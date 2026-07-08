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Кой ще мигне пръв? И Москва, и Киев спешно искат край на войната, но проблемът е в Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Кой ще мигне пръв? И Москва, и Киев спешно искат край на войната, но проблемът е в Путин и Зеленски

8 Юли, 2026 19:41 1 047 68

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  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим-
  • доналд тръмп-
  • ракети-
  • дронове

През уикенда Тръмп проведе телефонни разговори с Путин и Зеленски, като след тях заяви, че вижда реална възможност за прекратяване на войната в Украйна и че решението на конфликта е по-близо, отколкото хората си мислят

Кой ще мигне пръв? И Москва, и Киев спешно искат край на войната, но проблемът е в Путин и Зеленски - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия и Украйна искат споразумение, което да сложи край на войната, но президентите на двете страни са с трудни характери. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който се срещна с Володимир Зеленски в Анкара, където се провежда срещата на върха на НАТО, предаде "Ройтерс".

"Уреждали сме много войни и смятах, че тази може би ще бъде най-лесната, но Путин е труден характер, а и този човек е труден характер", заяви Тръмп, като посочи Зеленски, който седеше до него.

Все пак той допълни, че е сигурен, че Русия и Украйна ще направят всичко, за да спрат войната.

Припомняме, че през уикенда Тръмп проведе телефонни разговори с Путин и Зеленски, като след тях заяви, че вижда реална възможност за прекратяване на войната в Украйна и че решението на конфликта е "по-близо, отколкото хората си мислят".

По време на кампания си за изборите за президент, които се проведоха на 5 ноември 2024 г., Тръмп многократно заявяваше, че ако спечели президентските избори в САЩ, ще успее да прекрати конфликта в Украйна в рамките на 24 часа, но към момента напредък по тази линия няма.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    37 7 Отговор
    Русия не търси преговори, решава въпросите за Украйна на бойното поле.

    Коментиран от #2, #44, #60

    19:45 08.07.2026

  • 2 Хахахаха

    6 38 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Добре. Дано имат гориво рашите да се изтеглят един ден с машини. Иначе ще им се наложи да бягат.

    Коментиран от #13

    19:46 08.07.2026

  • 3 Читател

    40 6 Отговор
    Проблемът са цялата нацистка фашистка банда създадена от краварите това е проблема.

    Коментиран от #6

    19:46 08.07.2026

  • 4 хмм

    3 47 Отговор
    Не са двамата виновни а само Путин, самото нахлуване, цивилните атаки, и анексирането на чуждси територии, и говоренето на Путин че изисква от суверенна държава нито ЕС нито НАТО и Москва да диктува постоянно насоката на съседа си и това че са по силните и са ядрена държава прави преговорите невъзможни освен ако съдбата не вземе нещата в свои ръце и да стане чудо в Русия то Киев ще загуби а преговорите ги искат само Киев

    19:46 08.07.2026

  • 5 Копейкин

    8 32 Отговор
    Русия е умрела у кожата си!

    19:46 08.07.2026

  • 6 Хахахаха

    10 27 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    Проблема е нацистката кремълска хунта!

    19:47 08.07.2026

  • 7 точка

    18 2 Отговор
    Джордж Оруел е пророк. В 1984 светът бе определян от три блока Евразия, Ийстазия и Океания. Май дотам ще докарат нещата с тази украинска лудост.

    19:49 08.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    27 4 Отговор
    Путин ще ги изтрепе .Казах .Укри не е имало и няма да има

    19:49 08.07.2026

  • 9 ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ МИГНЕ ПРЪВ

    25 3 Отговор
    И ПОСЛЕ ЩЕ СВАЛИ ШОРТИЧКИТЕ НА ЦВЕТЧЕТА.

    Коментиран от #20

    19:49 08.07.2026

  • 10 Примати

    6 26 Отговор
    След като цяла Русия знае къде ще бъде следващият удар ( тоест коя е следващата по капацитет рафинерия ) тогава защо Русия не се поне опита са свали дроновете ами оказва съпротива колкото рускиня на Златни Пясъци. Пак ни казвам : всеки може да провери подробности за последните рафинерии , които бяха извадени от строя да си направи сметка за общата картина и да племе моите думе че Украйна вече победи

    19:49 08.07.2026

  • 11 Ха ха

    5 21 Отговор
    Не знам, кой ще мигне първи, но знам кой ще се нacepe първи и това е дъртия памперс.

    19:49 08.07.2026

  • 12 И Киев е Руски

    20 4 Отговор
    Въпрос на време е Путин да посади 🍄 та.Да видим кой ще е печелившият

    Коментиран от #17

    19:51 08.07.2026

  • 13 Соломон

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Дано имат гориво да си ожънат нивите със зърно

    Коментиран от #15, #16, #18

    19:51 08.07.2026

  • 14 Мужик

    4 2 Отговор
    Проблема е образованието и културата !

