Часове преди погребението на Али Хаменей американски удари прекъснаха железопътната връзка между Машхад и Техеран, съобщи Иран

Железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхад беше прекъсната, след като железопътен мост в Североизточен Иран бе поразен при американски удари. Инцидентът е станал само часове преди погребението на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей в родния му град Машхад, съобщава Франс прес, позовавайки се на местни медии, предава БТА.

Според информация на иранската държавна телевизия американската армия е нанесла удар по железопътен мост, разположен в провинция Голестан. Медията съобщи в профила си в социалната мрежа X, че няколко снаряда са поразили съоръжението, което е довело до прекъсване на железопътния трафик по една от основните линии в страната.

От иранските железници определиха случилото се като „престъпна атака на американско-израелския враг“ срещу железопътната инфраструктура. По информация на железопътната компания движението по линията е временно преустановено, докато аварийни екипи работят по възстановяването на повредения мост и отстраняването на нанесените щети.

Властите съобщиха още, че за пътниците, останали блокирани вследствие на прекъсването на железопътната връзка, е организиран алтернативен транспорт с автобуси до възстановяването на нормалното движение.