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Унгария потвърди подкрепата си за членството на Черна гора в Европейския съюз

Унгария потвърди подкрепата си за членството на Черна гора в Европейския съюз

9 Юли, 2026 08:53 532 3

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Премиерите Петер Мадяр и Милойко Спаич обсъдиха европейската интеграция на Черна гора и сътрудничеството в рамките на НАТО по време на срещата на върха в Анкара

Унгария потвърди подкрепата си за членството на Черна гора в Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новото унгарско правителство потвърди подкрепата си за присъединяването на Черна гора към Европейския съюз. Това стана ясно по време на среща между премиерите на двете държави - Петер Мадяр и Милойко Спаич, съобщава агенция МИНА. Разговорът се проведе в рамките на срещата на върха на НАТО, която се състоя на 7 и 8 юли в Анкара, предава БТА.

По време на срещата двамата лидери обсъдиха развитието на двустранните отношения, сътрудничеството в рамките на Северноатлантическия алианс, както и напредъка на Черна гора по пътя към членство в Европейския съюз, се посочва в съобщение на черногорското правителство.

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че Черна гора е пример за останалите държави кандидатки за членство в ЕС и подчерта, че страната има пълната подкрепа на Будапеща да стане следващият член на Европейския съюз до 2028 г.

По думите му присъединяването към ЕС може да бъде постигнато единствено чрез последователно изпълнение на необходимите реформи, спазване на поетите ангажименти и постигане на конкретни резултати във всички области, обхванати от преговорния процес.

От своя страна министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич подчерта, че европейската интеграция остава стратегически приоритет за неговото правителство и че страната продължава да работи за изпълнение на условията за членство в Европейския съюз.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зет на тръмп лудия

    0 0 Отговор
    тая гора я купувам в кеш и няма недей или не искам

    Коментиран от #3

    09:03 09.07.2026

  • 2 Поредният Стратегически Провал на Путин

    0 0 Отговор
    Губи по всички фронтове

    09:23 09.07.2026

  • 3 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "зет на тръмп лудия":

    Черна Гора вече е изкупена от Китай и Русия. САЩ и евреите там не играят.

    09:34 09.07.2026

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