Дали Тръмп е притиснал Путин в ъгъла със споразумението за ракетите Patriot?

Тази седмица САЩ се съгласиха да предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети за системите Patriot, а президентът Доналд Тръмп публично похвали президента на Украйна Володимир Зеленски. В Кремъл реагираха сдържано на тези стъпки, но заявиха, че те могат да затруднят преговорния процес и да доведат до удължаване на войната, пише The Washington Post, цитирана от Фокус.
Говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви, че Москва не счита новите споразумения за ескалация, но определи подхода на Вашингтон като "погрешен“. Според него засилването на военната подкрепа за Украйна няма да допринесе за мирното уреждане, а само ще принуди Русия да разшири така наречената "буферна зона“.
В същото време Песков повтори, че Кремъл остава отворен за дипломатическо уреждане и за нов телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. При това Москва продължава да отхвърля предложенията на Киев за лична среща между президентите и пълно прекратяване на огъня.
По време на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп неочаквано оцени положително дейността на Зеленски.
"Той свърши невероятна работа“, заяви американският президент.
Тръмп също така съобщи, че САЩ ще позволят на Украйна самостоятелно да произвежда ракети Patriot:
"Възнамеряваме да ви предоставим лиценз за производство на ракети Patriot. Това е доста впечатляващо. "Произвеждайте ги сами“.
Patriot остават едни от малкото западни системи, способни да прихващат балистични ракети, с които Русия редовно атакува украински градове.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза, че на Русия става все по-трудно да защитава собственото си въздушно пространство. Той изрази надежда, че новото споразумение ще помогне за създаването на условия за преговори за прекратяване на войната.
Самият Тръмп добави, че макар решението да може да се разглежда като ескалация, то може да доведе до края на войната.
Въпреки критиките към Кремъл, руските анализатори обърнаха внимание на промяната в позицията на Вашингтон. Политическият анализатор Владимир Пастухов заяви, че украинската дипломация е успяла да промени отношението на Запада към войната.
По думите му, сега именно Русия ще трябва да обяснява новите "реалности на място“, след като администрацията на Тръмп започна публично да признава успехите на Украйна.
"Сега“,заяви той, "именно Путин трябва да си блъска главата как да представи "реалностите на място“ в по-изгодна светлина“.
В същото време военните експерти предупреждават, че стартирането на производството на ракети Patriot в Украйна няма да реши проблема бързо. Поради сложността на технологиите и строгия контрол на САЩ върху производството, производството на такива ракети може да започне едва след няколко години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
13:06 11.07.2026
2 Владимир Путин
Какво прави Русия е наша работа
13:06 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Отреазвяващ
13:09 11.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
Коментиран от #12, #53
13:09 11.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гробар
До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Колко слава може да има на 2м под земята ?Искаш ли да пробваш ?
13:11 11.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оранжевата перука
До коментар #7 от "оня с коня":може да притиска само РютеГАЙ
13:11 11.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баце
13:11 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ост гост
До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Украинците са ни братя от 963 година. Да пукнат до един.
13:12 11.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ост гост
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":3 3 3
13:12 11.07.2026
20 ФАКТ
13:13 11.07.2026
21 име
13:13 11.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ба бааааа
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Да ти се връща
13:15 11.07.2026
24 Кравария убер алес
13:15 11.07.2026
25 Да бе
13:15 11.07.2026
26 ЕН БИ СИ
Една система струва 10 млн.д. а една ракета 4 млн.д.
Прихваща само високо летящи ракети.
13:15 11.07.2026
27 Мухахаха
До коментар #16 от "Клоуна пусин 🤡💩":Като тебе
13:15 11.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Абе Русия, кво
Ултиматум и заря. Какво ги чакат още? Онези стрелят по Москва, Рубио и Тръмп открито в Турция казаха, че "помагат на Украйна до нейната победа". А за Русия това означава разпад и унищожение на държавата им. Тогава? Какво още чакат?..
Коментиран от #38, #52
13:16 11.07.2026
30 Поправка
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Справка Лвов, Полша и коалицията на лаещите. Германия официално отказа ракети и подкрепа на белоноско,а перемогата е още в 2023,Но посока запад
13:16 11.07.2026
31 Миролюб Войнов, военен експерт
Коментиран от #39
13:16 11.07.2026
32 Путин охх
13:16 11.07.2026
33 В СТУДИОТО
ВСИЧКИ БЯХА НА МНЕНИЕ
ЧЕ БЕЗ ТРЪМП
НЯМА ДА ИМА ПРЕГОВОРИ...
