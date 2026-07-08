Генерал Залужни: Във войната на изтощение никога няма победители, всички ще бъдат победени

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и посланик на Украйна във Великобритания Валери Залужни заяви, че е преждевременно да се говори за скорошно приключване на войната или за поражение на Русия. Според него настоящата война остава война на изтощение, в която няма да има победители, пише Залужни за агенция "Интерфакс-Украйна“.
Залужни отбелязва, че успехите на украинските сили на бойното поле и ударите по руската логистика не означават, че войната ще приключи скоро. Според него тактическите постижения сами по себе си не са в състояние да осигурят постигането на политическите цели.
Залужни счита, че ситуацията на фронта остава в задънена улица, за която той говореше още в края на 2023 г. Той обясни, че пренасищането на бойното поле с безпилотни летателни апарати е направило дори ротацията и евакуацията изключително сложни, а изпълнението на каквито и да било тактически задачи изисква непропорционално големи загуби.
В същото време, според него, Русия не е в състояние да окупира цяла Украйна по военен път, а Украйна засега не може да деокупира завзетите територии.
"Във войната на изтощение няма да има победители, а само победени“, написа Залужни.
Той също така подчертава, че Русия не признава поражението си и продължава да залага на изтощението на Украйна.
Отделно Залужни обръща внимание на международния фактор. Той заявява, че подкрепата за Украйна показва признаци на отслабване поради промяната в позицията на САЩ и разногласията в рамките на Европейския съюз. Според него войната отдавна е излязла извън границите на фронтовата линия и засяга логистиката, критичната инфраструктура, икономиката и устойчивостта на обществото.
Освен това той оценява критично съвременния подход на НАТО. Според Залужни Алиансът е бил създаден за условията на Студената война и стратегията за избягване на конфликти, поради което настоящият модел не отговаря на предизвикателствата на съвременната война.
"Такъв подход на НАТО няма перспектива нито в техническо, нито в политическо отношение“, отбелязва той.
В заключение Залужни подчертава, че бъдещата система за сигурност трябва да се формира с оглед на новите реалности на войната, а нейният успех ще зависи от онези, които са готови да обединят държавите около общата сигурност.
На 7 юли ръководителят на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов даде интервю, в което коментира възможното приключване на войната. По думите му, настоящата ескалация може да бъде спряна само чрез нейното максимално засилване, след което, според него, Владимир Путин ще се съгласи на мирни преговори. Буданов също така предположи, че това може да се случи до края на 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #8, #19, #41
16:33 08.07.2026
2 Русия не иска цяла покрайна
А западните области ще ги завлече Полша.
Коментиран от #20
16:33 08.07.2026
3 Факт
Коментиран от #38, #42, #46
16:33 08.07.2026
4 Нищо подобно
Хихихихихи
16:34 08.07.2026
5 Путин
А най вероятна западна ще е буферна зона.
Коментиран от #13
16:34 08.07.2026
6 Шафьоро
Коментиран от #14
16:34 08.07.2026
7 Отговорът
16:34 08.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "хъхъ":ти славянин ли си?
Коментиран от #15, #26
16:35 08.07.2026
9 Мурка
16:35 08.07.2026
10 Баце ЕООД
16:35 08.07.2026
11 Сатана Z
16:35 08.07.2026
12 Абе
16:36 08.07.2026
13 2 ДНЯ и ВСЕ
До коментар #5 от "Путин":Или... 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?!?
Бай дъ уей, Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски ли са навсегда?
Хахахаха
Коментиран от #18
16:36 08.07.2026
14 Мурка
До коментар #6 от "Шафьоро":А ТУ НАЙТ ЩЕ ИМА ЛИ КИЕФСКО ПИЛЕ ФЛАМБЕ
Коментиран от #31, #36
16:37 08.07.2026
15 Наследник на Аспарух
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От катуна преплувал Дунава
16:38 08.07.2026
16 Смях в залата
😆
16:38 08.07.2026
17 Абе
16:38 08.07.2026
18 Май 2023г
До коментар #13 от "2 ДНЯ и ВСЕ":Зелен наркоман - на кафе у Крим. Хахаха. През крив макарон.
16:38 08.07.2026
19 Хахахаха
До коментар #1 от "хъхъ":А тупин се радва да избива славяни!
16:39 08.07.2026
20 Русия
До коментар #2 от "Русия не иска цяла покрайна":Изобщо не иска територии, а смяна на прозападната власт в Украйна с проруска. Единствено и само това има значение и полза за Русия.
16:39 08.07.2026
21 Деций
16:39 08.07.2026
22 Боби Баламата
А всички посрещаха 2 пъти ГЕРОЯТ на П ЕДЕРАЦИЯТА Готвача като ОСВОБОДИТЕЛ със хляб и сол?!?
Коментиран от #25
16:40 08.07.2026
23 Механик
Какви са тия работи? Аз знам от дойчевеле и Ст. Герогиев, че Зели пИчели войната и руснаците бягат.
