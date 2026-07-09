Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Часове преди погребението на Али Хаменей американски удари прекъснаха железопътната връзка между Машхад и Техеран, съобщи Иран

Часове преди погребението на Али Хаменей американски удари прекъснаха железопътната връзка между Машхад и Техеран, съобщи Иран

9 Юли, 2026 09:53, обновена 9 Юли, 2026 09:55 894 12

  • али хаменей-
  • погребение-
  • железопътна линия-
  • иран

Иранските власти твърдят, че атаката е засегнала железопътен мост часове преди погребението на върховния лидер Али Хаменей в родния му град

Часове преди погребението на Али Хаменей американски удари прекъснаха железопътната връзка между Машхад и Техеран, съобщи Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхад беше прекъсната, след като железопътен мост в Североизточен Иран бе поразен при американски удари. Инцидентът е станал само часове преди погребението на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей в родния му град Машхад, съобщава Франс прес, позовавайки се на местни медии, предава БТА.

Според информация на иранската държавна телевизия американската армия е нанесла удар по железопътен мост, разположен в провинция Голестан. Медията съобщи в профила си в социалната мрежа X, че няколко снаряда са поразили съоръжението, което е довело до прекъсване на железопътния трафик по една от основните линии в страната.

От иранските железници определиха случилото се като „престъпна атака на американско-израелския враг“ срещу железопътната инфраструктура. По информация на железопътната компания движението по линията е временно преустановено, докато аварийни екипи работят по възстановяването на повредения мост и отстраняването на нанесените щети.

Властите съобщиха още, че за пътниците, останали блокирани вследствие на прекъсването на железопътната връзка, е организиран алтернативен транспорт с автобуси до възстановяването на нормалното движение.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    17 1 Отговор
    Тези досиета на Епщайн, докараха бак Дончо до психическа криза. Не можеш го позна вече.

    Коментиран от #2

    09:57 09.07.2026

  • 2 Виждащ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Сатанистката световна мафия е толкова силна, че дори и той не може да се противопостави открито.
    Така че не се изненадвам, защо политици които вчера са говорели и обещавали едно, след посиняване на окото, вършат друго.

    Коментиран от #4

    10:01 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян

    6 7 Отговор
    Хайде другаре путинофили лягайте пред амбразурата да пазите бункерните диктатори трупащи милиарди пари и имоти а вие как сте с парите - освен да плюете по запада

    Коментиран от #7, #11

    10:12 09.07.2026

  • 6 Само питам

    8 0 Отговор
    Войната на САЩ срещу Иран започна в началото на март 2026 г.. Съгласно американския Закон за военните правомощия от 1973 г. президентът има право да предприема еднолични военни действия при спешни ситуации без разрешение от Конгреса, но само за срок до 60 дни. Този краен срок изтече на 1 май 2026 г.

    10:16 09.07.2026

  • 7 Стоене , Стоене..

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    ..те ман дръ са кой те фане ...

    10:17 09.07.2026

  • 8 От това се опасявах и

    10 0 Отговор
    за това предупреждавах през иаминалите месеци- Тръмп няма да има избор и ще почне да бомбардира иранската инфраструктура.

    Иран няма да клекне и ще се ожесточи още повече. Мирът става химера!

    Това ще удължи войната незнайно колко!
    И световната криза.

    10:24 09.07.2026

  • 9 Недомислие

    5 2 Отговор
    Удари? Какъв е тоя термин? Когато започва война срещу суверенна държава, говорят за удари, за мисии, а когато трябва да се хвали използва термина "прекратил войни" - до сега 189 бр. войни??? Когато другите извън Нато нанасят удари това са войни??? Налудничаво и демагогска демократска терминология.

    10:28 09.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    За САШтинските Т-ЕРОР-ИСТИ
    няма нищо Свято❗

    10:31 09.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Стоенчо, не забравяй, че като се навеждаш на запад да лижеш нечии подметки -
    си със щръкнал наизток z@дник😀❗

    10:37 09.07.2026

  • 12 Миризлив пор

    3 1 Отговор
    Убиха лидера, сега поне да имат малко респект от мъртвите и оставят хората да го погребат на спокойствие.

    10:56 09.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания