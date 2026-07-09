Кремъл: САЩ грешат, ако смятат, че ударите срещу Русия ще ускорят края на войната

Русия отхвърли твърденията, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да ускорят прекратяването на войната, като определи подобен подход като погрешен. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му в Москва не смятат, че Вашингтон се връща към политика на открита ескалация, но виждат "погрешни схващания" в американската администрация относно начина, по който може да бъде постигнат мир.
"Не, не виждаме", отговори Песков на въпрос на агенция ТАСС дали в Кремъл възприемат последните изявления от срещата на върха на НАТО в Анкара като завръщане на САЩ към ескалация на отношенията с Русия.
"По-скоро виждаме някои заблуди в администрацията, в Белия дом - заблуди относно това, че чрез ескалация, чрез военен натиск може да се допринесе за преминаване към мирна линия на уреждане", заяви говорителят на Кремъл.
Според него подобен подход няма да доведе до желания резултат.
"Това е погрешно схващане. Нагнетяването на напрежението и действията в посока ескалация по никакъв начин няма да допринесат за мирния процес", подчерта Песков.
Говорителят на Кремъл коментира и предложенията за създаване на зона, забранена за полети над Украйна. По думите му подобен ход би означавал пряко участие на НАТО във военните действия.
Според Москва именно предотвратяването на подобен сценарий остава една от основните цели на руската политика по отношение на конфликта в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #20, #53, #65
13:41 09.07.2026
2 Кривоверен алкаш
Коментиран от #9, #24
13:43 09.07.2026
3 Kaлпазанин
13:44 09.07.2026
4 Руснаков
Коментиран от #12, #44
13:45 09.07.2026
5 Миролюб Войнов, анализатор
13:47 09.07.2026
6 Прав е мустака
13:47 09.07.2026
7 Рублевка
Коментиран от #14
13:51 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе алкаш,
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":защо САЩ не се намесиха да се приложат Минските споразумения за мир от Украйна и запада, ами сега претендираш за отстъпки от Русия?
Коментиран от #32, #45
13:53 09.07.2026
10 гост
13:53 09.07.2026
11 Моето мнение
Коментиран от #15, #42
13:54 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ще,ще!
Коментиран от #16
13:54 09.07.2026
14 Бялджип
До коментар #7 от "Рублевка":Струва ми се, че това е точен коментар.
13:54 09.07.2026
15 Много хубаво
До коментар #11 от "Моето мнение":След него идва Ген.Суровикин и Укра отива на кино от 5 до 6
Коментиран от #19, #25
13:55 09.07.2026
16 Рублевка
До коментар #13 от "Ще,ще!":Точно РФ и Китайската народна република имат необходимите за бъдещето си енергийни източници и технологии.
13:56 09.07.2026
17 ха, ха, ха...
13:58 09.07.2026
18 Ха ХаХа
Коментиран от #22, #28
13:59 09.07.2026
19 Генерал Армагедон
До коментар #15 от "Много хубаво":Генерал Суровини може да бъде посочен от Владимир Владимирович Путин за свой наследник и тогава в крайна ще има плач, сълзи и скърцане със зъби. Небето ще се отвори и огън и жупел ще покрият крайна, като Содом и Гомор!
Коментиран от #52
14:00 09.07.2026
20 оня с коня
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тук се е напълнило със смахнати евроатлантичеки тролове като вас котаране
изпий си хапчетата че нещо пяна излиза от устата ти , ще се спукаш от злоба че зеленски загуби войната ха ха ха
14:01 09.07.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #23
14:02 09.07.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Ха ХаХа":САМО недей рева на чужд гроб да не се окаже че ревеш наХУЯна УМРЕЛИЯ
14:02 09.07.2026
23 оня с коня
До коментар #21 от "Сатана Z":нато нямат армия! там има само желтопаветниБОКЛУЦИ,
тръмп знае много добре че видят ли руската армия натовците ще изягат безсраммно
14:03 09.07.2026
24 хаха
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":Какво е ясно? Нещо се бъркаш сериозно.
Русия просто казва, че идеите на НАТО не минават. Ако НЕТО ще прави "зона без полети" във военна зона и ще я пази със свои военни, то това значи пряко включване във войната. Или си представяш, че САЩ няма да приемат такава зона с руски и китайски военни в Иран да пречи на САЩ и Израел да бомбандират като война с Русия и Китай? Номерът с "подкрепа" минава до време. На руснаците полека им писва да се правят на ударени кой воюва с тях през проксито.
