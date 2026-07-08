Кой ще мигне пръв? И Москва, и Киев спешно искат край на войната, но проблемът е в Путин и Зеленски

Русия и Украйна искат споразумение, което да сложи край на войната, но президентите на двете страни са с трудни характери. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който се срещна с Володимир Зеленски в Анкара, където се провежда срещата на върха на НАТО, предаде "Ройтерс".
"Уреждали сме много войни и смятах, че тази може би ще бъде най-лесната, но Путин е труден характер, а и този човек е труден характер", заяви Тръмп, като посочи Зеленски, който седеше до него.
Все пак той допълни, че е сигурен, че Русия и Украйна ще направят всичко, за да спрат войната.
Припомняме, че през уикенда Тръмп проведе телефонни разговори с Путин и Зеленски, като след тях заяви, че вижда реална възможност за прекратяване на войната в Украйна и че решението на конфликта е "по-близо, отколкото хората си мислят".
По време на кампания си за изборите за президент, които се проведоха на 5 ноември 2024 г., Тръмп многократно заявяваше, че ако спечели президентските избори в САЩ, ще успее да прекрати конфликта в Украйна в рамките на 24 часа, но към момента напредък по тази линия няма.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #2, #44, #60
19:45 08.07.2026
2 Хахахаха
До коментар #1 от "Мишел":Добре. Дано имат гориво рашите да се изтеглят един ден с машини. Иначе ще им се наложи да бягат.
Коментиран от #13
19:46 08.07.2026
3 Читател
Коментиран от #6
19:46 08.07.2026
4 хмм
19:46 08.07.2026
5 Копейкин
19:46 08.07.2026
6 Хахахаха
До коментар #3 от "Читател":Проблема е нацистката кремълска хунта!
19:47 08.07.2026
7 точка
19:49 08.07.2026
8 И Киев е Руски
19:49 08.07.2026
9 ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ МИГНЕ ПРЪВ
Коментиран от #20
19:49 08.07.2026
10 Примати
19:49 08.07.2026
11 Ха ха
19:49 08.07.2026
12 И Киев е Руски
Коментиран от #17
19:51 08.07.2026
13 Соломон
До коментар #2 от "Хахахаха":Дано имат гориво да си ожънат нивите със зърно
Коментиран от #15, #16, #18
19:51 08.07.2026
14 Мужик
19:52 08.07.2026
15 Ще гепят
До коментар #13 от "Соломон":украинското,ожънато!
19:53 08.07.2026
16 И Киев е Руски
До коментар #13 от "Соломон":Бъди смирен бе ......Не казвам нищо да не ме изтрият обратните но ти се сещаш
19:53 08.07.2026
17 Това
До коментар #12 от "И Киев е Руски":ако ли е ?
Коментиран от #22
19:54 08.07.2026
18 Ха ха
До коментар #13 от "Соломон":В Крим жътвата пропадна.
Коментиран от #25, #28, #43
19:54 08.07.2026
19 21 РУСКИ ЛЕГЕНА
На Украински Дронове.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Направо Риболов на
РУСКИ ШАРАНЧЕТА
ПЪЛНИ С НЕФТ
Такава ДВИЖУХА
Не е имало от
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:55 08.07.2026
20 Червен кхмер
До коментар #9 от "ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ МИГНЕ ПРЪВ":И ще му го подаде на Пуся многоходовия с токчета
19:55 08.07.2026
21 Путин
19:56 08.07.2026
22 И Киев е Руски
До коментар #17 от "Това":Изкуственият интелект ще помогне на женати.Бъди спокоен
19:57 08.07.2026
23 Бог
Коментиран от #29
19:57 08.07.2026
24 Стадо
Коментиран от #32
19:57 08.07.2026
25 Соломон
До коментар #18 от "Ха ха":Тя и на други места ще пропадне.И да видим тогава кой ще ги спасява от самите тях.Русия е изправена пред цумами което я връхлита а по телевизора викат нет проблема
19:57 08.07.2026
26 Путин
19:57 08.07.2026
27 СИМОНЯН
За КУПОНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ
ГЛАДОМОР.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
БЕНЗИН СЪС КУПОНИ
ХРАНА СЪС КУПОНИ
ТОВА БИЛО ХУБАВО
СПОРЕД КРЕМЪЛСКАТА КИФЛАДЖИЙКА.
