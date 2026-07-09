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Украйна отрече да стои зад взривовете по „Северен поток“ и предложи общо разследване с Германия
  Тема: Украйна

Украйна отрече да стои зад взривовете по „Северен поток“ и предложи общо разследване с Германия

9 Юли, 2026 14:52, обновена 9 Юли, 2026 14:53 338 9

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  • взривове

Киев настоява, че няма доказателства за участие на украински държавни структури, въпреки обвиненията на германската прокуратура

Украйна отрече да стои зад взривовете по „Северен поток“ и предложи общо разследване с Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главният прокурор на Украйна категорично отхвърли твърденията, че Киев е замесен във взривяването на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., като предложи създаването на съвместен екип за разследване с Германия. Новината беше съобщена от „Ройтерс“, предава News.bg.

От украинската прокуратура заявиха, че въз основа на събраните до момента доказателства няма данни украинската държава, нейни институции или официални представители да са участвали в експлозиите в Балтийско море през септември 2022 г. или да са издавали разпореждания, свързани с атаката.

В същото време от държавното обвинение подчертаха, че разследването все още не е приключило и продължава събирането и анализът на доказателства.

Експлозиите станаха няколко месеца след началото на руската инвазия в Украйна и нанесоха сериозни щети на газопровода „Северен поток 1“ - ключов маршрут за доставките на руски природен газ към Европа, както и на „Северен поток 2“, който по това време все още не беше въведен в експлоатация.

Германия повдигна обвинения

Миналата седмица германската федерална прокуратура повдигна обвинение срещу бивш офицер от украинската армия, идентифициран като Сергий К., като го посочи като съизвършител във връзка с атаката срещу газопроводите. Според германските власти той е действал от името на неуточнени украински държавни структури.

Сергий К. беше арестуван в Италия през август, а през ноември беше екстрадиран в Германия. Той отрича всички обвинения срещу себе си.

Според германската прокуратура обвиняемият, който през 2022 г. е бил действащ офицер от украинската армия, е участвал заедно с други военнослужещи в планирането и изпълнението на саботажа с цел трайно прекъсване на доставките на руски природен газ за Европа и ограничаване на финансовите ресурси, подпомагащи военните действия на Москва.

Киев предлага съвместен екип

Украинската прокуратура съобщи, че ще поиска създаването на съвместен разследващ екип с германските власти. Според Киев подобна стъпка ще позволи по-бърз обмен на информация и по-тясно сътрудничество между двете държави при изясняването на всички обстоятелства около един от най-значимите саботажи срещу енергийна инфраструктура в Европа през последните години.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тепък

    9 0 Отговор
    престъпника не участва в разследването, бе терористи.

    14:55 09.07.2026

  • 2 Зъл пес

    2 1 Отговор
    Е разбирасе че отрича,няма начин да признаят.Но укрите винаги са били нагли,кат наш фатмак боташов.

    Коментиран от #4

    14:56 09.07.2026

  • 3 Гаро

    7 1 Отговор
    Питайте британците норвежците и зелю! Те знаят.

    14:57 09.07.2026

  • 4 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зъл пес":

    толкова елементарно.......

    14:58 09.07.2026

  • 5 Тома

    4 1 Отговор
    И на к.лъп да те хванат мама ще отричаш

    14:59 09.07.2026

  • 6 Експертно мнение

    3 0 Отговор
    Какво би казала Украйна за тръбопроводите на Боташ?!

    14:59 09.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На Гъркините им

    2 0 Отговор
    Миришат краката и половите им органи на Атински пръч

    15:01 09.07.2026

  • 9 име

    1 1 Отговор
    И за терористичния акт в Монако така твърдяха. И за терористичния акт в Москва, в крокос сити хол, също твърдяха че нямат общо

    15:04 09.07.2026

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