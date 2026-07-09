Русия и световният спорт: завръщане и във футбола?

Руската агресивна война срещу Украйна продължава с пълна сила. Но във футбола отдавна се чуват гласове за завръщането на руските отбори – и най-вече от президента на ФИФА Джани Инфантино.
"ФИФА е взела под внимание решението на Международния олимпийски комитет (МОК) за отмяна на временното суспендиране на Руския олимпийски комитет", съобщи ФИФА в отговор на запитване от АРД. От него става ясно още, че преди да реши как ще действа, ФИФА ще направи анализ и ще съгласува действията си "със съответните заинтересовани страни". Една от тях е УЕФА, която засега не е отговорила на изпратено и до нея запитване.
Руската агресивна война срещу Украйна продължава с пълна сила. Но във футбола отдавна се чуват гласове за завръщането на руските отбори – и най-вече от президента на ФИФА Джани Инфантино, пише АРД.
Инфантино: "Колкото по-скоро, толкова по-добре"
През февруари в интервю за швейцарското издание "Weltwoche" Инфантино заяви: "Ще трябва конкретно да проучим как Русия може да бъде включена отново. Спортът винаги трябва да обединява". Спортистите, феновете и децата не носят вина за политическите решения. Спортът трябва да остане мост. "Колкото по-бързо всички могат да участват в световни първенства, толкова по-добре", каза още швейцарецът.
Това негово изказване предизвика много критики на политици в Европа. Инфантино и до днес притежава руския "Орден за приятелство", връчен му от Путин през 2019 в знак на благодарност за провеждането на Световното първенство по футбол през 2018 в Русия, припомня германското издание.
Пред британския телевизионен канал Sky шефът на ФИФА разясни тогава, че отстраняването на руските отбори "определено трябва да бъде отменено" – най-малкото за младежките отбори. Аргументите на Инфантино: "Това не доведе до нищо, а само подхрани още повече фрустрацията и омразата между момичетата и момчетата".
По-рано и от УЕФА са се изказвали в подкрепа на завръщането на Русия, но президентът на европейската футболна федерация Александър Чеферин наскоро постави като условие за това прекратяването на войната срещу Украйна.
Суспендирането не е заради войната
Руските отбори не участват в международни спортни прояви след началото на руската агресия срещу Украйна през 2022, но не заради войната: УЕФА и ФИФА не посочват като причина военната агресия на Русия, а например "съображения за сигурност" и "гладкото протичане на мачовете".
В тази връзка АРД припомня, че веднага след началото на руската офанзива срещу Украйна ФИФА и УЕФА първоначално се опитаха да позволят на Русия да се състезава без знаме и химн, под името "Футболен съюз на Русия", а не "Русия". Голям брой европейски асоциации обаче отказаха да играят срещу Русия и на двете футболни федерации не им остана друг избор освен да спрат участието на руски отбори в състезанията. Руската федерация безуспешно обжалва решението пред Спортния арбитражен съд. Евентуалното завръщане на Русия през 2026 година обаче също ще зависи до голяма степен от желанието на други отбори да играят с Русия, разяснява германската обществена медия.
Поради наложената забрана мъжкият отбор на Русия пропусна Световното първенство през 2022, Европейското първенство през 2024, а сега и Световното първенство през 2026. Квалификациите за Европейското първенство през 2028 все още не са започнали.
В актуалните правила за европейските клубни турнири на УЕФА за сезон 2026/27 Русия не е предвидена като участник. Технически погледнато, руската федерация остана пълноправен член на УЕФА и ФИФА и след началото на руската агресия: председателят на руската федерация Александър Дюков, мениджър в "Газпром", свързан с държавния глава Владимир Путин, беше част от влиятелния Изпълнителен комитет на УЕФА до април 2025, а руски длъжностни лица и до днес продължават да са представени в по-ниските органи на ФИФА и УЕФА.
И още един щрих по темата припомня АРД: двете федерации не са спирали да превеждат на Москва обичайните плащания в размер на милиони. Те се аргументират с това, че с тези средства се насърчава "развитието на футбола" в съответните страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коментатор
Коментиран от #3, #6, #8, #19
21:52 09.07.2026
2 Да се пробват да видиме??
Стават веднага съучастници на убийците и крадците на 300 хиляди деца.
Цивилизования свят няма да позволи това.Както и шматкането на психопати терористи копейки в ЕС и Свободния свят
Коментиран от #4, #17, #29
21:54 09.07.2026
3 Пико4,
До коментар #1 от "коментатор":Слава на България!Върви в матушката си!
