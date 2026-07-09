Операция "Ошан"! Украинската армия нанесе тежки удари по руската артилерия

През юни 2026 г. украинските сили проведоха втората фаза на операция "Ошан", чиято цел беше да се нарушат руските настъпателни способности, като се нанасяха удари конкретно по руската артилерия.
Операция "Ошан" демонстрира зрелостта на украинското оперативно планиране и технологичните адаптации за постигане на оперативни ефекти в подкрепа на комбинираните военни действия на бойното поле.
Това отбеляза Институтът за изследване на войната.
На 7 юли украинският министър на отбраната Михаил Федоров съобщи, че украинските сили са провели втория етап на операция "Ошан" "преди няколко седмици" през юни 2026 г. и са нанесли удари по 231 руски артилерийски цели, като са унищожили напълно 171 от тях.
Федоров отбеляза, че украинските сили специално са разработили нов вид боеприпаси за унищожаване на руските артилерийски системи за тази фаза на операцията.
Украинските сили проведоха първата фаза на операцията през лятото на 2025 г., което значително намали способността на Русия да провежда механизирани настъпателни операции в неуточнени сектори на театъра на военните действия в продължение на шест месеца.
През последните месеци украинските удари все по-често поразяват руски артилерийски системи, като докладите на украинския Генерален щаб сочат, че украинските сили са нанесли удари по 1 447 цели през март 2026 г., 1 834 през април 2026 г., 2 043 през май 2026 г. и 2 053 през юни 2026 г.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще предоставят на Украйна лиценз за производство на неуточнена ракета-прехващац за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които са от решаващо значение за способността на Украйна да се защити срещу руските балистични ракети.
Западните партньори на Украйна продължават да предоставят военна помощ на страната, включително чрез закупуване на оръжия, произведени в САЩ, и съвместно производство на дронове.
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Украинските сили засилват ударите срещу руски цистерни за гориво, тъй като Русия все повече разчита на морския транспорт на бензин от Русия към окупирания Крим.
На 7 и 8 юли украинските сили продължиха кампанията си от удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура и военни обекти дълбоко в територията на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #21, #58, #69
15:50 09.07.2026
2 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
15:52 09.07.2026
3 празни кьорфишеци
Коментиран от #78
15:52 09.07.2026
4 ЗИЛ 117
15:52 09.07.2026
5 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #73
15:52 09.07.2026
6 ЗИЛ 117
15:52 09.07.2026
7 Някой
Мъка и пропаганда!
15:53 09.07.2026
8 Всички помагат
Коментиран от #35, #84
15:55 09.07.2026
9 Пфф тия
Коментиран от #23
15:56 09.07.2026
10 Шушана
15:56 09.07.2026
11 У ДРИ БАЦЕ
Коментиран от #49
15:57 09.07.2026
12 Бравос
15:57 09.07.2026
13 ШЕКСПИР
15:57 09.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 На живо да го видя няма да повярвам
Ако украинците печелиха толкова колкото се хвалят вместо да отстъпват щяха да се движат в обратна посока. Смешни и облечени излъгани с курабия. А дали точно с....
Коментиран от #27, #30
15:58 09.07.2026
16 Примати
15:58 09.07.2026
17 Европа има
Има и собствена ПВО със среден обсег, която също ще бъде дадена на Украйна.
15:58 09.07.2026
18 Руснак без крак...
Наздоровья Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И 😆
15:58 09.07.2026
19 Механик
15:58 09.07.2026
20 Гост
Коментиран от #26, #33
15:59 09.07.2026
21 Путин
До коментар #1 от "Зеленски":Бавн0 ра 3 виващи сме
Страх ни е от запада, ние не сме смели като Иран
15:59 09.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Това е безспорен
До коментар #9 от "Пфф тия":Факт
.......спиране нямат.........
15:59 09.07.2026
24 Цеко Бомбардировача
Хехехехехехе
15:59 09.07.2026
25 Тома
Коментиран от #28, #31, #32
16:00 09.07.2026
26 Руската пропаганда
До коментар #20 от "Гост":Има за цел глупака 😀.
16:01 09.07.2026
27 Украйна освобождава
До коментар #15 от "На живо да го видя няма да повярвам":повече земя, отколкото губи.
Това е важно!
Другото важно е, че ВСУ стават все по технологични.
Технологиите ще спечелят тази война, а не кашиците.
Коментиран от #50, #56
16:01 09.07.2026
28 Ол1гофрен,
До коментар #25 от "Тома":Източник?
