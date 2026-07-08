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Говори Кремъл: Всичко е доста просто! Русия не представлява заплаха за Европа
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: Всичко е доста просто! Русия не представлява заплаха за Европа

8 Юли, 2026 15:59 1 891 77

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове-
  • кремъл

Освен това прессекретарят на руския президент заговори за възможността за използване на ядрено оръжие, ако съществува заплаха за съществуването на руската държава

Говори Кремъл: Всичко е доста просто! Русия не представлява заплаха за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия "не представлява заплаха за Европа“. Въпреки това той отправи заплаха към европейските страни, ако те "пренебрегнат опасенията на Москва“. Той коментира отношенията между Русия и ЕС в интервю за швейцарското издание Die Weltwoche.

Песков формулира четири условия за Европа, чието изпълнение трябва да спре ескалацията. Според него именно европейските страни пречат на постигането на мир в Украйна.

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"Всичко е доста просто. Първо, Русия не представлява заплаха за Европа. Второ, трябва да се вслушвате в опасенията на Русия. Трето, ако игнорирате опасенията на Русия, ще имате проблеми. Четвърто, опитайте се да възстановите диалога с Русия възможно най-скоро. Тя е отворена, гъвкава и готова за него... Толкова е просто“, кпосочва прессекретарят на Владимир Путин.

Освен това Песков обвини европейските лидери в популизъм и русофобия. Той определи разчитането на Европа на стратегическо поражение на Русия като "най-голямата грешка в историята“.

Освен това прессекретарят на руския президент заговори за възможността за използване на ядрено оръжие, ако съществува "заплаха за съществуването на руската държава“.

Песков добави също, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "се различава от европейските политици с това, че дава предимство на решаването на проблемите чрез преговори“. Той заяви, че се надява в бъдеще в Европа на власт да дойдат други политици.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    33 14 Отговор
    Никога нищо не е просто, и нещата винаги трябва да се подготвят отдалече! Например забелязал съм, че когато някой хич не ще да чува, след няколко шамара придобива невероятна чуваемост...

    Коментиран от #5, #12, #48, #57

    16:02 08.07.2026

  • 2 Арее ...

    10 9 Отговор
    КЕН ефо уйде
    Ееееедехееее

    16:03 08.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 29 Отговор
    краставата мечка е заплаха само за гробаря ,да не се зарази докат я зарива

    Коментиран от #70

    16:03 08.07.2026

  • 4 Примати

    30 25 Отговор
    Точно след някой друг ден цяла Русия като заприлича на Крим не знам родните русофили дали пак ще твърдят че не е вярно

    16:04 08.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    б/а/си!! ела и мен да ме направиш чуваем!?

    Коментиран от #29

    16:04 08.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    22 17 Отговор
    Просто е ,ама не е просто за прости европейци управлявани от идиоти

    16:06 08.07.2026

  • 7 УЛУС МУХША/ московия/

    23 21 Отговор
    Нема по жалки и безпомощни от Монгольята и Фюреро пе-ДОФИЛ!
    Хихихихихи
    Тва е единствената у Свето ядрена ФАШИСТКА държава която всекидневно фърга АТОМО по цел СВЕТ
    Хихихихихи

    16:07 08.07.2026

  • 8 И да се знае!

    17 21 Отговор
    Съдбата на кочината се решава от Тръмп и Си.

    16:07 08.07.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    23 22 Отговор
    Мирът който МаЦква иска го знаем,,,пълна капитулация на Украйна...няма как Европа да се съгласи...Влизаш в чужда държава,крадеш,уживаш и накраят да бъдеш възнаграден за тези си действия,няма кой да се съгласи на тази простотия...През 21 век да преначертаваш граници,такива идеи има само в фашисткият руски ген...да му се не види и гена...4 държава граничещи с Русия са в НАТО,но виждате ли сакън....Украйна пречи за сигурността...Бившият ВАСАЛ ТРЯБВА ДА СЕ НАКАЖЕ...това е жалката истина..

    16:07 08.07.2026

  • 10 Орешников

    15 7 Отговор
    Да бе!Европа е заплаха за Русия !

    Коментиран от #63

    16:08 08.07.2026

  • 11 Трол

    9 13 Отговор
    Русия иска да превземе Европа, а САЩ отказва да я защитава.

    Коментиран от #41

    16:08 08.07.2026

  • 12 Брачет,

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пропусна и днес хачпчетата.

