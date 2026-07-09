Унгария потвърди подкрепата си за членството на Черна гора в Европейския съюз

Новото унгарско правителство потвърди подкрепата си за присъединяването на Черна гора към Европейския съюз. Това стана ясно по време на среща между премиерите на двете държави - Петер Мадяр и Милойко Спаич, съобщава агенция МИНА. Разговорът се проведе в рамките на срещата на върха на НАТО, която се състоя на 7 и 8 юли в Анкара, предава БТА.

По време на срещата двамата лидери обсъдиха развитието на двустранните отношения, сътрудничеството в рамките на Северноатлантическия алианс, както и напредъка на Черна гора по пътя към членство в Европейския съюз, се посочва в съобщение на черногорското правителство.

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че Черна гора е пример за останалите държави кандидатки за членство в ЕС и подчерта, че страната има пълната подкрепа на Будапеща да стане следващият член на Европейския съюз до 2028 г.

По думите му присъединяването към ЕС може да бъде постигнато единствено чрез последователно изпълнение на необходимите реформи, спазване на поетите ангажименти и постигане на конкретни резултати във всички области, обхванати от преговорния процес.

От своя страна министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич подчерта, че европейската интеграция остава стратегически приоритет за неговото правителство и че страната продължава да работи за изпълнение на условията за членство в Европейския съюз.