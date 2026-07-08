Генерал Залужни: Във войната на изтощение никога няма победители, всички ще бъдат победени

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна и посланик на Украйна във Великобритания Валери Залужни заяви, че е преждевременно да се говори за скорошно приключване на войната или за поражение на Русия. Според него настоящата война остава война на изтощение, в която няма да има победители, пише Залужни за агенция "Интерфакс-Украйна“.

Залужни отбелязва, че успехите на украинските сили на бойното поле и ударите по руската логистика не означават, че войната ще приключи скоро. Според него тактическите постижения сами по себе си не са в състояние да осигурят постигането на политическите цели.

Залужни счита, че ситуацията на фронта остава в задънена улица, за която той говореше още в края на 2023 г. Той обясни, че пренасищането на бойното поле с безпилотни летателни апарати е направило дори ротацията и евакуацията изключително сложни, а изпълнението на каквито и да било тактически задачи изисква непропорционално големи загуби.

В същото време, според него, Русия не е в състояние да окупира цяла Украйна по военен път, а Украйна засега не може да деокупира завзетите територии.

"Във войната на изтощение няма да има победители, а само победени“, написа Залужни.

Той също така подчертава, че Русия не признава поражението си и продължава да залага на изтощението на Украйна.

Отделно Залужни обръща внимание на международния фактор. Той заявява, че подкрепата за Украйна показва признаци на отслабване поради промяната в позицията на САЩ и разногласията в рамките на Европейския съюз. Според него войната отдавна е излязла извън границите на фронтовата линия и засяга логистиката, критичната инфраструктура, икономиката и устойчивостта на обществото.

Освен това той оценява критично съвременния подход на НАТО. Според Залужни Алиансът е бил създаден за условията на Студената война и стратегията за избягване на конфликти, поради което настоящият модел не отговаря на предизвикателствата на съвременната война.

"Такъв подход на НАТО няма перспектива нито в техническо, нито в политическо отношение“, отбелязва той.

В заключение Залужни подчертава, че бъдещата система за сигурност трябва да се формира с оглед на новите реалности на войната, а нейният успех ще зависи от онези, които са готови да обединят държавите около общата сигурност.

На 7 юли ръководителят на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов даде интервю, в което коментира възможното приключване на войната. По думите му, настоящата ескалация може да бъде спряна само чрез нейното максимално засилване, след което, според него, Владимир Путин ще се съгласи на мирни преговори. Буданов също така предположи, че това може да се случи до края на 2026 г.