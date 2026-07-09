Часове преди погребението на Али Хаменей американски удари прекъснаха железопътната връзка между Машхад и Техеран, съобщи Иран

Железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхад беше прекъсната, след като железопътен мост в Североизточен Иран бе поразен при американски удари. Инцидентът е станал само часове преди погребението на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей в родния му град Машхад, съобщава Франс прес, позовавайки се на местни медии, предава БТА.
Според информация на иранската държавна телевизия американската армия е нанесла удар по железопътен мост, разположен в провинция Голестан. Медията съобщи в профила си в социалната мрежа X, че няколко снаряда са поразили съоръжението, което е довело до прекъсване на железопътния трафик по една от основните линии в страната.
От иранските железници определиха случилото се като „престъпна атака на американско-израелския враг“ срещу железопътната инфраструктура. По информация на железопътната компания движението по линията е временно преустановено, докато аварийни екипи работят по възстановяването на повредения мост и отстраняването на нанесените щети.
Властите съобщиха още, че за пътниците, останали блокирани вследствие на прекъсването на железопътната връзка, е организиран алтернативен транспорт с автобуси до възстановяването на нормалното движение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #2
09:57 09.07.2026
2 Виждащ
До коментар #1 от "Наблюдател":Сатанистката световна мафия е толкова силна, че дори и той не може да се противопостави открито.
Така че не се изненадвам, защо политици които вчера са говорели и обещавали едно, след посиняване на окото, вършат друго.
Коментиран от #4
10:01 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян
Коментиран от #7, #11
10:12 09.07.2026
6 Само питам
10:16 09.07.2026
7 Стоене , Стоене..
До коментар #5 от "стоян":..те ман дръ са кой те фане ...
10:17 09.07.2026
8 От това се опасявах и
Иран няма да клекне и ще се ожесточи още повече. Мирът става химера!
Това ще удължи войната незнайно колко!
И световната криза.
10:24 09.07.2026
9 Недомислие
10:28 09.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
няма нищо Свято❗
10:31 09.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "стоян":Стоенчо, не забравяй, че като се навеждаш на запад да лижеш нечии подметки -
си със щръкнал наизток z@дник😀❗
10:37 09.07.2026
12 Миризлив пор
10:56 09.07.2026