    Коментиран от #32

    16:08 08.07.2026

  • 13 провинциалист

    8 9 Отговор
    Е как не представлява? Санкциите работят. А че Европа има нужда от заплаха, това отдавна е ясно.

    16:09 08.07.2026

  • 14 Пуси

    12 14 Отговор
    Дима, донеси ми ключовете от куфарчето, че искам да ги подрънкам!
    Може да съм жалък, но мога да стана и още по-жалък. Карикатура.

    16:09 08.07.2026

  • 15 реалистъ

    18 15 Отговор
    Естествено, че не представлява. Тя не може да се оправи с една Украйна, а цялото НАТО ще я смачка за един час...

    Коментиран от #18, #40

    16:09 08.07.2026

  • 16 Гориил

    22 15 Отговор
    Страна, способна да унищожи Европа петнадесет пъти и да превърне европейците в облаци от горещ газ за секунди, е наистина спокойна, сдържана и миролюбива.

    Коментиран от #66, #72

    16:11 08.07.2026

  • 17 Дика

    21 16 Отговор
    Русия и за Украйна уж не беше заплаха. Не ги слушайте тия лъжци, бой по канчето докато им свърши и хляба, така и не разбраха, че не са единствените с ядрено оръжие.

    16:11 08.07.2026

  • 18 Оня

    10 9 Отговор

    До коментар #15 от "реалистъ":

    Де го виде туй НАТО бре? Ко беше туй животно?

    16:12 08.07.2026

  • 19 Фори

    16 15 Отговор
    Русия е най-голямата заплаха.Само да се почувства готова и веднага ще нападне Европа.За какво прави Самарти , Орешници и ядрени подводници?За да напада който е най близо.

    Коментиран от #25

    16:12 08.07.2026

  • 20 Глас от бункера

    8 7 Отговор
    Мъй хочим мир !

    16:13 08.07.2026

  • 21 Уке

    1 1 Отговор
    Удри уйно, уке е у Либия. Много малко ша ма разберат, ама тия дека знаят си заслужава да го чуят.

    16:13 08.07.2026

  • 22 И Киев е Руски

    12 11 Отговор
    Русия само трябва да изчака, докато европейската змийска яма се събере на едно място и да прочисти планетата от нея

    Коментиран от #37, #69

    16:13 08.07.2026

  • 23 Някой

    15 11 Отговор
    При Майдана от Русия предупреждаваха ли предупреждаваха, но никой не ги слушаше. Е това е резултата. Освен заслугата на бандеровците предизвикали войната.

    16:14 08.07.2026

  • 24 Тупин

    2 10 Отговор
    Митя, правя списък на тези, които ще ни ударят, ако направим гъбка в Украйна.
    САЩ, Великобритания, Франция, Израел, Индия, Пакистан, Китай... Има ли още?

    16:15 08.07.2026

  • 25 И Киев е Руски

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Фори":

    Кое е най близо до пъпа на Же....ти

    Коментиран от #73

    16:15 08.07.2026

  • 26 Даката

    8 13 Отговор
    Допреди малко заплашваха с ядрен апокалипис, сега вече си променили мнението и вече не са заплаха за Европа и света... до следващият път... тя и Украйна нямаше да я нападат пък какво се случи????
    Закривайте тази империя на злото, само мизерии от тази част на света... как пък един не намериха един свестен руснак, който да ръководи тази пропаднала нация.

    16:15 08.07.2026

  • 27 Гиро

    7 11 Отговор
    Русия, така или иначе ще се разпадне отвътре. Това значи, че ще се бомбардират сами с ядрени ракети!

    Коментиран от #31

    16:15 08.07.2026

  • 28 Въпреки това той отправи заплаха към

    9 7 Отговор
    джафкащите русофобски псета по Мечока
    че ще ги подложи на стерилизация ако се опитат да го захапят

    16:15 08.07.2026

  • 29 Пич

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бря, придоби смелост мачката, да изфичи!?
    Марш маце - жени не бием!!!

    Коментиран от #33

    16:17 08.07.2026

  • 30 Няма такъв народ

    7 4 Отговор
    СМЕШНИЦИ......

    16:17 08.07.2026

  • 31 псето гиро си лае

    9 5 Отговор

    До коментар #27 от "Гиро":

    дорде се разпадне отвътре
    а Мечока си върви напред в урк

    16:18 08.07.2026

  • 32 Пич

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Брачет,":

    Не съм - лекува ме родителка ти - сеанси три пъти на ден, след ядене...

