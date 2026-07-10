Володимир Зеленски: Всички виждат това! Дори Путин разбира, че в момента му липсва военно предимство

Руският президент Владимир Путин разбира, че в момента му липсва предимство, заяви украинският му колега Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.
Той направи коментара пред репортери, отговаряйки на въпрос дали срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп е променила визията му за перспективите за постигане на справедлив мир в близко бъдеще.
"Нашите екипи разбират, че наистина имаме прозорец на възможностите сега. Украйна стана по-силна както на бойното поле, така и във въздуха. И всички виждат съответните резултати. Разбира се, на първо място, благодарение на нашите военни, аз съм им много благодарен. Те ми дават възможност да засиля позицията си, затова казах, че има прозорец на възможностите", отбеляза държавният глава.
"Има балистични данни, има наистина абсолютно трагични и ужасяващи удари срещу цивилното население на страната ни, но това е единственото предимство, което му е останало. Няма нищо друго. Всички виждат това", подчерта Зеленски.
Той отбеляза още: "Разговаряхме с президента Тръмп. По време на срещата на върха се срещнах с много различни лидери, дори с лидери на държави, с които не се бях срещал преди. Всички отбелязаха едно нещо: Украйна стана по-силна."
На въпроса дали чувства, че Украйна отново е в центъра на вниманието му, той благодари на Турция, Съединените щати и всички останали партньори за поканата му на срещата на върха на НАТО.
"Той беше мил и много продуктивен. Срещата ни с президента Тръмп също беше продуктивна. Благодаря ви за положителното решение относно лиценза за производство на "Пейтриът". Обсъдихме това подробно с президента и неговата делегация", каза Зеленски.
Той добави, че Тръмп многократно е подчертавал, че само две или три държави в света в момента могат да произвеждат "Пейтриъти", тъй като останалите не са технологично готови.
"Украйна беше призната от Америка като страна, готова да направи това. И сега, след нашето споразумение с президента, е от съществено значение нашите екипи, нашите дипломати, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната да координират всички останали технически детайли. Колкото по-скоро постигнем споразумение, толкова по-скоро ще можем да произведем "Пейтриъти", отбеляза президентът.
Зеленски заяви, че през следващите дни Украйна ще получи пакет ракети PAC-3 за системата за противовъздушна отбрана Patriot от Съединените щати.
Според него сега е изключително важно нашите технически екипи, всички наши представители от различни министерства и служители на изпълнителната власт да започнат работа по този въпрос без забавяне, за да може бързо да се получи лицензи и да започне производство в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точен е световният лидер
Коментиран от #26
12:35 10.07.2026
2 пешо
12:35 10.07.2026
3 Лошо
Коментиран от #11
12:35 10.07.2026
4 брендо
Коментиран от #19
12:35 10.07.2026
5 Нови прекрасни новини за путя
09 юли 2026
Изпитанията на първата украинска балистична ракета срещу цели на руска територия ще започнат още през есента на 2026 г. Тази прогноза направи в интервю за местното издание LIGA Денис Щилиерман, съосновател и главен конструктор на украинската отбранителна компания Fire Point - фирмата производител на ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/FP-2. Появата на балистична ракета местно производство би могла значително да разшири възможностите на украинските въоръжени сили по отношение на удари в цяла Русия. Като ракетата може да носи и ядрен заряд.
12:36 10.07.2026
6 Чуденка
12:37 10.07.2026
7 Сатана Z
Вижте как българско дрон поделение пържи руските окупатори в Украйна (видео)
Медията на украинските българи "Бесарабски фронт" публикува видео как работи българското дрон формирование "Болгаричи" срещу руските окупатори.
"Болгаричи“ са на фронтовата линия в Южна Украйна в състава на 11-та бригада „Михайло Грушевски“ на Националната гвардия на Украйна.
Майсторската работа на българите срещу московската напаст се вижда на видеото.
Коментиран от #10, #18
12:38 10.07.2026
8 ХиХи
12:39 10.07.2026
9 Поттникът
12:39 10.07.2026
10 Информация за Бг.поделението
До коментар #7 от "Сатана Z":В състава на Националната гвардия на Украйна действа специално подразделение – „Болгаричи“. То е създадено по инициатива на човек от Николаевска област, където живее компактна българска общност, и е символ на тяхната преданост към родината и доказателство за силата на единството между различните етноси в борбата за свобода и независимост, съобщава Бесарабски фронт.
Операторите на безпилотни авиационни комплекси от „Болгаричи“ ежедневно изпълняват бойни задачи в южна Украйна, осигурявайки ценна разузнавателна информация и подкрепяйки действията на украинските сили. Подразделението е част от 11-та бригада „Михаил Грушевски“ на Националната гвардия на Украйна
Коментиран от #35
12:40 10.07.2026
11 пешо
До коментар #3 от "Лошо":в Украйна по улиците ги събират с бой и на фронта
Коментиран от #21
12:40 10.07.2026
12 ха ха ха ....
..
12:41 10.07.2026
13 Многоходовото
12:41 10.07.2026
14 000
12:42 10.07.2026
15 Мдаа
Коментиран от #25
12:42 10.07.2026
16 Ааа
12:42 10.07.2026
17 Някой
12:42 10.07.2026
18 пешо
До коментар #7 от "Сатана Z":вижда се и в украйна как ги събират за фронта
12:42 10.07.2026
19 хаха 🤣
До коментар #4 от "брендо":вярно е🤣виж как на Медведев и Маша им се изпържиха мозъците от некачествена партида🤣
12:43 10.07.2026
20 сблъсъци в Лвов
Коментиран от #27
12:43 10.07.2026
21 Мдаа
До коментар #11 от "пешо":А руснацте с кеф направо скачат в черните чували.Мдааа.
12:44 10.07.2026
22 Нямат край
12:44 10.07.2026
23 Продължава да залъгва
12:45 10.07.2026
24 АБВ
Само първото изречение отказва всеки по-интелигечовек да продължи четенето. Но от българските писачи толкова. Заработват си хлебеца горките. Не по най-почтения начин, но по-добре от просия.
Коментиран от #31
12:46 10.07.2026
25 Така е.
До коментар #15 от "Мдаа":В Думата скочиха на Кремъл: Нина Останина, председател на Комисията за защита на семейството към Държавната дума, обвини без заобикалки руското правителство, че прикрива истинския мащаб на кризата с горивата в Русия, а вицепремиерите и министрите мълчат. Тя специално обърна внимание, че кризата удари Русия точно преди жътвата.
"Защо министърът на земеделието и вицепремиерът, който трябва да го контролира, мълчат преди жътвата? В края на краищата страната може да остане без зърно, което в условията на международни санкции е равносилно на смърт"
12:47 10.07.2026
26 ФАКТ
До коментар #1 от "Точен е световният лидер":Сорос мъ забрани на Хаяско да ескалира войната и то напълни мощно памперса.
12:47 10.07.2026
27 Хех
До коментар #20 от "сблъсъци в Лвов":Ватите се избиват като кучета на опашките за бензин, ти за някаква блъсканица и крясканица си се хванал, като удавник за сламка.
Коментиран от #32, #60
12:47 10.07.2026
28 Тити на Кака
Забавно😂
12:47 10.07.2026
29 Баце ЕООД
По мазетата.. Балтийските страни готвят закони за депортация на украинци от страните си, щото "успехите" на бойното поле са точно толкова големи
12:48 10.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе ти що повтаряш написаното?
До коментар #24 от "АБВ":Бавноразвиващ ли си?
Коментиран от #39
12:52 10.07.2026
32 ха ха ха ....
До коментар #27 от "Хех":Тия опорки от ПосолствоТо ли ви ги разправят-
12:53 10.07.2026
33 Анонимен
Коментиран от #49
12:53 10.07.2026
34 Боа
12:53 10.07.2026
35 Цеко,Лесичери
До коментар #10 от "Информация за Бг.поделението":Нашите братя много руска смрадт са пратили на оня свят.
12:54 10.07.2026
36 Мишел
Коментиран от #64
12:55 10.07.2026
37 укри и западняци
Западняците нямат 5€ да извадят от джоба си и теглят заеми за да финансират войната в украйна .
Сега и такси от ,3€ за стоки от Китай ...
Фалит ги чака всичките .
12:55 10.07.2026
38 Факти
Коментиран от #43
12:56 10.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 потника сгъна цирка
И 4 000 000 инвалида !!
Ама кво му пука , тоя не е украинец , еврей е а него само парите го вълнуват .
12:57 10.07.2026
41 клоунада
Изловили са куцо и сакато по улиците и са ги строили в редици .
Има ново видео на споменатата разследвана "група хора" строени като за разтрел, извиняващи се и ДЪЛБОКО съжаляващи са стореното докато всички викат "СЛАВА ТЦК"
12:59 10.07.2026
42 Православен
Слава УКРАИНЕ
Коментиран от #48
12:59 10.07.2026
43 АБВ
До коментар #38 от "Факти":"Путин е късметлия, че Украйна получава само дефанзивно оръжие. С една вързана ръка удържа уж втората армия в света. Борбеността и изобретателността на украинците са просто изумителни. Оказа се, че те са били двигателят на СССР."
Ти на какво си ? Кое е дефанзивно оръжие ? Ти в армия служил ли си ?Танковете, самолетите, ракетите ... кое, бе ?
Аре !
Коментиран от #47, #52
13:00 10.07.2026
44 оле , оле
Няма какво да се мъчиш с плоските си лъжи. Практиката отдавна е показала кой кой е и на кой може да се вярва и кои сте лъжците. Много елементарн измамници сте.
13:01 10.07.2026
45 Хайо
13:02 10.07.2026
46 ХАХА
13:02 10.07.2026
47 Ха ха ха
До коментар #43 от "АБВ":Бавен не изкара ли за парче салами половинка хляб? Толкова напъване...😜😜😜
13:03 10.07.2026
48 ха ха ха ....
До коментар #42 от "Православен":ако тая смесица от румънци , гагаузи , унгарски сигани , татари , турци , поляци и още много дру. са ти БРАТЯ то на нас не са !!
Ама възможно е и да сте братя , ако дедо ти е Куманин ..
13:03 10.07.2026
49 Няма голямо значение
До коментар #33 от "Анонимен":на какво ще се съгласи Русия. Основнто е, че Русия загуби тази война, не постигна целта си и най- важното е, че претърпя брутални загуби и геополитеческа и финансова катастрофа.
Коментиран от #53
13:04 10.07.2026
50 Хайо
Коментиран от #57
13:04 10.07.2026
51 бай Ставри
13:04 10.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 надай се ку ре на пияна булка
До коментар #49 от "Няма голямо значение":Верваш ли в задгробния живот ?!
13:05 10.07.2026
54 Мухаа ха!
13:05 10.07.2026
55 читател
Има видео.
Укрофашисти Сър Джон
13:06 10.07.2026
56 Ко пичели потника
Украйна превзе 0 % от Русия
Коментиран от #63
13:07 10.07.2026
57 Игри.
До коментар #50 от "Хайо":Западът умишлено се преструва на заинтересован от преговорите за Украйна.:)
13:08 10.07.2026
58 ге образин шорошняк
До коментар #52 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":Шм атьо, ДВАДЕСЕТ МИЛИОНА укри избягаха от бандерландия, мъжете от тях точно затова са избягали, за да избегнат военна служба. Даже са си платили, за да избягат.
По този въпрос какво ще кажеш?
И от тези 20 милиона ако се върнат и 5% в тази изтърбушена нива бандерландия, пак добре ще е.
13:09 10.07.2026
59 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
13:13 10.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Я пъ тоа
До коментар #52 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":Ниско набито в Га,zа развито ,позна ли се 😂😂😂?
13:15 10.07.2026
63 Много грешиш.
До коментар #56 от "Ко пичели потника":Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
Коментиран от #66, #68
13:20 10.07.2026
64 доктор
До коментар #36 от "Мишел":Гори на май кятти туттурутката щото се дъни с малцинствени групи за пари а не ползва предпазни средства и я е подгонила я кандида ,я хламидия за сега .
13:21 10.07.2026
65 Котка
13:21 10.07.2026
66 Димитър Георгиев
До коментар #63 от "Много грешиш.":Муци 👄,ти Русия не я мисли ,има си тя кой да я мисли .
13:23 10.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ха ха ха ....
До коментар #63 от "Много грешиш.":Много са ти смешни опорките ..Да играят на табла тогава ...
13:26 10.07.2026
69 Да, всички го виждат.
13:26 10.07.2026
70 Някой
Зельо пуска по няколко дробчета към Русия. Припише тук-таме, но нищо сериозно.
Тъй че, не виждам защо Русия да нямат предимство на фронта.
13:33 10.07.2026
71 Mими Кучева🐕🦺
13:35 10.07.2026
72 дядо дръмпир да НАа-МЕСТИ мутра-фонова
Силите на Путин в руини: Украйна унищожава рекорден брой артилерийски системи само за един месец
13:36 10.07.2026
73 И по-добра оценка на
Обекти, които преди ненужно са били стратегически значими, например Константиновка, след новата преоценка са с намалео стратегическо значение.
13:36 10.07.2026
74 Зевзек
Ха ха ха абе 12 часа вторични детонации - това "цивилно население" трябва доста да се е запасило с джепане. Пък и напредването на фронта на руснаците не е изобщо никакво предимство - Константиновка е едно село без никакво стратегическо значение нали? Да не говорим за бунтовете на украинците срещу ТЦК в Лвов. Да не говорим за Харковска и Сумска области.
13:37 10.07.2026