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Генерал Залужни: Във войната на изтощение никога няма победители, всички ще бъдат победени
  Тема: Украйна

Генерал Залужни: Във войната на изтощение никога няма победители, всички ще бъдат победени

8 Юли, 2026 16:29 1 162 72

  • украйна-
  • русия-
  • валерий залужни-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим

В същото време, според него, Русия не е в състояние да окупира цяла Украйна по военен път, а Киев засега не може да деокупира завзетите територии

Генерал Залужни: Във войната на изтощение никога няма победители, всички ще бъдат победени - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и посланик на Украйна във Великобритания Валери Залужни заяви, че е преждевременно да се говори за скорошно приключване на войната или за поражение на Русия. Според него настоящата война остава война на изтощение, в която няма да има победители, пише Залужни за агенция "Интерфакс-Украйна“.

Залужни отбелязва, че успехите на украинските сили на бойното поле и ударите по руската логистика не означават, че войната ще приключи скоро. Според него тактическите постижения сами по себе си не са в състояние да осигурят постигането на политическите цели.

Залужни счита, че ситуацията на фронта остава в задънена улица, за която той говореше още в края на 2023 г. Той обясни, че пренасищането на бойното поле с безпилотни летателни апарати е направило дори ротацията и евакуацията изключително сложни, а изпълнението на каквито и да било тактически задачи изисква непропорционално големи загуби.

В същото време, според него, Русия не е в състояние да окупира цяла Украйна по военен път, а Украйна засега не може да деокупира завзетите територии.

"Във войната на изтощение няма да има победители, а само победени“, написа Залужни.

Той също така подчертава, че Русия не признава поражението си и продължава да залага на изтощението на Украйна.

Отделно Залужни обръща внимание на международния фактор. Той заявява, че подкрепата за Украйна показва признаци на отслабване поради промяната в позицията на САЩ и разногласията в рамките на Европейския съюз. Според него войната отдавна е излязла извън границите на фронтовата линия и засяга логистиката, критичната инфраструктура, икономиката и устойчивостта на обществото.

Освен това той оценява критично съвременния подход на НАТО. Според Залужни Алиансът е бил създаден за условията на Студената война и стратегията за избягване на конфликти, поради което настоящият модел не отговаря на предизвикателствата на съвременната война.

"Такъв подход на НАТО няма перспектива нито в техническо, нито в политическо отношение“, отбелязва той.

В заключение Залужни подчертава, че бъдещата система за сигурност трябва да се формира с оглед на новите реалности на войната, а нейният успех ще зависи от онези, които са готови да обединят държавите около общата сигурност.

На 7 юли ръководителят на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов даде интервю, в което коментира възможното приключване на войната. По думите му, настоящата ескалация може да бъде спряна само чрез нейното максимално засилване, след което, според него, Владимир Путин ще се съгласи на мирни преговори. Буданов също така предположи, че това може да се случи до края на 2026 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    25 11 Отговор
    Англо-саксите се радват, че славяните се избиват помежду си. Войната продължава.

    Коментиран от #8, #19, #41

    16:33 08.07.2026

  • 2 Русия не иска цяла покрайна

    32 10 Отговор
    само до Днепър. Ненужни много добре знае кои области с рускоговорящи си иска Путин още от самото начало. Да не се прави на мотика.
    А западните области ще ги завлече Полша.

    Коментиран от #20

    16:33 08.07.2026

  • 3 Факт

    9 30 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли на Турция за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #38, #42, #46

    16:33 08.07.2026

  • 4 Нищо подобно

    9 22 Отговор
    Монголо- Ислямската П ЕДЕРАЦИЯ уйде при СССР
    Хихихихихи

    16:34 08.07.2026

  • 5 Путин

    17 9 Отговор
    обяви още 2023 г. взема източна Покрайна.


    А най вероятна западна ще е буферна зона.

    Коментиран от #13

    16:34 08.07.2026

  • 6 Шафьоро

    8 18 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #14

    16:34 08.07.2026

  • 7 Отговорът

    19 6 Отговор
    Винаги има победители и победени. Неолибералните изразявания не важат

    16:34 08.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    ти славянин ли си?

