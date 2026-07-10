След суровите заплахи към Мадрид! Доналд Тръмп смекчил тона си към Испания

Испанските власти заявиха в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е смекчил реториката си относно страната, тъй като е бил уведомен за скок в приноса на Мадрид към НАТО през последните години, съобщава "Ройтерс".

Той също заявил готовността на САЩ да продължат да продават оръжия на своите съюзници, независимо от начина, по който те ще бъдат използвани

На срещата на върха на НАТО в Анкара в сряда Тръмп нарече Испания "ужасен партньор" и нареди незабавно спиране на всякаква търговия със страната след спорове относно разходите за отбрана и войната с Иран.

На връщане към Съединените щати след срещата на върха той каза на репортери на борда на Air Force One: "Имах проблеми и все още ги имам. Но Испания, те се върнаха чак днес. Испания беше много щедра днес."

На въпрос какво е направила Испания, той отговори: "Те уважиха искане за много плащания и ако не го бяха направили, дори нямаше да разговаряме с тях."

Говорител на испанския премиер Педро Санчес заяви, че това се разбира като препратка към спазването от страна на Мадрид на предишната цел на НАТО за разходи за отбрана от 2% от БВП.

На срещата на върха Санчес подчерта, че Испания ще постигне тази цел тази година, след като е увеличила номиналните си разходи за отбрана повече от два пъти от 0,98% от БВП през 2017 г. до близо 33 милиарда евро. Той омаловажи разрива и каза, че е провел "много сърдечен" разговор с Тръмп по време на срещата на върха.

Но Тръмп многократно е критикувал Испания, че не се е съгласила с новата цел държавите членки на НАТО да харчат 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Лявото правителство на Испания казва, че иска да реагира на реални заплахи, а не да увеличава разходите заради самите заплахи, тъй като това би означавало съкращения на социалните помощи.

Не става ясно веднага ясно какво може да означава смекчаването на реториката на Тръмп за заплахата му да спре търговията.

На въпрос за следващите стъпки след директивата на Тръмп, американски служител във Вашингтон заяви пред "Ройтерс", че съответните федерални агенции ще представят на Тръмп "меню" от испански продукти, които може да бъдат под ембарго.

Според програмата на испанското правителство, министърът на отбраната Маргарита Роблес е трябвало да се срещне с посланика на САЩ Бенджамин Леон по-късно в четвъртък за "работна среща", без да предоставя допълнителни подробности.

Източници от испанската делегация в Анкара, цитирани от El Mundo, казаха, че Мадрид е оприличил спора на инсценирана битка без действителен конфликт и че испанските власти не са забелязали никакви икономически последици или спад в инвестициите в Испания през последните години, въпреки критиките на Тръмп.

Някои фигури в основната опозиционна Народна партия (НП) обвиниха Санчес за спора, но заявиха, че подкрепят страната си.

Високопоставен служител на Народната партия подчерта взаимозависимостта между испанските и американските фирми, което означава, че "икономическата реалност има предимство пред високопарните изявления, които Тръмп прави, за да атакува Испания".

В управлявания от Народната партия регион Арагон - където големи американски технологични фирми, включително Amazon и Microsoft, са инвестирали милиарди долари в центрове за данни - служители заявиха, че нещата продължават както обикновено.

Сантяго Абаскал - съюзник на Тръмп, който ръководи крайнодясната партия Vox - заяви, че напрежението с Вашингтон е "абсолютно драматично" и обвини Санчес, че "унищожава доверието в Испания на световната сцена".