14:04 09.07.2026
25 Сури ве икин. Е
До коментар #15 от "Много хубаво":Суровини е. Един некадъеник. ,Какво се филмираш
Генерал Армагедон Да в. Сиеия варели бомби и това е
14:05 09.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Генерал Суровикин
14:05 09.07.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Ха ХаХа":Запитай се,а дали Русия бърза? Защо и е да бърза?По този начин ,с по бавно предвижване напред :
1губи по малко войници,защото бандеровските позиции първо здраво че обработват с Фабове ,ракети и дронове и на края идват щурмоваците.
2 получава територии освободени от население и то без да осъществява какви то и да е било действия за изселването,защото си ги евакуират от Киев,което допълнително натоварва финансово Киев и Ес.А по малко население - по малко агенти ,предатели ,саботьори.
3 Логистиката за доставката на въоръженията остава по дълга ,сиреч по скъпа е и има повече възможности за уничтожение на оръжейните доставки.От което ЕС още повече обеднява.
4 повече време има за физического изчистване на нацистите- бандеровци, които освен от куршум от друго не разбират.
И сё запитай ,дали патриотизма на руснаците Може да сё измери в евро на литър .
Коментиран от #36
14:08 09.07.2026
29 Майор Деянов, на всеки километър
Ударите срещу Русия няма да сложат край на войната, но ще доведат до бързия край на Русия.👆
Коментиран от #34
14:08 09.07.2026
30 Артилерист
14:09 09.07.2026
31 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #68
14:10 09.07.2026
32 Кривоверен алкаш
До коментар #9 от "Абе алкаш,":Минските споразумения не се получиха защото пак бяха в полза на сепаратистките сили в Донбас и Русия...чел ли си ги,ако си ги прочел ще си отговориш на въпроса защо САЩ не ги подкрепиха.Русия пак е играла на умряла лисица,уж няма никакво участие в конфликта,отделно Донбас да има право на вето за външната политика на Украйна,с което Киев няма как да се съгласи..и още много други точки в полза на Русия и двете отцепили се украински райони.
Коментиран от #35
14:10 09.07.2026
33 Русия неможе да стане
Коментиран от #48
14:10 09.07.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Майор Деянов, на всеки километър":То ест ,глу paco,да сега Нищо сериозно не сте ударили,Нали така?
14:10 09.07.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":Това сё нарича Конфедерация.В състава на Украйна.Укрите не поискаха.Ами тогава - бой до спукване.
14:12 09.07.2026
36 Руснак без крак...
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..по тоя начин Русия губи по-мйлко войници.."
Късно Миме за сметки !!!
Тва трябваше до го мислиш 2022г, сега вече след 1млн инвалида и 500 000 трупа вече е без значение. Русия утече, както утече СеСеСеРе-то. От манголяк държава не става 👈
14:15 09.07.2026
37 Целта на запада в момента риските мъже
след 100 години ще станат 30-40 милиона стари болни руснаци а запада и изтока ще си добиват природните ресурси а руснаците ще гледат
Коментиран от #41
14:17 09.07.2026
38 Кличко-св шампион
и изнасилвате жени.Да отвличате деца и ги правите еничари.Ето ви народна поговорка:
Кога пиехме пеехме.
Кога плащахме плачеме
Дойде време да платите за зверствата които направихте в Украйна терористи.Знаете как платиха
приближените на Хитлер фашисти.Знаете и неговата съдба.Това ви чакаи вас.
14:17 09.07.2026
39 Даскала
14:17 09.07.2026
40 Който пази путинките да не раждат
14:19 09.07.2026
41 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "Целта на запада в момента риските мъже":Русия умре 2022г, сегашното са тремори на изстиващ труп 😄
14:21 09.07.2026
42 Европеец
До коментар #11 от "Моето мнение":Прав си..... На четири години и половина Путин не постигна нещо от целите на специалната военна операция, напротив загуби много, две нови държави влиза в НАТО, Украйна бие в тила на Русия, Русия чертае само червени линии и никой не се съобразява с тях.... Ако почне така продължава да бъде жаловит и не започна да удря по Украйна както на 15 юни, втори и четвърти юли ще загуби и вътрешната си подкрепа, особено сега с кризяата с горивата..... Западът му арестува танкерите от сенчестия флот и той нищо не прави по въпроса.... К
Остава да закрият и въздушното пространство на Украйна и Русия как ще я бъде страх и ще чертае червените си линии.... Въобще либералния Путин от четири години не е тоя Путин от преди 20 години.... Няма какво да разсъждавам и пиша да му мислят руснаците....
