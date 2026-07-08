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Внимание, украински дронове! Руската армия опитва да заглуши Starlink и крие гориво във водоноски и камиони за мляко
  Тема: Украйна

Внимание, украински дронове! Руската армия опитва да заглуши Starlink и крие гориво във водоноски и камиони за мляко

8 Юли, 2026 15:29 1 055 52

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • олександър сирски-
  • петрол-
  • старлинк

Методите на Русия за защита на горивото и други военни доставки варират от скриване на пратки в цивилни превозни средства до използване на сложни електронни системи за заглушаване, които блокират връзките, използвани за управление на дронове

Внимание, украински дронове! Руската армия опитва да заглуши Starlink и крие гориво във водоноски и камиони за мляко - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руските сили се опитват да противодействат на украинските атаки с дронове със "среден обсег", като дегизират товарите си и инсталират мощни системи за заглушаване, които да нарушат работата на сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск, съобщава "Ройтерс".

Разработването от страна на Киев на дронове със "среден обсег", които могат да поразяват точно и евтино цели на десетки километри зад фронтовата линия и често се управляват чрез Starlink, промени хода на войната в Украйна.

В рамките на мащабна кампания с удари на среден обсег тази година Украйна атакува снабдителни линии, складове за гориво, обекти на противовъздушната отбрана и командни центрове, нарушавайки руската военна логистика и причинявайки недостиг на гориво в окупирания от Русия Крим.

Сега обаче Русия разработва множество начини да се опита да противодейства на ударите със среден обсег, заявиха четирима украински командири и пилоти на дронове.

Системи за заглушаване

Методите на Русия за защита на горивото и други военни доставки варират от скриване на пратки в цивилни превозни средства до използване на сложни електронни системи за заглушаване, които блокират връзките, използвани за управление на дроновете, обясниха източниците.

Те посочиха, че Русия е разположила системи за заглушаване близо до градове и военни обекти, включително някои, които могат да нарушат работата на системите Starlink, управлявани от компанията SpaceX на Мъск.

Повечето украински мисии с дронове за удари на среден обсег се извършват чрез Starlink, който позволява на пилот да комуникира дистанционно с дрона и досега се смяташе до голяма степен за устойчив на заглушаване.

Серий Бескрестнов - съветник към украинското министерство на отбраната, заяви, че Русия разполага система за заглушаване, наречена "Волна Купол Гарант", която излъчва сигнал, достатъчно силен, за да дестабилизира връзката със Starlink в район с площ около 20 кв. км. Той добави, че досега са били засечени около 10 такива системи.

Самата система обаче се превръща в основна цел за украинските екипи с дронове, които се стремят да премахнат всяко препятствие пред своите полети.

422-ри полк на украинската армия е участвал в операции за поразяване на две от тези системи, включително една, която е била ударена няколко часа след откриването ѝ при съвместна мисия със Службата за сигурност на Украйна (СБУ), заяви Колесник.

"Веднага след като ударихме тази инсталация, нашите дронове със Starlink започнаха да летят без проблеми", посочи командир на екип, който използва позивната "Диригент".

Междувременно Мъск е прекратил достъпа на руските сили до Starlink, за да попречи на Москва да използва системата при своите собствени атаки с дронове.

Военни доставки в цивилни превозни средства

Колесник и други командири на дронове описаха част от тактиките, които Москва използва, за да защити горивото и други доставки.

"Ударихме водоноски и те горяха, защото вътре имаше бензин", обясни той. "Удряли сме камиони за мляко, в които е имало дизелово гориво".

Руските сили вече използват малки конвои от цистерни за гориво, защитени от пикапи с монтирани картечници, движат се по по-малки пътища, за да избегнат наблюдението, и използват цивилни превозни средства за транспортиране на доставки, заявиха украинските командири.

Украинското военно разузнаване съобщи, че руските сили използват малки цивилни автомобили, четириколки и мотоциклети за транспортиране на гориво, боеприпаси и провизии до фронта.

