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Сирски: Русия не е постигнала стратегическите си цели в Украйна през първата половина на 2026 г.
  Тема: Украйна

Сирски: Русия не е постигнала стратегическите си цели в Украйна през първата половина на 2026 г.

10 Юли, 2026 11:09 650 32

  • сирски-
  • русия-
  • украйна-
  • стратегически цели

Украинското командване твърди, че руското настъпление е забавено значително, но предупреждава, че Москва не се е отказала от плановете си за разширяване на фронта.

Сирски: Русия не е постигнала стратегическите си цели в Украйна през първата половина на 2026 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия не е успяла да постигне нито една от основните си стратегически цели на фронта през първата половина на 2026 г., въпреки значителното си превъзходство в личен състав и военна техника. Това заяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски, цитиран от УНИАН, предава Фокус.

По думите му руските настъпателни операции са били значително ограничени. Докато в предходни етапи руската армия е действала в 13 оперативни направления, към момента активните направления са намалели до около шест или седем.

Сирски посочи, че украинските сили съчетават отбранителни действия със стабилизационни операции и в отделни участъци запазват оперативната инициатива. Според него съотношението на щурмовите действия между двете страни е приблизително 40% за Украйна срещу 60% за Русия.

Украинското командване отчита спад в темпа на руското настъпление. Сирски заяви, че благодарение на действията на украинските сили скоростта на придвижване на руските войски през първата половина на годината е намаляла повече от два пъти. Той твърди също, че средномесечните руски загуби възлизат на около 32 000 убити и ранени военнослужещи.

„Последователно прилагаме стратегия за изтощение на руския агресор. По отношение на темповете на настъпление страните фактически се приближиха до паритет“, заяви украинският главнокомандващ.

Въпреки оценката за отслабване на руските сили, Сирски предупреди, че решаващият момент във войната все още не е настъпил и Русия не трябва да бъде подценявана.

Според него Кремъл продължава да преследва целта за пълно овладяване на Луганска и Донецка област и се стреми да разшири военните действия към Днепропетровска и Запорожка област, както и да увеличи зоните под свой контрол в северните пригранични райони.

Сирски допълни, че интензивността на руските ракетни и дронови атаки, използването на управляеми авиационни бомби и ударите срещу цивилна инфраструктура се увеличават.

Украинската армия, по думите му, продължава да развива способностите си за противодействие, включително чрез удари по руска логистика, критична инфраструктура и енергийния сектор с цел ограничаване на възможностите на руската военна машина.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урко фашистки ненормалник разкарай се

    28 6 Отговор
    Без интересен си ни! Разкажете за боя в Лов?

    Коментиран от #5, #10, #23

    11:12 10.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    Путин прекърши гръбнака на нацистите на границите си.Изпълни си плана и осигури границите.

    Коментиран от #7, #21, #26

    11:14 10.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НеЕ

    11 10 Отговор
    Останаха Славянск и Краматорск 200 хил кв км де ша е. На Груз 200 останаха ли му войници или ша внася от ЕС

    Коментиран от #18

    11:16 10.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    21 5 Отговор
    Чуй,чуй само, цитирам:
    Украинското командване отчита спад в темпа на руското настъпление..

    Спад, но не и спиране, нали!
    Този в прав текст казва че руснаците си настъпват, Ама бавно, видиш ли!!! Въйййй,
    много яко, нали! А и щом тоя го казва, как да не вярваш! Макар че за мъртвец много говори, знам ли...?!?

    11:17 10.07.2026

  • 7 гост

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Еех , ако путинолюбските мечти можеха да станат реалност , но уви , само напразни надежди , хахаха !!!

    11:20 10.07.2026

  • 8 Гориил

    20 25 Отговор
    Руските стратегически операции са планирани с цел унищожаване на производствени и логистични центрове на НАТО. Според съобщения в медиите, до 60 процента от чуждестранните оръжия и боеприпаси са унищожени. Руските военни анализатори обръщат особено внимание на британските центрове за производство на военноморски дронове, когато планират удари (според съобщения в руските медии, 90 процента от британските фабрики и складове в Киев, Одеса, Очаков и Николаев са унищожени).

    Коментиран от #13, #28, #29

    11:20 10.07.2026

  • 9 Класическият Кремлинчанин

    12 13 Отговор
    Пета година твърди че печели убедително тридневната специална военна операция, подготвя трета мобилизация, народа се бие за гориво по бензиностанциите, върти клечката, гледа уплашено съмнително

    11:21 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    15 5 Отговор
    И на нас кво ни дреме за фантазиите и манипулациите на МиСирски!!! Украйна яде лобут като магаре на мост!!!

    Коментиран от #15

    11:22 10.07.2026

  • 12 бръм

    11 4 Отговор
    a западните украйнци в Лвов, нещо не им се ходи на фронта.... Пишете за вчерашния бунт ....

    11:23 10.07.2026

  • 13 Оно и Пияната така дума

    13 11 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    А после пита дали изпратихме лимонадени шишета с бензин за у йло и могучая
    Ееееедехееее

    11:24 10.07.2026

  • 14 Резюме

    14 15 Отговор
    Агресорът Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати.
    Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .

    11:24 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шафьоро

    6 8 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #22

    11:27 10.07.2026

  • 17 Дъглас

    4 2 Отговор
    НЕ ЧУСТВАШ ЛИ ЧЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ САМО БИВШИ

    11:28 10.07.2026

  • 18 Хихихи

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "НеЕ":

    13 г...нито ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
    Хихихихихи

    11:28 10.07.2026

  • 19 И да се знае❗❗❗

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Туй нЯщо преди...":

    Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. На Петрохан също се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.