16:01 09.07.2026
29 Предан Русофил
16:02 09.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе пиши Киев за два дня 🤣
До коментар #25 от "Тома":И се завивай да си доспиш.🤪
16:03 09.07.2026
32 Дрън дрън
До коментар #25 от "Тома":Руските лъжи.
Бяха опровергани.
Колкото превзехте Константиновка, толкова взривихте и склад с боеприпаси с обеднен уран.
Коментиран от #37
16:03 09.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #20 от "Гост":Плаща се за тъпа пропаганда, дезинформация и цензура! Това е ес, в който ни набутаха и няма нищо общо с икономическо развитие и други словесни глупости, които идват от там! Само контрол и финансово робство!
Коментиран от #52
16:03 09.07.2026
34 каунь
16:03 09.07.2026
35 Отиди на фронта
До коментар #8 от "Всички помагат":Ще получиш курабия а след това и куршум.
Не се задоволявай само с писане а хвани калашника. Умно красивите розови неолиберали сте пипали оръжия но все някой ще те научи как се дърпа спусъка.
16:03 09.07.2026
36 Удри Зелю!
16:04 09.07.2026
37 Хихихи
До коментар #32 от "Дрън дрън":Опровергани от зеления пор и киефските фашисти, Хахаха! Потърси си мозъка!
16:04 09.07.2026
38 az СВО Победа 81
Коментиран от #45, #48
16:04 09.07.2026
39 Цеко, Лесичери
До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":Много руска смрадт измре.
16:05 09.07.2026
40 Анонимен
16:05 09.07.2026
41 Ба бааааа
16:06 09.07.2026
42 Поредните
16:06 09.07.2026
43 Операция Ошан
Коментиран от #46
16:06 09.07.2026
44 ха ха ха ха
16:06 09.07.2026
45 Крим не е вече много руски
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Путин изпраща танкер след танкер,а те горят,горят.Свидетели сме на История!Разпад и разгром на Рассия.
16:07 09.07.2026
46 Операция Ошан
До коментар #43 от "Операция Ошан":Втора фаза: Лов на артилерия („Арт-Ошан“, юни 2026 г.)Технология: Специално разработени нови високоточни боеприпаси (муниции) за дронове, конструирани целенасочено за поразяване и извеждане от строя на артилерийски дула и системи.Тактика: Координирани удари в четири основни оперативни направления – Херсонско, Запорожко, Донецко и Старобилско.Резултат: Поразени бяха 231 артилерийски цели, от които 171 бяха напълно унищожени за броени дни. Според украинското командване това е довело до моментално спадане на руската артилерийска активност на фронта с между 30% и 81% още през първото денонощие.
16:07 09.07.2026
47 Факт
Коментиран от #53
16:07 09.07.2026
48 Реджеп Ердоган, президент
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":"...Крим си е руски..."
Крим го прибира Туркия.
От утре почват редовните полети F-35 Raptor Анкара - Крим 😆
Коментиран от #68
16:08 09.07.2026
49 Удриии
До коментар #11 от "У ДРИ БАЦЕ":Яве мухъл Окраинците се събудиха вече и виждат кво се случва и тцк ядът бой навсякъде никой не иска да се бие на зелю за кенефа
16:08 09.07.2026
50 Оня
До коментар #27 от "Украйна освобождава":Можеш ли да кажеш къде точно урките са освободили земя?????? Снимки, координати, име на село,на улица поне! Ти тъй ли се роди или после ти оперираха главата!?
16:08 09.07.2026
51 Ол1гофрен,
16:08 09.07.2026
52 Гост
До коментар #33 от "стоян георгиев":Не знам... за мен това граничи с подигравката! Най жалкото е, че украинците сами си го изтъкват. Камък върху камак не остана от Украйна, да не говорим, че населението им намяла в пъти, не в проценти. Ама не, голямо успокоение и голяма радост, че стреляли по няколко артилерийски установки и по няколко нефтени завода! Не искам да съм груб, ама то е все едно да кажеш, "Ти верно ме е....., ама аз пък ти оклепах оная работа"
16:09 09.07.2026
53 МОТИКАТА
До коментар #47 от "Факт":А кво става с на макккя ти вуната ? 😆😆😆
Коментиран от #60
16:09 09.07.2026
54 Кресливите олигофрени
16:10 09.07.2026
55 Mими Кучева🐕🦺
16:10 09.07.2026
56 Българин
До коментар #27 от "Украйна освобождава":Така е, и технологично Киев бе издънен преди три дни!