Те използват и замаскирани укрития, изоставени сгради и селскостопански съоръжения, за да прикриват запасите си, както и цивилни бензиностанции за съхранение на гориво за военни нужди, твърди разузнаването.

Роб Лий - старши изследовател в базирания в САЩ Институт за изследване на външната политика, заяви, че украинските удари със среден обсег вероятно са най-важното развитие на бойното поле тази година, но Москва започва да постига известен успех в противодействието им.

"Ако увеличат производството на системите за заглушаване, те биха могли да затруднят провеждането на кампанията с удари на среден обсег", предупреди той.

Въпреки въздействието си, кампанията с удари на среден обсег не е спряла смъртоносните руски атаки срещу Украйна, Русия все още контролира около 1/5 от украинската територия четири години след началото на войната, а не всички украински атаки с дронове успяват.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Звучи като укрите да си търсят

    27 10 Отговор
    оправдание да атакуват цивилни камиони

    Коментиран от #7

    15:32 08.07.2026

  • 2 Баце ЕООД

    22 9 Отговор
    Днес голяма фантастика се пише. Никаква актуална информация от бойните действия, само някви разкази, илюзии, импровизации.. Доста ще ви се посмеем като излезе истината наяве следващите дни

    Коментиран от #14

    15:32 08.07.2026

  • 3 оня с коня

    20 6 Отговор
    Това ми звучи като лопати с чипове от перални

    Коментиран от #36

    15:32 08.07.2026

  • 4 име

    22 5 Отговор
    Как пък не се намери ни една евроатлантическа мишка с дупце да се качи на надуваемата НАТОвска лодка и да направи десант в опразнения от руснаците Крим!?

    Коментиран от #38, #52

    15:33 08.07.2026

  • 5 Абе

    20 5 Отговор
    То в Украйна вече и камиони не останаха.. То и хора не останаха

    Коментиран от #9

    15:33 08.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 23 Отговор
    до края на СВО има време! досега мечката крастава стана за смях , но и позора следва

    Коментиран от #15, #50

    15:33 08.07.2026

  • 7 Хахахаха

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Звучи като укрите да си търсят":

    Напротив. По закон е незаконно да се ползват цивилен превоз за военни цели, а точно това прави рашата.

    15:34 08.07.2026

  • 8 Робот

    18 5 Отговор
    Зеления в болница за наркомани..! Избори в Украйна...! Анексиране на четирите области от Русия...! МИР..! Друг начин няма..!

    Коментиран от #22

    15:35 08.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    да бе...и да се чудиш как държат фронта още ...и бомбят краставата панда

    Коментиран от #24, #35

    15:35 08.07.2026

  • 10 На снимката...!

    13 4 Отговор
    Пак ли показвате тоя нещастник,с дрон,правен по ,,Трудово обучение"-
    ...с бутилка от ,,Кока-кола"...?!

    15:35 08.07.2026

  • 11 Баламата

    9 4 Отговор
    Айде,кога ще капитулира тая Русия?

    15:36 08.07.2026

  • 12 Дън Бай

    16 5 Отговор
    Кога ще прочетем новината, че украински дрон е атакувал Москва, след като е направил пълна обиколка на земното кълбо и това ще доведе до победа във войната?

    Коментиран от #39

    15:36 08.07.2026

  • 13 Примати

    4 16 Отговор
    Следващите няколко вълни дронове са нокаутиращите. Всеки може да провери последните няколко вълни какво поразиха. Честита победа украинци

    Коментиран от #18, #19, #25, #27, #49

    15:36 08.07.2026

  • 14 ВИКАТ МУ ЦИКЛИЧНОСТ

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Пенявет се, пенявет се, и като излезе новината за поредния град, загубил стратегическо значение, се почва: Ма, то не е вярно, още се държим в Авдеевка, е ся обръщаме играта с поредния геймчейнджър, Путин до няколко часа го свалят, после си посяга на живота! И така лъжи и лакърдии до следващия град. А той се казва Лиман.