На кого да вярвам сега?
Коментиран от #28
16:43 08.07.2026
24 Деций
16:43 08.07.2026
25 За да
До коментар #22 от "Боби Баламата":Разбереш нещо, тряа да можеш мислиш критично, само със заяждане и обиди няма как да стане.
Коментиран от #29
16:44 08.07.2026
26 Също
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като тебе бате маце, лапам питони!
Коментиран от #32
16:44 08.07.2026
27 Безспорно най-губещият в тази война
16:44 08.07.2026
28 Нема се сдухваш Лепилар
До коментар #23 от "Механик":Хихихихихи
Тизе изпрати ли лимонадено шише с беГзин за у йло ТРИДНЕВНАТА?
Хихихихихи
16:45 08.07.2026
29 Боби Баламата
До коментар #25 от "За да":Ше ни просветлиш ли, мислейки.. критично?
16:47 08.07.2026
30 Любознателен
Коментиран от #35, #51
16:47 08.07.2026
31 ВЕСЕЛЯК
До коментар #14 от "Мурка":Тази нощ в киев пак ще има евровизия, брат!
Бангаранга форевър, киефс мадафакас! Нека купона започне и тази нощ. Хотел МЕТРО е готово да приюти всички бандери за купона.
16:48 08.07.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "Също":вие копейките сте толкоз изгубени , че нито славяни може да се именувате нито българи-рпмите ви се смеят
Коментиран от #39, #45
16:49 08.07.2026
33 Ха-ха
16:49 08.07.2026
34 Ахаха
16:49 08.07.2026
35 Това ще е голяма загуба за
До коментар #30 от "Любознателен":Русия.
Коментиран от #50
16:50 08.07.2026
36 Абе
До коментар #14 от "Мурка":Той Кийв и в момента е на фламбе
Коментиран от #40
16:50 08.07.2026
37 Дядо дръмпир
Но намирането на желаещ продавач на глобалния пазар не винаги е лесна задача.
Понякога вратите остават плътно затворени.Блокиран в пристанището
Руските усилия за закупуване на така необходимото реактивно гориво срещнаха сериозно препятствие в Азия. Властите в Токио отказват да позволят вътрешни доставки на керосин да достигнат руските летища.
Спорът се върти около планирана доставка от японското пристанище Чиба. Според Reuters, цитиран от Digi24, Москва се готвеше да внесе поне 200 000 барела реактивно гориво в началото на юли.Планът беше товарът да се транспортира през Южна Корея, преди да се използва верига от посредници, за да се прикрие крайната дестинация. Но японското правителство незабавно прекрати операцията.
Затваряне на вратички
Министърът на икономиката Рьосей Акадзава потвърди във вторник, че страната му няма да толерира никакви скрити доставки. Той уточни, че настоящата забрана за износ включва както доставки към трети страни, така и транзитни превози по море.
Японското правителство работи в тясно сътрудничество с Г-7 за прилагане на тези правила. Целта е да се предотврати изплъзването на реактивно гориво пре
Коментиран от #53
16:51 08.07.2026
38 Факт-чекър
До коментар #3 от "Факт":Ти самият откъде изпълзя, и
къде я видя тази огромна вълна?
16:51 08.07.2026
39 Ахаха
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе, предимно на теб се смеят.. Ама не е защото си забавен
16:52 08.07.2026
40 Механик
До коментар #36 от "Абе":Бе той е на фламбе, ама само пуши. Нощеска и огън ще има.
Голяма пачанга ще е нощеска Киев.
16:52 08.07.2026
41 Едва ли
До коментар #1 от "хъхъ":Обикновенните хора на запад са на страната на Русия.
16:53 08.07.2026
42 Атина Палада
До коментар #3 от "Факт":Украинските дронове спряха газа за Турция! Газа спря за Турция и причината не е Русия..
Пита се в задачата,защо Англия удари газопровода ,който доставя газ на Турция..Защото Ердоган видя потъващия кораб и веднага се обърна към Тръмп ....:))) Изостави Англия а беше биз Бизе с Англия ..:) Между другото в Анкара Тръмп пред матЮвците каза :- Веднага след завършване на срещата тук ,аз ще се обадя на Путин "::))) Преди срещата разговаря с Путин цели 95 минути ,след срещата отново щял да се обади на Путин ха ха ха
16:53 08.07.2026
43 немски гуми-произведени в полша на руски
Министерството му в момента издава предупреждения и споделя данни с чуждестранни власти, за да предотврати заобикаляне на санкции.
16:53 08.07.2026
44 С други думи казано!
Зеленски и Буданов-Не...!
Коментиран от #49, #55
16:55 08.07.2026
45 Българите,
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":слава богу нямаме нищо общо с руснаците.
Коментиран от #54
16:55 08.07.2026
46 Факт е,че...
До коментар #3 от "Факт":...днес това го изпапагали във всяка тема...
