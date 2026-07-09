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Кремъл: САЩ грешат, ако смятат, че ударите срещу Русия ще ускорят края на войната
  Тема: Украйна

Кремъл: САЩ грешат, ако смятат, че ударите срещу Русия ще ускорят края на войната

9 Юли, 2026 13:38 1 401 76

  • кремъл-
  • сащ-
  • удари-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Москва предупреди, че евентуална зона, забранена за полети над Украйна, би означавала пряко участие на НАТО в конфликта

Кремъл: САЩ грешат, ако смятат, че ударите срещу Русия ще ускорят края на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия отхвърли твърденията, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да ускорят прекратяването на войната, като определи подобен подход като погрешен. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му в Москва не смятат, че Вашингтон се връща към политика на открита ескалация, но виждат "погрешни схващания" в американската администрация относно начина, по който може да бъде постигнат мир.

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"Не, не виждаме", отговори Песков на въпрос на агенция ТАСС дали в Кремъл възприемат последните изявления от срещата на върха на НАТО в Анкара като завръщане на САЩ към ескалация на отношенията с Русия.

"По-скоро виждаме някои заблуди в администрацията, в Белия дом - заблуди относно това, че чрез ескалация, чрез военен натиск може да се допринесе за преминаване към мирна линия на уреждане", заяви говорителят на Кремъл.

Според него подобен подход няма да доведе до желания резултат.

"Това е погрешно схващане. Нагнетяването на напрежението и действията в посока ескалация по никакъв начин няма да допринесат за мирния процес", подчерта Песков.

Говорителят на Кремъл коментира и предложенията за създаване на зона, забранена за полети над Украйна. По думите му подобен ход би означавал пряко участие на НАТО във военните действия.

Според Москва именно предотвратяването на подобен сценарий остава една от основните цели на руската политика по отношение на конфликта в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 29 Отговор
    на тоя паткан , само с 1 тупаник ще му вкарам мустака в гръбнака! но те не се бият принципно-децата му са на запад , и яде чер хайвер

    Коментиран от #8, #20, #53, #65

    13:41 09.07.2026

  • 2 Кривоверен алкаш

    21 22 Отговор
    Всичко е ясно...всеки да прави отстъпки,но не и Русия...пак от обичайното...

    Коментиран от #9, #24

    13:43 09.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    26 23 Отговор
    Фащ се мислеха че всички са като Венецуела офце като Европа с подлоги идиоти ,остана ли държава с която още не са се пробвали ,като изключим Китай сев Корея

    13:44 09.07.2026

  • 4 Руснаков

    31 8 Отговор
    Русия винаги е готова за мир и преговори но.....по нейните правила...този филм го знаем.

    Коментиран от #12, #44

    13:45 09.07.2026

  • 5 Миролюб Войнов, анализатор

    12 19 Отговор
    Педков страшно греши ако си въобразява, че България и Запада бърдаме да приключим войната !!! Русия тпебе се бомби и мъчи поне още 20-на години. Като пример давам Петър I-ви воювал със Швеция цели 25-години. Щом Петър го може, значи и Румен го може 👆😆

    13:47 09.07.2026

  • 6 Прав е мустака

    15 7 Отговор
    Борбата ще продължи до 2050 година.

    13:47 09.07.2026

  • 7 Рублевка

    20 14 Отговор
    Нека да бъдем наясно. Войните през 21 век не са за демокрация, а за енергийни ресурси. Лесният за добив нефт е на привършване. Уранът също. Нужни са нови технологии и находища, които притежават Китай и Русия. Русия разработи ядрена технология на базата на уран 238, от който има запаси за 1000 години, а Китай на базата на Торий, от който също има големи запаси. Китай и РФ не се нуждаят от войни, защото разполагат с необходимите технологии и енергийни запаси. От война се нуждаят САЩ и ЕС. Украйна е разменна монета и пушечно месо.

    Коментиран от #14

    13:51 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе алкаш,

    22 11 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    защо САЩ не се намесиха да се приложат Минските споразумения за мир от Украйна и запада, ами сега претендираш за отстъпки от Русия?