    15:37 08.07.2026

  • 15 Дони

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ПАРАНОИЧНА ШИЗОФРЕНИЯ с ЕЛЕМЕНТИ на контузио церебрио с ретроградна АМНЕЗИЯ

    15:37 08.07.2026

  • 16 Смър на мовоезичните

    15 4 Отговор
    И кво? Удряш камиона и ако гори значи има дизел, ако не гори значи е било мляко. Тоест удрят всичко наред. Типични укро-терористи

    15:37 08.07.2026

  • 17 Баце

    14 4 Отговор
    Прочетох само заглавието и си помислих Дочезеле пак се е изпляскало, а то още по-зле Ротерс.
    Пропаганда за аборигени, ама дайте и по шепа мениста на НПОпланктона да е радосте.

    Коментиран от #29

    15:38 08.07.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Примати":

    Кeлeш, днес кой ден се пада от 40 дневния срок на зельо за спечелване на войната!? Благодаря за пояснението.

    Коментиран от #21

    15:38 08.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пешо

    11 1 Отговор
    за тия дъно няма то не бяха перални , лопати сега водоноски

    15:40 08.07.2026

  • 21 Как бе

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Зелю не спечели ли? Не пи ли вече кафе в Крим😂🤣😂🤣....на сън

    15:41 08.07.2026

  • 22 Баце

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Вдичко ОК, но Зеления в психиатрия иначе нека си ползва салфетки, то в голяма част от европа това си е нормално.

    15:41 08.07.2026

  • 23 Zaxaрова

    5 8 Отговор
    Бензин в цистерни за мляко.Нашият позор го няма никъде!

    Коментиран от #32

    15:42 08.07.2026

  • 24 Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А уж щяха да победят натото за три дни , както беше казал ...Кой го е казвал ? Казвал ли го е някой ?

    Коментиран от #34

    15:42 08.07.2026

  • 25 Наистина!

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Примати":

    Е това се казва мисъл на...Примат👍!

    15:42 08.07.2026

  • 26 Вк.Фигаро

    3 5 Отговор
    На вечерята на Нато Мелани попита Зеленски....Може ли да даде селфи от Константиновка, или от предградията му?

    15:43 08.07.2026

  • 27 Брендо

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Примати":

    Яла си при мене, че стана за резил с тия нови еФтини неща.

    15:44 08.07.2026

  • 28 Спасението

    1 2 Отговор
    за Русия е,да влезне в НАТО !

    15:44 08.07.2026

  • 29 Обаче за финал си вързват гащите :

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Баце":

    ,,Информацията за ударите и последствията от тях не е независимо потвърдена."
    🤣🤣🤣😆😆😆

    15:45 08.07.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:45 08.07.2026

  • 31 Факт

    4 3 Отговор
    Нещо за складовете в Киев дето още гърмят!?

    Коментиран от #42

    15:45 08.07.2026

  • 32 А водка

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Zaxaрова":

    где ?

    15:45 08.07.2026

  • 33 хех

    2 3 Отговор
    То като няма от къде да вземат бензин е все тая в какво ще го крият.

    15:46 08.07.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта":

    аз за Лисабон за неделю съм чувал и за Посейдони над Англия...за Константиновка..взеха ли я?

    15:46 08.07.2026

  • 35 Баце ЕООД

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Братле, държат се за топките в бункера от страх.
    Утре как ще ревете 😂😂😂 от днес ти се смея

    Коментиран от #46

    15:47 08.07.2026

  • 36 Румен Решетников

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Защото забрави за бойните гъски и комари на украинците.

    15:48 08.07.2026

  • 37 Гориил

    8 3 Отговор
    Дезориентацията, дезинформацията и погрешната информация на врага винаги са били силните страни на руското стратегическо планиране. Преди двадесет години десетки междуконтинентални балистични ракетни системи „Воевода“, маскирани като хладилни вагони, бавно се движеха по железопътните линии на СССР. Един-единствен залп от такъв ядрен влак можеше, без предупреждение, да унищожи 80 процента от Франция за двадесет минути. Когато руските икономически реформи започнаха и отношенията с американците станаха ултралиберални, Москва се съгласи да унищожи своите безпрецедентни и една от най-мистериозните ядрени ракетни влакови системи в замяна на достъп до световния пазар. Повече от сто влака-призраци все още са нафталинирани в отдалечени райони на Русия, празни и чакат своя ред в доменните пещи на металургичните гиганти на Урал, Сибир и Далечния изток.