    Коментиран от #15, #26

    16:35 08.07.2026

  • 9 Мурка

    14 5 Отговор
    ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БРОИМ НА ЕСЕН----ЩЕ СИ СРЕД ТЯХ АКО ИМАШ АЛТЪНКЕНЕФ

    16:35 08.07.2026

  • 10 Баце ЕООД

    16 5 Отговор
    Мхм, още историйки, мненийца, преди хоровото реване да почне със пълна сила

    16:35 08.07.2026

  • 11 Сатана Z

    20 6 Отговор
    Всички ние помним контра наступа на Ген.Заложни след,който труповете на укро нацистите се вмирисваха и гниеха в Донбас.След това му направиха лоботомия и залепиха пластмасов капак на черепа му в следствие руски ракетен удар по бункера му.Слава на Русия!

    16:35 08.07.2026

  • 12 Абе

    13 5 Отговор
    Те щото от хокус-покус, мнооого им знае главата.

    16:36 08.07.2026

  • 13 2 ДНЯ и ВСЕ

    6 18 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Или... 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
    Бай дъ уей, Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски ли са навсегда?
    Хахахаха

    Коментиран от #18

    16:36 08.07.2026

  • 14 Мурка

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Шафьоро":

    А ТУ НАЙТ ЩЕ ИМА ЛИ КИЕФСКО ПИЛЕ ФЛАМБЕ

    Коментиран от #31, #36

    16:37 08.07.2026

  • 15 Наследник на Аспарух

    2 15 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От катуна преплувал Дунава

    16:38 08.07.2026

  • 16 Смях в залата

    6 15 Отговор
    Митрофанова: Никай не може да спре продажбите на оръжие от България за Украйна. Оръжейните заводи в България продължават да работят на високи обороти, а продукцията на българския военнопромишлен комплекс – предимно снаряди и боеприпаси отива в Украйна. С тези думи руският посланик у нас Елеонора Митрофанова изрази загриженост за продължаващите потоци от оръжия към Киев, които няма как да секнат.

    😆

    16:38 08.07.2026

  • 17 Абе

    20 6 Отговор
    Украйна надали ще бъде страна след сво

    16:38 08.07.2026

  • 18 Май 2023г

    16 6 Отговор

    До коментар #13 от "2 ДНЯ и ВСЕ":

    Зелен наркоман - на кафе у Крим. Хахаха. През крив макарон.

    16:38 08.07.2026

  • 19 Хахахаха

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    А тупин се радва да избива славяни!

    16:39 08.07.2026

  • 20 Русия

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Русия не иска цяла покрайна":

    Изобщо не иска територии, а смяна на прозападната власт в Украйна с проруска. Единствено и само това има значение и полза за Русия.

    16:39 08.07.2026

  • 21 Деций

    17 5 Отговор
    Аз не вярвам Путин да се унижи да говори със Зеленски дори и Украйна да капитулира.Аз бих пратил шофьора си ,но не и да приема капитулацията от този бъхльо! Всъщност той е не легитимен и по скоро за да има някаква юридическа и правна тежест подобен документ трябва да се подпише от председателя на Радата!

    16:39 08.07.2026

  • 22 Боби Баламата

    6 17 Отговор
    Я така и не разбрах, защо аджеба НИТО ЕДИН монголь не излезе да спасява напикаващия се педофил Ху ЙЛО от ЛОШИО ГОТВАЧ?!?
    А всички посрещаха 2 пъти ГЕРОЯТ на П ЕДЕРАЦИЯТА Готвача като ОСВОБОДИТЕЛ със хляб и сол?!?

    Коментиран от #25

    16:40 08.07.2026

  • 23 Механик

    16 4 Отговор
    Бреййй, и тоя е копейзаж вече. Сигурно е минал към Възраждане, щом така говори.
    Какви са тия работи? Аз знам от дойчевеле и Ст. Герогиев, че Зели пИчели войната и руснаците бягат.
    На кого да вярвам сега?

