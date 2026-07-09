Кремъл: САЩ грешат, ако смятат, че ударите срещу Русия ще ускорят края на войната

Русия отхвърли твърденията, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да ускорят прекратяването на войната, като определи подобен подход като погрешен. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му в Москва не смятат, че Вашингтон се връща към политика на открита ескалация, но виждат "погрешни схващания" в американската администрация относно начина, по който може да бъде постигнат мир.

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"Не, не виждаме", отговори Песков на въпрос на агенция ТАСС дали в Кремъл възприемат последните изявления от срещата на върха на НАТО в Анкара като завръщане на САЩ към ескалация на отношенията с Русия.

"По-скоро виждаме някои заблуди в администрацията, в Белия дом - заблуди относно това, че чрез ескалация, чрез военен натиск може да се допринесе за преминаване към мирна линия на уреждане", заяви говорителят на Кремъл.

Според него подобен подход няма да доведе до желания резултат.

"Това е погрешно схващане. Нагнетяването на напрежението и действията в посока ескалация по никакъв начин няма да допринесат за мирния процес", подчерта Песков.

Говорителят на Кремъл коментира и предложенията за създаване на зона, забранена за полети над Украйна. По думите му подобен ход би означавал пряко участие на НАТО във военните действия.

Според Москва именно предотвратяването на подобен сценарий остава една от основните цели на руската политика по отношение на конфликта в Украйна.