Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Всички виждат това! Дори Путин разбира, че в момента му липсва военно предимство
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Всички виждат това! Дори Путин разбира, че в момента му липсва военно предимство

10 Юли, 2026 12:33 1 140 74

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • крим

Зеленски заяви, че през следващите дни Украйна ще получи пакет ракети PAC-3 за системата за противовъздушна отбрана Patriot от Съединените щати

Володимир Зеленски: Всички виждат това! Дори Путин разбира, че в момента му липсва военно предимство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руският президент Владимир Путин разбира, че в момента му липсва предимство, заяви украинският му колега Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.

Той направи коментара пред репортери, отговаряйки на въпрос дали срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп е променила визията му за перспективите за постигане на справедлив мир в близко бъдеще.

"Нашите екипи разбират, че наистина имаме прозорец на възможностите сега. Украйна стана по-силна както на бойното поле, така и във въздуха. И всички виждат съответните резултати. Разбира се, на първо място, благодарение на нашите военни, аз съм им много благодарен. Те ми дават възможност да засиля позицията си, затова казах, че има прозорец на възможностите", отбеляза държавният глава.

"Има балистични данни, има наистина абсолютно трагични и ужасяващи удари срещу цивилното население на страната ни, но това е единственото предимство, което му е останало. Няма нищо друго. Всички виждат това", подчерта Зеленски.

Той отбеляза още: "Разговаряхме с президента Тръмп. По време на срещата на върха се срещнах с много различни лидери, дори с лидери на държави, с които не се бях срещал преди. Всички отбелязаха едно нещо: Украйна стана по-силна."

На въпроса дали чувства, че Украйна отново е в центъра на вниманието му, той благодари на Турция, Съединените щати и всички останали партньори за поканата му на срещата на върха на НАТО.

"Той беше мил и много продуктивен. Срещата ни с президента Тръмп също беше продуктивна. Благодаря ви за положителното решение относно лиценза за производство на "Пейтриът". Обсъдихме това подробно с президента и неговата делегация", каза Зеленски.

Той добави, че Тръмп многократно е подчертавал, че само две или три държави в света в момента могат да произвеждат "Пейтриъти", тъй като останалите не са технологично готови.

"Украйна беше призната от Америка като страна, готова да направи това. И сега, след нашето споразумение с президента, е от съществено значение нашите екипи, нашите дипломати, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната да координират всички останали технически детайли. Колкото по-скоро постигнем споразумение, толкова по-скоро ще можем да произведем "Пейтриъти", отбеляза президентът.

Зеленски заяви, че през следващите дни Украйна ще получи пакет ракети PAC-3 за системата за противовъздушна отбрана Patriot от Съединените щати.

Според него сега е изключително важно нашите технически екипи, всички наши представители от различни министерства и служители на изпълнителната власт да започнат работа по този въпрос без забавяне, за да може бързо да се получи лицензи и да започне производство в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен е световният лидер

    20 51 Отговор
    Путин е разгромен, раша гори ,без горива и основни храни

    Коментиран от #26

    12:35 10.07.2026

  • 2 пешо

    50 15 Отговор
    абе нарко смляха ви от бой смения тая дрога

    12:35 10.07.2026

  • 3 Лошо

    17 45 Отговор
    Путин и обезумял, като едно време Сталин и хвърга милиони в месомелачката.

    Коментиран от #11

    12:35 10.07.2026

  • 4 брендо

    50 15 Отговор
    бЕлото не прощава

    Коментиран от #19

    12:35 10.07.2026

  • 5 Нови прекрасни новини за путя

    14 37 Отговор
    Човекът зад "Фламинго": През есента тестваме балистична ракета срещу Русия, Москва ще е първата цел (ВИДЕО)
    09 юли 2026
    Изпитанията на първата украинска балистична ракета срещу цели на руска територия ще започнат още през есента на 2026 г. Тази прогноза направи в интервю за местното издание LIGA Денис Щилиерман, съосновател и главен конструктор на украинската отбранителна компания Fire Point - фирмата производител на ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/FP-2. Появата на балистична ракета местно производство би могла значително да разшири възможностите на украинските въоръжени сили по отношение на удари в цяла Русия. Като ракетата може да носи и ядрен заряд.

    12:36 10.07.2026

  • 6 Чуденка

    37 11 Отговор
    Ще победите в една война: информационната!

    12:37 10.07.2026

  • 7 Сатана Z

    12 46 Отговор
    Видеото не се препоръчва за индивиди със слаби сърца, лабилна психика и недъгава физика каквито са останалите все още живи родни съдрaни копейки. Браво на Българските герои в Украйна в състава на ВСУ. С дронове горят живи стотици рашистки клети агресори а които са все още живи горящи са доубивани от Българските герои-
    Вижте как българско дрон поделение пържи руските окупатори в Украйна (видео)

    Медията на украинските българи "Бесарабски фронт" публикува видео как работи българското дрон формирование "Болгаричи" срещу руските окупатори.
    "Болгаричи“ са  на фронтовата линия в Южна Украйна в състава на 11-та бригада „Михайло Грушевски“ на Националната гвардия на Украйна.

    Майсторската работа на българите срещу московската напаст се вижда на видеото.

    Коментиран от #10, #18

    12:38 10.07.2026

  • 8 ХиХи

    37 11 Отговор
    Липсва и Константиновка а? Селфи зелю там кога? Като у Покровск на 15 км?

    12:39 10.07.2026

  • 9 Поттникът

    24 8 Отговор
    Не е колега на никого, освен на носа си.

    12:39 10.07.2026

  • 10 Информация за Бг.поделението

    11 30 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    В състава на Националната гвардия на Украйна действа специално подразделение – „Болгаричи“. То е създадено по инициатива на човек от Николаевска област, където живее компактна българска общност, и е символ на тяхната преданост към родината и доказателство за силата на единството между различните етноси в борбата за свобода и независимост, съобщава Бесарабски фронт.

    Операторите на безпилотни авиационни комплекси от „Болгаричи“ ежедневно изпълняват бойни задачи в южна Украйна, осигурявайки ценна разузнавателна информация и подкрепяйки действията на украинските сили. Подразделението е част от 11-та бригада „Михаил Грушевски“ на Националната гвардия на Украйна

    Коментиран от #35

    12:40 10.07.2026

  • 11 пешо

    37 11 Отговор

    До коментар #3 от "Лошо":

    в Украйна по улиците ги събират с бой и на фронта

    Коментиран от #21

    12:40 10.07.2026

  • 12 ха ха ха ....

    34 6 Отговор
    ...че от какво се оплаквате тогава .. в най скоро време ще превземете Москва ...
    ..

    12:41 10.07.2026

  • 13 Многоходовото

    10 31 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:41 10.07.2026

  • 14 000

    7 11 Отговор
    Победата на нато е близко - дж 10 - 20 години.

    12:42 10.07.2026

  • 15 Мдаа

    12 25 Отговор
    Ватенките нямат дизел за комбайните.Ще ядат шишарки.

    Коментиран от #25

    12:42 10.07.2026

  • 16 Ааа

    10 19 Отговор
    Не всички. Родните копейки не го виждат. Те вярват, че Русия всеки ден напредва на фронта. Нищо, че ако ги накараш да сметнат къде щеше да е фронтът ако руснаците напредваха дори само със 100м. на ден, пак гледат тъпо и се кълнат в руския напредък.

    12:42 10.07.2026

  • 17 Някой

    29 10 Отговор
    Накрая Зеленски ще го разпънат самите украинци! Сега там обръщат коли на тези за мобилизация на военни.

    12:42 10.07.2026

  • 18 пешо

    24 10 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    вижда се и в украйна как ги събират за фронта

    12:42 10.07.2026

  • 19 хаха 🤣

    9 14 Отговор

    До коментар #4 от "брендо":

    вярно е🤣виж как на Медведев и Маша им се изпържиха мозъците от некачествена партида🤣

    12:43 10.07.2026

  • 20 сблъсъци в Лвов

    25 7 Отговор
    Наборниците бият служителите на ТЦК

    Коментиран от #27

    12:43 10.07.2026

  • 21 Мдаа

    9 15 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    А руснацте с кеф направо скачат в черните чували.Мдааа.

    12:44 10.07.2026

  • 22 Нямат край

    9 16 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:44 10.07.2026

  • 23 Продължава да залъгва

    19 7 Отговор
    но кой му вярва. По неговите хвалебствия щеше да си я върнал Крим.