    Коментиран от #32, #45

    13:53 09.07.2026

  • 10 гост

    10 12 Отговор
    този трябва да го тикнат в затвора веднага - нарича СВО "война" - това е престъпление срещу руската армия

    13:53 09.07.2026

  • 11 Моето мнение

    19 13 Отговор
    Ударите срещу русия ще ускорят края на путин.

    Коментиран от #15, #42

    13:54 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ще,ще!

    12 17 Отговор
    И не само края на войната, но и края на Империята на злото! Орките нямат нито приятели, нито технологии, нито средства да продължат да воюват. Дано се разпадне тази воняща проказа.

    Коментиран от #16

    13:54 09.07.2026

  • 14 Бялджип

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Рублевка":

    Струва ми се, че това е точен коментар.

    13:54 09.07.2026

  • 15 Много хубаво

    12 12 Отговор

    До коментар #11 от "Моето мнение":

    След него идва Ген.Суровикин и Укра отива на кино от 5 до 6

    Коментиран от #19, #25

    13:55 09.07.2026

  • 16 Рублевка

    14 10 Отговор

    До коментар #13 от "Ще,ще!":

    Точно РФ и Китайската народна република имат необходимите за бъдещето си енергийни източници и технологии.

    13:56 09.07.2026

  • 17 ха, ха, ха...

    12 12 Отговор
    Не знам дали ще ускорят края на войната, но края на РФ е много вероятно.

    13:58 09.07.2026

  • 18 Ха ХаХа

    15 12 Отговор
    Че те Украинците ви подпалиха рафинериите ,унищожиха ви инфраструктурата ,прогониха рускоговорящите от Крим ,литър бензин в раша 149 рублей ( 1.70 евро), на черно 2.50 евро...какво по голямо разбиване на рашистите от това и като добавим че 5 года се бият още за 2 села в Украйна на 50 км.от границата си и 2 милиона блатници в един по добър свят отървали се от мъките...Няма думи за този путинов позор

    Коментиран от #22, #28

    13:59 09.07.2026

  • 19 Генерал Армагедон

    11 11 Отговор

    До коментар #15 от "Много хубаво":

    Генерал Суровини може да бъде посочен от Владимир Владимирович Путин за свой наследник и тогава в крайна ще има плач, сълзи и скърцане със зъби. Небето ще се отвори и огън и жупел ще покрият крайна, като Содом и Гомор!

    Коментиран от #52

    14:00 09.07.2026

  • 20 оня с коня

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тук се е напълнило със смахнати евроатлантичеки тролове като вас котаране

    изпий си хапчетата че нещо пяна излиза от устата ти , ще се спукаш от злоба че зеленски загуби войната ха ха ха

    14:01 09.07.2026

  • 21 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Войната между НАТО и Русия е неизбежна .Кога ще започне знае само Тръмп.Затова и събира главатарите на НАТО в Истамбул за да им набие чивиите.

    Коментиран от #23

    14:02 09.07.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ХаХа":

    САМО недей рева на чужд гроб да не се окаже че ревеш наХУЯна УМРЕЛИЯ

    14:02 09.07.2026

  • 23 оня с коня

    13 8 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    нато нямат армия! там има само желтопаветниБОКЛУЦИ,

    тръмп знае много добре че видят ли руската армия натовците ще изягат безсраммно

    14:03 09.07.2026

  • 24 хаха

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    Какво е ясно? Нещо се бъркаш сериозно.
    Русия просто казва, че идеите на НАТО не минават. Ако НЕТО ще прави "зона без полети" във военна зона и ще я пази със свои военни, то това значи пряко включване във войната. Или си представяш, че САЩ няма да приемат такава зона с руски и китайски военни в Иран да пречи на САЩ и Израел да бомбандират като война с Русия и Китай? Номерът с "подкрепа" минава до време. На руснаците полека им писва да се правят на ударени кой воюва с тях през проксито.

    14:04 09.07.2026

  • 25 Сури ве икин. Е

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Много хубаво":

    Суровини е. Един некадъеник. ,Какво се филмираш

    Генерал Армагедон Да в. Сиеия варели бомби и това е

    14:05 09.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Генерал Суровикин

    2 7 Отговор
    беше пречупил хода на войната, но идиота Пригожин напусна позициите и тръгна с Вагнер към Москва.