    19:52 08.07.2026

  • 15 Ще гепят

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    украинското,ожънато!

    19:53 08.07.2026

  • 16 И Киев е Руски

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Бъди смирен бе ......Не казвам нищо да не ме изтрият обратните но ти се сещаш

    19:53 08.07.2026

  • 17 Това

    0 11 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    ако ли е ?

    Коментиран от #22

    19:54 08.07.2026

  • 18 Ха ха

    5 14 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    В Крим жътвата пропадна.

    Коментиран от #25, #28, #43

    19:54 08.07.2026

  • 19 21 РУСКИ ЛЕГЕНА

    4 19 Отговор
    Попаднаха под Санкциите
    На Украински Дронове.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Направо Риболов на

    РУСКИ ШАРАНЧЕТА
    ПЪЛНИ С НЕФТ

    Такава ДВИЖУХА
    Не е имало от
    ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:55 08.07.2026

  • 20 Червен кхмер

    2 17 Отговор

    До коментар #9 от "ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ МИГНЕ ПРЪВ":

    И ще му го подаде на Пуся многоходовия с токчета

    19:55 08.07.2026

  • 21 Путин

    3 11 Отговор
    не мига!Като заек на фарове!

    19:56 08.07.2026

  • 22 И Киев е Руски

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Това":

    Изкуственият интелект ще помогне на женати.Бъди спокоен

    19:57 08.07.2026

  • 23 Бог

    9 0 Отговор
    ще накаже хората за това, че допуснаха да се пролее толкова кръв.

    Коментиран от #29

    19:57 08.07.2026

  • 24 Стадо

    13 2 Отговор
    Как НАТО превърна Киев в склад за обеднен уран: Радиационният инцидент във Вишнево. Масираният ракетен и безпилотен удар срещу военни и енергийни обекти в Киевска област от нощта на 6 юли разкри дълбоко пазена тайна на украинския Генерален щаб и западните му съветници. Унищожаването на държавния завод „Визар“ в сателитния град Вишнево доведе до неколкочасови вторични детонации и критично повишаване на радиационния фон, според информации от местни и чужди източници. Инцидентът повдига сериозни въпроси за сигурността на цивилното население, използвано като „жив щит“ за съхранение на опасни натовски боеприпаси с обеднен уран.

    Коментиран от #32

    19:57 08.07.2026

  • 25 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    Тя и на други места ще пропадне.И да видим тогава кой ще ги спасява от самите тях.Русия е изправена пред цумами което я връхлита а по телевизора викат нет проблема

    19:57 08.07.2026

  • 26 Путин

    4 4 Отговор
    е подобрена версия на Разпутин!

    19:57 08.07.2026

  • 27 СИМОНЯН

    3 11 Отговор
    Заговори вече
    За КУПОНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

    ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ
    ГЛАДОМОР.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    БЕНЗИН СЪС КУПОНИ
    ХРАНА СЪС КУПОНИ

    ТОВА БИЛО ХУБАВО
    СПОРЕД КРЕМЪЛСКАТА КИФЛАДЖИЙКА.

    19:58 08.07.2026

  • 28 няма проблем

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    Руснаците ожънаха житото на бандерите ;)

    Коментиран от #58

    19:58 08.07.2026

  • 29 Екзорсист

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Бог":

    Трябва една сребърна ,балестична ракета по мавзолея със сатаната!

    19:59 08.07.2026

  • 30 Доротея

    5 3 Отговор
    Бият се, защото знаят, че има кой да ги разтървава, ако единия натисне другия! Оставете ги без муниции и най вече новини, и ще се разберат точно за три дни! Дори нов СССР ще направят и тогава наистина Европа и света ще са в преголяма опасност! Прости хора! Англосаксите се поддържат!

    20:00 08.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "Стадо":

    И за какво му е на Киев този обеднен уран.Не го не можеш да го използваш дори за мръсна бомба защото е обеднен.А уран който е активен Украйна си има достатъно от ядрените си централи

    20:01 08.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 На 73 ГОДИНИ

    4 8 Отговор
    ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС

    НЯМА НУЖДА ДА МИГА .

    НАПРАВО ЩЕ ЗАТВОРИ ОЧИ

    ЗАВИНАГИ .

    КАК ТЪЖНО ГЛЕДАШЕ ОНЯ
    ДЕН
    КОГАТО ПОГРЕБВАШЕ
    СВОЕТО НАБОРЧЕ.

    ЗНАЕ ЧЕ КРАЯТ МУ Е БЛИЗКО

    ДЯДО ВОВА.

