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Решени да се бият докрай: жените на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Решени да се бият докрай: жените на фронта в Украйна

8 Юли, 2026 23:41 937 31

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • донбас-
  • крим-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Особено високотехнологичната война с дронове предлага задачи, при които физическата сила играе по-малка роля в сравнение с техническите познания, прецизността и концентрацията

Решени да се бият докрай: жените на фронта в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Все повече жени се сражават в украинската армия, а на фронта вече дори е създаден женски отряд за управление на дронове. АРД ни среща с Даря, Олександра и други украинки в армията:

Олександра е следвала изкуство в Швейцария, Даря е работила в маркетинга, Хвиля е била графичен дизайнер, а Таня е мечтаела за кариера в телевизията. Днес четирите жени управляват дронове, които атакуват логистиката и военното командване на Русия, пише АРД в репортаж от фронта.

Все повече украински жени доброволно се записват в армията - вече дори е създаден женски отряд за управление на дронове, които поставят логистиката на Русия под засилен натиск.

За да се прекъснат руските вериги за доставка

Жените са част от първата изцяло женска единица за управление на дронове в Националната гвардия на Украйна. Те нанасят удари по руски превозни средства, пътища за снабдяване и командни пунктове на разстояние до 300 километра. Целта е с тези атаки да се затрудни руското снабдяване и да се увеличи натискът срещу руските войски.

Жените сглобяват дронове, проверяват електрониката, монтират катапулта, тестват радиовръзката - те тренират прецизността си, като се стремят бързо да насочат дроновете към поставената цел. Бързината е от голямо значение - колкото по-малко време отнема сглобяването на оборудването в открита местност, толкова по-малък е рискът да бъдат забелязани и атакувани от руски пилоти на дронове, обяснява кореспондентката на АРД Сузане Петерсон.

Война на технологиите

Но не само бързината по време на операция е важна. Войната се е превърнала в безмилостна битка на технологиите. Радиочестотите и обхватът се променят постоянно. Технологиите за смущения на сигналите стават все по-мощни. Софтуерът трябва да се адаптира, антените - да се променят, а маршрутите на полетите - да се препланират. "Това, което днес работи, утре може вече да е безполезно", обяснява командирката Даря.

За всяка мисия работят съвместно разузнавачи, инженери и няколко екипа за управление на дронове. Общият успех зависи от работата на десетки хора.

Все повече жени в армията

Бойната служба и животът на фронта дълго бяха смятани за мъжка задача в Украйна. Едва от 2018 г. насам жените имат изобщо правото да участват в бойни мисии на въоръжените сили. Олександра и останалите в отряда добре познават стария предразсъдък, че жените нямат място в армията, защото им се е случвало да го чуват лично. Но времената се промениха. Напоследък все по-често получават одобрение и признание. "По време на сражение не е важен полът, а дали човек може да разчита на другия. Просто трябва да си сигурен, че няма да те изоставят под обстрел", казва Олександра.

Повече от четири години след началото на руската агресия Украйна все повече се сблъсква с кадрови проблеми. Вече много малко мъже се записват за военна служба. А много от тях се сражават с години. В същото време обаче броят на жените военнослужещи расте. Според украински данни в момента във въоръжените сили служат над 75 000 жени - близо двойно повече, отколкото през 2022 г.

Те искат да помогнат, за да свърши войната по-скоро

Особено високотехнологичната война с дронове предлага задачи, при които физическата сила играе по-малка роля в сравнение с техническите познания, прецизността и концентрацията. "В началото бях снайперистка", казва командирката Даря. Но тежкото оръжие ѝ създавало затруднения. Затова започнала да работи с дронове и смята, че това е областта, в която може да се сражава най-ефективно. Тя доброволно се е обвързала с армията и смята да остане в редиците ѝ до самия край на войната: "Искам да се сражавам, докато не стане възможно да се върна обратно в родния ми град Нова Каховка, който сега е под руска окупация, и докато не мога да посетя гроба на баба ми там", казва тя пред АРД.

Жените засега избягват да си правят планове за периода след края на войната. Обикновеният живот и предишните им приятели са останали в миналото. А сегашният минава изцяло под знака на чертаенето на маршрути за дронове и заповеди за атака. Но и под знака на надеждата, че всеки техен дрон може поне малко до доближи войната до нейния край, обобщава АРД.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 SS дивизия Зельо юргент

    29 2 Отговор
    Свършиха 60 годишните мъже, свършват и жените, следва непълнолетните.

    Коментиран от #19

    23:43 08.07.2026

  • 2 Недойче Невеле

    29 1 Отговор
    Страшни глупости.....

    23:43 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всяка жена се бие смело

    21 3 Отговор
    само до първа кръв. После вече и става хубаво.

    23:44 08.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Сигурни сме ,затова де се обърнеш украинки в германистан тамън ще им се пооправи прираста на джендърите ,

    23:45 08.07.2026

  • 6 Овчар

    23 2 Отговор
    После е ред на пенсионерите и накрая ще прати и децата...ега ти наркомана зелен..!

    23:48 08.07.2026

  • 7 Тики

    20 1 Отговор
    Зеле ще жертва и децата после за своето оцеляване и славата на Британия.

    23:48 08.07.2026

  • 8 Хайдее...

    17 1 Отговор
    Вече и от незнайни бащи няма да има украински родилки.

    Юдео-ционистът наркоЗеленски окончателно съсипва Украйна.

    С помощта на евроатлантическите верващи от последния ден...

    23:49 08.07.2026

  • 9 Така трябва

    12 1 Отговор
    До последния украинец

    23:50 08.07.2026

  • 10 Мда

    14 1 Отговор
    Лакардии. Както винаги...

    23:50 08.07.2026

  • 11 Докато

    13 1 Отговор
    анлетата не унищожат цялото укронаселение няма да се спрат.

    23:51 08.07.2026

  • 12 Стьопа руснака

    2 9 Отговор
    Силни сме само на прайда като веем розовите прашки,и на Петрохан с братушките русофили,иначе ядем шамари нон стоп

    23:53 08.07.2026

  • 13 Да бе

    17 1 Отговор
    Женски отряд за управление на дронове? Укр дроновете ги управляват държавите от нато. Има ли украински сателити? Лелей...

    23:53 08.07.2026

  • 14 ханс

    14 1 Отговор
    Тъпотии, както винаги ог зелето! А немците готови ли са?

    23:55 08.07.2026

  • 15 Сандо

    14 0 Отговор
    А няма ли някой от тия пропаднали евроатлантически журналисти-пропагандисти да се сети,че жените трябва деца да раждат и отглеждат,че те живот дават,а не отнемат,и в края на краищата коато една държава или народ остава без жени то тя загива?И няма ли в сайтовете някой отговорен за бъдещето редактор да разбере,че това което публикува е призив за самоунищожение?Или вече дотам са закърнели човещината и морала в западняците,че изчезването на цял един народ е някаква дреболия?

    23:55 08.07.2026

  • 16 УКРАИНЕ победа

    2 12 Отговор
    СЛАВА НА насхите украински сестри... СЛАВА,, СЛАВА, СЛАВА поклон

    23:56 08.07.2026

  • 17 Биячки

    7 2 Отговор
    Освен да се борят с краставиците рано сутрин други бойни задачи не им предричам

    23:58 08.07.2026

  • 18 Доктор

    11 0 Отговор
    Работническо дело, ряпа да яде пред ДВ. Жалки сте.

    00:04 09.07.2026

  • 19 Робот

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "SS дивизия Зельо юргент":

    Като ги надрусат с метамфетамин могат да не спят и да не се хранят цяла седмица и не се страхуват от смърта....! Даже чуват как им расте косата...! Луда работа..

    00:07 09.07.2026

  • 20 Летец Пешеходец

    2 8 Отговор
    По-голямата част от тях са доброволки, като Тетяна Черновол, която се включи още в началото на войната и пое командването на противотанков разчет, като до момента е унищожила над 10 танка и бронирани машини на руските агресори. Интересно, нашите изнежени русофилски палячовци, дали въобще осъзнават какво е да си на фронта и да се сражаваш с враговете на родината си. Едва ли. Тези страхливи русофилски плъхове не посмяха дори да излязат да "спасят" любимият им МОЧА.

    Коментиран от #22

    00:08 09.07.2026

  • 21 Мислител

    6 1 Отговор
    ДВ фантазьорите на века …

    00:10 09.07.2026

  • 22 Буда

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Летец Пешеходец":

    И триорешника е счупила …

    Коментиран от #25

    00:11 09.07.2026

  • 23 бай Даньо

    3 2 Отговор
    Путин знае историята на 0крайна , но не разбира че сьзнанието на населението се е сменило и няма врьщане назад. жените готови да умрат? в 0крайна се е случила македонизацията ( не без помощата на знаем кои ) и няма врьщане докато не измре последния 0краинец. В тоя смисьл войната от руска страна се води грешно сякаш е срещу братя , а те братята отсрешат са готори да умрат до крак, но да не дадат на Донбас правото да учи руски език ... Путин трябва да дезинфектира след oкрайнизацията , не вярвам да се усетят рашките. А войната се води така защото руската олигархия иска да не разсьрди запад а на кьдето все ги дьрпа кьдето им са децата , просто Березовците искат да седната на масата с Мьсковете и Безосите и да си папкат . Когато ако обикновените руснаци се усетят идва за Путин сьдбата на Романови ...

    Коментиран от #24

    00:20 09.07.2026

  • 24 истината

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "бай Даньо":

    Украинците винаги са искали независимост и нямат нищо общо с македонските измислици създадени от СССР и Сърбия.

    00:25 09.07.2026

  • 25 Татяна

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Буда":

    И три орешника ти счупих ,нямаш насищане

    00:30 09.07.2026

  • 26 Брей

    2 0 Отговор
    Укр жените решени да се бият "докрай"? А според дайнов от Миндя - украйна спечели? А де?

    Коментиран от #28

    00:33 09.07.2026

  • 27 Иван

    0 0 Отговор
    До последното сатанинско същество Линдзи Греъм.

    00:57 09.07.2026

  • 28 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Брей":

    Други мечтаели да станат собственички на бутици.

    00:58 09.07.2026

  • 29 Иван

    0 0 Отговор
    Други мечтаели да поставят самоделни взривни устройства.

    00:59 09.07.2026

  • 30 Иван

    0 0 Отговор
    Мария Захарова също може да се облече в розово елече и къса бяла пола, след това да натисне бутоните и да изтреби 500 милиона натовци в САЩ и Западна Европа.

    01:04 09.07.2026

  • 31 Ракета Пейтриът 📡

    0 0 Отговор
    Срещу кого, бе? Та вие сте един и същ народ.

    01:10 09.07.2026

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