    14:05 09.07.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 8 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ХаХа":

    Запитай се,а дали Русия бърза? Защо и е да бърза?По този начин ,с по бавно предвижване напред :
    1губи по малко войници,защото бандеровските позиции първо здраво че обработват с Фабове ,ракети и дронове и на края идват щурмоваците.
    2 получава територии освободени от население и то без да осъществява какви то и да е било действия за изселването,защото си ги евакуират от Киев,което допълнително натоварва финансово Киев и Ес.А по малко население - по малко агенти ,предатели ,саботьори.
    3 Логистиката за доставката на въоръженията остава по дълга ,сиреч по скъпа е и има повече възможности за уничтожение на оръжейните доставки.От което ЕС още повече обеднява.
    4 повече време има за физического изчистване на нацистите- бандеровци, които освен от куршум от друго не разбират.
    И сё запитай ,дали патриотизма на руснаците Може да сё измери в евро на литър .

    Коментиран от #36

    14:08 09.07.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    8 9 Отговор
    Песков е абсолютно прав !!!
    Ударите срещу Русия няма да сложат край на войната, но ще доведат до бързия край на Русия.👆

    Коментиран от #34

    14:08 09.07.2026

  • 30 Артилерист

    13 4 Отговор
    Хищническият запад, начело със САЩ, направи близо 30 войни след Втората световна за подчиняване и ограбване на недоволните от техния ред. И най-цинично всичките ги наричаше отбранителни. Представяте ли си как т.нар. "колективен запад", начело със САЩ, тръгна съвсем благородно, нали, да се отбранява срещу горката Югославия, примерно, която се осмели най-агресивно и нападателно, нали, да ги нападне хептен вероломно. Няма граници за западняшкия цинизъм, ей...

    14:09 09.07.2026

  • 31 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    5 7 Отговор
    Този мустакат лъжец от сутрин до вечер се спуква да плаче като малко дете. Явно много му се е напекло под дупето. Хич не им пречат ударите. Само вече се бият по бензиноколонките. Искаха си СССР и го получават.

    Коментиран от #68

    14:10 09.07.2026

  • 32 Кривоверен алкаш

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Абе алкаш,":

    Минските споразумения не се получиха защото пак бяха в полза на сепаратистките сили в Донбас и Русия...чел ли си ги,ако си ги прочел ще си отговориш на въпроса защо САЩ не ги подкрепиха.Русия пак е играла на умряла лисица,уж няма никакво участие в конфликта,отделно Донбас да има право на вето за външната политика на Украйна,с което Киев няма как да се съгласи..и още много други точки в полза на Русия и двете отцепили се украински райони.

    Коментиран от #35

    14:10 09.07.2026

  • 33 Русия неможе да стане

    5 7 Отговор
    500-600 милиона русначета защото няма кой да ги отглежда от раждането до 18 годишна възраст

    Коментиран от #48

    14:10 09.07.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    То ест ,глу paco,да сега Нищо сериозно не сте ударили,Нали така?

    14:10 09.07.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":

    Това сё нарича Конфедерация.В състава на Украйна.Укрите не поискаха.Ами тогава - бой до спукване.

    14:12 09.07.2026

  • 36 Руснак без крак...

    6 9 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "..по тоя начин Русия губи по-мйлко войници.."

    Късно Миме за сметки !!!
    Тва трябваше до го мислиш 2022г, сега вече след 1млн инвалида и 500 000 трупа вече е без значение. Русия утече, както утече СеСеСеРе-то. От манголяк държава не става 👈

    14:15 09.07.2026

  • 37 Целта на запада в момента риските мъже

    5 6 Отговор
    На фронта и рускините да не раждат
    след 100 години ще станат 30-40 милиона стари болни руснаци а запада и изтока ще си добиват природните ресурси а руснаците ще гледат

    Коментиран от #41

    14:17 09.07.2026

  • 38 Кличко-св шампион

    7 6 Отговор
    Питам Путин и говорителя му Песков: Какъв к..а ми търсите в Украйна.Там сте да убивате
    и изнасилвате жени.Да отвличате деца и ги правите еничари.Ето ви народна поговорка:
    Кога пиехме пеехме.
    Кога плащахме плачеме
    Дойде време да платите за зверствата които направихте в Украйна терористи.Знаете как платиха
    приближените на Хитлер фашисти.Знаете и неговата съдба.Това ви чакаи вас.

    14:17 09.07.2026

  • 39 Даскала

    6 4 Отговор
    Кучeто са притеснява да спомене името на Тръмп, че оня много нервен!

    14:17 09.07.2026

  • 40 Който пази путинките да не раждат

    3 3 Отговор
    Така ще е

    14:19 09.07.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "Целта на запада в момента риските мъже":

    Русия умре 2022г, сегашното са тремори на изстиващ труп 😄

    14:21 09.07.2026

  • 42 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Моето мнение":

    Прав си..... На четири години и половина Путин не постигна нещо от целите на специалната военна операция, напротив загуби много, две нови държави влиза в НАТО, Украйна бие в тила на Русия, Русия чертае само червени линии и никой не се съобразява с тях.... Ако почне така продължава да бъде жаловит и не започна да удря по Украйна както на 15 юни, втори и четвърти юли ще загуби и вътрешната си подкрепа, особено сега с кризяата с горивата..... Западът му арестува танкерите от сенчестия флот и той нищо не прави по въпроса.... К
    Остава да закрият и въздушното пространство на Украйна и Русия как ще я бъде страх и ще чертае червените си линии.... Въобще либералния Путин от четири години не е тоя Путин от преди 20 години.... Няма какво да разсъждавам и пиша да му мислят руснаците....

    Коментиран от #47

    14:22 09.07.2026

  • 43 4 коня на апокалипсиса

    4 0 Отговор
    Са 4 такта на двигателя с вътрешно горене
    Черен ,червен,сив,бял

    14:23 09.07.2026

  • 44 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаков":

    Руснак,не е точно така.На мирните преговори няма Русия,няма Украйна.Има победител и победен.Победителят диктува от а до я.Победеният подвива опашката си.Лидерът на победените пък до това време малко е убит( ообесен).

    14:23 09.07.2026

  • 45 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Абе алкаш,":

    До 9 ком - другар САЩ Англия и Франция се намесиха за да се спазва Будапещенския договор в който са гаранти по договора който е подписан от мюслюманската федерация 1994 гд че федерацията признава границите на Украйна - затова защо не казваш

    Коментиран от #51

    14:24 09.07.2026

  • 46 Фори

    1 3 Отговор
    СВО върви по план.И всички рафинерии да им думнат , гориво ще дадат индииците.Не им влияе нищо на руснаците.

    Коментиран от #49

    14:25 09.07.2026

  • 47 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Европеец":

    Анализът ти е добър,но няма изводи.А първия извод е,че нерешителния Путин ще го сменят с решителен.И глей тогава ко става.

    14:27 09.07.2026

  • 48 Пропагандата ще им промие мозъците

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Русия неможе да стане":

    С Ну погоди и Маша и Мечока не става

    Коментиран от #50

    14:27 09.07.2026

  • 49 Дедо

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Фори":

    Правилно допускаш че всичко ще бъде думнато! Кат не им влияе нищо, защо ще взимат гориво от индянцити?

    14:27 09.07.2026

  • 50 Рамбо проми мозъка на сиси

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Пропагандата ще им промие мозъците":

    георгиева, с прякор деса.

    14:31 09.07.2026

  • 51 Моряка

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "стоян":

    Стоянчо,като винаги,грешиш.Няма Будапещенски договор.Има Будапещенски МЕМОРАНДУМ,което ще да рече НАМЕРЕНИЯ.Затова и в ООН Украйна още не е записана като държава.И най вероятно така ще си остане.

    Коментиран от #56, #67

    14:33 09.07.2026

  • 52 само истината

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Генерал Армагедон":

    Русия. Няма нито един значим генерал защото няма Уест Поинт много

    14:33 09.07.2026

  • 53 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Хахахах небе Песков , ударите ви правят по-силни , също както санкциите направиха мужиците по-богати ... 🤣🤣🤣🤣🤣

    14:33 09.07.2026

  • 54 Песков

    4 1 Отговор
    Плядь! И Азербайджан се отказа от руски бойни самолети.Сменя ги за китайски.
    Вече не контролираме бившите съветски републики.

