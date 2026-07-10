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След суровите заплахи към Мадрид! Доналд Тръмп смекчил тона си към Испания

След суровите заплахи към Мадрид! Доналд Тръмп смекчил тона си към Испания

10 Юли, 2026 13:33 1 187 14

  • доналд тръмп-
  • педро санчес-
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  • нато

Говорител на испанския премиер Педро Санчес заяви, че това се разбира като препратка към спазването от страна на Мадрид на предишната цел на НАТО за разходи за отбрана от 2% от БВП

След суровите заплахи към Мадрид! Доналд Тръмп смекчил тона си към Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Испанските власти заявиха в четвъртък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е смекчил реториката си относно страната, тъй като е бил уведомен за скок в приноса на Мадрид към НАТО през последните години, съобщава "Ройтерс".

Той също заявил готовността на САЩ да продължат да продават оръжия на своите съюзници, независимо от начина, по който те ще бъдат използвани

На срещата на върха на НАТО в Анкара в сряда Тръмп нарече Испания "ужасен партньор" и нареди незабавно спиране на всякаква търговия със страната след спорове относно разходите за отбрана и войната с Иран.

На връщане към Съединените щати след срещата на върха той каза на репортери на борда на Air Force One: "Имах проблеми и все още ги имам. Но Испания, те се върнаха чак днес. Испания беше много щедра днес."

На въпрос какво е направила Испания, той отговори: "Те уважиха искане за много плащания и ако не го бяха направили, дори нямаше да разговаряме с тях."

Говорител на испанския премиер Педро Санчес заяви, че това се разбира като препратка към спазването от страна на Мадрид на предишната цел на НАТО за разходи за отбрана от 2% от БВП.

На срещата на върха Санчес подчерта, че Испания ще постигне тази цел тази година, след като е увеличила номиналните си разходи за отбрана повече от два пъти от 0,98% от БВП през 2017 г. до близо 33 милиарда евро. Той омаловажи разрива и каза, че е провел "много сърдечен" разговор с Тръмп по време на срещата на върха.

Но Тръмп многократно е критикувал Испания, че не се е съгласила с новата цел държавите членки на НАТО да харчат 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Лявото правителство на Испания казва, че иска да реагира на реални заплахи, а не да увеличава разходите заради самите заплахи, тъй като това би означавало съкращения на социалните помощи.

Не става ясно веднага ясно какво може да означава смекчаването на реториката на Тръмп за заплахата му да спре търговията.

На въпрос за следващите стъпки след директивата на Тръмп, американски служител във Вашингтон заяви пред "Ройтерс", че съответните федерални агенции ще представят на Тръмп "меню" от испански продукти, които може да бъдат под ембарго.

Според програмата на испанското правителство, министърът на отбраната Маргарита Роблес е трябвало да се срещне с посланика на САЩ Бенджамин Леон по-късно в четвъртък за "работна среща", без да предоставя допълнителни подробности.

Източници от испанската делегация в Анкара, цитирани от El Mundo, казаха, че Мадрид е оприличил спора на инсценирана битка без действителен конфликт и че испанските власти не са забелязали никакви икономически последици или спад в инвестициите в Испания през последните години, въпреки критиките на Тръмп.

Някои фигури в основната опозиционна Народна партия (НП) обвиниха Санчес за спора, но заявиха, че подкрепят страната си.

Високопоставен служител на Народната партия подчерта взаимозависимостта между испанските и американските фирми, което означава, че "икономическата реалност има предимство пред високопарните изявления, които Тръмп прави, за да атакува Испания".

В управлявания от Народната партия регион Арагон - където големи американски технологични фирми, включително Amazon и Microsoft, са инвестирали милиарди долари в центрове за данни - служители заявиха, че нещата продължават както обикновено.

Сантяго Абаскал - съюзник на Тръмп, който ръководи крайнодясната партия Vox - заяви, че напрежението с Вашингтон е "абсолютно драматично" и обвини Санчес, че "унищожава доверието в Испания на световната сцена".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!
    🦧🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    13:37 10.07.2026

  • 2 Сатана Z

    14 0 Отговор
    След 3 години психопатът Тръмп ще е в историята,а Испания ще продължава да си защищава националните интереси и при следващия наемател на Бялата къща.Нищо време

    13:38 10.07.2026

  • 3 Дзак

    1 1 Отговор
    Изнесени Центрове за данни с все едно да се изнесе Златния Резерв на страната!

    13:39 10.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    На летище Враждебна почва строеж на най голямата авиобаза на НАТО на Балканите за война с Русия и Иран.

    Коментиран от #5, #8

    13:40 10.07.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ще победим врагъ от Масква!🚀🚀🚀🥳🤣🖕

    Коментиран от #7

    13:42 10.07.2026

  • 6 пък тук мишоците ще кихат 5% от БВП

    8 0 Отговор
    и затова мизерни пенции и соц разходи и лошо мед обслужване за заблудени преизбиратели

    спазването от страна на Мадрид на предишната цел на НАТО за разходи за отбрана от 2% от БВП

    13:45 10.07.2026

  • 7 кво джафкаш от коневръза

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    мари Mимке Кучка

    13:47 10.07.2026

  • 8 Дръта чанта

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И кой ще се бие с Русия прайда ли

    13:58 10.07.2026

  • 9 Какво е ОТАН?

    7 0 Отговор
    ОТАН е задължителен пазар за оръжия на kраваpите, които задължават, членовете на ОТАН да купуват оръжие само и единствено от kpаварите. Задължават ги и да воюват на тяхна страна срещу враговете на kpаварите, които палят войни навсякъде по света, за да продават още повече оръжие на членивете в тази бандитска kpаварска организация. Kpаварите хем задължават ОТАНовците да купуват оръжие от тях, хем да ги изразходват във войни, които kpаварите палят. Е... няма такива нагли паpчета, няма и такива пpocти ОТАНовци балъци! ЕС лидерите, разбира се, печелят голям процент от kpаварите, набутвайки собствените си народи в голяма мизеpия.

    14:10 10.07.2026

  • 10 ИСПАНИЯ ВИНАГИ

    10 0 Отговор
    МОЖЕ ПО ДОБРЕ БЕЗ САЩ.

    14:19 10.07.2026

  • 11 Миротвореца

    2 0 Отговор
    По нормален от Тръмп няма индивид който през деня смена 5 пъти мнението е нормален Ако беше го сменял 6 пъти щеше да стане носител на званието миротворец ЗАТОВА И НЕ СТАНА

    14:52 10.07.2026

  • 12 Тома

    2 0 Отговор
    Бай Дончо дои нато за пари като овце.А ако чакат помощ от него да забравят.

    14:59 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    0 0 Отговор
    Дони е пич, който страда от периодично възпаление на мозъка. Когато това се случи, той унищожава Иран по 3 пъти на седмица и му взима петрола и урана. Обижда като квартален битанка и отправя заплахи. Като му поотмине и налягането в главата му спадне, тогава почва да сключва "чудесни сделки" и да мечтае за Нобел за Мир.
    Ако не беше така позорно и тъжно, щеше да е адски смешно.
    Имам предвит това, да гледам как розАвите вече над 2 години не могат да се ориентират дали Тъмпоча е "наш" или е агент Краснов.

    15:09 10.07.2026