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Партията на Мелони предлага по-лесно депортиране на осъдени чужденци и по-строги правила за гражданството

Партията на Мелони предлага по-лесно депортиране на осъдени чужденци и по-строги правила за гражданството

8 Юли, 2026 15:47 290 3

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Законопроектът предвижда ускорено репатриране на чужденци, осъдени на над една година затвор, и разширяване на основанията за отнемане на италианско гражданство

Партията на Мелони предлага по-лесно депортиране на осъдени чужденци и по-строги правила за гражданството - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Партията „Италиански братя“ на италианския премиер Джорджа Мелони внесе законопроект, който предвижда ускорено репатриране на осъдени чуждестранни граждани и разширяване на възможностите за отнемане на италианско гражданство. Това съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според предложението всички граждани на държави извън Европейския съюз, осъдени на повече от една година лишаване от свобода, ще могат да бъдат депортирани в страните си на произход независимо от тяхното съгласие. От партията уточняват, че процедурите ще се основават на двустранни споразумения, които Италия ще сключва със съответните държави.

Законопроектът предвижда ограничени възможности за обжалване на депортацията. Възражения ще бъдат допустими при риск от нечовешко отношение или налагане на смъртно наказание в държавата, в която лицето ще бъде върнато. На депортираните ще бъде забранено повторното влизане в Италия.

Депутатът от „Италиански братя“ Сара Келани заяви, че проектът разширява и списъка с престъпления, които могат да доведат до отнемане на италианско гражданство на лица, родени извън страната.

Паралелно с това италианският парламент разглежда предложение на коалиционния партньор „Лига“, което предвижда по-строги условия за придобиване на италианско гражданство, както и улесняване на процедурите за неговото отнемане.

Миграционната политика се очертава като една от водещите теми преди парламентарните избори догодина. „Италиански братя“ и „Лига“ са изправени пред засилваща се конкуренция от новото крайнодясно антимиграционно движение „Национално бъдеще“, което според социологическите проучвания привлича част от техните избиратели.


Италия
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