Коментиран от #47
14:22 09.07.2026
43 4 коня на апокалипсиса
Черен ,червен,сив,бял
14:23 09.07.2026
44 Моряка
До коментар #4 от "Руснаков":Руснак,не е точно така.На мирните преговори няма Русия,няма Украйна.Има победител и победен.Победителят диктува от а до я.Победеният подвива опашката си.Лидерът на победените пък до това време малко е убит( ообесен).
14:23 09.07.2026
45 стоян
До коментар #9 от "Абе алкаш,":До 9 ком - другар САЩ Англия и Франция се намесиха за да се спазва Будапещенския договор в който са гаранти по договора който е подписан от мюслюманската федерация 1994 гд че федерацията признава границите на Украйна - затова защо не казваш
Коментиран от #51
14:24 09.07.2026
46 Фори
Коментиран от #49
14:25 09.07.2026
47 Моряка
До коментар #42 от "Европеец":Анализът ти е добър,но няма изводи.А първия извод е,че нерешителния Путин ще го сменят с решителен.И глей тогава ко става.
14:27 09.07.2026
48 Пропагандата ще им промие мозъците
До коментар #33 от "Русия неможе да стане":С Ну погоди и Маша и Мечока не става
Коментиран от #50
14:27 09.07.2026
49 Дедо
До коментар #46 от "Фори":Правилно допускаш че всичко ще бъде думнато! Кат не им влияе нищо, защо ще взимат гориво от индянцити?
14:27 09.07.2026
50 Рамбо проми мозъка на сиси
До коментар #48 от "Пропагандата ще им промие мозъците":георгиева, с прякор деса.
14:31 09.07.2026
51 Моряка
До коментар #45 от "стоян":Стоянчо,като винаги,грешиш.Няма Будапещенски договор.Има Будапещенски МЕМОРАНДУМ,което ще да рече НАМЕРЕНИЯ.Затова и в ООН Украйна още не е записана като държава.И най вероятно така ще си остане.
Коментиран от #56, #67
14:33 09.07.2026
52 само истината
До коментар #19 от "Генерал Армагедон":Русия. Няма нито един значим генерал защото няма Уест Поинт много
14:33 09.07.2026
53 Българин
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Хахахах небе Песков , ударите ви правят по-силни , също както санкциите направиха мужиците по-богати ... 🤣🤣🤣🤣🤣
14:33 09.07.2026
54 Песков
Вече не контролираме бившите съветски републики.
Коментиран от #55
14:34 09.07.2026
55 Ушанка
До коментар #54 от "Песков":Вече нищо не контролираме.Всички се е....т с нас.
14:39 09.07.2026
56 Луис Курвалан
До коментар #51 от "Моряка":Ти си галактически тъп вярно ли Украйна не фугурира в ООН Това само копей може да го ицепи
Коментиран от #58
14:39 09.07.2026
57 Бай Доню дарвара
14:41 09.07.2026
58 Е вярно е!
До коментар #56 от "Луис Курвалан":Абсолютно вярно! Нема такава държава!
14:43 09.07.2026
59 СЛАВА НА РУСИЯ
Коментиран от #64
14:44 09.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
62 п у т ю вци иб рик чии
14:45 09.07.2026
63 Значи трябва да ви удрят по-често!
14:46 09.07.2026
64 АБВ
До коментар #59 от "СЛАВА НА РУСИЯ":Съгласен!
14:47 09.07.2026
65 Смешник
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Изглежда доста бой си ял и не си добре с главата
Коментиран от #71
14:47 09.07.2026
66 р у с ия е ла й но
14:48 09.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Смешник
До коментар #31 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":А в Украйна останаха ли бензино колонки Затова Бандерия няма опашки
14:50 09.07.2026
69 Да се изредим дружно
14:50 09.07.2026
70 !!!?
Коментиран от #72
14:50 09.07.2026
71 Гресирана ватенка
До коментар #65 от "Смешник":А ти що се ореш в задният двор 😁
14:51 09.07.2026
72 Наблюдател
До коментар #70 от "!!!?":Потвърждавам!
14:52 09.07.2026
73 Дервишоглу
Коментиран от #76
14:52 09.07.2026
74 Хахаха!🎺🥳😀
14:55 09.07.2026
75 Архимандрисандрит Бибиян
15:04 09.07.2026
76 Костя Главната кАпейка
До коментар #73 от "Дервишоглу":Само, че местната името се топи.По последни данни 3.5%....
Никой не е дошъл да ни АсвАбАждава.Тогавашните Петербург километра управители се размечтаха за новия Константинопол и Проливите, а ние просто им бяхме по пътя.И накрая получихме мечешка услуга разпокъсана България на три и в добавка васална на Османската империя.
За съжаление не ни провървя и на поробители и на крепостните АсвАбАдителей.
15:04 09.07.2026