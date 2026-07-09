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Операция "Ошан"! Украинската армия нанесе тежки удари по руската артилерия
  Тема: Украйна

Операция "Ошан"! Украинската армия нанесе тежки удари по руската артилерия

9 Юли, 2026 15:49 1 866 94

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • владимир путин-
  • крим

Украинските сили проведоха първата фаза на операцията през лятото на 2025 г., което значително намали способността на Русия да провежда механизирани настъпателни операции в неуточнени сектори на театъра на военните действия в продължение на шест месеца

Операция "Ошан"! Украинската армия нанесе тежки удари по руската артилерия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

През юни 2026 г. украинските сили проведоха втората фаза на операция "Ошан", чиято цел беше да се нарушат руските настъпателни способности, като се нанасяха удари конкретно по руската артилерия.

Операция "Ошан" демонстрира зрелостта на украинското оперативно планиране и технологичните адаптации за постигане на оперативни ефекти в подкрепа на комбинираните военни действия на бойното поле.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната.

На 7 юли украинският министър на отбраната Михаил Федоров съобщи, че украинските сили са провели втория етап на операция "Ошан" "преди няколко седмици" през юни 2026 г. и са нанесли удари по 231 руски артилерийски цели, като са унищожили напълно 171 от тях.

Федоров отбеляза, че украинските сили специално са разработили нов вид боеприпаси за унищожаване на руските артилерийски системи за тази фаза на операцията.

Украинските сили проведоха първата фаза на операцията през лятото на 2025 г., което значително намали способността на Русия да провежда механизирани настъпателни операции в неуточнени сектори на театъра на военните действия в продължение на шест месеца.

През последните месеци украинските удари все по-често поразяват руски артилерийски системи, като докладите на украинския Генерален щаб сочат, че украинските сили са нанесли удари по 1 447 цели през март 2026 г., 1 834 през април 2026 г., 2 043 през май 2026 г. и 2 053 през юни 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще предоставят на Украйна лиценз за производство на неуточнена ракета-прехващац за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са от решаващо значение за способността на Украйна да се защити срещу руските балистични ракети.

Западните партньори на Украйна продължават да предоставят военна помощ на страната, включително чрез закупуване на оръжия, произведени в САЩ, и съвместно производство на дронове.

Украйна съобщи за удар по съоръжение на „Транснефт-Урал“ в Башкортостан

Най-малко осем безпилотни апарата са поразили Черкаската линейна производствено-диспечерска станция

Украинските сили засилват ударите срещу руски цистерни за гориво, тъй като Русия все повече разчита на морския транспорт на бензин от Русия към окупирания Крим.

На 7 и 8 юли украинските сили продължиха кампанията си от удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура и военни обекти дълбоко в територията на Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    21 37 Отговор
    Операция Ушанка върви по план.

    Коментиран от #21, #58, #69

    15:50 09.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    39 22 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:52 09.07.2026

  • 3 празни кьорфишеци

    43 15 Отговор
    за русоофобобобърите

    Коментиран от #78

    15:52 09.07.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    51 14 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:52 09.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    26 17 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #73

    15:52 09.07.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    35 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:52 09.07.2026

  • 7 Някой

    48 13 Отговор
    Ех, така са нарушили руските настъпатели способности, че днес още две украински села станаха руски. И Коностантиновка отдавна е руска.
    Мъка и пропаганда!

    15:53 09.07.2026

  • 8 Всички помагат

    19 39 Отговор
    на Украйна, само Радев се покри с позор!

    Коментиран от #35, #84

    15:55 09.07.2026

  • 9 Пфф тия

    36 9 Отговор
    Като почнат да лъжат..

    Коментиран от #23

    15:56 09.07.2026

  • 10 Шушана

    6 8 Отговор
    Опа оп опая

    15:56 09.07.2026

  • 11 У ДРИ БАЦЕ

    9 19 Отговор
    И ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    Коментиран от #49

    15:57 09.07.2026

  • 12 Бравос

    29 8 Отговор
    Само дето няма нищо вярно

    15:57 09.07.2026

  • 13 ШЕКСПИР

    28 6 Отговор
    Укрия нищо не удря ,а натовски инстуктори и сателити за да летят дроновете в Русия /Ванс / !!!!

