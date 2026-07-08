Криза! Русия забрани износа на дизелово гориво, за да увеличи доставките за вътрешния пазар

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар“, каза Новак.

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Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите.

Украински дронове нанесоха удар по петролна помпена станция в руската република Башкортостан, на повече от 1500 километра от границата между двете страни, обяви днес Службата за сигурност на Украйна, цитирана от Ройтерс.

Съоръжението, с годишен капацитет от 2 милиона тона петролни продукти, е ключова част от транспортната система Транснефт-Урал, се отбелязва в публикацията в приложението Teлеграм.

Силите за специални операции (ССО) на въоръжените сили на Украйна нанесоха удари по два нефтопреработвателни завода в Нижнекамск (Република Татарстан, Руска федерация), съобщи Укринформ, позовавайки се на съобщение на командването на Силите за специални операции във Фейсбук.

Според съобщението, в нощта срещу сряда подразделения на ССО нанесоха удари по нефтопреработвателния комплекс "TAНЕКО" и нефтопреработвателния завод "ТАИФ-НК". Няколко дрона на ССО успешно достигнали целите си.

"ТАНЕКО" е един от най-големите и най-модерни нефтопреработвателни заводи в Руската федерация. Обработката в завода достига до 99%. Това означава, че за всеки метричен тон суров нефт заводът произвежда повече бензин, дизел и реактивно гориво, отколкото много по-стари нефтопреработвателни заводи.

"ТАИФ-НК" е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Нижнекамск. Капацитетът му е до 8,5 милиона метрични тона суров нефт годишно. Той включва един от най-модерните комплекси в Русия за преработка на тежки нефтени остатъци, посочва Укринформ.

Агенцията освен това посочва, че украински дронове са поразили през нощта девет танкера от руския т. нар. "сенчест флот".

Освен това се съобщава за пожар на Керченския полуостров в Крим, обхванал голяма електроразпределителна подстанция. Според Укринформ информацията за това идва от мониторинговата група "Crimean Wind", която се позовава на сателитни снимки.

Отбелязва се, че Керч е без електроенергия.

Съобщава се също, че през нощта са били чути експлозии в Керч, в района на Бахчисарай, в околностите на топлоелектрическата централа в Балаклава и в Южния залив на Севастопол.