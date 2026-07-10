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Ключов маршрут за световните доставки! Още кораби преминаха Ормузкия проток въпреки повишеното напрежение

Ключов маршрут за световните доставки! Още кораби преминаха Ормузкия проток въпреки повишеното напрежение

10 Юли, 2026 14:33 634 4

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Служител на отдела за отвъдморско кораблаване на министерството отказа да коментира как е била гарантирана безопасността на корабите предвид опасения за сигурността

Ключов маршрут за световните доставки! Още кораби преминаха Ормузкия проток въпреки повишеното напрежение - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Танкери за втечнен природен газ (LNG) са възобновили движението си през Ормузкия проток през последните дни, сочат данни за проследяване на мореплаването, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Още 22 кораба, свързани с Япония, са напуснали Персийския залив от вторник насам, съобщиха японските власти. Трафикът продължава въпреки подновяването на войната между САЩ и Иран.

Корабните компании и правителствата следят отблизо какво се случва около Ормузкият проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, на фона на новите атаки между воюващите страни.

Въпреки това поне пет баластни танкера за втечнен природен газ са влезли в протока през последните дни, сочат данни на „Кплер" (Kpler) и Ел Ес И Джи (LSEG).

Сред корабите са „ГасЛог Шанхай“ (GasLog Shanghai), контролиран от гръцката корабна компания „ГасЛог“ (GasLog), както и свързаните с „КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) съдове „Ал Самря“ (Al Samriyа), „Ал Дафна“ (Al Dafna), „Ал Гатара“ (Al Gattara) и „Ал Раян“ (Al Rayyan).

„ГасЛог Шанхай“ и „Ал Раян“ вероятно са преминали през пролива през нощта - забелязани са извън Ормузкия проток на 9 юли, сочат данните.

Другите три кораба на „КатарЕнерджи“ са последно регистрирани извън протока покрай западния бряг на Индия преди няколко седмици – „Ал Самря“ и „Ал Гатара“ около 18-19 юни, а „Ал Дафна“ - на 29 юни.

И двете компании не отговориха на запитване за повече информация от Ройтерс.

Супертанкерът за суров петрол „Нисос Кеа“ (Nissos Kea) влезе в протока вчера, докато корабът от същия клас „Лила Вадинар“ (Lila Vadinar) излезе.

„Различното в момента спрямо началото на конфликта е, че Иран атакува кораби, които минават през оманския коридор, което означава, че преминаващите ще ползват по-често иранския“, каза Ксавие Танг, старши пазарен анализатор във „Вортекса“ (Vortexa).

Междувременно 22 кораба, свързани с Япония, включително шест големи танкера за суров петрол, преминаха през Ормузкия проток между 7 и 9 юли, оставайки само 4 кораба в Персийския залив. Това заяви министърът на транспорта на Япония Ясуши Канеко по време на пресконференция, цитиран Ройтерс.

Служител на отдела за отвъдморско кораблаване на министерството отказа да коментира как е била гарантирана безопасността на корабите предвид опасения за сигурността.

Броят на корабите, свързани с Япония, в Персийския залив е намалял от 45 съда с около 1100 членове на екипажите в началото на конфликта до 4 кораба с около 100 души общо, заяви говорител на Асоциацията на японските корабособственици.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Презвитер Козма

    3 4 Отговор
    Чалмите май изтръпнаха, Бай Дончо като прати Ф35 ките и бабаитлъка им се изпари през комина на бункера

    14:54 10.07.2026

  • 2 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Корабите преминават защото са си платили на Иран,защото видяха ,че Краварите не могат да ги опазят въпреки дадените им пари за охрана при преминаването на Ормуз.

    Коментиран от #3, #4

    14:59 10.07.2026

  • 3 Ангеларий

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Напротив, чалмите са платили на корабите да преминат в опит да умилостивят Тръмп

    15:03 10.07.2026

  • 4 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Май само ти не разбра че НИКОЙ НЕ ПЛАЩА и Лев на Иран,но е добре да осъзнаеш че с Безхаберие Пропаганда не се прави щото само Буди насмешка и Презрение.

    15:03 10.07.2026

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