    Коментиран от #25

    11:30 10.07.2026

  • 20 Пич

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Туй нЯщо преди...":

    Онуй нящо - няма да оспорвам, че си Де......бил!!!
    А готвача е под земята!!!
    Ахаха..... Хахаха!!!

    Коментиран от #27

    11:30 10.07.2026

  • 21 гост

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да уточним ли какво " постигна" любимия ти Путлер ?? Първо Швеция и Финландия в НАТО !!! Второ 1300 (!!!!!!) км НОВА граница с НАТО , НАПЪЛНО НЕЗАЩИТИМА за ватнишкия башибозук защото е само гъсти гори и блата , но напълно превземаема за натовската авиация , която е 7 към 1 спрямо руската без да броим технологичното превъзходство в пъти !! Второ нова Украйна с НАЙ-СИЛНАТА армия в НАТО , която тепърва ще се подобрява и модернизира и ще мрази до смърт всичко руско !! Трето ПЪЛНА загуба на европейския и американски пазар , най- важните , всъщност жизнено важни за Раша , сега и остана единствено да стане суровинна колония на Китай , ама от най- долните и презрени , щото точно това е отношението на Китай , нищо че официално не го показва !! И за черешка на тортата , най- голямата и необратима демографска криза , която Раша е виждала и която ще се увеличава в пъти !! Само гледай къде ще се преместят половината поне руснаци , когато Украйна влезе в ЕС !! И ще се кълнат , че не са руснаци , а украинци , хахахаха !!! Големи успехи , голямо нещо , хахаха !!

    11:31 10.07.2026

  • 22 име

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Шафьоро":

    За кво им е интернет на бандерите, като нямат ток. А бензин за какво им е, като хунтата им е взела колите и гледа да не избягат от буцификацията?

    11:32 10.07.2026

  • 23 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Урко фашистки ненормалник разкарай се":

    Някой тука питаше къде е Сирски , хахаха !! Ами тук е Сирски , води следващите изненади за Раша , мноооого неприятни изненади , хахаха !!

    11:33 10.07.2026

  • 24 Ти да видиш

    5 3 Отговор
    Как пък всички знаете за плановете на Русия?
    Евроджендърняците са "сигурни", че Русия щяла да атакува Европа, тези и те не знам вече какво си мислят, и дали въобще - днес едно, утре друго пляскат.

    11:35 10.07.2026

  • 25 Ние помним как

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "И да се знае❗❗❗":

    Бре жнев и Хонекер се обарваа и мляскаха публично с език по..3-- 4 минути!
    Как старухата Педофил У йло опипваше и цаливаше коремчетата на повече от 280 момченца ( официално)!! Иначе над..1100 момченца!
    И т.н...и т.н..

    Хихихихихи

    11:36 10.07.2026

  • 26 гост

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Още едно въпросче , дано ви докара желание за евтаназия , хаха !! Що бе така на Путлер не му пречи , че НАТОВСКИТЕ държави Финландия , Латвия , Естония , Литва са на някакви си 100-200 км от Москва , не от Челябинск примерно , а от Москва , тоест ракетите от там ще долетят преди да успеят да му съобщят , че са изстреляни , ще го изпарят директно е Кремъл като аятолаха , но мноооого ми пречи Украйна , дето е на 1000 км от Москва ??? Много страшна тая Украйна явно , а , хахаха !!!

    11:39 10.07.2026

  • 27 Нема се сдухваш ПИЧ .. ко

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    ГОТВАЧО е при кобзон но ПОЗОРА и УНИЖЕНИЕТО за пе ДАЛО пиздоглаз е...живо!
    Хихихихихи
    Аре оди цаливай КУ РАна като подземния педофил
    Хихихихихи

    Коментиран от #31

    11:40 10.07.2026

  • 28 Моряка

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Горииле,по лесно е да се реши проблема кардинално- няма Британия,няма проблем.Не знам Путин защо се стиска за 2 Посейдона.

    11:43 10.07.2026

  • 29 Грешиш. Няма такава цел.

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Ето точен цитат на думите на Путин: "Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    11:45 10.07.2026

  • 30 Само за 4 дни.

    2 4 Отговор
    Поразени кораби

    06.07.26 - 2 танкера

    "Капитан Бармин"
    "Санар-3"

    07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):

    "Венера-3"
    "Санар-1"
    "Санар-17"
    "Климена"
    "Тети"
    "Алексей Саврасов"
    "Пенелопа"
    "Иван Черемисинов"
    товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
    ферибот "SKS One" (Керч)

    08.07.26 - 9 кораба:

    танкер "Ефросиня В"
    танкер "Мария"
    танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
    танкер "Санар-4"
    танкер "Климена" (повторен удар с щети)
    товарен кораб "Донстар"
    товарен кораб "Владимир" Яригин"
    товарен кораб "Феофан Шохирев"
    товарен кораб "Евгения З"

    09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):

    танкер "Челси-6" (руски флаг)
    танкер "Аура" (руски флаг)
    танкер "Сонар-1" (руски флаг)
    танкер "Иля Репин" (руски флаг)
    "Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
    танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
    влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
    танкер "Венера-3" (руски флаг)
    танкер "Пенелопа" (руски флаг)
    метриките на още 5 кораба се уточняват.

    11:48 10.07.2026

  • 31 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Нема се сдухваш ПИЧ .. ко":

    Няма как сдуханяк като тебе да ми развали настроението! Както всеки глупак, и ти не осъзнаваш, че си такъв!
    Но се радвам, че докато седя в скъпата кръчма на красивото море, и пия скъпи питиета, ти пиеш отровата си и си нещастен!!!
    Хо Хо Хоу ( като дядо Коледа )!

    11:51 10.07.2026

  • 32 Аква

    1 1 Отговор
    Четох, че сирски е убит. Тая статия е от миналия месец.

    11:53 10.07.2026

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