    15:57 09.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 На живо да го видя няма да повярвам

    30 9 Отговор
    Пропагандата на гьобелс си тече а източния фронт неминуемо се движи само на запад.
    Ако украинците печелиха толкова колкото се хвалят вместо да отстъпват щяха да се движат в обратна посока. Смешни и облечени излъгани с курабия. А дали точно с....

    Коментиран от #27, #30

    15:58 09.07.2026

  • 16 Примати

    10 25 Отговор
    На тази земя няма по - неуки хора от българите фенове на Путин… това дори не а дъно… това е друг вид незнание

    15:58 09.07.2026

  • 17 Европа има

    8 22 Отговор
    собствен аналог на Пейтриът с по добри характеристики и ще го предостави на Украйна.
    Има и собствена ПВО със среден обсег, която също ще бъде дадена на Украйна.

    15:58 09.07.2026

  • 18 Руснак без крак...

    9 18 Отговор
    Ошан за ушанките !!!
    Наздоровья Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И 😆

    15:58 09.07.2026

  • 19 Механик

    7 14 Отговор
    Ууудриии!

    15:58 09.07.2026

  • 20 Гост

    31 6 Отговор
    Добре де, оня ден един цял квартал на Киев изчезна, защото укрите сложили склад за боеприпаси в жилищната зона. Бум-тряс, имаше квартал, няма го. После, в сто други статии пишете, какви са лоши руснаците, като бомбардрат нещастната Украйна. За капак - това .....Защо продължавате с тази тъпа пропаганда!? Какво доказвате, освен че сами се опровергавате. Разбира се, че ще бомбят Киев, след като онези се напъват да гърмят по нефтените заводи. И още по зле ще стане.

    Коментиран от #26, #33

    15:59 09.07.2026

  • 21 Путин

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Бавн0 ра 3 виващи сме
    Страх ни е от запада, ние не сме смели като Иран

    15:59 09.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това е безспорен

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пфф тия":

    Факт
    .......спиране нямат.........

    15:59 09.07.2026

  • 24 Цеко Бомбардировача

    7 8 Отговор
    13 годин ..ЗСУ пи здят МОСКАЛЯМ как... Шаболда
    Хехехехехехе

    15:59 09.07.2026

  • 25 Тома

    19 7 Отговор
    А нещо за операция Константиновка където укрите избягаха с 200 да ни кажат или за цял жилищен квартал във Вишневка изчезнал понеже складовете за оръжие били там.

    Коментиран от #28, #31, #32

    16:00 09.07.2026

  • 26 Руската пропаганда

    6 13 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Има за цел глупака 😀.

    16:01 09.07.2026

  • 27 Украйна освобождава

    8 15 Отговор

    До коментар #15 от "На живо да го видя няма да повярвам":

    повече земя, отколкото губи.
    Това е важно!

    Другото важно е, че ВСУ стават все по технологични.
    Технологиите ще спечелят тази война, а не кашиците.

    Коментиран от #50, #56

    16:01 09.07.2026

  • 28 Ол1гофрен,

    3 7 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    Източник?

    16:01 09.07.2026

  • 29 Предан Русофил

    10 8 Отговор
    Ех, как мечтая да смуча сладкия Орешник на дядо Пу. Дали е твърд като на танк Армата ствола, с жилка на капуста и вкиснат кефир? Кръстил съм сина си Спутник, а дъщеря си Матрьошка. От 10 години меся погачи и редовно чакам на брега на Дунава крайцера Москва и братушките. Мисля, че съм заслужил да опитам Орешника.

    16:02 09.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе пиши Киев за два дня 🤣

    8 10 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    И се завивай да си доспиш.🤪

    16:03 09.07.2026

  • 32 Дрън дрън

    7 13 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    Руските лъжи.

    Бяха опровергани.
    Колкото превзехте Константиновка, толкова взривихте и склад с боеприпаси с обеднен уран.

    Коментиран от #37

    16:03 09.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Плаща се за тъпа пропаганда, дезинформация и цензура! Това е ес, в който ни набутаха и няма нищо общо с икономическо развитие и други словесни глупости, които идват от там! Само контрол и финансово робство!

