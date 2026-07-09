Новини
Свят »
Русия »
Русия и световният спорт: завръщане и във футбола?
  Тема: Украйна

Русия и световният спорт: завръщане и във футбола?

9 Юли, 2026 21:49 794 33

  • русия-
  • фифа-
  • владимир путин-
  • санкции-
  • украйна-
  • джани инфантино-
  • доналд тръмп

Поради наложената забрана мъжкият отбор на Русия пропусна Световното първенство през 2022, Европейското първенство през 2024, а сега и Световното първенство през 2026

Русия и световният спорт: завръщане и във футбола? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руската агресивна война срещу Украйна продължава с пълна сила. Но във футбола отдавна се чуват гласове за завръщането на руските отбори – и най-вече от президента на ФИФА Джани Инфантино.

Още новини от Украйна

"ФИФА е взела под внимание решението на Международния олимпийски комитет (МОК) за отмяна на временното суспендиране на Руския олимпийски комитет", съобщи ФИФА в отговор на запитване от АРД. От него става ясно още, че преди да реши как ще действа, ФИФА ще направи анализ и ще съгласува действията си "със съответните заинтересовани страни". Една от тях е УЕФА, която засега не е отговорила на изпратено и до нея запитване.

Руската агресивна война срещу Украйна продължава с пълна сила. Но във футбола отдавна се чуват гласове за завръщането на руските отбори – и най-вече от президента на ФИФА Джани Инфантино, пише АРД.

Инфантино: "Колкото по-скоро, толкова по-добре"

През февруари в интервю за швейцарското издание "Weltwoche" Инфантино заяви: "Ще трябва конкретно да проучим как Русия може да бъде включена отново. Спортът винаги трябва да обединява". Спортистите, феновете и децата не носят вина за политическите решения. Спортът трябва да остане мост. "Колкото по-бързо всички могат да участват в световни първенства, толкова по-добре", каза още швейцарецът.

Това негово изказване предизвика много критики на политици в Европа. Инфантино и до днес притежава руския "Орден за приятелство", връчен му от Путин през 2019 в знак на благодарност за провеждането на Световното първенство по футбол през 2018 в Русия, припомня германското издание.

Пред британския телевизионен канал Sky шефът на ФИФА разясни тогава, че отстраняването на руските отбори "определено трябва да бъде отменено" – най-малкото за младежките отбори. Аргументите на Инфантино: "Това не доведе до нищо, а само подхрани още повече фрустрацията и омразата между момичетата и момчетата".

По-рано и от УЕФА са се изказвали в подкрепа на завръщането на Русия, но президентът на европейската футболна федерация Александър Чеферин наскоро постави като условие за това прекратяването на войната срещу Украйна.

Суспендирането не е заради войната

Руските отбори не участват в международни спортни прояви след началото на руската агресия срещу Украйна през 2022, но не заради войната: УЕФА и ФИФА не посочват като причина военната агресия на Русия, а например "съображения за сигурност" и "гладкото протичане на мачовете".

В тази връзка АРД припомня, че веднага след началото на руската офанзива срещу Украйна ФИФА и УЕФА първоначално се опитаха да позволят на Русия да се състезава без знаме и химн, под името "Футболен съюз на Русия", а не "Русия". Голям брой европейски асоциации обаче отказаха да играят срещу Русия и на двете футболни федерации не им остана друг избор освен да спрат участието на руски отбори в състезанията. Руската федерация безуспешно обжалва решението пред Спортния арбитражен съд. Евентуалното завръщане на Русия през 2026 година обаче също ще зависи до голяма степен от желанието на други отбори да играят с Русия, разяснява германската обществена медия.

Поради наложената забрана мъжкият отбор на Русия пропусна Световното първенство през 2022, Европейското първенство през 2024, а сега и Световното първенство през 2026. Квалификациите за Европейското първенство през 2028 все още не са започнали.

В актуалните правила за европейските клубни турнири на УЕФА за сезон 2026/27 Русия не е предвидена като участник. Технически погледнато, руската федерация остана пълноправен член на УЕФА и ФИФА и след началото на руската агресия: председателят на руската федерация Александър Дюков, мениджър в "Газпром", свързан с държавния глава Владимир Путин, беше част от влиятелния Изпълнителен комитет на УЕФА до април 2025, а руски длъжностни лица и до днес продължават да са представени в по-ниските органи на ФИФА и УЕФА.

И още един щрих по темата припомня АРД: двете федерации не са спирали да превеждат на Москва обичайните плащания в размер на милиони. Те се аргументират с това, че с тези средства се насърчава "развитието на футбола" в съответните страни.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коментатор

    16 12 Отговор
    ще се върне защото е най великата и най силната!!!! Слава на майка Русия и на великата руска армия!!

    Коментиран от #3, #6, #8, #19

    21:52 09.07.2026

  • 2 Да се пробват да видиме??

    6 16 Отговор
    Ей, много желаещи да седнат на подсъдимата скамейка в ХАГА.
    Стават веднага съучастници на убийците и крадците на 300 хиляди деца.
    Цивилизования свят няма да позволи това.Както и шматкането на психопати терористи копейки в ЕС и Свободния свят

    Коментиран от #4, #17, #29

    21:54 09.07.2026

  • 3 Пико4,

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Слава на България!Върви в матушката си!

    Коментиран от #7

    21:55 09.07.2026

  • 4 Европеец

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да се пробват да видиме??":

    Какво да ти кажа за нелепия ти коментар, освен че в спорта не трябва да има геополитика... Иска ми се да ти кажа и слава на Русия, ама заради либералния и мекошав Путин ще се въздържа.....