    15:48 08.07.2026

  • 38 Румен Решетников

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Как пък не се намери един български русофил да замине да превзема Киев...

    Коментиран от #40

    15:50 08.07.2026

  • 39 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дън Бай":

    Ами напиши как Матушката ти е създала ново безаналогово оръжие и нашите петолъчници ще го лапнат като топъл хляб!

    Коментиран от #44

    15:53 08.07.2026

  • 40 Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Румен Решетников":

    Оня в Кремъл не е на зор . Ама теб те чакам !

    15:53 08.07.2026

  • 41 Песков

    1 1 Отговор
    Рюте да повлияе на Зеленски за ударите !

    15:54 08.07.2026

  • 42 Румен Решетников

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Ми то в нета е пълно с ударени украински складове ,скрити на последните етажи на панелките в Киев...

    15:55 08.07.2026

  • 43 ЗАЩО ЩОМ МЪСК РАБОТИ ПРОТИВ

    1 0 Отговор
    УШАНКИТЕ ТЕ ОЩЕ НЕ САМО ПРИЗЕМИЛИ СПЪТНИЦИТЕ.....

    15:56 08.07.2026

  • 44 Радиолюбител

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Копейкин Костя":

    Да заглушиш старлинк с чип от пералня си е съвсем безаналогово . Някой да пусне схемата !

    15:56 08.07.2026

  • 45 Оня

    2 1 Отговор
    А бе кажете колко направи нощувката зеленото в метрото че май вдигнал мизата!? Нещо за Лиман речете бе и той ли няма стратегическо значение? А в кииф май имало вече светещи човечета а? Май от урана ще да е!? Много яки кадри от Константиновка излизат що не пратите репортер на място? Тука нали имаше много разбирачи дето брояха руските жертви а у Константиновка нема кой да ги преброи , що тъй няма мераклии? Нощес маи пак ще има дискотека в кииф колкото и да не ви харесва музиката дисководещия няма друга кво да се прави! А и довечера да не забравите да си платите нощувката у метрото че зеленото пак проси пари по хората! Айде със здраве!

    15:56 08.07.2026

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Баце ЕООД":

    само ,,Миротворец,, те оправя теб и подобните ти..ще се разревеш като оная ,,журналистка,,..

    15:59 08.07.2026

  • 47 бай Бай

    1 1 Отговор
    по интересно е когато руските ракети и дронове падат у киев и се мълчи по въпрос за великите патриоти дето бяха уж страшилището на американското ПВО

    15:59 08.07.2026

  • 48 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Чака бензина от Индия.

    16:00 08.07.2026

  • 49 Омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Примати":

    Хахаха,вярваш ли си в това което си написал. Укрите губят територия и хора поголовно,ама ти им честитш победата. Предполагам има обяснение за това.

    16:00 08.07.2026

  • 50 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе питка, кога си писал нещо вярно.. Пореднатата ти нещастна историйка

    16:01 08.07.2026

  • 51 Мислещ

    1 0 Отговор
    Прочетах че Руснаците прекарват петрол във цистерни от млако защато Украинците ги атакуват със дронове.А истината е че Руското мляко е продадено във Кауфланд и затова маслото мерише на петрол .Вчера сложих 6 пакета DoicheButer във Бемвето и стигнах от София до Слънчака за 45минути..Благодарение на Украина.

    16:01 08.07.2026

  • 52 Кравария убер алес

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Колкото някое розово пони ще отиде да се снима в Константиновка. Нали го владеели укрите. Пропагандата става все по нагла. На черното се казва откровено бяло. А за най-черното се мълчи. Тролската ферма на ПП Де Били върви на пълен автопилот като грамофонна плоча, в повечето новинарски сайтове.... Някой розов де бил ,смята ,че хората са прости.

    16:02 08.07.2026

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