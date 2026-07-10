САЩ и Иран си размениха военни удари! Посредниците призоваха за деескалация на напрежението

Развитието на конфликта в Близкия изток продължава да е във фокуса на западния печат, след като вчера САЩ и Иран за пореден ден си размениха удари, а посредниците призоваха за деескалация на напрежението.

Великобритания

САЩ и Иран си разменят все по-силни удари, докато бившият върховен лидер на Ислямската република беше погребан след траурни церемонии, продължили няколко дни, пише в заглавие британският в. "Гардиън".

Размяната на удари идва, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да ескалира конфликта, освен ако Иран не спре да атакува кораби в Ормузкия проток.

Иран отговори на последната серия от атаки, като нанесе удари срещу съюзниците на САЩ Кувейт и Катар и обвини САЩ, че са нанесли удари в близост до единствената му атомна електроцентрала.

Вторият пореден ден на удари в стил "око за око, зъб за зъб" настъпи часове преди Иран да погребе бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей в родния му град Машхад. Хаменей беше убит при въздушни удари на САЩ и Израел през февруари тази година при избухването на войната.

"Тялото на мъченически загиналия лидер на Ислямската революция беше погребано в мемориалната зала на светилището на Имам Реза", съобщи иранската държавна телевизия ИРИБ.

Погребалната процесия на Хаменей достигна най-свещеното светилище в страната, като огромна тълпа изпълни двора, а някои от присъстващите носеха транспаранти, осъждащи американския президент, с надпис: "Ще убием Тръмп!".

Синът и приемник на аятолаха не се появи на церемонията. Моджтаба Хаменей беше ранен при същата серия от удари, при които загина баща му, и оттогава комуникира единствено чрез писмени изявления, отбелязва "Гардиън".

Вчерашните атаки бяха най-масираните откакто Техеран и Вашингтон подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, чиято цел беше да удължи прекратяването на огъня и да даде възможност за преговори за постигане на трайно примирие.

Вашингтон все още е ангажиран с намирането на решение с Иран и "техническите преговори продължават", заяви пред Ройтерс американски представител, въпреки че президентът Тръмп обяви, че примирието е "приключило".

В отговор на ескалацията израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е готова да възобнови военната си кампания срещу Иран, ако се наложи, като заплаши, че ще го направи "с още по-голяма сила".

Ирански официални представители заявиха, че ударите са били насочени към периметъра на единствената гражданска атомна електроцентрала в провинция Бушехр – район, за който Международната агенция за ядрена енергия (МААЕ) вече е предупреждавала, че атаки там биха могли да "представляват много реален риск за ядрената безопасност".

"Днес бяха нанесени удари по няколко района в провинция Бушехр, включително в периметърът на атомната електроцентрала, военна база в град Чогадак и рибарски кей в южната част на провинцията", заяви вчера Ехсан Джаханиан, заместник-губернатор на Бушехр, като добави, че до момента няма съобщения за жертви.

След ударите американският президент публикува видеоклипове с експлозии в Иран и отново заплаши страната.

"Това е отмъщение за вчерашните удари срещу кораби от страна на Иран. Ако се повтори, ще стане много по-лошо!", написа Тръмп в социалната мрежа Трут Соушъл. Часове по-рано той беше обещал, че ударите няма да доведат до продължителни боеве, а ще бъдат "много бързи".

Неговите коментари и размяната на удари предизвикаха опасения, че примирието може да се провали, и породиха съмнения относно дългосрочните перспективи за преговорите. Между двете страни продължават да съществуват значителни различия по редица въпроси като контрола на Иран над Ормузкия проток, както и инспекциите на ядрените съоръжения.

Американските въоръжени сили заявиха, че са нанесли удари по около 90 цели в Иран, като показаха кадри от удари по ракетни пускови установки и писта за излитане. Те заявиха, че атаките са имали за цел да намалят способността на Иран да "заплашва свободата на корабоплаването" Ормузкия проток – ключов морски маршрут за около 20 процента от световните доставки на петрол и газ.

Атаките доведоха до повишение на цените на петрола, които обаче се възстановиха по-късно през деня, след като се установи спокойствие в региона, посочва "Гардиън".

Иран обвини САЩ във военни престъпления, след като съобщи, че са били нанесени удари по два моста в източните провинции, водещи към Машхад. Мостовете представляват ключова инфраструктура за трансграничната търговия на Иран с Китай, която отбеляза рязък ръст от началото на войната.

Тръмп многократно е заплашвал да нанесе удари по мостове, електроцентрали и друга гражданска инфраструктура в Иран. Нанасянето на удари по гражданска инфраструктура, ако тя не представлява военна цел, може да се смята за военно престъпление, отбелязва британското издание.

Посредниците се опитаха да намалят напрежението между САЩ и Иран в опит да спасят преговорите. Премиерът на Катар, шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който е ключов посредник между двете страни, разговаря вчера с иранския външен министър Абас Арагчи, като осъди ударите на Техеран срещу кораби в Ормузкия проток.

САЩ

САЩ засилват ударите по иранското крайбрежие по протежение на Ормузкия проток, извежда в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

Възобновените военни действия, след като огромни тълпи в Техеран се заклеха да отмъстят на Америка по време на пищните погребални церемонии тази седмица за убития бивш върховен лидер аятолах Али Хаменей, и след като Тръмп нарече иранските лидери "измет", дадоха сигнал, че войната е далеч от приключване.

Едва миналия месец САЩ и Иран обявиха рамково споразумение за прекратяване на войната, което предизвика краткотрайно облекчение по целия свят.

Това рамково споразумение беше последвано от началото на преговори, целящи сключването на по-трайно мирно споразумение в рамките на 60 дни. Не беше изминала и половината от този срок обаче, когато в сряда Тръмп заяви, че според него примирието е провалило.

Контролът над Ормузкия проток остава спорна точка, като никоя от страните не е склонна да приеме условията на другата, а Иран продължава да атакува някои кораби, докато те преминават през тесния воден път, който е от жизненоважно значение за световната търговия, отбелязва "Вашингтон пост".

Страните изглежда също така не постигнаха особен напредък по отношение на деликатния въпрос за ядрената програма на Иран, която отдавна е основен въпрос на спорове между Вашингтон и Техеран.

Целта на американските удари е "да се ограничи още повече способността на Иран да атакува търговски кораби и невинни цивилни моряци в Ормузкия проток", се посочва в изявление на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), разпространено вчера сутринта.

Сред целите са системи за противовъздушна отбрана, средства за брегово наблюдение, складове за ракети и дронове, военноморски съоръжения и военнологистична инфраструктура, добавиха оттам.

Иран отвърна, като изстреля ракети и дронове срещу американски военни обекти, разположени в съюзнически на САЩ държави в региона на Персийския залив, включително Кувейт, Бахрейн и Катар.

В изявление, разпространено от полуофициалната иранска агенция Мехр, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че атаките с дронове са само "първи етап" и предупреди за по-нататъшни удари по американски цели в региона, ако въздушната кампания на САЩ продължи.

"Въоръжените сили на Ислямската република Иран няма да допуснат целите и амбициите на безразсъдния американски президент да бъдат осъществени при никакви обстоятелства и ще защитават възвишените идеали на Ислямската революция до окончателната победа", се казва в изявлението.

Франция

САЩ и Иран си размениха удари в района на Ормузкия проток, пише в заглавие френският в. "Монд".

Двете страни си размениха удари за втори пореден ден вчера, тъй като Вашингтон и Техеран си оспорват контрола над стратегическия Ормузки проток. Този жизненоважен морски маршрут за транспортиране на петрол е "ябълката на раздора" във войната в Близкия изток, като Техеран настоява да запази контрола над протока, въпреки че той беше отворен за свободно преминаване преди американско-израелските атаки през февруари, отбелязва "Монд".

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви вчера, че Ормузкия проток ще бъде отворен само при "иранските условия". "САЩ все още не са разбрали, че заплахите и нарушаването на обещанията вече не остават без последствия", написа Галибаф в Екс. "Нека да бъда пределно ясен: ако нанесете удар, ще бъдете ударени", допълни той.

Откакто ударите на САЩ и Израел предизвикаха война през февруари, Техеран настоява да контролира протока, като заявява, че ще събира такси за преминаване и заплашва да нанесе удари по кораби, които се отклоняват от разрешения маршрут. Най-новите удари дойдоха точно преди погребението на Али Хаменей, бившия върховен лидер на Иран, който беше убит при избухването на войната на 28 февруари, отбелязва "Монд".

През последните дни иранските въоръжени сили нанесоха удари по най-малко три кораба, което предизвика масирани удари от страна на САЩ срещу ирански цели. Междувременно генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова "всички страни да проявяват максимална сдържаност" – както направи и Пакистан, ключов посредник в преговорите между САЩ и Иран, посочва "Монд".