19:58 08.07.2026
28 няма проблем
До коментар #18 от "Ха ха":Руснаците ожънаха житото на бандерите ;)
Коментиран от #58
19:58 08.07.2026
29 Екзорсист
До коментар #23 от "Бог":Трябва една сребърна ,балестична ракета по мавзолея със сатаната!
19:59 08.07.2026
30 Доротея
20:00 08.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #24 от "Стадо":И за какво му е на Киев този обеднен уран.Не го не можеш да го използваш дори за мръсна бомба защото е обеднен.А уран който е активен Украйна си има достатъно от ядрените си централи
20:01 08.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 На 73 ГОДИНИ
НЯМА НУЖДА ДА МИГА .
НАПРАВО ЩЕ ЗАТВОРИ ОЧИ
ЗАВИНАГИ .
КАК ТЪЖНО ГЛЕДАШЕ ОНЯ
ДЕН
КОГАТО ПОГРЕБВАШЕ
СВОЕТО НАБОРЧЕ.
ЗНАЕ ЧЕ КРАЯТ МУ Е БЛИЗКО
ДЯДО ВОВА.
Коментиран от #38, #39
20:01 08.07.2026
35 И Киев е Руски
20:02 08.07.2026
36 Ще свърши
20:03 08.07.2026
37 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ
КАТО КАЛНА КОЛИБА.
20:03 08.07.2026
38 СВД
До коментар #34 от "На 73 ГОДИНИ":Зеленски няма да премига! Той ще остане с отворени зъркели!
20:05 08.07.2026
39 Нямат кинти
До коментар #34 от "На 73 ГОДИНИ":за пенсия !
20:06 08.07.2026
40 Според мен
20:06 08.07.2026
41 Дедо мраз
Коментиран от #47
20:07 08.07.2026
42 Абсолютни глупости
Тези от Ройтерс не разбират че той не изпитва и не усеща никакви чувства. И това е много добре защото когато го бият и той не усеща ще го бият докато не умре. А след като умре няма да има възможност за реанимация.
Може да ви звучи като пародия но е абсолютна истина
20:07 08.07.2026
43 Ква ти жътва?!
До коментар #18 от "Ха ха":ВСУ събарят Крим.
20:08 08.07.2026
44 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
До коментар #1 от "Мишел":ЕС се насочва към руския банков сектор – дали финансовата система на Путин не е изправена пред момент на Lehman?ЕС се насочва към руския банков сектор – дали финансовата система на Путин не е изправена пред момент на Lehman?
ЕС подготвя своя 21-ви пакет санкции срещу руската икономика. Фокусът е върху банковата система и крипто мрежите. Дали финансовата система на Путин е застрашена от момента на Lehman?
Брюксел/Москва – ЕС вече е приел 20 пакета санкции след руската атака срещу Украйна. Бързият срив на руската икономика не се осъществи. Но устойчивостта все пак има цена за Владимир Путин: Кремъл страда от технологична изолация, по-скъп внос, високи отстъпки в износния бизнес и икономически модел, който все повече е насочен към война и държавни договори.ЕС насочи вниманието си към банковия сектор на Русия – още един пакет санкции за блокиране на финансовата система
С следващия пакет държавите от ЕС очевидно искат сериозно да ударят руския финансов сектор. Според доклад на европейско разузнаване, цитиран от Reuters, санкциите ще бъдат приети през юли и ще бъдат насочени към банки и крипто мрежи в Русия, наред с други. "Ситуацията създава впечатление на динамична икономика", казва докладът за Русия. Всъщност авторите пишат за "експлозивна ситуация", която може да доведе до икономически шок в Русия заради нов пакет Като основа за това предположение докладът цитира различни фактори, които целят да покажат уязвимостта на руската икономика:
Политическо в
20:08 08.07.2026
45 Всички дружно да турим
20:10 08.07.2026
46 Али.Х
20:10 08.07.2026
47 Хахахаха
До коментар #41 от "Дедо мраз":Рашите вече го усещат какво ги чака, ама тупин не му пука за тях.
