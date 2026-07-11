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Дали Тръмп е притиснал Путин в ъгъла със споразумението за ракетите Patriot?
  Тема: Украйна

Дали Тръмп е притиснал Путин в ъгъла със споразумението за ракетите Patriot?

11 Юли, 2026 13:03 1 721 72

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • пейтриът-
  • ракети-
  • дронове

Поради сложността на технологиите и строгия контрол на САЩ върху производството, производството на такива ракети може да започне едва след няколко години

Дали Тръмп е притиснал Путин в ъгъла със споразумението за ракетите Patriot? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Тази седмица САЩ се съгласиха да предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети за системите Patriot, а президентът Доналд Тръмп публично похвали президента на Украйна Володимир Зеленски. В Кремъл реагираха сдържано на тези стъпки, но заявиха, че те могат да затруднят преговорния процес и да доведат до удължаване на войната, пише The Washington Post, цитирана от Фокус.

Говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви, че Москва не счита новите споразумения за ескалация, но определи подхода на Вашингтон като "погрешен“. Според него засилването на военната подкрепа за Украйна няма да допринесе за мирното уреждане, а само ще принуди Русия да разшири така наречената "буферна зона“.

В същото време Песков повтори, че Кремъл остава отворен за дипломатическо уреждане и за нов телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. При това Москва продължава да отхвърля предложенията на Киев за лична среща между президентите и пълно прекратяване на огъня.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп неочаквано оцени положително дейността на Зеленски.

"Той свърши невероятна работа“, заяви американският президент.

Тръмп също така съобщи, че САЩ ще позволят на Украйна самостоятелно да произвежда ракети Patriot:

"Възнамеряваме да ви предоставим лиценз за производство на ракети Patriot. Това е доста впечатляващо. "Произвеждайте ги сами“.

Patriot остават едни от малкото западни системи, способни да прихващат балистични ракети, с които Русия редовно атакува украински градове.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза, че на Русия става все по-трудно да защитава собственото си въздушно пространство. Той изрази надежда, че новото споразумение ще помогне за създаването на условия за преговори за прекратяване на войната.

Самият Тръмп добави, че макар решението да може да се разглежда като ескалация, то може да доведе до края на войната.

Въпреки критиките към Кремъл, руските анализатори обърнаха внимание на промяната в позицията на Вашингтон. Политическият анализатор Владимир Пастухов заяви, че украинската дипломация е успяла да промени отношението на Запада към войната.

По думите му, сега именно Русия ще трябва да обяснява новите "реалности на място“, след като администрацията на Тръмп започна публично да признава успехите на Украйна.

"Сега“,заяви той, "именно Путин трябва да си блъска главата как да представи "реалностите на място“ в по-изгодна светлина“.

В същото време военните експерти предупреждават, че стартирането на производството на ракети Patriot в Украйна няма да реши проблема бързо. Поради сложността на технологиите и строгия контрол на САЩ върху производството, производството на такива ракети може да започне едва след няколко години.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    41 9 Отговор
    Заглавието е уникално да не стане така че Путин да направи същото със Иран та после двамата ще се притискат във ъгала хахаха

    13:06 11.07.2026

  • 2 Владимир Путин

    41 8 Отговор
    Какво говори и прави Тръмп си е негова работа.
    Какво прави Русия е наша работа

    13:06 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Отреазвяващ

    4 0 Отговор
    Да.Насила ще му,, правят" хубавото.

    13:09 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    34 5 Отговор
    Педдо Филл от кръга на Епщайн, Бай Перукан може да притиска само непълнолетни момичета .

    Коментиран от #12, #53

    13:09 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гробар

    20 10 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Колко слава може да има на 2м под земята ?Искаш ли да пробваш ?

    13:11 11.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оранжевата перука

    26 7 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    може да притиска само РютеГАЙ

    13:11 11.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце

    26 3 Отговор
    Такива метафизични лакърдии са само за дженЗи и НПОпланктон и за хонорара естествено.

    13:11 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ост гост

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Украинците са ни братя от 963 година. Да пукнат до един.

    13:12 11.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ост гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    3 3 3

    13:12 11.07.2026

  • 20 ФАКТ

    6 23 Отговор
    Русия героично се бие срещу Украйна, запада, НАТО и... Путин.

    13:13 11.07.2026

  • 21 име

    24 2 Отговор
    2024 Германистан нали уж купи лиценз за ракетите на рейтриът и още не е започнала да ги прави. Тие ракети не са като да сглобяваш с подръчни средства части от Алиекспрес и да се получи евтино дронче, пускащо снаряди. Просто се разтягат локуми за поредния геймчейджър, на които се нагледахме и наслушахме къв резил е.

    13:13 11.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Да ти се връща

    13:15 11.07.2026

  • 24 Кравария убер алес

    20 5 Отговор
    Такам, да подсетя розовите понита, че патриота е отбранително оръжие. Така, че неистовата ви радост от поредния гейм чейнджър е трогателна и завидна, но отново показва четене с неразбиране. Розовата мъгла е коварна болест. ПП Де Би ли.

    13:15 11.07.2026

  • 25 Да бе

    6 3 Отговор
    Агент Краснов ще притисне Владимир Владимирович?

    13:15 11.07.2026

  • 26 ЕН БИ СИ

    12 5 Отговор
    Фирмата Рейтинг която произвежда Патриот не е дала съгласие за производство в Украйна.
    Една система струва 10 млн.д. а една ракета 4 млн.д.
    Прихваща само високо летящи ракети.

    13:15 11.07.2026

  • 27 Мухахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Като тебе

    13:15 11.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Абе Русия, кво

    11 7 Отговор
    Ги чака тези? Ясно е, и САЩ воюват активно с нея. Без спътниковата навигация, Палантир, целеуказания от САЩ бандерите не могат да намерят точно цел на 2000 км в Русия...
    Ултиматум и заря. Какво ги чакат още? Онези стрелят по Москва, Рубио и Тръмп открито в Турция казаха, че "помагат на Украйна до нейната победа". А за Русия това означава разпад и унищожение на държавата им. Тогава? Какво още чакат?..

    Коментиран от #38, #52

    13:16 11.07.2026

  • 30 Поправка

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Справка Лвов, Полша и коалицията на лаещите. Германия официално отказа ракети и подкрепа на белоноско,а перемогата е още в 2023,Но посока запад

    13:16 11.07.2026

  • 31 Миролюб Войнов, военен експерт

    8 16 Отговор
    Това което не се казва, е че Запада отдавна спечели !!! За ПЕТ години НАТО модернизира системите си, внедри ИИ, изгради непробиваема Стена от дронове, пусна хиляди Хорнет дронове убийци с ИИ, които напълно самостоятелно без оператор ликвидират всяква руска чалма, брада 👆

    Коментиран от #39

    13:16 11.07.2026

  • 32 Путин охх

    2 4 Отговор
    ну,давай,давай Донча...

    13:16 11.07.2026

  • 33 В СТУДИОТО

    2 8 Отговор
    НА СКАБЕЕВА:

    ВСИЧКИ БЯХА НА МНЕНИЕ

    ЧЕ БЕЗ ТРЪМП
    НЯМА ДА ИМА ПРЕГОВОРИ...

    ИСКАЛИ ТРЪМП ДА ОКАЖЕ НАТИСК
    НА ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗАТОВА ДРУГАРЕ

    ДА ПОЧВАМЕ ДА РЕВЕМ
    ВСИЧКИ ЗАЕДНО

    ТРЪМ НАШ
    ТРЪМ НАШ.

    13:17 11.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жълт парцал

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    Коте,Къде са тия стени? Че нещо Румъния, Турция, Гърция там из Балтика нещо не са уверени. А в Полша направо не знаят какво да кажат..... Розов интелект естествен.

    13:20 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 В ъгъла

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    на пода...

    13:23 11.07.2026

  • 45 Добре, а какво

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА":

    Да правим с фашизма в бандериланд и в Европа?

    Коментиран от #49

    13:23 11.07.2026

  • 46 КРАЙЦЕРА МАСКВА

    8 8 Отговор
    НАБЪРЗО МУ НАПРАВИХА
    ЕСКОРТ

    ОТ 45 РУСКИ ЛЕГЕНА.

    ВСИЧКИ ПЛАВАТ ГОРДО

    КЪМ КРИМ.

    13:23 11.07.2026

  • 47 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    "..Путин със сигурност ще загуби войната!.."

    Не ще !!!
    Е 👆

    13:24 11.07.2026

  • 48 Ха ха

    7 7 Отговор
    Руските ушанки нямат план за изхода на войната.Изиграха го Путин тази война е продължителна и изтощителна за Русия и още една година и сама ще капитолира.

    Коментиран от #61

    13:24 11.07.2026

  • 49 СКОРО ЩЕ РАЗБЕРЕШ

    5 6 Отговор

    До коментар #45 от "Добре, а какво":

    ТРЪМП ЩЕ МУ ПОКАЖЕ

    НА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ..

    13:24 11.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Притискане

    2 4 Отговор
    Тръмп е над100 кила,Путин 57 !

    13:26 11.07.2026

  • 52 За какво ти е

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Абе Русия, кво":

    да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    13:26 11.07.2026

  • 53 А ПЕДОФИЛА

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    ОТ БУНКЕРА

    ЗА НЕГО КАКВО ЩЕ КАЖЕШ ?

    ТОЙ Е НА МАЛКИ МОМЧЕНЦА.

    13:27 11.07.2026

  • 54 Минчев

    7 5 Отговор
    Пък в Анкоридж,какво е ставало !!??Вова чак дух е видел!

    13:28 11.07.2026

  • 55 ФАКТ

    10 7 Отговор
    НИКОГА И НИКОЙ НЕ Е МОГЪЛ ДО СЕГА ДА ПРИТИСНЕ ПУТИН, ТА КАМО ЛИ ТОЗИ ПУЯК!

    Коментиран от #57

    13:28 11.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Само

    6 6 Отговор

    До коментар #55 от "ФАКТ":

    Шойгу в тайгата...

    13:30 11.07.2026

  • 58 Вова

    9 4 Отговор
    Искам си духа от Анкоридж!

    13:31 11.07.2026

  • 59 ужас

    6 2 Отговор
    Доню е притиснал в ъгъла Путин, а Путин е притиснал топките на Доню между две тухли четворки.

    13:37 11.07.2026

  • 60 Безпомощни англосаксонци

    3 2 Отговор
    Освен да му почеше тчаците

    13:37 11.07.2026

  • 61 Майор Деянов, на всеки километър

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "Ха ха":

    "..Изиграха го Путин..."

    Тъпите манголци сами се изиграха !!!
    Как всегда 👆

    13:38 11.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Сладки ботчета

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Коте, ударени не означава потопени.... Пожелателното мислене и съответно изкривената представа за света е ярка черта на заболяването -розова мъгла.

    13:39 11.07.2026

  • 64 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Бай Дончо е притиснал на Путин шиша между двете си полукълбата.

    13:40 11.07.2026

  • 65 Минувач

    3 3 Отговор
    Първо - ракетите Пейтриът се нуждаят от частите на около 400 поддоставчика по цял свят.
    Второ - складовете са изчерпани, има заявки на множество други държави, които си чакат поръчките. Дори Украйна някога да започне такова производство, то пак ще трябва да разчита на онези 400 поддоставчика, които ще работят и за другите поръчки.
    След окомплектоване на всички части е необходимо още няколко месеца за самото сглобяване на завършена ракета.
    Трето - САЩ разбират, че те така или иначе нямат физическа възможност да произведат ракетите за Украйна и им дават лиценза, с който поне да получат малко кеш на момента, а Украйна да си мисли, как ще се сдобие с всички части.
    Четвърто - Русия вече разруши завода за украинските ракети Фламинго - Самсунг-Украйна. В момента Украйна е изчерпала нацяло запасите от Пейтриъти и на практика няма защита срещу балистични ракети, като руснаците поразяват с около 100% успеваемост към момента. Как Украйна ще успее да направи завод и производство на Пейтриъти, когато нямат защита по време на изграждането. Апропо - доставката на Пейтриъти от други държави за Украйна се очаква не по-рано от 2027, тъй-като всички запаси са изчерпани, вкл. и за войната в Иран.

    13:42 11.07.2026

  • 66 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Идете на море бе,цървули скъсани.Днес е събота,време за плаж.Тръмо няма да ви даде пари колкото и да се пенявите.

    13:43 11.07.2026

  • 67 Дзак

    2 1 Отговор
    Света се развива технически и поляризира политически. Едва ли ракета отпреди четиридесет години може да промени хода на войната! Само ще се повиши риска.

    13:46 11.07.2026

  • 68 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Жълтопаветните смукачи да прочета това бавно и поне два пъти:

    Производството на модерна ракета Patriot, като например PAC-3 MSE, отнема приблизително 24 месеца от началото на производството до крайната доставка. Само нейният ракетен двигател с твърдо гориво изисква допълнителни 30 месеца време за изпълнение.

    13:47 11.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тиква

    2 1 Отговор
    Аха, ракети, самолети, консерви, златни тоалетни гърнета, пушки и гаубици, всичко за окрабандеровци и осраинци.

    13:51 11.07.2026

  • 72 Инженер

    1 1 Отговор
    То това да не са ви найлонови торби,че да почнеш от днеска за утре да почнеш производство 🤣😂 Германия от 2 години строи завод за зенитни ракети

    13:54 11.07.2026

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