Но е слабо!
Трябва още...😂🤣😂🤣😂🤣!
16:57 08.07.2026
47 1945
16:58 08.07.2026
48 ОНЯ с ДРОНЯ
Украинските Санкции с ДРОНОВЕ
Продължават .
ЧЕРКАСКАТА ЛИНЕЙНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ДИСПЕЧЕРСКС СТАНЦИЯ (ЛПДС)
ГОРИ.
САМО ОБЛОМКИ САМО ОБЛОМКИ.
УРАААААА
16:59 08.07.2026
49 На практика
До коментар #44 от "С други думи казано!":между Буданов, Залужни или Зеленски няма абсолютно никаква разлика.
Коментиран от #52
17:00 08.07.2026
50 Атина Палада
До коментар #35 от "Това ще е голяма загуба за":Русия не иска поляците от Западна Украйна..Путин само преди няколко дни отново повтори,че ще си вземат единствено Новорусия:) с което потвърди,че и Одеса ,защото Одеска област е в Новорусия! Сиреч остава остатъчна Украйна без излаз на море..А без излаз на море ,остатъчна Украйна не е нужна на Англия .:)) Междудругото в Полша поставиха Лвов на портрети в цялото им метро:)))
17:00 08.07.2026
51 Това ще е унижение и грешка за Русия
До коментар #30 от "Любознателен":"По-голямата част мнения на руски политици и депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."
17:03 08.07.2026
52 НАПРОТИВ...!
До коментар #49 от "На практика":При едни избори борбата ще е между Зеленски и Залужни!
Като вторият има определено по-големи шансове...!
Коментиран от #59
17:06 08.07.2026
53 Оня
До коментар #37 от "Дядо дръмпир":Дядка деменция му викаха на това твоето! Май зор се лекува!
17:07 08.07.2026
54 Атина Палада
До коментар #45 от "Българите,":Забрави ли Казанските българи. ? 80% от старите болярски родове са с български корени .
Коментиран от #57
17:07 08.07.2026
55 Орк
До коментар #44 от "С други думи казано!":Същата кукла на британски конци
17:09 08.07.2026
56 така е мишок Залъжни барабар с Мисирски
дет залагат за куц кон
ще бъдат победени от Русия
17:12 08.07.2026
57 Към днешна дата
До коментар #54 от "Атина Палада":съществуващите българи имаме напълно различен геном от руснаците. Ние се пълна тяхна противоположност- красиви и интелигентни. Нашите гени преобладаващо са средиземноморски и тракийски, доказано с двете последни масови проучвания.
Коментиран от #62, #63
17:14 08.07.2026
58 Хо-ха-ха
17:16 08.07.2026
59 Всеки един от тримата има
До коментар #52 от "НАПРОТИВ...!":шансове. Украинският народ ще прецени кой от тримата ще спечели, но това не променя факта, че политиката на Украйна няма да се промени. Това е положението. Русия рискува да направи нещо по въпроса с влиянието, но катастрофира много тежко.
Коментиран от #67
17:17 08.07.2026
60 колибри
17:18 08.07.2026
61 шаа
17:18 08.07.2026
62 Атина Палада
До коментар #57 от "Към днешна дата":Бегай от тук с тая стъкмистика :) с руснаците сме един народ/общност! И ако на теб родословието ти е турско или гръцко ...това е друго.
17:20 08.07.2026
63 Орк
До коментар #57 от "Към днешна дата":Особено интилигентни имайки предвид тоя пост
17:20 08.07.2026
64 БЕГЛЕЦА ЗАЛУЖНИ
17:21 08.07.2026
65 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
17:22 08.07.2026
66 Ха ха
17:22 08.07.2026
67 Атина Палада
До коментар #59 от "Всеки един от тримата има":Кой украински народ бре? То нема украински народ! Останали са само баби и дядовци в Украйна.Всичко емигрира в Русия.По Европа са украинските "мутри" по анклави ала Баба Алино
Коментиран от #70
17:23 08.07.2026
68 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ
КАТО КАЛНА КОЛИБА.
Коментиран от #71
17:24 08.07.2026
69 ОНЯ
УКРАИНСКИ Ф16
Е ОПАТКАЛ
РУСКИ СУ 35
ТЪЖЕН ДЕН ЗА РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ.
УРАААААА
Коментиран от #72
17:27 08.07.2026
70 Броят на населението
До коментар #67 от "Атина Палада":няма никакво значение. Колкото има, толкова ще гласуват. Както се провеждат избори в България, така ще се проведат и в Украйна. Ние дори сме и по-малко от тях.
17:29 08.07.2026
71 ,,Ще"...?!
До коментар #68 от "РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА":Кога баба ти стане мъжка...!
17:29 08.07.2026
72 Оня
До коментар #69 от "ОНЯ":Ей келеш не кради никове че си риташ здравната книжка!
17:32 08.07.2026