    12:45 10.07.2026

  • 24 АБВ

    27 6 Отговор
    "Руският президент Владимир Путин разбира, че в момента му липсва предимство, заяви украинският му колега Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН."

    Само първото изречение отказва всеки по-интелигечовек да продължи четенето. Но от българските писачи толкова. Заработват си хлебеца горките. Не по най-почтения начин, но по-добре от просия.

    Коментиран от #31

    12:46 10.07.2026

  • 25 Така е.

    10 12 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа":

    В Думата скочиха на Кремъл: Нина Останина, председател на Комисията за защита на семейството към Държавната дума, обвини без заобикалки руското правителство, че прикрива истинския мащаб на кризата с горивата в Русия, а вицепремиерите и министрите мълчат. Тя специално обърна внимание, че кризата удари Русия точно преди жътвата.

    "Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт"

    12:47 10.07.2026

  • 26 ФАКТ

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Точен е световният лидер":

    Сорос мъ забрани на Хаяско да ескалира войната и то напълни мощно памперса.

    12:47 10.07.2026

  • 27 Хех

    9 17 Отговор

    До коментар #20 от "сблъсъци в Лвов":

    Ватите се избиват като кучета на опашките за бензин, ти за някаква блъсканица и крясканица си се хванал, като удавник за сламка.

    Коментиран от #32, #60

    12:47 10.07.2026

  • 28 Тити на Кака

    19 1 Отговор
    Зеленски вече говори от името на Путин?
    Забавно😂

    12:47 10.07.2026

  • 29 Баце ЕООД

    18 5 Отговор
    Предимство имат само л
    По мазетата.. Балтийските страни готвят закони за депортация на украинци от страните си, щото "успехите" на бойното поле са точно толкова големи

    12:48 10.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе ти що повтаряш написаното?

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "АБВ":

    Бавноразвиващ ли си?

    Коментиран от #39

    12:52 10.07.2026

  • 32 ха ха ха ....

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хех":

    Тия опорки от ПосолствоТо ли ви ги разправят-

    12:53 10.07.2026

  • 33 Анонимен

    10 3 Отговор
    Всичко това е,за да накарат Русия да се съгласи на условията на запада, което се съмнявам да стане. Русия сега започва да воюва. Досега беше само операция.

    Коментиран от #49

    12:53 10.07.2026

  • 34 Боа

    11 2 Отговор
    Ако на Путин му липсва военно предимство,защо Зеленски моли за премирието?Къв ти проблем,наркоман?

    12:53 10.07.2026

  • 35 Цеко,Лесичери

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Информация за Бг.поделението":

    Нашите братя много руска смрадт са пратили на оня свят.

    12:54 10.07.2026

  • 36 Мишел

    5 10 Отговор
    На фона на кадри от горящ свален руски Су-35: Горят пристанището в Таганрог, руски завод за радари и Илската рафинерия. Над 400 далекобойни украински дрона са били изстреляни срещу цели на територията на Руската федерация на 10 юли. Гори Азовски оптико-механичен завод (АОМЗ), който се намира в град Азов, също Ростовска област. Заводът е специализиран в производството на оптико-електронни, радарни и високоточни системи и е част от руската военна промишленост. Отделно има данни за атакувана петролна база, също в град Азов.

    Коментиран от #64

    12:55 10.07.2026

  • 37 укри и западняци

    11 3 Отговор
    колективно ядат дървото .
    Западняците нямат 5€ да извадят от джоба си и теглят заеми за да финансират войната в украйна .
    Сега и такси от ,3€ за стоки от Китай ...
    Фалит ги чака всичките .

    12:55 10.07.2026

  • 38 Факти

    5 9 Отговор
    Путин е късметлия, че Украйна получава само дефанзивно оръжие. С една вързана ръка удържа уж втората армия в света. Борбеността и изобретателността на украинците са просто изумителни. Оказа се, че те са били двигателят на СССР.

    Коментиран от #43

    12:56 10.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 потника сгъна цирка

    9 3 Отговор
    Как спи тоя човек като знае че по негова вина са загинали 2 500 000 украинци ?
    И 4 000 000 инвалида !!
    Ама кво му пука , тоя не е украинец , еврей е а него само парите го вълнуват .

    12:57 10.07.2026

  • 41 клоунада

    8 4 Отговор
    Потника пратил войски в Лвов !!
    Изловили са куцо и сакато по улиците и са ги строили в редици .

    Има ново видео на споменатата разследвана "група хора" строени като за разтрел, извиняващи се и ДЪЛБОКО съжаляващи са стореното докато всички викат "СЛАВА ТЦК"

    12:59 10.07.2026

  • 42 Православен

    7 10 Отговор
    Братята Украинци спряха Монголо- Ислямската фашистка Орда на у йло!
    Слава УКРАИНЕ

    Коментиран от #48

    12:59 10.07.2026

  • 43 АБВ

    7 6 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    "Путин е късметлия, че Украйна получава само дефанзивно оръжие. С една вързана ръка удържа уж втората армия в света. Борбеността и изобретателността на украинците са просто изумителни. Оказа се, че те са били двигателят на СССР."

    Ти на какво си ? Кое е дефанзивно оръжие ? Ти в армия служил ли си ?Танковете, самолетите, ракетите ... кое, бе ?
    Аре !

    Коментиран от #47, #52

    13:00 10.07.2026

  • 44 оле , оле

    7 4 Отговор
    Проблемът ви е, че от 2014г каквото пише по руските медии, винаги се потвърждава след това. Докато почти всичко, корто пишат от украйна и станали псевдоукраински медии, обикновено е лъжи. говорим за спорните ситуации. Случващото след това рядкост е да не ги уличи в лъжа. Както стана известна самата технология, по която укрите пишат "новини". Технологията е английска. Прави се от Центъра за психологически операции. Там се прави "новината". После се слага в една база данни. От където се точи от всички праведни укро медии и теи, които искат да съществуват. Ако не искат, безследно изчезналите само преди 10 години бяха около 14 000. Сега вече не се знае колко са.
    Няма какво да се мъчиш с плоските си лъжи. Практиката отдавна е показала кой кой е и на кой може да се вярва и кои сте лъжците. Много елементарн измамници сте.

    13:01 10.07.2026

  • 45 Хайо

    8 2 Отговор
    С този зеленски и Украйна ,в този сайт доказвате ,че сте на светлини години от истинската журналистика .

    13:02 10.07.2026

  • 46 ХАХА

    4 1 Отговор
    Заглавието е супер як виц!

    13:02 10.07.2026

  • 47 Ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "АБВ":

    Бавен не изкара ли за парче салами половинка хляб? Толкова напъване...😜😜😜

    13:03 10.07.2026

  • 48 ха ха ха ....

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Православен":

    ако тая смесица от румънци , гагаузи , унгарски сигани , татари , турци , поляци и още много дру. са ти БРАТЯ то на нас не са !!

    Ама възможно е и да сте братя , ако дедо ти е Куманин ..

    13:03 10.07.2026

  • 49 Няма голямо значение

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    на какво ще се съгласи Русия. Основнто е, че Русия загуби тази война, не постигна целта си и най- важното е, че претърпя брутални загуби и геополитеческа и финансова катастрофа.

    Коментиран от #53

    13:04 10.07.2026

  • 50 Хайо

    4 1 Отговор
    Не разбирам рева Зеленски и запада щом печелят войната .За какво им е мир ? Нали печелят ?

    Коментиран от #57

    13:04 10.07.2026

  • 51 бай Ставри

    4 2 Отговор
    Отвличането на деца и младежи не е мобилизация а геноцид към собственото население.

    13:04 10.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 надай се ку ре на пияна булка

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Няма голямо значение":

    Верваш ли в задгробния живот ?!

    13:05 10.07.2026

  • 54 Мухаа ха!

    7 0 Отговор
    Като си толкова силен и имаш безспорна " подръжка" от населението -( бунтове срещу ТЦК в Лвов,та чак до Одеса) ,,защо ревеш като вдовица за м у й,Дайте оръжие,дайте още и още милиарди,а? Ако днес беше жив писателя - Йожен Сю,нямаше да напише Скитникът евреин" а щеше да напише прошляка- евреин! Между другото; той е автор и на знаменитият роман"Парижките потайности ".Милиони,нормални граждани в ЕС,продължават да се чудят,докога изстрадалият народ ще те търпи.А всеки знае,че украйнец и руснак,не са от най - търпеливите и безропотни .Падне ли им перде пред очите,помитат всеки и всичко по пътя си.

