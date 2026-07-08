Говори Кремъл: Всичко е доста просто! Русия не представлява заплаха за Европа

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия "не представлява заплаха за Европа“. Въпреки това той отправи заплаха към европейските страни, ако те "пренебрегнат опасенията на Москва“. Той коментира отношенията между Русия и ЕС в интервю за швейцарското издание Die Weltwoche.
Песков формулира четири условия за Европа, чието изпълнение трябва да спре ескалацията. Според него именно европейските страни пречат на постигането на мир в Украйна.
"Всичко е доста просто. Първо, Русия не представлява заплаха за Европа. Второ, трябва да се вслушвате в опасенията на Русия. Трето, ако игнорирате опасенията на Русия, ще имате проблеми. Четвърто, опитайте се да възстановите диалога с Русия възможно най-скоро. Тя е отворена, гъвкава и готова за него... Толкова е просто“, кпосочва прессекретарят на Владимир Путин.
Освен това Песков обвини европейските лидери в популизъм и русофобия. Той определи разчитането на Европа на стратегическо поражение на Русия като "най-голямата грешка в историята“.
Освен това прессекретарят на руския президент заговори за възможността за използване на ядрено оръжие, ако съществува "заплаха за съществуването на руската държава“.
Песков добави също, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "се различава от европейските политици с това, че дава предимство на решаването на проблемите чрез преговори“. Той заяви, че се надява в бъдеще в Европа на власт да дойдат други политици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5, #12, #48, #57
16:02 08.07.2026
2 Арее ...
Ееееедехееее
16:03 08.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #70
16:03 08.07.2026
4 Примати
16:04 08.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Пич":б/а/си!! ела и мен да ме направиш чуваем!?
Коментиран от #29
16:04 08.07.2026
6 Kaлпазанин
16:06 08.07.2026
7 УЛУС МУХША/ московия/
Хихихихихи
Тва е единствената у Свето ядрена ФАШИСТКА държава която всекидневно фърга АТОМО по цел СВЕТ
Хихихихихи
16:07 08.07.2026
8 И да се знае!
16:07 08.07.2026
9 Кривоверен алкаш
16:07 08.07.2026
10 Орешников
Коментиран от #63
16:08 08.07.2026
11 Трол
Коментиран от #41
16:08 08.07.2026
12 Брачет,
До коментар #1 от "Пич":Пропусна и днес хачпчетата.
Коментиран от #32
16:08 08.07.2026
13 провинциалист
16:09 08.07.2026
14 Пуси
Може да съм жалък, но мога да стана и още по-жалък. Карикатура.
16:09 08.07.2026
15 реалистъ
Коментиран от #18, #40
16:09 08.07.2026
16 Гориил
Коментиран от #66, #72
16:11 08.07.2026
17 Дика
16:11 08.07.2026
18 Оня
До коментар #15 от "реалистъ":Де го виде туй НАТО бре? Ко беше туй животно?
16:12 08.07.2026
19 Фори
Коментиран от #25
16:12 08.07.2026
20 Глас от бункера
16:13 08.07.2026
21 Уке
16:13 08.07.2026
22 И Киев е Руски
Коментиран от #37, #69
16:13 08.07.2026
23 Някой
16:14 08.07.2026
24 Тупин
САЩ, Великобритания, Франция, Израел, Индия, Пакистан, Китай... Има ли още?
16:15 08.07.2026
25 И Киев е Руски
До коментар #19 от "Фори":Кое е най близо до пъпа на Же....ти
Коментиран от #73
16:15 08.07.2026
26 Даката
Закривайте тази империя на злото, само мизерии от тази част на света... как пък един не намериха един свестен руснак, който да ръководи тази пропаднала нация.
16:15 08.07.2026
27 Гиро
Коментиран от #31
16:15 08.07.2026
28 Въпреки това той отправи заплаха към
че ще ги подложи на стерилизация ако се опитат да го захапят
16:15 08.07.2026
29 Пич
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бря, придоби смелост мачката, да изфичи!?
Марш маце - жени не бием!!!
Коментиран от #33
16:17 08.07.2026
30 Няма такъв народ
16:17 08.07.2026
31 псето гиро си лае
До коментар #27 от "Гиро":дорде се разпадне отвътре
а Мечока си върви напред в урк
16:18 08.07.2026
32 Пич
До коментар #12 от "Брачет,":Не съм - лекува ме родителка ти - сеанси три пъти на ден, след ядене...
16:19 08.07.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #29 от "Пич":тва ли успя да измислиш?от 2 години ви бия среща , и все не идвате..накрая да взема ви потърся аз ли?
Коментиран от #36
16:20 08.07.2026
34 Поп Гунд.яев
16:20 08.07.2026
35 Мдаааа дааа
Коментиран от #61
16:23 08.07.2026
36 Пич
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Епа, ела! Жените не ги бия, но ги трескам. Викни някой да ти преведе!
Коментиран от #39
16:25 08.07.2026
37 Оти се срамиш
До коментар #22 от "И Киев е Руски":А наречеш ... москаль,.. с първото си име...УЛУС МУХША?
Хахахаха
А Киев е с 500 год..по древен от москальята
16:25 08.07.2026
38 Боби Баламата
Коментиран от #43
16:29 08.07.2026
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #36 от "Пич":пък аз рашанските Х Ю м //ове ги@@@ба докат се влюбят в мен///и да те питам за координати-ще ме излъжеш , но аз знам че си от мазето на редакцията
Коментиран от #47
16:31 08.07.2026
40 А събуди се
До коментар #15 от "реалистъ":По принцип НАТЮ и пудели воюват с Русия Усрия е фронта, а х0х0лите са пушечното месо.... ама нещо НАТЮто е като попикано цвете и чрез Дончо търси мир за разлика от пуделите от ЕС дето още се перчат...
Коментиран от #60
16:32 08.07.2026
41 Орк
До коментар #11 от "Трол":И за какво и на Русия Европа. Нямате нищо освен идиоти.
Коментиран от #49
16:33 08.07.2026
42 Нямат край
16:34 08.07.2026
43 Орк
До коментар #38 от "Боби Баламата":Не. Зеленски промени мястото за среща. Константиновка вече не е негова
16:36 08.07.2026
44 володя
16:39 08.07.2026
45 Хахахаха
16:40 08.07.2026
46 Абе
Горещ конфликт между Русия и САЩ е немислим.
16:41 08.07.2026
47 Пич
До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Леле..... сериозно съм те разстроил!? Но супер, защото трябва да си крайно тъп, за да ме заплашваш, че ще ме набиеш!!! Представи си само, можеше ли да си по жалък?! Но заповядай в мазето, ще те прекърша без да те плаша!!!
Коментиран от #59
16:41 08.07.2026
48 Хахахаха
До коментар #1 от "Пич":Така е. За това здраво шамари по раша, за да чуват добре другия път.
16:41 08.07.2026
49 Така е
До коментар #41 от "Орк":Русия е страна на идиотите.
16:47 08.07.2026
50 Ха-ха
Коментиран от #58
16:48 08.07.2026
51 мдаааа
Никой не вярва на циганоруснаците
16:50 08.07.2026
52 млад еврас
16:51 08.07.2026
53 Удри евраста с лопатЕто
16:52 08.07.2026
54 Пешев
16:53 08.07.2026
55 ЕДГАР КЕЙСИ
16:56 08.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Интересно
До коментар #1 от "Пич":Браво пич. Сигурно от това украинците са оглушали. И никой не иска да има общо с майстора на шамарите. Да се шамаросва сам.
17:00 08.07.2026
58 Орк
До коментар #50 от "Ха-ха":Трамп подтверди само едно: Америка си утива
17:00 08.07.2026
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #47 от "Пич":абе идвам да ми удариш няколко шамара БЕ! ЗА ЧУВАЕМОСТ
Коментиран от #74
17:01 08.07.2026
60 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #40 от "А събуди се":Кой ли избива путинистите в Украйна и....Русия.
17:03 08.07.2026
61 Интересно
До коментар #35 от "Мдаааа дааа":Може. Аз се сещам само за едни несменяеми.
17:04 08.07.2026
62 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ всичко е Ок.
17:04 08.07.2026
63 тъй де ..
До коментар #10 от "Орешников":Точно такова ви е мисленето копейки . Заплаха била Европа . Ти изобщо чуваш ли се кви ги плещиш ?
17:08 08.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ПЪЛНИ Глупости
17:13 08.07.2026
66 За страната , дето 5 години
До коментар #16 от "Гориил":не може да бие Украйна ли говориш смехурко ?
17:20 08.07.2026
67 Всичко е Много Просто
Керченския Мост скоро ще бъде Съборен.
17:22 08.07.2026
68 ПЪЛНИ Глупости
17:23 08.07.2026
69 котис
До коментар #22 от "И Киев е Руски":Каза коментатора от блатото . 14 сти век , те Албания са по - древни от вас бе
17:24 08.07.2026
70 Теб не те ли заровиха вече?
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Или и на оня свят има интернет?
17:27 08.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #16 от "Гориил":И пак се събуждаш потен но щастлив ! Има лекари те няма да ти се смеят ! Явни си нямаш никаква представа от Руската елементна база полупроводници и пасивни елементи ,кондензаторите им съхнат със скоростта на съхнеща фанелка на слънце ! .Дори и нови транзистирите им са шрот трудно е да събереш 4 еднакви от 100 ! Платките им при леко затопляне се топят и се запалват .Само лампите им са добре но за това трябва да споменем САЩ че са им дали 1942 година технология за правене на лампи ! Неподготвен не се изказвай.
17:30 08.07.2026
73 Обецата и
До коментар #25 от "И Киев е Руски":умник . обецата и .
17:30 08.07.2026
74 Абе ти не разбра ли
До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":колко си t.ъп?
Ако те измерят с транспортир ще си около 179 градуса.
17:30 08.07.2026
75 Хаха
17:31 08.07.2026
76 български интелектуалец
Иде гибе
Ще търси мир
но не ще намери.
Разпад на "империята на злото" Расия и мир ще има.Докати има терористи раши-няма мир.
17:33 08.07.2026
77 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
17:34 08.07.2026