Коментиран от #7
21:55 09.07.2026
4 Европеец
До коментар #2 от "Да се пробват да видиме??":Какво да ти кажа за нелепия ти коментар, освен че в спорта не трябва да има геополитика... Иска ми се да ти кажа и слава на Русия, ама заради либералния и мекошав Путин ще се въздържа.....
21:57 09.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не е
До коментар #1 от "коментатор":Най великата, но какво са виновни спортистите , без знаме и химн са достатъчни, все пак се губи едно поколение от спортисти , някои може би добри
21:59 09.07.2026
7 Така де
До коментар #3 от "Пико4,":Ама истинският български патриот обича повече Русия, отколкото България.
Коментиран от #30
21:59 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хаха🤣
22:01 09.07.2026
10 По точно
22:01 09.07.2026
11 Примати
22:01 09.07.2026
12 Летец Пешеходец
Коментиран от #18
22:02 09.07.2026
13 ФАКТ
22:03 09.07.2026
14 Механик
22:03 09.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Владимир Путин, президент
22:04 09.07.2026
17 Орк
До коментар #2 от "Да се пробват да видиме??":За какви деца става дума? За тези които зеленски продавал на евро п@дерасти?
22:05 09.07.2026
18 ДЕААМ
До коментар #12 от "Летец Пешеходец":Не само за пропаганда а и за Тероризъм.
В спорта са събрани най способните фанатици на режима.
22:06 09.07.2026
19 54321
До коментар #1 от "коментатор":Да живее България бе РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ
22:07 09.07.2026
20 Като
До коментар #5 от "ФАКТ":Ви чета коментара, дайте Русия да я няма, но не забравяйте думите на ръководителите им: за какво ни е свят без Русия
Коментиран от #23, #24, #25
22:10 09.07.2026
21 ФАКТ
22:11 09.07.2026
22 Симпатизант
Коментиран от #26
22:13 09.07.2026
23 хеефф
До коментар #20 от "Като":аЗ ПЪК СИ МИСЛЯ, ЧЕ РУСНАЦИТЕ ВЕЧЕ СИ КАЗВАТ--зАЩО НИ Е СВЯТ СЪС пУТИН-кАПУТ пУТИН
Коментиран от #27
22:14 09.07.2026
24 Летец Пешеходец
До коментар #20 от "Като":Никой не обръща внимание, нито на "червените линии", нито на алкохолните "ядрени удари" на Медведев, нито на заявленията на "изплискалият легена" кремълски старчок. Само вие русофилите се впечатлявате, но това е защото сте функционално неграмотни и интелектуално посредствени.
Коментиран от #28
22:15 09.07.2026
25 Като
До коментар #20 от "Като":Допълнение, не съм копейка , Украйна промениха характера на войната, сега наистина ядреното оръжие се оказва защита на големите нации, няма да се очудя следващата стъпка да са космически войни и сваляне на сателити. Холивуд с много филми подготвя света за разни катастрофи
22:17 09.07.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #22 от "Симпатизант":Грешиш приятел. Русия не е суверенна държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #33
22:21 09.07.2026
27 Като
До коментар #23 от "хеефф":Може би има и такива, но познавам емигранти, които се върнаха в Русия, защото смятат, че Русия е заплашена
22:24 09.07.2026
28 Като
До коментар #24 от "Летец Пешеходец":Никой не обръща внимание, докато Путин е на власт, след него е непредсказуемо, не че нещо е по специален, просто няма да използва ядрото
Коментиран от #31
22:27 09.07.2026
29 Дойче зеле
До коментар #2 от "Да се пробват да видиме??":Психиатриите днес са препълнени
22:31 09.07.2026
30 Варна 3
До коментар #7 от "Така де":Грешка. Истинският български патриот гледа България, образова се с българска история, помни кои са поетите в България, дори и пази страната ни. А Проссия заличава самосъзнанието и историята ни.
Коментиран от #32
22:31 09.07.2026
31 Летец Пешеходец
До коментар #28 от "Като":Не, причината е много по тривиална. На руснаците също не им се умира в ядрена катастрофа. След Путин, със сигурност ще дойде друг "цар", който ще отхвърли идеите и действията на предишния. В Русия почти винаги е било така.
22:33 09.07.2026
32 Така е.
До коментар #30 от "Варна 3":Русия е антибългарска държава.
22:35 09.07.2026
33 Варна 3
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Както и да е. Може и на Монголия.
22:36 09.07.2026