    Коментиран от #55

    14:34 09.07.2026

  • 55 Ушанка

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Песков":

    Вече нищо не контролираме.Всички се е....т с нас.

    14:39 09.07.2026

  • 56 Луис Курвалан

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Моряка":

    Ти си галактически тъп вярно ли Украйна не фугурира в ООН Това само копей може да го ицепи

    Коментиран от #58

    14:39 09.07.2026

  • 57 Бай Доню дарвара

    1 1 Отговор
    Деeйбa вашта мaaмицa, на мaкя си пyтинката ли търсите в Украйна бе мaмицaта ви недoклатена! Махайте се оттам бе деeйба вашта мaмица недoклатена! Дeейба и cвинете ви мpъсни да ябa!

    14:41 09.07.2026

  • 58 Е вярно е!

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Луис Курвалан":

    Абсолютно вярно! Нема такава държава!

    14:43 09.07.2026

  • 59 СЛАВА НА РУСИЯ

    2 0 Отговор
    В СЪСТАВА НА КИТАЙ.

    Коментиран от #64

    14:44 09.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 62 п у т ю вци иб рик чии

    1 1 Отговор
    Големи ибри кчии са руснаците, на Израел и капиталистическите олигархии.. До сега да бях инвестирал 100 милиарда в Куба, направил 3 АЕЦа там, и ядрена база за 100 милиарда, и ядрена база за 100 милиарда в Лвов в Украйна, ако бях президент на Русия.

    14:45 09.07.2026

  • 63 Значи трябва да ви удрят по-често!

    1 1 Отговор
    24/7.Без пауза.Така ще се научите на възпитание и уважение към по-силният!

    14:46 09.07.2026

  • 64 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "СЛАВА НА РУСИЯ":

    Съгласен!

    14:47 09.07.2026

  • 65 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изглежда доста бой си ял и не си добре с главата

    Коментиран от #71

    14:47 09.07.2026

  • 66 р у с ия е ла й но

    2 1 Отговор
    Русия не заслужава да съществува, и това скоро ще стане. И Ванга го предсказва и Младенеца вячеслав..

    14:48 09.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Смешник

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    А в Украйна останаха ли бензино колонки Затова Бандерия няма опашки

    14:50 09.07.2026

  • 69 Да се изредим дружно

    3 0 Отговор
    На Блогъра от Москва!

    14:50 09.07.2026

  • 70 !!!?

    3 0 Отговор
    В ООН няма записана държава "Рocсия"...има РФ !!!?

    Коментиран от #72

    14:50 09.07.2026

  • 71 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Смешник":

    А ти що се ореш в задният двор 😁

    14:51 09.07.2026

  • 72 Наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "!!!?":

    Потвърждавам!

    14:52 09.07.2026

  • 73 Дервишоглу

    2 1 Отговор
    Е това не го разбирам.Да дойдеш на балканите и да водиш война с най голямата велика сила и империя тогава. Да завземеш територия и да направиш държава на местната измет. А тя после и в трите световни войни да е против тебе. Няма по глупав народ ат руснаците.

    Коментиран от #76

    14:52 09.07.2026

  • 74 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    Русия ще внесе бензин от руските рафинерии в чужбина, ако има нужда. От Лукойл Бургас, например😁. Дизел има предостатъчно.

    14:55 09.07.2026

  • 75 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Само навътре за Ромсiа,друго не остана! И то сух до доло,да усети дъхът на Анкорич! Внетен ли сме?

    15:04 09.07.2026

  • 76 Костя Главната кАпейка

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дервишоглу":

    Само, че местната името се топи.По последни данни 3.5%....
    Никой не е дошъл да ни АсвАбАждава.Тогавашните Петербург километра управители се размечтаха за новия Константинопол и Проливите, а ние просто им бяхме по пътя.И накрая получихме мечешка услуга разпокъсана България на три и в добавка васална на Османската империя.
    За съжаление не ни провървя и на поробители и на крепостните АсвАбАдителей.

    15:04 09.07.2026

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