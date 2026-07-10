Сирски: Русия не е постигнала стратегическите си цели в Украйна през първата половина на 2026 г.

Русия не е успяла да постигне нито една от основните си стратегически цели на фронта през първата половина на 2026 г., въпреки значителното си превъзходство в личен състав и военна техника. Това заяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски, цитиран от УНИАН, предава Фокус.
По думите му руските настъпателни операции са били значително ограничени. Докато в предходни етапи руската армия е действала в 13 оперативни направления, към момента активните направления са намалели до около шест или седем.
Сирски посочи, че украинските сили съчетават отбранителни действия със стабилизационни операции и в отделни участъци запазват оперативната инициатива. Според него съотношението на щурмовите действия между двете страни е приблизително 40% за Украйна срещу 60% за Русия.
Украинското командване отчита спад в темпа на руското настъпление. Сирски заяви, че благодарение на действията на украинските сили скоростта на придвижване на руските войски през първата половина на годината е намаляла повече от два пъти. Той твърди също, че средномесечните руски загуби възлизат на около 32 000 убити и ранени военнослужещи.
„Последователно прилагаме стратегия за изтощение на руския агресор. По отношение на темповете на настъпление страните фактически се приближиха до паритет“, заяви украинският главнокомандващ.
Въпреки оценката за отслабване на руските сили, Сирски предупреди, че решаващият момент във войната все още не е настъпил и Русия не трябва да бъде подценявана.
Според него Кремъл продължава да преследва целта за пълно овладяване на Луганска и Донецка област и се стреми да разшири военните действия към Днепропетровска и Запорожка област, както и да увеличи зоните под свой контрол в северните пригранични райони.
Сирски допълни, че интензивността на руските ракетни и дронови атаки, използването на управляеми авиационни бомби и ударите срещу цивилна инфраструктура се увеличават.
Украинската армия, по думите му, продължава да развива способностите си за противодействие, включително чрез удари по руска логистика, критична инфраструктура и енергийния сектор с цел ограничаване на възможностите на руската военна машина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урко фашистки ненормалник разкарай се
Коментиран от #5, #10, #23
11:12 10.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #21, #26
11:14 10.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НеЕ
Коментиран от #18
11:16 10.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
Украинското командване отчита спад в темпа на руското настъпление..
Спад, но не и спиране, нали!
Този в прав текст казва че руснаците си настъпват, Ама бавно, видиш ли!!! Въйййй,
много яко, нали! А и щом тоя го казва, как да не вярваш! Макар че за мъртвец много говори, знам ли...?!?
11:17 10.07.2026
7 гост
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Еех , ако путинолюбските мечти можеха да станат реалност , но уви , само напразни надежди , хахаха !!!
11:20 10.07.2026
8 Гориил
Коментиран от #13, #28, #29
11:20 10.07.2026
9 Класическият Кремлинчанин
11:21 10.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
Коментиран от #15
11:22 10.07.2026
12 бръм
11:23 10.07.2026
13 Оно и Пияната така дума
До коментар #8 от "Гориил":А после пита дали изпратихме лимонадени шишета с бензин за у йло и могучая
Ееееедехееее
11:24 10.07.2026
14 Резюме
Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .
11:24 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шафьоро
Коментиран от #22
11:27 10.07.2026
17 Дъглас
11:28 10.07.2026
18 Хихихи
До коментар #4 от "НеЕ":13 г...нито ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
Хихихихихи
11:28 10.07.2026
19 И да се знае❗❗❗
До коментар #15 от "Туй нЯщо преди...":Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. На Петрохан също се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.
Коментиран от #25
11:30 10.07.2026
20 Пич
До коментар #15 от "Туй нЯщо преди...":Онуй нящо - няма да оспорвам, че си Де......бил!!!
А готвача е под земята!!!
Ахаха..... Хахаха!!!
Коментиран от #27
11:30 10.07.2026
21 гост
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да уточним ли какво " постигна" любимия ти Путлер ?? Първо Швеция и Финландия в НАТО !!! Второ 1300 (!!!!!!) км НОВА граница с НАТО , НАПЪЛНО НЕЗАЩИТИМА за ватнишкия башибозук защото е само гъсти гори и блата , но напълно превземаема за натовската авиация , която е 7 към 1 спрямо руската без да броим технологичното превъзходство в пъти !! Второ нова Украйна с НАЙ-СИЛНАТА армия в НАТО , която тепърва ще се подобрява и модернизира и ще мрази до смърт всичко руско !! Трето ПЪЛНА загуба на европейския и американски пазар , най- важните , всъщност жизнено важни за Раша , сега и остана единствено да стане суровинна колония на Китай , ама от най- долните и презрени , щото точно това е отношението на Китай , нищо че официално не го показва !! И за черешка на тортата , най- голямата и необратима демографска криза , която Раша е виждала и която ще се увеличава в пъти !! Само гледай къде ще се преместят половината поне руснаци , когато Украйна влезе в ЕС !! И ще се кълнат , че не са руснаци , а украинци , хахахаха !!! Големи успехи , голямо нещо , хахаха !!