    Коментиран от #52

    16:03 09.07.2026

  • 34 каунь

    10 5 Отговор
    всериозните медии не пише нищо за ошан-мушан пише за Констатинавка била паднала

    16:03 09.07.2026

  • 35 Отиди на фронта

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Всички помагат":

    Ще получиш курабия а след това и куршум.
    Не се задоволявай само с писане а хвани калашника. Умно красивите розови неолиберали сте пипали оръжия но все някой ще те научи как се дърпа спусъка.

    16:03 09.07.2026

  • 36 Удри Зелю!

    5 8 Отговор
    Колкото повече ги удряш толкова повече убаво им става.Удри!!!

    16:04 09.07.2026

  • 37 Хихихи

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Дрън дрън":

    Опровергани от зеления пор и киефските фашисти, Хахаха! Потърси си мозъка!

    16:04 09.07.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    13 4 Отговор
    Разбира се, че това е пропаганда! Нищо от това дето пишат не е вярно. Крим си е руски, пълен е с туристи, няма криза за бензин и други глупости. Операцията си върви по план. Нека лаят сороските кучета!

    Коментиран от #45, #48

    16:04 09.07.2026

  • 39 Цеко, Лесичери

    7 9 Отговор

    До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Много руска смрадт измре.

    16:05 09.07.2026

  • 40 Анонимен

    10 6 Отговор
    Институт за изучаване на войната! Я по-сериозно! Тия могат да изучават само на Виктория Нюланд прашките!

    16:05 09.07.2026

  • 41 Ба бааааа

    7 4 Отговор
    Нанесла

    16:06 09.07.2026

  • 42 Поредните

    9 5 Отговор
    Нарколъжи , колкото е вярно че са ударили 8 танкера в Азовско море , само един танкер е потърсил помощ , и всъщност танкерите са били празни , а не пълни както писаха лъжлювците .Наркоманията е страната на лъжливите новини . Слава на наркофюрерчето , ха ха .

    16:06 09.07.2026

  • 43 Операция Ошан

    7 5 Отговор
    Операцията беше координирана и изпълнена от специализирани звена на украинските Сили за безпилотни системи, включително Министерството на отбраната на Украйна:Lasars Group – специалното подразделение на Националната гвардия на Украйна.412-та отделна бригада за безпилотни системи „NEMESIS“.Първа фаза: Унищожаване на бронирана техника (2025 г.)Технология: Масирано използване на тежки бомбардировъчни дронове (тип „нощни бомбардировачи“).Тактика: Ударите бяха нанесени в рамките на само три дни по руски логистични бази и струпвания на техника, намиращи се на над 50 километра дълбочина зад фронтовата линия.Резултат: Поразени бяха 949 цели (бронирани машини и оръжия), което принуди руската армия да изтегли техниката си по-далеч от фронта и спря механизираното ѝ настъпление за близо 6 месеца.

    Коментиран от #46

    16:06 09.07.2026

  • 44 ха ха ха ха

    4 5 Отговор
    Поредната миризлива фъсня....

    16:06 09.07.2026

  • 45 Крим не е вече много руски

    6 5 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Путин изпраща танкер след танкер,а те горят,горят.Свидетели сме на История!Разпад и разгром на Рассия.

    16:07 09.07.2026

  • 46 Операция Ошан

    5 4 Отговор

    До коментар #43 от "Операция Ошан":

    Втора фаза: Лов на артилерия („Арт-Ошан“, юни 2026 г.)Технология: Специално разработени нови високоточни боеприпаси (муниции) за дронове, конструирани целенасочено за поразяване и извеждане от строя на артилерийски дула и системи.Тактика: Координирани удари в четири основни оперативни направления – Херсонско, Запорожко, Донецко и Старобилско.Резултат: Поразени бяха 231 артилерийски цели, от които 171 бяха напълно унищожени за броени дни. Според украинското командване това е довело до моментално спадане на руската артилерийска активност на фронта с между 30% и 81% още през първото денонощие.

    16:07 09.07.2026

  • 47 Факт

    9 5 Отговор
    С радиацията около Киев какво става!?

    Коментиран от #53

    16:07 09.07.2026

  • 48 Реджеп Ердоган, президент

    3 9 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    "...Крим си е руски..."

