Тази седмица САЩ се съгласиха да предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети за системите Patriot, а президентът Доналд Тръмп публично похвали президента на Украйна Володимир Зеленски. В Кремъл реагираха сдържано на тези стъпки, но заявиха, че те могат да затруднят преговорния процес и да доведат до удължаване на войната, пише The Washington Post, цитирана от Фокус.

Говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви, че Москва не счита новите споразумения за ескалация, но определи подхода на Вашингтон като "погрешен“. Според него засилването на военната подкрепа за Украйна няма да допринесе за мирното уреждане, а само ще принуди Русия да разшири така наречената "буферна зона“.

В същото време Песков повтори, че Кремъл остава отворен за дипломатическо уреждане и за нов телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. При това Москва продължава да отхвърля предложенията на Киев за лична среща между президентите и пълно прекратяване на огъня.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп неочаквано оцени положително дейността на Зеленски.

"Той свърши невероятна работа“, заяви американският президент.

Тръмп също така съобщи, че САЩ ще позволят на Украйна самостоятелно да произвежда ракети Patriot:

"Възнамеряваме да ви предоставим лиценз за производство на ракети Patriot. Това е доста впечатляващо. "Произвеждайте ги сами“.

Patriot остават едни от малкото западни системи, способни да прихващат балистични ракети, с които Русия редовно атакува украински градове.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза, че на Русия става все по-трудно да защитава собственото си въздушно пространство. Той изрази надежда, че новото споразумение ще помогне за създаването на условия за преговори за прекратяване на войната.

Самият Тръмп добави, че макар решението да може да се разглежда като ескалация, то може да доведе до края на войната.

Въпреки критиките към Кремъл, руските анализатори обърнаха внимание на промяната в позицията на Вашингтон. Политическият анализатор Владимир Пастухов заяви, че украинската дипломация е успяла да промени отношението на Запада към войната.

По думите му, сега именно Русия ще трябва да обяснява новите "реалности на място“, след като администрацията на Тръмп започна публично да признава успехите на Украйна.

"Сега“,заяви той, "именно Путин трябва да си блъска главата как да представи "реалностите на място“ в по-изгодна светлина“.

В същото време военните експерти предупреждават, че стартирането на производството на ракети Patriot в Украйна няма да реши проблема бързо. Поради сложността на технологиите и строгия контрол на САЩ върху производството, производството на такива ракети може да започне едва след няколко години.