    Коментиран от #38, #39

    20:01 08.07.2026

  • 35 И Киев е Руски

    4 5 Отговор
    Ф.к ТИ цензурирай те про кремълските коментари.Утре няма да има бонуси и м.ра нема да моЕ израни ча.ве.т.та

    20:02 08.07.2026

  • 36 Ще свърши

    5 4 Отговор
    когато Владимир гушне Владимир...

    20:03 08.07.2026

  • 37 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА

    5 7 Отговор
    КРЕМЪЛ ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ

    КАТО КАЛНА КОЛИБА.

    20:03 08.07.2026

  • 38 СВД

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "На 73 ГОДИНИ":

    Зеленски няма да премига! Той ще остане с отворени зъркели!

    20:05 08.07.2026

  • 39 Нямат кинти

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "На 73 ГОДИНИ":

    за пенсия !

    20:06 08.07.2026

  • 40 Според мен

    5 3 Отговор
    Зеления ще го яде немит.

    20:06 08.07.2026

  • 41 Дедо мраз

    4 4 Отговор
    Ватенките още не знаят какво го чака.

    Коментиран от #47

    20:07 08.07.2026

  • 42 Абсолютни глупости

    5 3 Отговор
    Зеленски е на шмъркан яко . Той не може да мига защото зениците му подпират клепачите.
    Тези от Ройтерс не разбират че той не изпитва и не усеща никакви чувства. И това е много добре защото когато го бият и той не усеща ще го бият докато не умре. А след като умре няма да има възможност за реанимация.
    Може да ви звучи като пародия но е абсолютна истина

    20:07 08.07.2026

  • 43 Ква ти жътва?!

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    ВСУ събарят Крим.

    20:08 08.07.2026

  • 44 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    ЕС се насочва към руския банков сектор – дали финансовата система на Путин не е изправена пред момент на Lehman?ЕС се насочва към руския банков сектор – дали финансовата система на Путин не е изправена пред момент на Lehman?
    ЕС подготвя своя 21-ви пакет санкции срещу руската икономика. Фокусът е върху банковата система и крипто мрежите. Дали финансовата система на Путин е застрашена от момента на Lehman?

    Брюксел/Москва – ЕС вече е приел 20 пакета санкции след руската атака срещу Украйна. Бързият срив на руската икономика не се осъществи. Но устойчивостта все пак има цена за Владимир Путин: Кремъл страда от технологична изолация, по-скъп внос, високи отстъпки в износния бизнес и икономически модел, който все повече е насочен към война и държавни договори.ЕС насочи вниманието си към банковия сектор на Русия – още един пакет санкции за блокиране на финансовата система
    С следващия пакет държавите от ЕС очевидно искат сериозно да ударят руския финансов сектор. Според доклад на европейско разузнаване, цитиран от Reuters, санкциите ще бъдат приети през юли и ще бъдат насочени към банки и крипто мрежи в Русия, наред с други. "Ситуацията създава впечатление на динамична икономика", казва докладът за Русия. Всъщност авторите пишат за "експлозивна ситуация", която може да доведе до икономически шок в Русия заради нов пакет Като основа за това предположение докладът цитира различни фактори, които целят да покажат уязвимостта на руската икономика:

    Политическо в

    20:08 08.07.2026

  • 45 Всички дружно да турим

    3 0 Отговор
    на Блогъра от Москва!

    20:10 08.07.2026

  • 46 Али.Х

    0 0 Отговор
    Бай Дончо !

    20:10 08.07.2026

  • 47 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дедо мраз":

    Рашите вече го усещат какво ги чака, ама тупин не му пука за тях.

    20:10 08.07.2026

  • 48 Хе хе...

    4 1 Отговор
    Че той инфантилния идиот тръмп вече мигна пръв. При това два пъти. Вече звъня на Путин преди срещата в Анкара, сега ще звъни на Путин след срещата в Анкара. Чуват се приказки, че инфантилния идиот тръмп е циврил на рамото на Путин като малка улична ky4ka и е молил за помощ, че лошите аятоласи много го бият.

    20:10 08.07.2026

  • 49 Пак казвам

    5 2 Отговор
    Зеления ще го яде немит, ама много немит.

