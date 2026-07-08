Внимание, украински дронове! Руската армия опитва да заглуши Starlink и крие гориво във водоноски и камиони за мляко

Руските сили се опитват да противодействат на украинските атаки с дронове със "среден обсег", като дегизират товарите си и инсталират мощни системи за заглушаване, които да нарушат работата на сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск, съобщава "Ройтерс".
Разработването от страна на Киев на дронове със "среден обсег", които могат да поразяват точно и евтино цели на десетки километри зад фронтовата линия и често се управляват чрез Starlink, промени хода на войната в Украйна.
В рамките на мащабна кампания с удари на среден обсег тази година Украйна атакува снабдителни линии, складове за гориво, обекти на противовъздушната отбрана и командни центрове, нарушавайки руската военна логистика и причинявайки недостиг на гориво в окупирания от Русия Крим.
Сега обаче Русия разработва множество начини да се опита да противодейства на ударите със среден обсег, заявиха четирима украински командири и пилоти на дронове.
Системи за заглушаване
Методите на Русия за защита на горивото и други военни доставки варират от скриване на пратки в цивилни превозни средства до използване на сложни електронни системи за заглушаване, които блокират връзките, използвани за управление на дроновете, обясниха източниците.
Те посочиха, че Русия е разположила системи за заглушаване близо до градове и военни обекти, включително някои, които могат да нарушат работата на системите Starlink, управлявани от компанията SpaceX на Мъск.
Повечето украински мисии с дронове за удари на среден обсег се извършват чрез Starlink, който позволява на пилот да комуникира дистанционно с дрона и досега се смяташе до голяма степен за устойчив на заглушаване.
Серий Бескрестнов - съветник към украинското министерство на отбраната, заяви, че Русия разполага система за заглушаване, наречена "Волна Купол Гарант", която излъчва сигнал, достатъчно силен, за да дестабилизира връзката със Starlink в район с площ около 20 кв. км. Той добави, че досега са били засечени около 10 такива системи.
Самата система обаче се превръща в основна цел за украинските екипи с дронове, които се стремят да премахнат всяко препятствие пред своите полети.
422-ри полк на украинската армия е участвал в операции за поразяване на две от тези системи, включително една, която е била ударена няколко часа след откриването ѝ при съвместна мисия със Службата за сигурност на Украйна (СБУ), заяви Колесник.
"Веднага след като ударихме тази инсталация, нашите дронове със Starlink започнаха да летят без проблеми", посочи командир на екип, който използва позивната "Диригент".
Междувременно Мъск е прекратил достъпа на руските сили до Starlink, за да попречи на Москва да използва системата при своите собствени атаки с дронове.
Военни доставки в цивилни превозни средства
Колесник и други командири на дронове описаха част от тактиките, които Москва използва, за да защити горивото и други доставки.
"Ударихме водоноски и те горяха, защото вътре имаше бензин", обясни той. "Удряли сме камиони за мляко, в които е имало дизелово гориво".
Руските сили вече използват малки конвои от цистерни за гориво, защитени от пикапи с монтирани картечници, движат се по по-малки пътища, за да избегнат наблюдението, и използват цивилни превозни средства за транспортиране на доставки, заявиха украинските командири.
Украинското военно разузнаване съобщи, че руските сили използват малки цивилни автомобили, четириколки и мотоциклети за транспортиране на гориво, боеприпаси и провизии до фронта.
Те използват и замаскирани укрития, изоставени сгради и селскостопански съоръжения, за да прикриват запасите си, както и цивилни бензиностанции за съхранение на гориво за военни нужди, твърди разузнаването.
Роб Лий - старши изследовател в базирания в САЩ Институт за изследване на външната политика, заяви, че украинските удари със среден обсег вероятно са най-важното развитие на бойното поле тази година, но Москва започва да постига известен успех в противодействието им.
"Ако увеличат производството на системите за заглушаване, те биха могли да затруднят провеждането на кампанията с удари на среден обсег", предупреди той.
Въпреки въздействието си, кампанията с удари на среден обсег не е спряла смъртоносните руски атаки срещу Украйна, Русия все още контролира около 1/5 от украинската територия четири години след началото на войната, а не всички украински атаки с дронове успяват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Звучи като укрите да си търсят
Коментиран от #7
15:32 08.07.2026
2 Баце ЕООД
Коментиран от #14
15:32 08.07.2026
3 оня с коня
Коментиран от #36
15:32 08.07.2026
4 име
Коментиран от #38, #52
15:33 08.07.2026
5 Абе
Коментиран от #9
15:33 08.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #50
15:33 08.07.2026
7 Хахахаха
До коментар #1 от "Звучи като укрите да си търсят":Напротив. По закон е незаконно да се ползват цивилен превоз за военни цели, а точно това прави рашата.
15:34 08.07.2026
8 Робот
Коментиран от #22
15:35 08.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Абе":да бе...и да се чудиш как държат фронта още ...и бомбят краставата панда
Коментиран от #24, #35
15:35 08.07.2026
10 На снимката...!
...с бутилка от ,,Кока-кола"...?!