    Коментиран от #28

    16:43 08.07.2026

  • 24 Деций

    10 7 Отговор
    Но мисля ,че със всеки удар по руска инфраструктура се доближаваме до момента в който недоволството е принуди Путин да абдикира,и ако дойде някой по друг тип ,то всичко може да свърши за минути.Въпроса е ,че от там няма връщане на зад.

    16:43 08.07.2026

  • 25 За да

    10 7 Отговор

    До коментар #22 от "Боби Баламата":

    Разбереш нещо, тряа да можеш мислиш критично, само със заяждане и обиди няма как да стане.

    Коментиран от #29

    16:44 08.07.2026

  • 26 Също

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като тебе бате маце, лапам питони!

    Коментиран от #32

    16:44 08.07.2026

  • 27 Безспорно най-губещият в тази война

    5 16 Отговор
    е Русия.

    16:44 08.07.2026

  • 28 Нема се сдухваш Лепилар

    6 10 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Хихихихихи
    Тизе изпрати ли лимонадено шише с беГзин за у йло ТРИДНЕВНАТА?
    Хихихихихи

    16:45 08.07.2026

  • 29 Боби Баламата

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "За да":

    Ше ни просветлиш ли, мислейки.. критично?

    16:47 08.07.2026

  • 30 Любознателен

    15 5 Отговор
    Всички ще бъдат победени, но някои ще бъдат по-победени от другите. На Путин въобще не му трябва цяла Украйна. Ще се задоволи само с рускоговорящите области, а те представляват цялата югоизточна част на страната барабар с Одеса. И след това ще заключим, че е загубил войната

    Коментиран от #35, #51

    16:47 08.07.2026

  • 31 ВЕСЕЛЯК

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Мурка":

    Тази нощ в киев пак ще има евровизия, брат!

    Бангаранга форевър, киефс мадафакас! Нека купона започне и тази нощ. Хотел МЕТРО е готово да приюти всички бандери за купона.

    16:48 08.07.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 15 Отговор

    До коментар #26 от "Също":

    вие копейките сте толкоз изгубени , че нито славяни може да се именувате нито българи-рпмите ви се смеят

    Коментиран от #39, #45

    16:49 08.07.2026

  • 33 Ха-ха

    6 13 Отговор
    Русийката е бита карта. И Тръмп го потвърди.!

    16:49 08.07.2026

  • 34 Ахаха

    11 5 Отговор
    Завода за фламинго напусна чата, а? Сега яко мнения, истории, възхваления.. После просене, реване, истерия

    16:49 08.07.2026

  • 35 Това ще е голяма загуба за

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "Любознателен":

    Русия.

    Коментиран от #50

    16:50 08.07.2026

  • 36 Абе

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мурка":

    Той Кийв и в момента е на фламбе

    Коментиран от #40

    16:50 08.07.2026

  • 37 Дядо дръмпир

    3 12 Отговор
    Купих си немски Летни гуми Фулда ....Произведени в ПОЛАНД и с надписи на просиянски език.......Путин изпада в неудобство , след като тайният план за покупка на 200 000 барела се проваля.Ако една страна загуби способността си да произвежда достатъчно енергия, тя трябва да гледа навън, за да поддържа двигателите работещи.

    Но намирането на желаещ продавач на глобалния пазар не винаги е лесна задача.

    Понякога вратите остават плътно затворени.Блокиран в пристанището
    Руските усилия за закупуване на така необходимото реактивно гориво срещнаха сериозно препятствие в Азия. Властите в Токио отказват да позволят вътрешни доставки на керосин да достигнат руските летища.

    Спорът се върти около планирана доставка от японското пристанище Чиба. Според Reuters, цитиран от Digi24, Москва се готвеше да внесе поне 200 000 барела реактивно гориво в началото на юли.Планът беше товарът да се транспортира през Южна Корея, преди да се използва верига от посредници, за да се прикрие крайната дестинация. Но японското правителство незабавно прекрати операцията.

    Затваряне на вратички
    Министърът на икономиката Рьосей Акадзава потвърди във вторник, че страната му няма да толерира никакви скрити доставки. Той уточни, че настоящата забрана за износ включва както доставки към трети страни, така и транзитни превози по море.