    21:57 09.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Най великата, но какво са виновни спортистите , без знаме и химн са достатъчни, все пак се губи едно поколение от спортисти , някои може би добри

    21:59 09.07.2026

  • 7 Така де

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пико4,":

    Ама истинският български патриот обича повече Русия, отколкото България.

    Коментиран от #30

    21:59 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха🤣

    7 9 Отговор
    Раша може да участва само в състезание по бързо криене в бункери 🤣 дядо Вовчик ще стане шампион 🤣

    22:01 09.07.2026

  • 10 По точно

    4 6 Отговор
    Тоя Инфантино питал ли е Тръмп какво да прави с Русия?

    22:01 09.07.2026

  • 11 Примати

    4 6 Отговор
    Завръщане в каменната ера

    22:01 09.07.2026

  • 12 Летец Пешеходец

    6 4 Отговор
    Джани Инфантино е посредствен и един ден ще го съдят за корупция. Тръмп му заповяда да отмени червеният картон на американски играч и безгръбначното влечуго, веднага изпълни заповедта. Сега бил за връщането на руските отбори. Сещате се, че "внезапно" осенилата го идея е подплатена с финансови подаръци от Кремъл. Проблемът не е в руските играчи и отбори, но забраната за участие не трябва да се премахва, заради навикът на руските фашисти да използват и спорта за своята мръсна пропаганда.

    Коментиран от #18

    22:02 09.07.2026

  • 13 ФАКТ

    4 3 Отговор
    русхите са си га ни... оттам от под московието ни ги прати ТАварисх СТАЛИн за добър ден..

    22:03 09.07.2026

  • 14 Механик

    5 5 Отговор
    Абе къв руски футбол, останаха ли живи руснаци футболисти

    22:03 09.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Владимир Путин, президент

    7 4 Отговор
    2018г - Русия още живееше в Паралелната вселена като Велика сила !!! Четири години по-късно Русия се сгромоляса от небесата в Реалния Свят и с потрес установи че е една жалка Пародия 👈

    22:04 09.07.2026

  • 17 Орк

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да се пробват да видиме??":

    За какви деца става дума? За тези които зеленски продавал на евро п@дерасти?

    22:05 09.07.2026

  • 18 ДЕААМ

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Летец Пешеходец":

    Не само за пропаганда а и за Тероризъм.
    В спорта са събрани най способните фанатици на режима.

    22:06 09.07.2026

  • 19 54321

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Да живее България бе РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ

    22:07 09.07.2026

  • 20 Като

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Ви чета коментара, дайте Русия да я няма, но не забравяйте думите на ръководителите им: за какво ни е свят без Русия

    Коментиран от #23, #24, #25

    22:10 09.07.2026

  • 21 ФАКТ

    4 3 Отговор
    УКРАИНЕ победи

    22:11 09.07.2026

  • 22 Симпатизант

    2 2 Отговор
    Суверенитетът на Русия не се търгува за разни спортни сустезания

    Коментиран от #26

    22:13 09.07.2026

  • 23 хеефф

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Като":

    аЗ ПЪК СИ МИСЛЯ, ЧЕ РУСНАЦИТЕ ВЕЧЕ СИ КАЗВАТ--зАЩО НИ Е СВЯТ СЪС пУТИН-кАПУТ пУТИН

    Коментиран от #27

    22:14 09.07.2026

  • 24 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Като":

    Никой не обръща внимание, нито на "червените линии", нито на алкохолните "ядрени удари" на Медведев, нито на заявленията на "изплискалият легена" кремълски старчок. Само вие русофилите се впечатлявате, но това е защото сте функционално неграмотни и интелектуално посредствени.

    Коментиран от #28

    22:15 09.07.2026

  • 25 Като

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Като":

    Допълнение, не съм копейка , Украйна промениха характера на войната, сега наистина ядреното оръжие се оказва защита на големите нации, няма да се очудя следващата стъпка да са космически войни и сваляне на сателити. Холивуд с много филми подготвя света за разни катастрофи

    22:17 09.07.2026

  • 26 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Симпатизант":

    Грешиш приятел. Русия не е суверенна държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #33

    22:21 09.07.2026

  • 27 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "хеефф":

    Може би има и такива, но познавам емигранти, които се върнаха в Русия, защото смятат, че Русия е заплашена

    22:24 09.07.2026

  • 28 Като

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Летец Пешеходец":

    Никой не обръща внимание, докато Путин е на власт, след него е непредсказуемо, не че нещо е по специален, просто няма да използва ядрото

    Коментиран от #31

    22:27 09.07.2026

  • 29 Дойче зеле

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да се пробват да видиме??":

    Психиатриите днес са препълнени

    22:31 09.07.2026

  • 30 Варна 3

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Така де":

    Грешка. Истинският български патриот гледа България, образова се с българска история, помни кои са поетите в България, дори и пази страната ни. А Проссия заличава самосъзнанието и историята ни.

    Коментиран от #32

    22:31 09.07.2026

  • 31 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Като":

    Не, причината е много по тривиална. На руснаците също не им се умира в ядрена катастрофа. След Путин, със сигурност ще дойде друг "цар", който ще отхвърли идеите и действията на предишния. В Русия почти винаги е било така.

    22:33 09.07.2026

  • 32 Така е.

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Варна 3":

    Русия е антибългарска държава.

    22:35 09.07.2026

  • 33 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    Както и да е. Може и на Монголия.

    22:36 09.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания