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Трагедията във Венецуела: Жертвите от опустошителните трусове достигнаха 3889 души

Трагедията във Венецуела: Жертвите от опустошителните трусове достигнаха 3889 души

10 Юли, 2026 05:04, обновена 10 Юли, 2026 05:07 457 0

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Над 16 700 са ранените, докато ООН и хуманитарните организации алармират за назряваща здравна криза по северното крайбрежие.

Трагедията във Венецуела: Жертвите от опустошителните трусове достигнаха 3889 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на потвърдените смъртни случаи след катастрофалните две последователни земетресения във Венецуела официално достигна 3889 души. Данните бяха оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Ранените при бедствието са най-малко 16 740 души. Около 17 907 граждани са останали напълно без дом. Те са настанени в десетки временни лагери и убежища.

Мащабът на разрушенията

Природната стихия удари страната на 24 юни с два изключително силни и последователни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер. Те се случиха в интервал от едва 39 секунди. Трусовете сринаха цели жилищни комплекси и нанесоха огромни материални щети. Най-тежко засегнати са районите около столицата Каракас и крайбрежният град Ла Гуайра. Според официалните доклади в Ла Гуайра над 800 сгради са сериозно увредени, а 190 са напълно изравнени със земята. До момента в страната са регистрирани и над 1140 вторични труса.

Напрежение и международна помощ

Две седмици след бедствието спасителните екипи започнаха да прекратяват издирвателните операции. Това предизвика сериозно недоволство и критики сред местното население. Десетки семейства все още се опитват сами да копаят в руините с подръчни инструменти в търсене на изчезналите си близки. Властите съобщават, че в критичните зони са мобилизирани близо 30 000 служители и хиляди доброволци, подпомогнати от около 4000 чуждестранни спасители.

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес отново отправи призив към международната общност. Тя настоява за спешно освобождаване на замразените в чужбина финансови активи на Венецуела, за да може държавата да се справи с тежката хуманитарна катастрофа.

Назряваща здравна криза

Организацията на обединените нации (ООН) стартира кампания за набиране на 300 милиона долара спешна помощ за възстановяване. В същото време Панамериканската здравна организация (PAHO) предупреди за непосредствен риск от епидемии. Пренаселените бежански лагери, липсата на достъп до чиста питейна вода и сериозно увредената болнична инфраструктура създават предпоставки за разпространение на остри респираторни и стомашни заболявания сред десетките хиляди останали на улицата.


Венецуела
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