11:31 10.07.2026
22 име
До коментар #16 от "Шафьоро":За кво им е интернет на бандерите, като нямат ток. А бензин за какво им е, като хунтата им е взела колите и гледа да не избягат от буцификацията?
11:32 10.07.2026
23 гост
До коментар #1 от "Урко фашистки ненормалник разкарай се":Някой тука питаше къде е Сирски , хахаха !! Ами тук е Сирски , води следващите изненади за Раша , мноооого неприятни изненади , хахаха !!
11:33 10.07.2026
24 Ти да видиш
Евроджендърняците са "сигурни", че Русия щяла да атакува Европа, тези и те не знам вече какво си мислят, и дали въобще - днес едно, утре друго пляскат.
11:35 10.07.2026
25 Ние помним как
До коментар #19 от "И да се знае❗❗❗":Бре жнев и Хонекер се обарваа и мляскаха публично с език по..3-- 4 минути!
Как старухата Педофил У йло опипваше и цаливаше коремчетата на повече от 280 момченца ( официално)!! Иначе над..1100 момченца!
И т.н...и т.н..
Хихихихихи
11:36 10.07.2026
26 гост
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Още едно въпросче , дано ви докара желание за евтаназия , хаха !! Що бе така на Путлер не му пречи , че НАТОВСКИТЕ държави Финландия , Латвия , Естония , Литва са на някакви си 100-200 км от Москва , не от Челябинск примерно , а от Москва , тоест ракетите от там ще долетят преди да успеят да му съобщят , че са изстреляни , ще го изпарят директно е Кремъл като аятолаха , но мноооого ми пречи Украйна , дето е на 1000 км от Москва ??? Много страшна тая Украйна явно , а , хахаха !!!
11:39 10.07.2026
27 Нема се сдухваш ПИЧ .. ко
До коментар #20 от "Пич":ГОТВАЧО е при кобзон но ПОЗОРА и УНИЖЕНИЕТО за пе ДАЛО пиздоглаз е...живо!
Хихихихихи
Аре оди цаливай КУ РАна като подземния педофил
Хихихихихи
Коментиран от #31
11:40 10.07.2026
28 Моряка
До коментар #8 от "Гориил":Горииле,по лесно е да се реши проблема кардинално- няма Британия,няма проблем.Не знам Путин защо се стиска за 2 Посейдона.
11:43 10.07.2026
29 Грешиш. Няма такава цел.
До коментар #8 от "Гориил":Ето точен цитат на думите на Путин: "Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия. "
11:45 10.07.2026
30 Само за 4 дни.
06.07.26 - 2 танкера
"Капитан Бармин"
"Санар-3"
07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):
"Венера-3"
"Санар-1"
"Санар-17"
"Климена"
"Тети"
"Алексей Саврасов"
"Пенелопа"
"Иван Черемисинов"
товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
ферибот "SKS One" (Керч)
08.07.26 - 9 кораба:
танкер "Ефросиня В"
танкер "Мария"
танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
танкер "Санар-4"
танкер "Климена" (повторен удар с щети)
товарен кораб "Донстар"
товарен кораб "Владимир" Яригин"
товарен кораб "Феофан Шохирев"
товарен кораб "Евгения З"
09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):
танкер "Челси-6" (руски флаг)
танкер "Аура" (руски флаг)
танкер "Сонар-1" (руски флаг)
танкер "Иля Репин" (руски флаг)
"Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
танкер "Венера-3" (руски флаг)
танкер "Пенелопа" (руски флаг)
метриките на още 5 кораба се уточняват.
11:48 10.07.2026
31 Пич
До коментар #27 от "Нема се сдухваш ПИЧ .. ко":Няма как сдуханяк като тебе да ми развали настроението! Както всеки глупак, и ти не осъзнаваш, че си такъв!
Но се радвам, че докато седя в скъпата кръчма на красивото море, и пия скъпи питиета, ти пиеш отровата си и си нещастен!!!
Хо Хо Хоу ( като дядо Коледа )!
11:51 10.07.2026
32 Аква
11:53 10.07.2026