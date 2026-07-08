Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия "не представлява заплаха за Европа“. Въпреки това той отправи заплаха към европейските страни, ако те "пренебрегнат опасенията на Москва“. Той коментира отношенията между Русия и ЕС в интервю за швейцарското издание Die Weltwoche.

Песков формулира четири условия за Европа, чието изпълнение трябва да спре ескалацията. Според него именно европейските страни пречат на постигането на мир в Украйна.

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"Всичко е доста просто. Първо, Русия не представлява заплаха за Европа. Второ, трябва да се вслушвате в опасенията на Русия. Трето, ако игнорирате опасенията на Русия, ще имате проблеми. Четвърто, опитайте се да възстановите диалога с Русия възможно най-скоро. Тя е отворена, гъвкава и готова за него... Толкова е просто“, кпосочва прессекретарят на Владимир Путин.

Освен това Песков обвини европейските лидери в популизъм и русофобия. Той определи разчитането на Европа на стратегическо поражение на Русия като "най-голямата грешка в историята“.

Освен това прессекретарят на руския президент заговори за възможността за използване на ядрено оръжие, ако съществува "заплаха за съществуването на руската държава“.

Песков добави също, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "се различава от европейските политици с това, че дава предимство на решаването на проблемите чрез преговори“. Той заяви, че се надява в бъдеще в Европа на власт да дойдат други политици.