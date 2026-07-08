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Криза! Русия забрани износа на дизелово гориво, за да увеличи доставките за вътрешния пазар
  Тема: Украйна

Криза! Русия забрани износа на дизелово гориво, за да увеличи доставките за вътрешния пазар

8 Юли, 2026 23:11 484 29

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  • украйна-
  • бензин-
  • дизел-
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  • роснефт-
  • александър новак

Вицепремиер Александър Новак отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите

Криза! Русия забрани износа на дизелово гориво, за да увеличи доставките за вътрешния пазар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар“, каза Новак.

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Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите.

Украински дронове нанесоха удар по петролна помпена станция в руската република Башкортостан, на повече от 1500 километра от границата между двете страни, обяви днес Службата за сигурност на Украйна, цитирана от Ройтерс.

Съоръжението, с годишен капацитет от 2 милиона тона петролни продукти, е ключова част от транспортната система Транснефт-Урал, се отбелязва в публикацията в приложението Teлеграм.

Силите за специални операции (ССО) на въоръжените сили на Украйна нанесоха удари по два нефтопреработвателни завода в Нижнекамск (Република Татарстан, Руска федерация), съобщи Укринформ, позовавайки се на съобщение на командването на Силите за специални операции във Фейсбук.

Според съобщението, в нощта срещу сряда подразделения на ССО нанесоха удари по нефтопреработвателния комплекс "TAНЕКО" и нефтопреработвателния завод "ТАИФ-НК". Няколко дрона на ССО успешно достигнали целите си.

"ТАНЕКО" е един от най-големите и най-модерни нефтопреработвателни заводи в Руската федерация. Обработката в завода достига до 99%. Това означава, че за всеки метричен тон суров нефт заводът произвежда повече бензин, дизел и реактивно гориво, отколкото много по-стари нефтопреработвателни заводи.

"ТАИФ-НК" е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Нижнекамск. Капацитетът му е до 8,5 милиона метрични тона суров нефт годишно. Той включва един от най-модерните комплекси в Русия за преработка на тежки нефтени остатъци, посочва Укринформ.

Агенцията освен това посочва, че украински дронове са поразили през нощта девет танкера от руския т. нар. "сенчест флот".

Освен това се съобщава за пожар на Керченския полуостров в Крим, обхванал голяма електроразпределителна подстанция. Според Укринформ информацията за това идва от мониторинговата група "Crimean Wind", която се позовава на сателитни снимки.

Отбелязва се, че Керч е без електроенергия.

Съобщава се също, че през нощта са били чути експлозии в Керч, в района на Бахчисарай, в околностите на топлоелектрическата централа в Балаклава и в Южния залив на Севастопол.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Той и Летеца обеща да намали цените на вътрешния пазар,ама бързо му мина.

    23:15 08.07.2026

  • 2 Шопо

    15 5 Отговор
    С Русия е свършено, свърши бензина, свършиха бомбите, свършиха и войниците, останаха само едни ядрени бойни глави като и те свършат ще свърши и войната.

    23:17 08.07.2026

  • 3 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Пушачите в Киев вече не си купуват кибрит защото могат да си запалят цигара от всякъде където се обърнат.

    23:17 08.07.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    10 6 Отговор
    Началото на Края! Карикатурната Фашистка Руска Псевдо Империя, ще последва съдбата на СССР. Само че, още по-кърваво и брутално. Зимата в Русия ще е АД!

    23:18 08.07.2026

  • 5 Сатана Z

    6 2 Отговор
    В Керч няма ток ,а в Созопол туристи.,при ток колкото искаш.

    23:18 08.07.2026

  • 6 В Киев за три дни

    5 4 Отговор
    Още чакам концерта на Газманов!

    23:19 08.07.2026

  • 7 Пиночет

    8 4 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    23:20 08.07.2026

  • 8 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Днес заредих бензин за 1.66€ литъра и останах с чувството сякаш някой беше атакувал Лукойл Нефтохим

    23:20 08.07.2026

  • 9 Киев за два дня

    3 3 Отговор
    Пхахти пропадналата държава.

    23:21 08.07.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    4 5 Отговор
    Нищо няма да помогне на у-райха! Русия си няма нищо но напредва по целият фронт!

    23:22 08.07.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    5 3 Отговор
    С две думи, палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък!

    23:23 08.07.2026

  • 12 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    2 3 Отговор
    😂😂😂🤪🤪🤪🤪

    23:23 08.07.2026

  • 13 Путлето го свариха като

    7 3 Отговор
    Жаба на бавен огън.

    Коментиран от #18

    23:25 08.07.2026

  • 14 Из падмасковие

    5 2 Отговор
    Всеки път като фалираме идва сащ или Великобритания и ни спасяват от гладомора,пък на хартия уж сме врагове,има завера,русия е англосакса колония ,всички руски ресурси се добиват през западни технологии,като турбините Сименс,без тях газ йок

    Коментиран от #28

    23:27 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нинджаго

    2 1 Отговор
    Да изнасят евтини kу.рви.

    Коментиран от #26

    23:29 08.07.2026

  • 17 Мда

    2 2 Отговор
    Добре де, сега е дизела. Като за липсата на яйца, масло и пр. преди година - две.

    23:29 08.07.2026

  • 18 Летец Пешеходец

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Путлето го свариха като":

    За СССР бяха необходими 10 години война в Афганистан и играта свърши. За Русия ще стигнат само 5 години война в Украйна. Дори Китай и Северна Корея, се отдръпнаха от Кремъл в последно време. Това е ясен знак, накъде отиват нещата.

    23:30 08.07.2026

  • 19 Абе

    3 2 Отговор
    Кво стна с Констнтинпвка? Контранаступ кога?

    23:31 08.07.2026

  • 20 ФАКТ

    3 3 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    23:31 08.07.2026

  • 21 Истината

    1 0 Отговор
    Пък един от плачи дол толбухинско каза че не било тъй

    23:32 08.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 София

    2 2 Отговор
    Са проверявам на коя дата празнуват в Русия нова година да не би да е тези дни

    23:32 08.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 1234

    1 2 Отговор
    Днес трима руснака са арестувани на южното черноморие за грабежи ,чрез заглушител елиминират алармените инсталации и грабят,кой допуска руските варвари ,защо имат право на бежанец след като няма война а има сво

    23:36 08.07.2026

  • 26 Глобуса на Украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нинджаго":

    Украинците да продават децата си за сиекс. Ще се изненадаш какви пърчове има.

    23:38 08.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Глобуса на Украйна

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Из падмасковие":

    Децата на Украйна да бъдат продавани за сиекс, за да можеме да ги героизираме и да закачим черепите им на Прайда.

    23:42 08.07.2026

  • 29 венсеремос

    1 0 Отговор
    Плужеците от Литва,Латвия, Естония, пияниците от Финландия, черна Франция, Фашистка Бандеровска ОКРАИНА и наркомана Зеленски/Зелената еуглена и най.паче изостаналата колония СОЩ/овчарските щати/,не могат на кутрето на Русия да стъпят.Нищо не е загубила Русия.Фашистите от Фашистка Окраина загубиха цяла ОКРАИНА и 20 милиона убити фашисти окраинци.Нашите предатели от Герб, СДС, ППДБ, ДъПъСъ-Пуевски и любовницата му Десислава Атанасова опозориха България! Добре ,че е ПБ и Румен Радев да изринат Авгиевите обори.За Путин и за Русия! За България и за Румен Радев!Казах!!!

    23:42 08.07.2026

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