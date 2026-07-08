Кой ще мигне пръв? И Москва, и Киев спешно искат край на войната, но проблемът е в Путин и Зеленски

Русия и Украйна искат споразумение, което да сложи край на войната, но президентите на двете страни са с трудни характери. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който се срещна с Володимир Зеленски в Анкара, където се провежда срещата на върха на НАТО, предаде "Ройтерс".

"Уреждали сме много войни и смятах, че тази може би ще бъде най-лесната, но Путин е труден характер, а и този човек е труден характер", заяви Тръмп, като посочи Зеленски, който седеше до него.

Все пак той допълни, че е сигурен, че Русия и Украйна ще направят всичко, за да спрат войната.

Припомняме, че през уикенда Тръмп проведе телефонни разговори с Путин и Зеленски, като след тях заяви, че вижда реална възможност за прекратяване на войната в Украйна и че решението на конфликта е "по-близо, отколкото хората си мислят".

По време на кампания си за изборите за президент, които се проведоха на 5 ноември 2024 г., Тръмп многократно заявяваше, че ако спечели президентските избори в САЩ, ще успее да прекрати конфликта в Украйна в рамките на 24 часа, но към момента напредък по тази линия няма.