    Японското правителство работи в тясно сътрудничество с Г-7 за прилагане на тези правила. Целта е да се предотврати изплъзването на реактивно гориво пре

    Коментиран от #53

    16:51 08.07.2026

  • 38 Факт-чекър

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Ти самият откъде изпълзя, и
    къде я видя тази огромна вълна?

    16:51 08.07.2026

  • 39 Ахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе, предимно на теб се смеят.. Ама не е защото си забавен

    16:52 08.07.2026

  • 40 Механик

    9 4 Отговор

    До коментар #36 от "Абе":

    Бе той е на фламбе, ама само пуши. Нощеска и огън ще има.
    Голяма пачанга ще е нощеска Киев.

    16:52 08.07.2026

  • 41 Едва ли

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Обикновенните хора на запад са на страната на Русия.

    16:53 08.07.2026

  • 42 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Украинските дронове спряха газа за Турция! Газа спря за Турция и причината не е Русия..
    Пита се в задачата,защо Англия удари газопровода ,който доставя газ на Турция..Защото Ердоган видя потъващия кораб и веднага се обърна към Тръмп ....:))) Изостави Англия а беше биз Бизе с Англия ..:) Между другото в Анкара Тръмп пред матЮвците каза :- Веднага след завършване на срещата тук ,аз ще се обадя на Путин "::))) Преди срещата разговаря с Путин цели 95 минути ,след срещата отново щял да се обади на Путин ха ха ха

    16:53 08.07.2026

  • 43 немски гуми-произведени в полша на руски

    0 8 Отговор
    Японското правителство работи в тясно сътрудничество с Г-7 за прилагане на тези правила. Целта е да се предотврати изплъзването на реактивно гориво през мрежите"Ще продължим да упражняваме строг контрол на износа, в сътрудничество с други страни и като вземаме предвид международния контекст," каза Акадзава.

    Министерството му в момента издава предупреждения и споделя данни с чуждестранни власти, за да предотврати заобикаляне на санкции.

    16:53 08.07.2026

  • 44 С други думи казано!

    6 5 Отговор
    Залужни е реалист!
    Зеленски и Буданов-Не...!

    Коментиран от #49, #55

    16:55 08.07.2026

  • 45 Българите,

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    слава богу нямаме нищо общо с руснаците.

    Коментиран от #54

    16:55 08.07.2026

  • 46 Факт е,че...

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    ...днес това го изпапагали във всяка тема...
    Но е слабо!
    Трябва още...😂🤣😂🤣😂🤣!

    16:57 08.07.2026

  • 47 1945

    5 7 Отговор
    Казахстан е затворил границата си с Русия.

    16:58 08.07.2026

  • 48 ОНЯ с ДРОНЯ

    5 8 Отговор
    Няма Спирка .
    Украинските Санкции с ДРОНОВЕ
    Продължават .

    ЧЕРКАСКАТА ЛИНЕЙНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ДИСПЕЧЕРСКС СТАНЦИЯ (ЛПДС)

    ГОРИ.

    САМО ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.

    УРАААААА

    16:59 08.07.2026

  • 49 На практика

    7 4 Отговор

    До коментар #44 от "С други думи казано!":

    между Буданов, Залужни или Зеленски няма абсолютно никаква разлика.

    Коментиран от #52

    17:00 08.07.2026

  • 50 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "Това ще е голяма загуба за":

    Русия не иска поляците от Западна Украйна..Путин само преди няколко дни отново повтори,че ще си вземат единствено Новорусия:) с което потвърди,че и Одеса ,защото Одеска област е в Новорусия! Сиреч остава остатъчна Украйна без излаз на море..А без излаз на море ,остатъчна Украйна не е нужна на Англия .:)) Междудругото в Полша поставиха Лвов на портрети в цялото им метро:)))

    17:00 08.07.2026

  • 51 Това ще е унижение и грешка за Русия

    7 4 Отговор

    До коментар #30 от "Любознателен":

    "По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    17:03 08.07.2026

  • 52 НАПРОТИВ...!

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "На практика":

    При едни избори борбата ще е между Зеленски и Залужни!
    Като вторият има определено по-големи шансове...!

    Коментиран от #59

    17:06 08.07.2026

  • 53 Оня

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Дядо дръмпир":

    Дядка деменция му викаха на това твоето! Май зор се лекува!