    20:11 08.07.2026

  • 50 дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    Политическо влияние върху кредитирането: Смята се, че руските банки са били подтиквани от Кремъл да отпускат субсидирани заеми на оръжейни компании и купувачи на недвижими имоти. Путин се надява, че това ще доведе до силна военна икономика, която ще поеме други, отслабващи области. Досега това е успешно, но банките вече носят и по-големи рискове в собствените си баланси.санкции.Растящи рискове в корпоративните заеми: Авторите на разузнавателната статия оценяват, че около десет процента от корпоративните заеми са изложени на риск от неизпълнение. Това би било особено проблематично, ако новите санкции продължат да натоварват платните потоци, приходите от износ или друго последващо финансиране на руските компании. Тогава основно затруднените компании могат да имат проблеми с продължаването на обслужването на заемите си.
    Опасни лични заеми: Частните домакинства също очевидно са подложени на по-голям натиск. Някои големи руски банки са докладвали процент на необслужвани лични заеми до 15 процента миналата година. За банките това означава, че трябва да отделят повече пари за възможни неизпълнения, печалбите им спадат – и имат по-малко свобода да отпускат нови заеми.
    Значително повече частни несостоятелности: Според доклада над 500 000 руснаци биха трябвало да подадат заявление за личен фалит през 2025 г. – почти една трета повече от предходната година. Тежестта на заемите, инфлацията и високите лихвени проценти отдавна е достигнала до много потребители. Това у

    20:11 08.07.2026

  • 51 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Тръмп дава лиценз за производството на ракети Пейтриът в Украйна!

    20:12 08.07.2026

  • 52 Ако упорито

    1 0 Отговор
    Дълго гледаш звездите без да мигаш, в един момент ща мигнеш.

    20:13 08.07.2026

  • 53 Механик

    2 2 Отговор
    Пак розАви блянове.
    Намалете малко фантазията бе хора! Путин ви каза още 22-ра какви са целите на Русия и многократно след това повтори точно същото.

    Коментиран от #64

    20:13 08.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ъъъ

    3 1 Отговор
    Този конфликт ще спре, само когато елиминират Зеленски, шефа на парламента, Будаков, Умеров и компания, което ще доведе до колапс на политическата система. За разлика от Иран, където моделът на управление е съвсем различен и убийството на дъртия аятолах не доведе до нищо, убийството на Зелленски ще доведе до разпад на системата.....И това вероятно ще се случи много скоро.

    20:15 08.07.2026

  • 56 дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    Това увеличава финансовия натиск върху частните домакинства.
    Държавно спонсориран множествен дълг: Според авторите, правителствените програми са насърчили над 13 милиона души да вземат поне три заема едновременно. В краткосрочен план такива програми могат да подкрепят търсенето и потреблението. Но и тук рискът за банките се увеличава, ако мнозинството длъжници вече не могат да обслужват вноските си.
    Почти 90 банки са засегнати – крипто мрежи и търговци на петрол също са във фокуса на институциите на ЕСРуските банки са обезпокоени от месеци и намаляват очакванията – инфлацията остава висока.

    Руската централна банка омаловажава слуховете за кризата и посочва богатата капиталова "възглавница" на банките...

    20:16 08.07.2026

  • 57 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Зеления нацист евреин е като заек.Ако мигне моментално му се отваря задната дупка,което може да е фатално.

    20:17 08.07.2026

  • 58 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "няма проблем":

    На тебе ти е смешно, а в Русия въздишат тъжно. Иде глад

    Коментиран от #61, #66

    20:18 08.07.2026

  • 59 Копейки

    0 2 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    20:18 08.07.2026

  • 60 Язък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Колко години и нищо и вчера орешника глъмна преди да излети, така става кат слагат китайски чипове

    20:20 08.07.2026

  • 61 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха":

    Да, житото стои по полето, иде ГЛАДОМОР!!!

    20:21 08.07.2026

  • 62 Цеко Бомбардировача

    1 1 Отговор
    У Йло ше мигне га..мигне онаа гнилоч мумията!
    Ааааахахаха
    П едерацията и педофило... уйдеа
    Ааааахахаха

    20:25 08.07.2026

  • 63 Муня

    1 1 Отговор
    ---Другарю Путин, навън ви чека един човек! Каза че знае как ще свърши войната!
    --- РАЗСТРЕЛЯТЬ!

    20:28 08.07.2026

  • 64 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    А кое от тези цели постигна, каза ли?

    20:28 08.07.2026

  • 65 Механик

    2 1 Отговор
    Нямам търпение да дойде утре заран и да видя кой не е спал цяла нощ да бори руснаците. Като и да прочета как руснаците са помляли киеф и как смелите укри са спали в метрото отново.
    А до тогава ще се позабавлявам да чета копи-пействаните и до болка омръзнали на всички ни, клишета на Ст. Георгиев и другия малко-умник.

    20:30 08.07.2026

  • 66 Муня

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха":

    Украйна може да спаси Русия от глад! Те заляха Европа със селскостопанска продукция!

    Коментиран от #68

    20:30 08.07.2026

  • 67 Тръмп💩

    0 1 Отговор
    Кой му вярва на тоя ексксремент

    20:35 08.07.2026

  • 68 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Муня":

    Ти не знаеш .и чи камиони с украинска пшеница се движат от Русе и към нашите силози?

    20:37 08.07.2026

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