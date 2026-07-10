Сирски: Русия не е постигнала стратегическите си цели в Украйна през първата половина на 2026 г.

Русия не е успяла да постигне нито една от основните си стратегически цели на фронта през първата половина на 2026 г., въпреки значителното си превъзходство в личен състав и военна техника. Това заяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски, цитиран от УНИАН, предава Фокус.

По думите му руските настъпателни операции са били значително ограничени. Докато в предходни етапи руската армия е действала в 13 оперативни направления, към момента активните направления са намалели до около шест или седем.

Сирски посочи, че украинските сили съчетават отбранителни действия със стабилизационни операции и в отделни участъци запазват оперативната инициатива. Според него съотношението на щурмовите действия между двете страни е приблизително 40% за Украйна срещу 60% за Русия.

Украинското командване отчита спад в темпа на руското настъпление. Сирски заяви, че благодарение на действията на украинските сили скоростта на придвижване на руските войски през първата половина на годината е намаляла повече от два пъти. Той твърди също, че средномесечните руски загуби възлизат на около 32 000 убити и ранени военнослужещи.

„Последователно прилагаме стратегия за изтощение на руския агресор. По отношение на темповете на настъпление страните фактически се приближиха до паритет“, заяви украинският главнокомандващ.

Въпреки оценката за отслабване на руските сили, Сирски предупреди, че решаващият момент във войната все още не е настъпил и Русия не трябва да бъде подценявана.

Според него Кремъл продължава да преследва целта за пълно овладяване на Луганска и Донецка област и се стреми да разшири военните действия към Днепропетровска и Запорожка област, както и да увеличи зоните под свой контрол в северните пригранични райони.

Сирски допълни, че интензивността на руските ракетни и дронови атаки, използването на управляеми авиационни бомби и ударите срещу цивилна инфраструктура се увеличават.

Украинската армия, по думите му, продължава да развива способностите си за противодействие, включително чрез удари по руска логистика, критична инфраструктура и енергийния сектор с цел ограничаване на възможностите на руската военна машина.