия и често се управляват чрез Starlink, промени хода на войната в Украйна.

В рамките на мащабна кампания с удари на среден обсег тази година Украйна атакува снабдителни линии, складове за гориво, обекти на противовъздушната отбрана и командни центрове, нарушавайки руската военна логистика и причинявайки недостиг на гориво в окупирания от Русия Крим.

Сега обаче Русия разработва множество начини да се опита да противодейства на ударите със среден обсег, заявиха четирима украински командири и пилоти на дронове.

Системи за заглушаване

Методите на Русия за защита на горивото и други военни доставки варират от скриване на пратки в цивилни превозни средства до използване на сложни електронни системи за заглушаване, които блокират връзките, използвани за управление на дроновете, обясниха източниците.

Те посочиха, че Русия е разположила системи за заглушаване близо до градове и военни обекти, включително някои, които могат да нарушат работата на системите Starlink, управлявани от компанията SpaceX на Мъск.

Повечето украински мисии с дронове за удари на среден обсег се извършват чрез Starlink, който позволява на пилот да комуникира дистанционно с дрона и досега се смяташе до голяма степен за устойчив на заглушаване.

Серий Бескрестнов - съветник към украинското министерство на отбраната, заяви, че Русия разполага система за заглушаване, наречена "Волна Купол Гарант", която излъчва сигнал, достатъчно силен, за да дестабилизира връзката със Starlink в район с площ около 20 кв. км. Той добави, че досега са били засечени около 10 такива системи.

Самата система обаче се превръща в основна цел за украинските екипи с дронове, които се стремят да премахнат всяко препятствие пред своите полети.

422-ри полк на украинската армия е участвал в операции за поразяване на две от тези системи, включително една, която е била ударена няколко часа след откриването ѝ при съвместна мисия със Службата за сигурност на Украйна (СБУ), заяви Колесник.

"Веднага след като ударихме тази инсталация, нашите дронове със Starlink започнаха да летят без проблеми", посочи командир на екип, който използва позивната "Диригент".

Междувременно Мъск е прекратил достъпа на руските сили до Starlink, за да попречи на Москва да използва системата при своите собствени атаки с дронове.

Военни доставки в цивилни превозни средства

Колесник и други командири на дронове описаха част от тактиките, които Москва използва, за да защити горивото и други доставки.

"Ударихме водоноски и те горяха, защото вътре имаше бензин", обясни той. "Удряли сме камиони за мляко, в които е имало дизелово гориво".

Руските сили вече използват малки конвои от цистерни за гориво, защитени от пикапи с монтирани картечници, движат се по по-малки пътища, за да избегнат наблюдението, и използват цивилни превозни средства за транспортиране на доставки, заявиха украинските командири.

Украинското военно разузнаване съобщи, че руските сили използват малки цивилни автомобили, четириколки и мотоциклети за транспортиране на гориво, боеприпаси и провизии до фронта.

Те използват и замаскирани укрития, изоставени сгради и селскостопански съоръжения, за да прикриват запасите си, както и цивилни бензиностанции за съхранение на гориво за военни нужди, твърди разузнаването.

Роб Лий - старши изследовател в базирания в САЩ Институт за изследване на външната политика, заяви, че украинските удари със среден обсег вероятно са най-важното развитие на бойното поле тази година, но Москва започва да постига известен успех в противодействието им.

"Ако увеличат производството на системите за заглушаване, те биха могли да затруднят провеждането на кампанията с удари на среден обсег", предупреди той.

Въпреки въздействието си, кампанията с удари на среден обсег не е спряла смъртоносните руски атаки срещу Украйна, Русия все още контролира около 1/5 от украинската територия четири години след началото на войната, а не всички украински атаки с дронове успяват.