15:35 08.07.2026
11 Баламата
15:36 08.07.2026
12 Дън Бай
Коментиран от #39
15:36 08.07.2026
13 Примати
Коментиран от #18, #19, #25, #27, #49
15:36 08.07.2026
14 ВИКАТ МУ ЦИКЛИЧНОСТ
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Пенявет се, пенявет се, и като излезе новината за поредния град, загубил стратегическо значение, се почва: Ма, то не е вярно, още се държим в Авдеевка, е ся обръщаме играта с поредния геймчейнджър, Путин до няколко часа го свалят, после си посяга на живота! И така лъжи и лакърдии до следващия град. А той се казва Лиман.
15:37 08.07.2026
15 Дони
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ПАРАНОИЧНА ШИЗОФРЕНИЯ с ЕЛЕМЕНТИ на контузио церебрио с ретроградна АМНЕЗИЯ
15:37 08.07.2026
16 Смър на мовоезичните
15:37 08.07.2026
17 Баце
Пропаганда за аборигени, ама дайте и по шепа мениста на НПОпланктона да е радосте.
Коментиран от #29
15:38 08.07.2026
18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #13 от "Примати":Кeлeш, днес кой ден се пада от 40 дневния срок на зельо за спечелване на войната!? Благодаря за пояснението.
Коментиран от #21
15:38 08.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пешо
15:40 08.07.2026
21 Как бе
До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Зелю не спечели ли? Не пи ли вече кафе в Крим😂🤣😂🤣....на сън
15:41 08.07.2026
22 Баце
До коментар #8 от "Робот":Вдичко ОК, но Зеления в психиатрия иначе нека си ползва салфетки, то в голяма част от европа това си е нормално.
15:41 08.07.2026
23 Zaxaрова
Коментиран от #32
15:42 08.07.2026
24 Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А уж щяха да победят натото за три дни , както беше казал ...Кой го е казвал ? Казвал ли го е някой ?
Коментиран от #34
15:42 08.07.2026
25 Наистина!
До коментар #13 от "Примати":Е това се казва мисъл на...Примат👍!
15:42 08.07.2026
26 Вк.Фигаро
15:43 08.07.2026
27 Брендо
До коментар #13 от "Примати":Яла си при мене, че стана за резил с тия нови еФтини неща.
15:44 08.07.2026
28 Спасението
15:44 08.07.2026
29 Обаче за финал си вързват гащите :
До коментар #17 от "Баце":,,Информацията за ударите и последствията от тях не е независимо потвърдена."
🤣🤣🤣😆😆😆
15:45 08.07.2026
30 Дон Корлеоне
15:45 08.07.2026
31 Факт
Коментиран от #42
15:45 08.07.2026
32 А водка
До коментар #23 от "Zaxaрова":где ?
15:45 08.07.2026
33 хех
15:46 08.07.2026
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #24 от "Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта":аз за Лисабон за неделю съм чувал и за Посейдони над Англия...за Константиновка..взеха ли я?
15:46 08.07.2026
35 Баце ЕООД
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Братле, държат се за топките в бункера от страх.
Утре как ще ревете 😂😂😂 от днес ти се смея
Коментиран от #46
15:47 08.07.2026
36 Румен Решетников
До коментар #3 от "оня с коня":Защото забрави за бойните гъски и комари на украинците.
15:48 08.07.2026
37 Гориил
15:48 08.07.2026
38 Румен Решетников
До коментар #4 от "име":Как пък не се намери един български русофил да замине да превзема Киев...
Коментиран от #40
15:50 08.07.2026
39 Копейкин Костя
До коментар #12 от "Дън Бай":Ами напиши как Матушката ти е създала ново безаналогово оръжие и нашите петолъчници ще го лапнат като топъл хляб!
Коментиран от #44
15:53 08.07.2026
40 Зiiленски 🇺🇦 - Началник хунта
До коментар #38 от "Румен Решетников":Оня в Кремъл не е на зор . Ама теб те чакам !
15:53 08.07.2026
41 Песков
15:54 08.07.2026
42 Румен Решетников
До коментар #31 от "Факт":Ми то в нета е пълно с ударени украински складове ,скрити на последните етажи на панелките в Киев...
15:55 08.07.2026
43 ЗАЩО ЩОМ МЪСК РАБОТИ ПРОТИВ
15:56 08.07.2026
44 Радиолюбител
До коментар #39 от "Копейкин Костя":Да заглушиш старлинк с чип от пералня си е съвсем безаналогово . Някой да пусне схемата !
15:56 08.07.2026
45 Оня
15:56 08.07.2026
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #35 от "Баце ЕООД":само ,,Миротворец,, те оправя теб и подобните ти..ще се разревеш като оная ,,журналистка,,..
15:59 08.07.2026
47 бай Бай
15:59 08.07.2026
48 Дон Корлеоне
16:00 08.07.2026
49 Омбре
До коментар #13 от "Примати":Хахаха,вярваш ли си в това което си написал. Укрите губят територия и хора поголовно,ама ти им честитш победата. Предполагам има обяснение за това.
16:00 08.07.2026
50 Баце ЕООД
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе питка, кога си писал нещо вярно.. Пореднатата ти нещастна историйка
16:01 08.07.2026
51 Мислещ
16:01 08.07.2026
52 Кравария убер алес
До коментар #4 от "име":Колкото някое розово пони ще отиде да се снима в Константиновка. Нали го владеели укрите. Пропагандата става все по нагла. На черното се казва откровено бяло. А за най-черното се мълчи. Тролската ферма на ПП Де Били върви на пълен автопилот като грамофонна плоча, в повечето новинарски сайтове.... Някой розов де бил ,смята ,че хората са прости.
16:02 08.07.2026