ИСКАЛИ ТРЪМП ДА ОКАЖЕ НАТИСК
НА ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЗАТОВА ДРУГАРЕ
ДА ПОЧВАМЕ ДА РЕВЕМ
ВСИЧКИ ЗАЕДНО
ТРЪМ НАШ
ТРЪМ НАШ.
13:17 11.07.2026
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39 Жълт парцал
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, военен експерт":Коте,Къде са тия стени? Че нещо Румъния, Турция, Гърция там из Балтика нещо не са уверени. А в Полша направо не знаят какво да кажат..... Розов интелект естествен.
13:20 11.07.2026
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44 В ъгъла
До коментар #36 от "Тома":на пода...
13:23 11.07.2026
45 Добре, а какво
До коментар #40 от "РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА":Да правим с фашизма в бандериланд и в Европа?
Коментиран от #49
13:23 11.07.2026
46 КРАЙЦЕРА МАСКВА
ЕСКОРТ
ОТ 45 РУСКИ ЛЕГЕНА.
ВСИЧКИ ПЛАВАТ ГОРДО
КЪМ КРИМ.
13:23 11.07.2026
47 Владимир Путин, президент
До коментар #41 от "РФ е един огромен КЕН eф !":"..Путин със сигурност ще загуби войната!.."
Не ще !!!
Е 👆
13:24 11.07.2026
48 Ха ха
Коментиран от #61
13:24 11.07.2026
49 СКОРО ЩЕ РАЗБЕРЕШ
До коментар #45 от "Добре, а какво":ТРЪМП ЩЕ МУ ПОКАЖЕ
НА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ..
13:24 11.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Притискане
13:26 11.07.2026
52 За какво ти е
До коментар #29 от "Абе Русия, кво":да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?
13:26 11.07.2026
53 А ПЕДОФИЛА
До коментар #7 от "оня с коня":ОТ БУНКЕРА
ЗА НЕГО КАКВО ЩЕ КАЖЕШ ?
ТОЙ Е НА МАЛКИ МОМЧЕНЦА.
13:27 11.07.2026
54 Минчев
13:28 11.07.2026
55 ФАКТ
Коментиран от #57
13:28 11.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Само
До коментар #55 от "ФАКТ":Шойгу в тайгата...
13:30 11.07.2026
58 Вова
13:31 11.07.2026
59 ужас
13:37 11.07.2026
60 Безпомощни англосаксонци
13:37 11.07.2026
61 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #48 от "Ха ха":"..Изиграха го Путин..."
Тъпите манголци сами се изиграха !!!
Как всегда 👆
13:38 11.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Сладки ботчета
До коментар #41 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Коте, ударени не означава потопени.... Пожелателното мислене и съответно изкривената представа за света е ярка черта на заболяването -розова мъгла.
13:39 11.07.2026
64 Сатана Z
13:40 11.07.2026
65 Минувач
Второ - складовете са изчерпани, има заявки на множество други държави, които си чакат поръчките. Дори Украйна някога да започне такова производство, то пак ще трябва да разчита на онези 400 поддоставчика, които ще работят и за другите поръчки.
След окомплектоване на всички части е необходимо още няколко месеца за самото сглобяване на завършена ракета.
Трето - САЩ разбират, че те така или иначе нямат физическа възможност да произведат ракетите за Украйна и им дават лиценза, с който поне да получат малко кеш на момента, а Украйна да си мисли, как ще се сдобие с всички части.
Четвърто - Русия вече разруши завода за украинските ракети Фламинго - Самсунг-Украйна. В момента Украйна е изчерпала нацяло запасите от Пейтриъти и на практика няма защита срещу балистични ракети, като руснаците поразяват с около 100% успеваемост към момента. Как Украйна ще успее да направи завод и производство на Пейтриъти, когато нямат защита по време на изграждането. Апропо - доставката на Пейтриъти от други държави за Украйна се очаква не по-рано от 2027, тъй-като всички запаси са изчерпани, вкл. и за войната в Иран.
13:42 11.07.2026
66 Сатана Z
13:43 11.07.2026
67 Дзак
13:46 11.07.2026
68 Сатана Z
Производството на модерна ракета Patriot, като например PAC-3 MSE, отнема приблизително 24 месеца от началото на производството до крайната доставка. Само нейният ракетен двигател с твърдо гориво изисква допълнителни 30 месеца време за изпълнение.
13:47 11.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Тиква
13:51 11.07.2026
72 Инженер
13:54 11.07.2026