16:10 09.07.2026
57 Атина Палада
Коментиран от #63
16:10 09.07.2026
58 Операцията се нарича
До коментар #1 от "Зеленски":Пишман
16:11 09.07.2026
59 Ей копеи
Коментиран от #62, #65, #77
16:12 09.07.2026
60 Дръта чанта
До коментар #53 от "МОТИКАТА":А кво стаа на женка ти с вуната лошо пахне
Коментиран от #67
16:12 09.07.2026
61 Видео !
16:13 09.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Румен Радев, премиер
До коментар #57 от "Атина Палада":Вагизан !!!
България внася 300 тона вагизан.
3а всеки русофиль кофа с вагизан !!!
Това не е реклама 👆😆
Коментиран от #70, #71
16:14 09.07.2026
64 Боко
16:14 09.07.2026
65 Аде бегай
До коментар #59 от "Ей копеи":Ве пръдльо сдухан
16:14 09.07.2026
66 Механик
16:14 09.07.2026
67 Руска Рускова, руска русофилка
До коментар #60 от "Дръта чанта":Всяка руска Матилда плохо пахнет 👆😆
16:15 09.07.2026
68 Тръмп иска Гренлсндия
До коментар #48 от "Реджеп Ердоган, президент":А Ердоган- България.
Така е, като не искаме Русия. Така, ще е.
16:16 09.07.2026
69 Операция казарма за тролчетата
До коментар #1 от "Зеленски":Ако три гръмне един снаряд наблизо, ще оглушееш, лайнцетролскозелено.
16:16 09.07.2026
70 Русофил се лекува само с
До коментар #63 от "Румен Радев, премиер":Мотика!!!
Коментиран от #76
16:16 09.07.2026
71 Боко
До коментар #63 от "Румен Радев, премиер":Тебе КУ рвооо мазна , че те резнем на сухо и че направиш всичко в кръв и 💩💩💩 .
Боклук
16:17 09.07.2026
72 Сатана Z
16:17 09.07.2026
73 Никой
До коментар #5 от "ЗИЛ 117":Може ли линк, за да погледна?
16:17 09.07.2026
74 ИРАНЦИТЕ УДРЯХА ПО ПАРТНЬОРИТЕ
16:17 09.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гресирана ватенка
До коментар #70 от "Русофил се лекува само с":Всеки настоящий русофил умира за Мотика с гресссс.....😆
16:18 09.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 фантазии
До коментар #3 от "празни кьорфишеци":не помагат, реалността е трагична за укройна..1000 убити всеки божи ден..а за ранени кучета ги яли..Зеленото се отказва да прибира телата на загинали млади мъже..складирани във фризери в Русия..Сега пък решили да произвеждат в бившата република ракетни системи пейтриот...Малоумие няма край..
16:19 09.07.2026
79 Руснаков
16:20 09.07.2026
80 СССРБарета
Коментиран от #86
16:20 09.07.2026
81 СССРБарета
16:20 09.07.2026
82 Институт за изучаване на смръднята
16:21 09.07.2026
83 Оня
16:24 09.07.2026
84 мучо
До коментар #8 от "Всички помагат":искаш още повече ли да обеднеем бе отворко
16:25 09.07.2026
85 аz СВО Победа 81
Накратко:
Само през тази нощ "Мадяр" е поразил 14 руски кораби в Азовско море.
За периода 7-9 са ликвидирани 35 руски плавателни средства!
Коментиран от #87
16:26 09.07.2026
86 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #80 от "СССРБарета":"...защо фронта се движи на запад.."
Ака погледнем на картата от 2022г ще видим че фронта е на изток, а Херсон, Изюм, Красни Лиман, утре и Крим са украински. Виж се не движи нещо в xaлката ти сзади !!! 🍌😆
Коментиран от #91, #93
16:27 09.07.2026
87 Оня
До коментар #85 от "аz СВО Победа 81":Ти пак ли почна с вицовете? За тях май има отделен раздел!
16:27 09.07.2026
88 Фори
16:28 09.07.2026
89 Тити на Кака
16:29 09.07.2026
90 КОЙТО ВАДИ ДРОН ОТ ДРОН УМИРА
16:30 09.07.2026
91 Оня
До коментар #86 от "Майор Деянов, на всеки километър":Пак питам дайте име на село улица нещо бре къде урките върнаха нещо?
16:30 09.07.2026
92 Хса
16:31 09.07.2026
93 Сателит
До коментар #86 от "Майор Деянов, на всеки километър":Какви карти гледаш бе, пиратски ли? Който все още разчита на някакви успехи на зелената хунта е пълен идиот.
16:31 09.07.2026
94 да питам
16:35 09.07.2026