    Крим го прибира Туркия.
    От утре почват редовните полети F-35 Raptor Анкара - Крим 😆

    Коментиран от #68

    16:08 09.07.2026

  • 49 Удриии

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Яве мухъл Окраинците се събудиха вече и виждат кво се случва и тцк ядът бой навсякъде никой не иска да се бие на зелю за кенефа

    16:08 09.07.2026

  • 50 Оня

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Украйна освобождава":

    Можеш ли да кажеш къде точно урките са освободили земя?????? Снимки, координати, име на село,на улица поне! Ти тъй ли се роди или после ти оперираха главата!?

    16:08 09.07.2026

  • 51 Ол1гофрен,

    4 3 Отговор
    Кои са тези сериозни медии?

    16:08 09.07.2026

  • 52 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Не знам... за мен това граничи с подигравката! Най жалкото е, че украинците сами си го изтъкват. Камък върху камак не остана от Украйна, да не говорим, че населението им намяла в пъти, не в проценти. Ама не, голямо успокоение и голяма радост, че стреляли по няколко артилерийски установки и по няколко нефтени завода! Не искам да съм груб, ама то е все едно да кажеш, "Ти верно ме е....., ама аз пък ти оклепах оная работа"

    16:09 09.07.2026

  • 53 МОТИКАТА

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Факт":

    А кво става с на макккя ти вуната ? 😆😆😆

    Коментиран от #60

    16:09 09.07.2026

  • 54 Кресливите олигофрени

    6 1 Отговор
    Аде заминавайте на фронта не ни трябвате в България

    16:10 09.07.2026

  • 55 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 5 Отговор
    Много бело за Зеленото. 🥳🤣🤣🤣🤣👍

    16:10 09.07.2026

  • 56 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Украйна освобождава":

    Така е, и технологично Киев бе издънен преди три дни!

    16:10 09.07.2026

  • 57 Атина Палада

    5 4 Отговор
    Чорапа ще внася ли евтин бензин и дизел от Русия?

    Коментиран от #63

    16:10 09.07.2026

  • 58 Операцията се нарича

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Пишман

    16:11 09.07.2026

  • 59 Ей копеи

    4 5 Отговор
    Да си руснак е проклятие, да си копейка е диагноза

    Коментиран от #62, #65, #77

    16:12 09.07.2026

  • 60 Дръта чанта

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "МОТИКАТА":

    А кво стаа на женка ти с вуната лошо пахне

    Коментиран от #67

    16:12 09.07.2026

  • 61 Видео !

    2 4 Отговор
    По Керченският мост ватенки пълзят пешком към матушката.Мухи.

    16:13 09.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Румен Радев, премиер

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Вагизан !!!
    България внася 300 тона вагизан.
    3а всеки русофиль кофа с вагизан !!!
    Това не е реклама 👆😆

    Коментиран от #70, #71

    16:14 09.07.2026

  • 64 Боко

    5 2 Отговор
    Ма ми Ц ата ви лъжлива, наркоманска🤮💩, а защо постоянно виете на умряло и просяка нашмъркан не спира с просията?

    16:14 09.07.2026

  • 65 Аде бегай

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ей копеи":

    Ве пръдльо сдухан

    16:14 09.07.2026

  • 66 Механик

    2 2 Отговор
    Ууудриии!

    16:14 09.07.2026

  • 67 Руска Рускова, руска русофилка

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Дръта чанта":

    Всяка руска Матилда плохо пахнет 👆😆

    16:15 09.07.2026

  • 68 Тръмп иска Гренлсндия

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Реджеп Ердоган, президент":

    А Ердоган- България.
    Така е, като не искаме Русия. Така, ще е.

    16:16 09.07.2026

  • 69 Операция казарма за тролчетата

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Ако три гръмне един снаряд наблизо, ще оглушееш, лайнцетролскозелено.

    16:16 09.07.2026

  • 70 Русофил се лекува само с

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Румен Радев, премиер":

    Мотика!!!

    Коментиран от #76

    16:16 09.07.2026

  • 71 Боко

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Румен Радев, премиер":

    Тебе КУ рвооо мазна , че те резнем на сухо и че направиш всичко в кръв и 💩💩💩 .
    Боклук

    16:17 09.07.2026

  • 72 Сатана Z

    4 4 Отговор
    И Украинска държава ще свърши ката Ислямска държава независимо ,че НАТО стои зад терористичните атаки на Зеления евреин-нацист.

    16:17 09.07.2026

  • 73 Никой

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЗИЛ 117":

    Може ли линк, за да погледна?

