Операция "Ошан"! Украинската армия нанесе тежки удари по руската артилерия

През юни 2026 г. украинските сили проведоха втората фаза на операция "Ошан", чиято цел беше да се нарушат руските настъпателни способности, като се нанасяха удари конкретно по руската артилерия.

Операция "Ошан" демонстрира зрелостта на украинското оперативно планиране и технологичните адаптации за постигане на оперативни ефекти в подкрепа на комбинираните военни действия на бойното поле.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната.

На 7 юли украинският министър на отбраната Михаил Федоров съобщи, че украинските сили са провели втория етап на операция "Ошан" "преди няколко седмици" през юни 2026 г. и са нанесли удари по 231 руски артилерийски цели, като са унищожили напълно 171 от тях.

Федоров отбеляза, че украинските сили специално са разработили нов вид боеприпаси за унищожаване на руските артилерийски системи за тази фаза на операцията.

Украинските сили проведоха първата фаза на операцията през лятото на 2025 г., което значително намали способността на Русия да провежда механизирани настъпателни операции в неуточнени сектори на театъра на военните действия в продължение на шест месеца.

През последните месеци украинските удари все по-често поразяват руски артилерийски системи, като докладите на украинския Генерален щаб сочат, че украинските сили са нанесли удари по 1 447 цели през март 2026 г., 1 834 през април 2026 г., 2 043 през май 2026 г. и 2 053 през юни 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще предоставят на Украйна лиценз за производство на неуточнена ракета-прехващац за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са от решаващо значение за способността на Украйна да се защити срещу руските балистични ракети.

Западните партньори на Украйна продължават да предоставят военна помощ на страната, включително чрез закупуване на оръжия, произведени в САЩ, и съвместно производство на дронове.

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Украинските сили засилват ударите срещу руски цистерни за гориво, тъй като Русия все повече разчита на морския транспорт на бензин от Русия към окупирания Крим.

На 7 и 8 юли украинските сили продължиха кампанията си от удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура и военни обекти дълбоко в територията на Русия.