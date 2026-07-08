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Германска оферта към НАТО: повече кораби, самолети и дронове срещу по-малка зависимост от САЩ

Германска оферта към НАТО: повече кораби, самолети и дронове срещу по-малка зависимост от САЩ

8 Юли, 2026 17:12 832 12

  • германия-
  • нато-
  • дронове-
  • военни кораби-
  • изтребители

Берлин предлага допълнителни способности за Алианса, след като САЩ обявиха ограничаване на част от военното си присъствие и планове за изтегляне на хиляди военнослужещи от Германия

Германска оферта към НАТО: повече кораби, самолети и дронове срещу по-малка зависимост от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия е предложила на НАТО да предостави военни кораби, изтребители и безпилотни системи, които да заменят част от ресурсите, осигурявани досега от Съединените щати, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

Предложението идва след решението на Вашингтон да намали част от военните си способности, включени в модела на силите на Алианса. Този механизъм позволява на държавите членки да споделят налични ресурси, които могат да бъдат използвани при евентуално нападение срещу НАТО.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп също обяви планове за изтегляне на хиляди американски военнослужещи от Германия, въпреки че към момента не е посочен конкретен график за това.

Според германското предложение Берлин ще предостави по една фрегата от клас F125 за двете съвместни оперативни зони на НАТО - Северозападната зона, базирана в Норфолк, САЩ, и Югоизточната зона, ръководена от Неапол, Италия.

Към Югоизточната оперативна зона Германия предлага да бъде добавена и система за противовъздушна отбрана IRIS-T.

По данни на германските въоръжени сили фрегатата F125 е високотехнологичен боен кораб, предназначен за изпълнение на различни задачи, сред които морско наблюдение, прилагане на ембаргови мерки и операции срещу пиратството.

Берлин предлага също така да предостави два морски патрулни самолета P-8 Poseidon за Югоизточната оперативна зона. Самолетите разполагат с радари, акустични системи и високорезолюционни оптични сензори, като могат да участват в операции за откриване и противодействие на подводници.

В рамките на предложението се предвижда и разполагането на още осем изтребителя Eurofighter в северозападната част на Алианса.

Сред останалите способности, които Германия предлага на НАТО, са корвета K130 за крайбрежно морско наблюдение, пет безпилотни апарата Heron TP и два бойни дрона MQ-9B, произведени в САЩ.

Германската армия поръча осем от тези бойни дрона от американската компания General Atomics през януари. Те са предназначени основно за операции в морска среда, като първите доставки се очакват през 2028 г.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    12 4 Отговор
    Хаха, скоро ще има шамари между т.нар. съюзници, а всъщност пошли търгаши......

    Коментиран от #2

    17:14 08.07.2026

  • 2 хехе

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Когато става въпрос за пари всеки дърпа чергата към себе си, а миротвореца най-много.

    17:22 08.07.2026

  • 3 Деций

    9 3 Отговор
    САЩ ще напуснат НАТО окончателно.Това се налага ,заради предстоящите сблъсъци на Израел с Турция!А Германия вместо да прави това което правеше,е тръгнала по пътя на ескалацията.Не зная кога,но това ще има много трагичен край за Европа който ще се изрази в тоталното заличаване.САЩ няма да се намесят,те не са глупаци да им бъде изгорена страната.

    17:22 08.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Без САЩ ЕС не може да произведе и лък със стрели.Комици.

    17:22 08.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    5 3 Отговор
    Поредната манипулация на обществото..! НАТО и САЩ двата тестиса , а члена е Русия и стреля когато му е кеф..!

    17:28 08.07.2026

  • 7 фен на сидеров

    7 1 Отговор
    явно в скоро време ще минават на цикория и маргарин от въглища !

    17:32 08.07.2026

  • 8 Горски

    6 2 Отговор
    Без САЩ Нато не е същото, всички видяха, че САЩ искат единствено да се купуват техни оръжия и да ползват чужди територии за атаки, които не водят до мир, а защитават интересите на страни като Израел. Явно вече разбраха една стара истината - най-добрата защита е нападението. И решиха такива като нас , Унгрия , Румъния , Чехия , Словакия и Полша да ни превърнат в пушечно месо. Нали САЩ ни бяха съюзници и стратегически евроатлантически партньори? Нали щяха да ни пазят? Нали си купуваме самолети от тях, които даже могат да летят по парадите? Нали уж имаше железен купол и великите пейтриъти? Очевидно нивата на корупция и некадърност в ЕС са стигнали върхово ниво, щом продължава наливането на милиарди във въоръжение, вместо да се мисли за предотратяване на рецесията, деиндустриализацията и мигрантския тероризъм в Европа. Щом аналносаксите са инициатора значи задължително гледат да ни набутат във война. И естествено няма да мрат те, а им трябваме за пушечно месо.

    17:45 08.07.2026

  • 9 Клати Курти

    2 1 Отговор
    Анклл Сам ще се разсърди и ще ви бие с чук по пръстите ,погрешно разбират германците демокрацията ,искат на янките пая да лапнат .

    Коментиран от #11

    17:47 08.07.2026

  • 10 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    ЕС се управлява от наркозависими идиоти ,и как магаретата могат да разберат че точно заради ресурсите които преди евтоно идваха от Русия ,са в рецесия вече 4 години заради тяхната алчност и злоба ,а европейците сме офце че търпим тези идиоти ,чудя се само отде тази злоба към Русия ,и колко и към кого трябва да си слагаме хомота на вратовете с напечатана хартия на онова прокълнато племе което печата доларите от нищото

    17:52 08.07.2026

  • 11 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Клати Курти":

    Аз мислех, че демокрацията е власт на народа, но господин Рузвелт ми обясни, че демокрацията е власт САМО на американския народ.

    18:34 08.07.2026

  • 12 НАТО е едно недоносче

    0 1 Отговор
    Китайската народна република го превъзхожда във всичко. Китайското корабостроене е повече от половината световно и 200 ПЪТИ по-мощно от американското. Китай има вече повече действащи самолетоносачи от САЩ и строи по два едновременно, докато САЩ строи един по 15 години.

    18:40 08.07.2026

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