    16:17 09.07.2026

  • 74 ИРАНЦИТЕ УДРЯХА ПО ПАРТНЬОРИТЕ

    4 1 Отговор
    НА КЛОУНА ШО И КЪТИН НЕ НСПРАЙ ТЪЙ .....МНОООГО Е ИЗКОКУРИГАЛ

    16:17 09.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "Русофил се лекува само с":

    Всеки настоящий русофил умира за Мотика с гресссс.....😆

    16:18 09.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 фантазии

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "празни кьорфишеци":

    не помагат, реалността е трагична за укройна..1000 убити всеки божи ден..а за ранени кучета ги яли..Зеленото се отказва да прибира телата на загинали млади мъже..складирани във фризери в Русия..Сега пък решили да произвеждат в бившата република ракетни системи пейтриот...Малоумие няма край..

    16:19 09.07.2026

  • 79 Руснаков

    4 3 Отговор
    изключително много проруски съединители коментират тук...като копърки в консерва.

    16:20 09.07.2026

  • 80 СССРБарета

    4 4 Отговор
    Интересно обаче защо фронта се движи на запад? Какво стана с Константиновка! Фашагите нещо ги няма? Защо руската армия се придвижва от север към Суми макар и бавно! Каквото и да правите армията се движи на запад, а не на изток!

    Коментиран от #86

    16:20 09.07.2026

  • 81 СССРБарета

    3 3 Отговор
    Световното почти приключи ама световната току-що ще започва!

    16:20 09.07.2026

  • 82 Институт за изучаване на смръднята

    4 4 Отговор
    Като пускате фейк статии, поне трийте тролчетата, че се размириса на памперси.

    16:21 09.07.2026

  • 83 Оня

    4 1 Отговор
    А бе напишете нещо за Павлоград че втори ден не спира гърми! Голяма заря голямо нещо бре май военно заводче имаше там аааааа, ама май го нема веке бре!

    16:24 09.07.2026

  • 84 мучо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Всички помагат":

    искаш още повече ли да обеднеем бе отворко

    16:25 09.07.2026

  • 85 аz СВО Победа 81

    2 4 Отговор
    Още един детайл!
    Накратко:
    Само през тази нощ "Мадяр" е поразил 14 руски кораби в Азовско море.
    За периода 7-9 са ликвидирани 35 руски плавателни средства!

    Коментиран от #87

    16:26 09.07.2026

  • 86 Майор Деянов, на всеки километър

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "СССРБарета":

    "...защо фронта се движи на запад.."

    Ака погледнем на картата от 2022г ще видим че фронта е на изток, а Херсон, Изюм, Красни Лиман, утре и Крим са украински. Виж се не движи нещо в xaлката ти сзади !!! 🍌😆

    Коментиран от #91, #93

    16:27 09.07.2026

  • 87 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "аz СВО Победа 81":

    Ти пак ли почна с вицовете? За тях май има отделен раздел!

    16:27 09.07.2026

  • 88 Фори

    2 2 Отговор
    Повечето артилерийски системи ги даде северна Корея.Руснаците нямаха ли ?Защо разчитат на Корея?

    16:28 09.07.2026

  • 89 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Страхотни украински победи по време на настъплението на ВСУ към Киев!

    16:29 09.07.2026

  • 90 КОЙТО ВАДИ ДРОН ОТ ДРОН УМИРА

    0 1 Отговор
    231 И КАТО СЛОЖИМ ПО 5 АРТИЛЕРИСТИ КРАЙ ТЯХ БАЯ ЧУВАЛИ СА ОТИШЛИ.

    16:30 09.07.2026

  • 91 Оня

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Пак питам дайте име на село улица нещо бре къде урките върнаха нещо?

    16:30 09.07.2026

  • 92 Хса

    0 2 Отговор
    В сащ и хал хабер си нямат какво е украйна не искат и да чуват,но за Русия и децата знаят.ЕСс приматите превърнаха България в укрофасиски васал

    16:31 09.07.2026

  • 93 Сателит

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Какви карти гледаш бе, пиратски ли? Който все още разчита на някакви успехи на зелената хунта е пълен идиот.

    16:31 09.07.2026

  • 94 да питам

    0 0 Отговор
    Ошан , като ОШАНКИ ли ?!😁

    16:35 09.07.2026

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