Германска оферта към НАТО: повече кораби, самолети и дронове срещу по-малка зависимост от САЩ

Германия е предложила на НАТО да предостави военни кораби, изтребители и безпилотни системи, които да заменят част от ресурсите, осигурявани досега от Съединените щати, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

Предложението идва след решението на Вашингтон да намали част от военните си способности, включени в модела на силите на Алианса. Този механизъм позволява на държавите членки да споделят налични ресурси, които могат да бъдат използвани при евентуално нападение срещу НАТО.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп също обяви планове за изтегляне на хиляди американски военнослужещи от Германия, въпреки че към момента не е посочен конкретен график за това.

Според германското предложение Берлин ще предостави по една фрегата от клас F125 за двете съвместни оперативни зони на НАТО - Северозападната зона, базирана в Норфолк, САЩ, и Югоизточната зона, ръководена от Неапол, Италия.

Към Югоизточната оперативна зона Германия предлага да бъде добавена и система за противовъздушна отбрана IRIS-T.

По данни на германските въоръжени сили фрегатата F125 е високотехнологичен боен кораб, предназначен за изпълнение на различни задачи, сред които морско наблюдение, прилагане на ембаргови мерки и операции срещу пиратството.

Берлин предлага също така да предостави два морски патрулни самолета P-8 Poseidon за Югоизточната оперативна зона. Самолетите разполагат с радари, акустични системи и високорезолюционни оптични сензори, като могат да участват в операции за откриване и противодействие на подводници.

В рамките на предложението се предвижда и разполагането на още осем изтребителя Eurofighter в северозападната част на Алианса.

Сред останалите способности, които Германия предлага на НАТО, са корвета K130 за крайбрежно морско наблюдение, пет безпилотни апарата Heron TP и два бойни дрона MQ-9B, произведени в САЩ.

Германската армия поръча осем от тези бойни дрона от американската компания General Atomics през януари. Те са предназначени основно за операции в морска среда, като първите доставки се очакват през 2028 г.