    16:19 08.07.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    тва ли успя да измислиш?от 2 години ви бия среща , и все не идвате..накрая да взема ви потърся аз ли?

    Коментиран от #36

    16:20 08.07.2026

  • 34 Поп Гунд.яев

    6 8 Отговор
    Лъжат гад.овете . Не им се вързвайте. Така са лъгали и през 1939 г и са сключили съюз с Чичо Адолф ,за да окупират и си поделят Полша.

    16:20 08.07.2026

  • 35 Мдаааа дааа

    11 0 Отговор
    Просто на ЕС са нужни нови други 0правници... днешните не чинат за лула тутун и могат да запалят голяма беля!!

    Коментиран от #61

    16:23 08.07.2026

  • 36 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Епа, ела! Жените не ги бия, но ги трескам. Викни някой да ти преведе!

    Коментиран от #39

    16:25 08.07.2026

  • 37 Оти се срамиш

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    А наречеш ... москаль,.. с първото си име...УЛУС МУХША?
    Хахахаха
    А Киев е с 500 год..по древен от москальята

    16:25 08.07.2026

  • 38 Боби Баламата

    4 2 Отговор
    Това узкоглазото пристигна ли у ... Константиновка за срещата със Зеленски?

    Коментиран от #43

    16:29 08.07.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Пич":

    пък аз рашанските Х Ю м //ове ги@@@ба докат се влюбят в мен///и да те питам за координати-ще ме излъжеш , но аз знам че си от мазето на редакцията

    Коментиран от #47

    16:31 08.07.2026

  • 40 А събуди се

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "реалистъ":

    По принцип НАТЮ и пудели воюват с Русия Усрия е фронта, а х0х0лите са пушечното месо.... ама нещо НАТЮто е като попикано цвете и чрез Дончо търси мир за разлика от пуделите от ЕС дето още се перчат...

    Коментиран от #60

    16:32 08.07.2026

  • 41 Орк

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    И за какво и на Русия Европа. Нямате нищо освен идиоти.

    Коментиран от #49

    16:33 08.07.2026

  • 42 Нямат край

    5 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:34 08.07.2026

  • 43 Орк

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Боби Баламата":

    Не. Зеленски промени мястото за среща. Константиновка вече не е негова

    16:36 08.07.2026

  • 44 володя

    2 4 Отговор
    Ма как ще е заплаха Русия за Европа. Само дето нападнаха Украйна, и в момента се хвалят, че са избили 2 млн украинци, защото не им се били подчинявали! Е праяха и газа за Европа, защото правили профилактика на съоръженията. А профилактиката продължи повече от година. С такива "партньори" и врагове не ни трябват!

    16:39 08.07.2026

  • 45 Хахахаха

    2 4 Отговор
    Европа не представлява заплаха раша. Да се изтегли от Украйна.

    16:40 08.07.2026

  • 46 Абе

    4 1 Отговор
    Европейците винаги са се сдружавали срещу руснаците. Тази инерция няма да бъде преодоляна в обозримото бъдеще. САЩ от друга страна имат съвсем друг исторически запис с руснаците. И това също няма да се промени.
    Горещ конфликт между Русия и САЩ е немислим.

    16:41 08.07.2026

  • 47 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Леле..... сериозно съм те разстроил!? Но супер, защото трябва да си крайно тъп, за да ме заплашваш, че ще ме набиеш!!! Представи си само, можеше ли да си по жалък?! Но заповядай в мазето, ще те прекърша без да те плаша!!!

    Коментиран от #59

    16:41 08.07.2026

  • 48 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Така е. За това здраво шамари по раша, за да чуват добре другия път.

    16:41 08.07.2026

  • 49 Така е

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Орк":

    Русия е страна на идиотите.

    16:47 08.07.2026

  • 50 Ха-ха

    6 3 Отговор
    Русийката е бита карта. И Тръмп го потвърди.!

    Коментиран от #58

    16:48 08.07.2026

  • 51 мдаааа

    5 2 Отговор
    Това го слушахме за Украйна в продължение на 6 месеца до последния ден преди да ги нападнете.
    Никой не вярва на циганоруснаците

    16:50 08.07.2026

  • 52 млад еврас

    4 3 Отговор
    Еврастия са страни идиоти.

    16:51 08.07.2026

  • 53 Удри евраста с лопатЕто

    3 6 Отговор
    ЕС режима е бита карта. И Тръмп го потвърди.!

