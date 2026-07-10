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Хиляди излязоха на протест в Будапеща в защита на президента Тамаш Шуйок

Хиляди излязоха на протест в Будапеща в защита на президента Тамаш Шуйок

10 Юли, 2026 05:51, обновена 10 Юли, 2026 05:54 470 1

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Привърженици на Виктор Орбан се обявиха срещу плановете на новия премиер Петер Мадяр да отстрани държавния глава чрез конституционни промени

Хиляди излязоха на протест в Будапеща в защита на президента Тамаш Шуйок - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В унгарската столица Будапеща се проведе мащабен митинг под надслов „Спрете тиранията“, организиран в подкрепа на настоящия президент Тамаш Шуйок.

Демонстрацията пред президентската резиденция „Шандор“ бе свикана от партия „Фидес“ на бившия премиер Виктор Орбан и нейните коалиционни партньори. Това е първият голям протест срещу управлението на новия министър-председател Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ спечели изборите по-рано през годината.

Повод за политическото напрежение стана внесената от правителството на Мадяр поправка в конституцията, целяща предсрочното прекратяване на мандата на Шуйок. Новият премиер обвинява президента, че е „марионетка“ на стария режим и не е защитил демократичните институции по време на 16-годишното управление на Орбан. От своя страна опозицията в лицето на „Фидес“ определя действията на властта като „конституционен преврат“ и директен опит за установяване на диктатура.

Участниците в митинга скандираха лозунги за запазване на правовия ред и независимостта на институциите. Организаторите подчертаха, че събитието няма за цел просто да защити личността на Шуйок, а да брани самата президентска институция от политически произвол. Самият Виктор Орбан активно подкрепи протеста в социалните мрежи, но не присъства лично на площада. Очаква се спорните конституционни промени да бъдат подложени на гласуване в унгарския парламент през следващата седмица.


Унгария
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  • 1 На някое мад(ж)ярче

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    скоро май ще му откъснат мъдeнцaтa.

    06:01 10.07.2026

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