20:10 08.07.2026
48 Хе хе...
20:10 08.07.2026
49 Пак казвам
20:11 08.07.2026
50 дядо дръмпир
Опасни лични заеми: Частните домакинства също очевидно са подложени на по-голям натиск. Някои големи руски банки са докладвали процент на необслужвани лични заеми до 15 процента миналата година. За банките това означава, че трябва да отделят повече пари за възможни неизпълнения, печалбите им спадат – и имат по-малко свобода да отпускат нови заеми.
Значително повече частни несостоятелности: Според доклада над 500 000 руснаци биха трябвало да подадат заявление за личен фалит през 2025 г. – почти една трета повече от предходната година. Тежестта на заемите, инфлацията и високите лихвени проценти отдавна е достигнала до много потребители. Това у
20:11 08.07.2026
51 Хахахаха
20:12 08.07.2026
52 Ако упорито
20:13 08.07.2026
53 Механик
Намалете малко фантазията бе хора! Путин ви каза още 22-ра какви са целите на Русия и многократно след това повтори точно същото.
Коментиран от #64
20:13 08.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ъъъ
20:15 08.07.2026
56 дядо дръмпир
Държавно спонсориран множествен дълг: Според авторите, правителствените програми са насърчили над 13 милиона души да вземат поне три заема едновременно. В краткосрочен план такива програми могат да подкрепят търсенето и потреблението. Но и тук рискът за банките се увеличава, ако мнозинството длъжници вече не могат да обслужват вноските си.
Почти 90 банки са засегнати – крипто мрежи и търговци на петрол също са във фокуса на институциите на ЕСРуските банки са обезпокоени от месеци и намаляват очакванията – инфлацията остава висока.
Руската централна банка омаловажава слуховете за кризата и посочва богатата капиталова "възглавница" на банките...
20:16 08.07.2026
57 Сатана Z
20:17 08.07.2026
58 Ха ха
До коментар #28 от "няма проблем":На тебе ти е смешно, а в Русия въздишат тъжно. Иде глад
Коментиран от #61, #66
20:18 08.07.2026
59 Копейки
20:18 08.07.2026
60 Язък
До коментар #1 от "Мишел":Колко години и нищо и вчера орешника глъмна преди да излети, така става кат слагат китайски чипове
20:20 08.07.2026
61 Милен
До коментар #58 от "Ха ха":Да, житото стои по полето, иде ГЛАДОМОР!!!
20:21 08.07.2026
62 Цеко Бомбардировача
Ааааахахаха
П едерацията и педофило... уйдеа
Ааааахахаха
20:25 08.07.2026
63 Муня
--- РАЗСТРЕЛЯТЬ!
20:28 08.07.2026
64 Хахахаха
До коментар #53 от "Механик":А кое от тези цели постигна, каза ли?
20:28 08.07.2026
65 Механик
А до тогава ще се позабавлявам да чета копи-пействаните и до болка омръзнали на всички ни, клишета на Ст. Георгиев и другия малко-умник.
20:30 08.07.2026
66 Муня
До коментар #58 от "Ха ха":Украйна може да спаси Русия от глад! Те заляха Европа със селскостопанска продукция!
Коментиран от #68
20:30 08.07.2026
67 Тръмп💩
20:35 08.07.2026
68 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #66 от "Муня":Ти не знаеш .и чи камиони с украинска пшеница се движат от Русе и към нашите силози?
20:37 08.07.2026