    16:52 08.07.2026

  • 54 Пешев

    3 2 Отговор
    Тоя него ли увесят ,няма оправяне.

    16:53 08.07.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    А УКРАЙНА НЕ Е ЛИ ЕВРОПА, УБИЕЦО ПУТЛЕР ? ? ? ................

    16:56 08.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Браво пич. Сигурно от това украинците са оглушали. И никой не иска да има общо с майстора на шамарите. Да се шамаросва сам.

    17:00 08.07.2026

  • 58 Орк

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха":

    Трамп подтверди само едно: Америка си утива

    17:00 08.07.2026

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    абе идвам да ми удариш няколко шамара БЕ! ЗА ЧУВАЕМОСТ

    Коментиран от #74

    17:01 08.07.2026

  • 60 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "А събуди се":

    Кой ли избива путинистите в Украйна и....Русия.

    17:03 08.07.2026

  • 61 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаааа дааа":

    Може. Аз се сещам само за едни несменяеми.

    17:04 08.07.2026

  • 62 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 1 Отговор
    РЕВАТ.

    ЗНАЧИ всичко е Ок.

    17:04 08.07.2026

  • 63 тъй де ..

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Орешников":

    Точно такова ви е мисленето копейки . Заплаха била Европа . Ти изобщо чуваш ли се кви ги плещиш ?

    17:08 08.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор
    Каза прессекретаря !!Тоест пиждин нищо не казва ,ако някой ден го хванат и започне съд ще има теза "АЗ никой и с нищо не съм заплашвал, прессекретаря питайте " Те за това в купом около него се изказват, но като Първо лице Ед.число Той много рядко !Гяволе е плохчо бункерски ,но и за него ще има лобут !!

    17:13 08.07.2026

  • 66 За страната , дето 5 години

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    не може да бие Украйна ли говориш смехурко ?

    17:20 08.07.2026

  • 67 Всичко е Много Просто

    2 0 Отговор
    Бягайте от Крим
    Керченския Мост скоро ще бъде Съборен.

    17:22 08.07.2026

  • 68 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор
    Много искам Просия да ни нападне ,тогава ще видим опашка от червени подгазници с цветя и погачи от морето и Дунав мост чак до Пловдив !! Ще са "утка до "утка готови да поемат болшевишкият жмуй ! Ето това е положението в Територията ,я се съберем 10000 човека за отпор я не !!Тогава и Моча ще си направят отново ! Дано не съм жив ,да видя този резил на държавата която е дала Православието и Азбуката на москалията!!

    17:23 08.07.2026

  • 69 котис

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    Каза коментатора от блатото . 14 сти век , те Албания са по - древни от вас бе

    17:24 08.07.2026

  • 70 Теб не те ли заровиха вече?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Или и на оня свят има интернет?

    17:27 08.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    И пак се събуждаш потен но щастлив ! Има лекари те няма да ти се смеят ! Явни си нямаш никаква представа от Руската елементна база полупроводници и пасивни елементи ,кондензаторите им съхнат със скоростта на съхнеща фанелка на слънце ! .Дори и нови транзистирите им са шрот трудно е да събереш 4 еднакви от 100 ! Платките им при леко затопляне се топят и се запалват .Само лампите им са добре но за това трябва да споменем САЩ че са им дали 1942 година технология за правене на лампи ! Неподготвен не се изказвай.

    17:30 08.07.2026

  • 73 Обецата и

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    умник . обецата и .

    17:30 08.07.2026

  • 74 Абе ти не разбра ли

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    колко си t.ъп?
    Ако те измерят с транспортир ще си около 179 градуса.

    17:30 08.07.2026

  • 75 Хаха

    1 0 Отговор
    Това е някак очевидно! Немощна русия трепери от страх и няма да посмее да закачи никой от НАТО, така че спокойно може да продължаваме да се подиграваме на мишока Путин.

    17:31 08.07.2026

  • 76 български интелектуалец

    1 0 Отговор
    Всичко е доста просто:Путлер мре и настъпва мир.Рамаяна-ехо от предишна цивилизация:
    Иде гибе
    Ще търси мир
    но не ще намери.
    Разпад на "империята на злото" Расия и мир ще има.Докати има терористи раши-няма мир.

    17:33 08.07.2026

  • 77 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 0 Отговор
    Големи хленчове голямо плакане. Писков вече е станал гъвкав в кръста. По висок е от Путин и в края на нещата ще отнесе повече тояги. Страшен резил. Пет години осирация.

    17:34 08.07.2026

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