    17:07 08.07.2026

  • 54 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Българите,":

    Забрави ли Казанските българи. ? 80% от старите болярски родове са с български корени .

    Коментиран от #57

    17:07 08.07.2026

  • 55 Орк

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "С други думи казано!":

    Същата кукла на британски конци

    17:09 08.07.2026

  • 56 така е мишок Залъжни барабар с Мисирски

    5 4 Отговор
    да схванете че всички ес комарджии
    дет залагат за куц кон
    ще бъдат победени от Русия

    17:12 08.07.2026

  • 57 Към днешна дата

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    съществуващите българи имаме напълно различен геном от руснаците. Ние се пълна тяхна противоположност- красиви и интелигентни. Нашите гени преобладаващо са средиземноморски и тракийски, доказано с двете последни масови проучвания.

    Коментиран от #62, #63

    17:14 08.07.2026

  • 58 Хо-ха-ха

    2 4 Отговор
    За какво и е на Русия цяла Украйна?

    17:16 08.07.2026

  • 59 Всеки един от тримата има

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "НАПРОТИВ...!":

    шансове. Украинският народ ще прецени кой от тримата ще спечели, но това не променя факта, че политиката на Украйна няма да се промени. Това е положението. Русия рискува да направи нещо по въпроса с влиянието, но катастрофира много тежко.

    Коментиран от #67

    17:17 08.07.2026

  • 60 колибри

    2 3 Отговор
    Но рускоговорещите напредват

    17:18 08.07.2026

  • 61 шаа

    2 4 Отговор
    в другите медии заглавието не е толкова тенденциозно подбрано. ето примери "Бившият украински главнокомандващ Залужни: Не мислете, че Русия е загубила войната", или пък "Залужни поспори със Зеленски за поражението на Русия във войната",

    17:18 08.07.2026

  • 62 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Към днешна дата":

    Бегай от тук с тая стъкмистика :) с руснаците сме един народ/общност! И ако на теб родословието ти е турско или гръцко ...това е друго.

    17:20 08.07.2026

  • 63 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Към днешна дата":

    Особено интилигентни имайки предвид тоя пост

    17:20 08.07.2026

  • 64 БЕГЛЕЦА ЗАЛУЖНИ

    5 2 Отговор
    Ще има победени. Победени ще са бандер фашистите.

    17:21 08.07.2026

  • 65 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    3 3 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    17:22 08.07.2026

  • 66 Ха ха

    1 3 Отговор
    Значи според тоя стратегията на НАТО да избягва конфликти нямала политическа перспектива?!? Като гледам как насила събират украинци да се бият веднага си представям какъв политически успех ще има европейски политик който вкара държавата си в конфликт с русия да защити Украйна и да прати войници на фронта

    17:22 08.07.2026

  • 67 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Всеки един от тримата има":

    Кой украински народ бре? То нема украински народ! Останали са само баби и дядовци в Украйна.Всичко емигрира в Русия.По Европа са украинските "мутри" по анклави ала Баба Алино

    Коментиран от #70

    17:23 08.07.2026

  • 68 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА

    2 2 Отговор
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ

    КАТО КАЛНА КОЛИБА.

    Коментиран от #71

    17:24 08.07.2026

  • 69 ОНЯ

    2 1 Отговор
    Днес В ДИРЕКТЕН СБЛЪСЪК

    УКРАИНСКИ Ф16

    Е ОПАТКАЛ

    РУСКИ СУ 35

    ТЪЖЕН ДЕН ЗА РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ.

    УРАААААА

    Коментиран от #72

    17:27 08.07.2026

  • 70 Броят на населението

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    няма никакво значение. Колкото има, толкова ще гласуват. Както се провеждат избори в България, така ще се проведат и в Украйна. Ние дори сме и по-малко от тях.

    17:29 08.07.2026

  • 71 ,,Ще"...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА":

    Кога баба ти стане мъжка...!

    17:29 08.07.2026

  • 72 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "ОНЯ":

    Ей келеш не кради никове че си риташ здравната книжка!

    17:32 08.07.2026

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