    13:05 10.07.2026

  • 55 читател

    8 0 Отговор
    Пребили са от бой участниците в митинга против ТЦК и са ги заставени да крещят ..Да живее ТЦК
    Има видео.
    Укрофашисти Сър Джон

    13:06 10.07.2026

  • 56 Ко пичели потника

    7 2 Отговор
    Русия превзе 25% от Украйна.
    Украйна превзе 0 % от Русия

    Коментиран от #63

    13:07 10.07.2026

  • 57 Игри.

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хайо":

    Западът умишлено се преструва на заинтересован от преговорите за Украйна.:)

    13:08 10.07.2026

  • 58 ге образин шорошняк

    8 1 Отговор

    До коментар #52 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":

    Шм атьо, ДВАДЕСЕТ МИЛИОНА укри избягаха от бандерландия, мъжете от тях точно затова са избягали, за да избегнат военна служба. Даже са си платили, за да избягат.

    По този въпрос какво ще кажеш?

    И от тези 20 милиона ако се върнат и 5% в тази изтърбушена нива бандерландия, пак добре ще е.

    13:09 10.07.2026

  • 59 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    7 1 Отговор
    Кво става ,нови Перемога и Контранаступ ли ще има или да изчакам пак до поредния Димитровден?

    13:13 10.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Я пъ тоа

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":

    Ниско набито в Га,zа развито ,позна ли се 😂😂😂?

    13:15 10.07.2026

  • 63 Много грешиш.

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ко пичели потника":

    Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    Коментиран от #66, #68

    13:20 10.07.2026

  • 64 доктор

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Гори на май кятти туттурутката щото се дъни с малцинствени групи за пари а не ползва предпазни средства и я е подгонила я кандида ,я хламидия за сега .

    13:21 10.07.2026

  • 65 Котка

    6 2 Отговор
    Как само се самонадъхва клоуна. Белото не прощава, нали така?

    13:21 10.07.2026

  • 66 Димитър Георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "Много грешиш.":

    Муци 👄,ти Русия не я мисли ,има си тя кой да я мисли .

    13:23 10.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ха ха ха ....

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Много грешиш.":

    Много са ти смешни опорките ..Да играят на табла тогава ...

    13:26 10.07.2026

  • 69 Да, всички го виждат.

    2 0 Отговор
    Всички в голямата група "лидери", продължаващи да обитават някаква паралелна реалност.

    13:26 10.07.2026

  • 70 Някой

    1 0 Отговор
    На фронта всеки ден се превземат по 1-2 села. Руснаците удрят яко по Киев и Харков с ракети и дронове.
    Зельо пуска по няколко дробчета към Русия. Припише тук-таме, но нищо сериозно.
    Тъй че, не виждам защо Русия да нямат предимство на фронта.

    13:33 10.07.2026

  • 71 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Бело за Зеленото!🦧🦍🥳🤣👍

    13:35 10.07.2026

  • 72 дядо дръмпир да НАа-МЕСТИ мутра-фонова

    0 1 Отговор
    Путин използва бедните руснаци като "лабораторни плъхове" в жестоки отровни експерименти

    Силите на Путин в руини: Украйна унищожава рекорден брой артилерийски системи само за един месец

    13:36 10.07.2026

  • 73 И по-добра оценка на

    1 0 Отговор
    стратегическите обекти.
    Обекти, които преди ненужно са били стратегически значими, например Константиновка, след новата преоценка са с намалео стратегическо значение.

    13:36 10.07.2026

  • 74 Зевзек

    1 0 Отговор
    "има наистина абсолютно трагични и ужасяващи удари срещу цивилното население на страната ни, но това е единственото предимство, което му е останало. Няма нищо друго"

    Ха ха ха абе 12 часа вторични детонации - това "цивилно население" трябва доста да се е запасило с джепане. Пък и напредването на фронта на руснаците не е изобщо никакво предимство - Константиновка е едно село без никакво стратегическо значение нали? Да не говорим за бунтовете на украинците срещу ТЦК в Лвов. Да не говорим за Харковска и Сумска области.

    13:37 10.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания