Володимир Зеленски: Всички виждат това! Дори Путин разбира, че в момента му липсва военно предимство

Руският президент Владимир Путин разбира, че в момента му липсва предимство, заяви украинският му колега Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.

Той направи коментара пред репортери, отговаряйки на въпрос дали срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп е променила визията му за перспективите за постигане на справедлив мир в близко бъдеще.

"Нашите екипи разбират, че наистина имаме прозорец на възможностите сега. Украйна стана по-силна както на бойното поле, така и във въздуха. И всички виждат съответните резултати. Разбира се, на първо място, благодарение на нашите военни, аз съм им много благодарен. Те ми дават възможност да засиля позицията си, затова казах, че има прозорец на възможностите", отбеляза държавният глава.

"Има балистични данни, има наистина абсолютно трагични и ужасяващи удари срещу цивилното население на страната ни, но това е единственото предимство, което му е останало. Няма нищо друго. Всички виждат това", подчерта Зеленски.

Той отбеляза още: "Разговаряхме с президента Тръмп. По време на срещата на върха се срещнах с много различни лидери, дори с лидери на държави, с които не се бях срещал преди. Всички отбелязаха едно нещо: Украйна стана по-силна."

На въпроса дали чувства, че Украйна отново е в центъра на вниманието му, той благодари на Турция, Съединените щати и всички останали партньори за поканата му на срещата на върха на НАТО.

"Той беше мил и много продуктивен. Срещата ни с президента Тръмп също беше продуктивна. Благодаря ви за положителното решение относно лиценза за производство на "Пейтриът". Обсъдихме това подробно с президента и неговата делегация", каза Зеленски.

Той добави, че Тръмп многократно е подчертавал, че само две или три държави в света в момента могат да произвеждат "Пейтриъти", тъй като останалите не са технологично готови.

"Украйна беше призната от Америка като страна, готова да направи това. И сега, след нашето споразумение с президента, е от съществено значение нашите екипи, нашите дипломати, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната да координират всички останали технически детайли. Колкото по-скоро постигнем споразумение, толкова по-скоро ще можем да произведем "Пейтриъти", отбеляза президентът.

Зеленски заяви, че през следващите дни Украйна ще получи пакет ракети PAC-3 за системата за противовъздушна отбрана Patriot от Съединените щати.

Според него сега е изключително важно нашите технически екипи, всички наши представители от различни министерства и служители на изпълнителната власт да започнат работа по този въпрос без забавяне, за да може бързо да се получи лицензи и да започне производство в Украйна.